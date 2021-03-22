Клінінгові компанії готові відмити граніт на Банковій за 12 тис. грн і відновити двері за 30 тис. грн, а не за 2 млн, як сказали в ОП. ФОТО
Столичні клінінгові компанії готові взятися за очищення граніту і реставрацію дверей Офісу Президента, які постраждали в ході акції на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, і зробити це набагато дешевше, ніж заявили в ОП.
Про це повідомив в Facebook журналіст В'ячеслав Лакомкін, передає Цензор.НЕТ.
Він списався з клінінговими компаніями, запитавши про усунення пошкоджень, завданих учасниками акції біля будівлі Офісу Президента 20 березня.
"Подзвонив я в клінінгову компанію і вони готові відмити граніт за 12 тис. гривень. За один робочий день! Двері реставрують повністю за 30 тис. гривень. Разом - 42 тис. гривень! Нехай навіть 50 тис.", - написав Лакомкін.
Він нагадав, що Офіс Президента називає суму в 2 млн грн, зазначаючи при цьому, що через 72 години фарба в'їсться в граніт і відмити її буде значно важче.
Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій відбулася 20 березня, у день народження Сергія Стерненка, який перебуває у СІЗО Одеси. Учасники розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад, палили табличку "Президент України", кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.
Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну особу затримали. Виявилося, щозатриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу у 93-й ОМБр "Холодний Яр".
В Офісі Президента заявили, що за попередніми експертними оцінками, усунення пошкоджень будівлі Офісу Президента оцінюється приблизно в 2 мільйони гривень.
Будь ласка, зачекайте...
1.Борьба с коррупцией.Надо провести тендер или взять деньги с ковидного фонда.Фирма по условиям тендера должна быть сертифицирована,услуги тоже.Десяток экспертиз и аудитов с выездом в Оман для решения вопросов по месту.
2.Получить дозвіл от мнс,сбу,моз,ВР и вісновок про відсутність домашнього насильства. Держпраця и податкова також.
3.Получить решение о замене материалов для ремонта на шлак из отвалов какого-нибудь миталкомбината.
4.Скомпенсировать НДС и простить долги решением ВР.
5.Предлагаю дополнить самостоятельно.
И все это за какие-то жалкие 2 ляма?
Вы смеетесь?
8:18 - 22 марта 2021
По мнению активиста Яремы Духа, поводом для жесткого протеста под Офисом президента Украини стала имитация властью судебной реформы
«Так, у цьому вина насамперед Володимира Олександровича.
https://rec-con.com/go/b/eddd830f4c0f7de58979c21c2312b4688413cda4e387dc7?vc=1&tp=1&topTp=1&vId=0_a6cd4eb18ad756b45c7a57d653227144d5306bce&uId=7eeafad3f6b6819953090564596827c2486e143f&bvId=411b2ef2d8952db7578e441395d9b576458e6600&ar=0&lbt=4&yPx=1065&xPx=206&widowYPx=904&widowXPx=1565&pagePos=1&ifr=0&throughVc=1
https://rec-con.com/go/b/eddd830f4c0f7de58979c21c2312b4688413cda4e387dc7?vc=1&tp=1&topTp=1&vId=0_a6cd4eb18ad756b45c7a57d653227144d5306bce&uId=7eeafad3f6b6819953090564596827c2486e143f&bvId=411b2ef2d8952db7578e441395d9b576458e6600&ar=0&lbt=4&yPx=1065&xPx=206&widowYPx=904&widowXPx=1565&pagePos=1&ifr=0&throughVc=1
Знаєте, брехати - погано. Вандалізм - теж. Але корумповані суди - це ще гірше. І коли ми обговорюємо акцію на Банковій, потрібно пам'ятати, що до цього спонукало. Саме імітація судової реформи призвела до того, що люди вийшли на протест.
Пам'ятаєте, ще восени була криза із Конституційним судом? Те, що про неї не пишуть в новинах не означає, що її вже нема. Замість перезапуску КСУ (тобто якої не якої судової реформи) кілька тижнів тому від монобільшості призначили у склад нового суддю. Як це допомогти має? А ніяк.
У Верховній Раді є повно законопроектів, котрі допомагають реформувати і ліквідувати корумповані суди - той же ОАСК. Чому цього б не зробити? У президента Зеленського є партія з найбільшою фракцією у парламенті.
Книжка Кіпіані, Стерненко, Ріффмастер - про ці справи ми чуємо, бо учасникам процесу повезло потрапити в медіа. Маємо пам'ятати, що є українці, про чиї несправедливі вироки ми не дізнаємось, бо у них нема тисяч підписників і друзів, готових за них боротися.
Я не хочу ходити на пікети, я хочу справедливий суд.
І чесного президента, котрий тримає слово."
Почему они не остановили этот цирк ?
Думаю, что необходимо вычесть из их зарплаты восстановительные работы.
В следующий раз будут шевелиться быстрее.
Интересно, а если бы как в СШа - захват Капитолия, а ?
И где же наша охрана ????