Якщо на засіданні ТКГ знову будуть люди, засуджені в Україні за тероризм, делегація його знову покине, - Гармаш
Україна наполягає на тому, що не вестиме розмови з терористами в переговорах щодо Донбасу.
Про це розповів представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш в ефірі програми "Сьогодні Увечері" на каналі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Подивимося, як поведеться російська делегація та її представники ОРДЛО на наступному засіданні підгрупи ТКГ. На останньому засіданні це було основне питання, ми майже 5 годин в різних режимах — в тристоронньому, потім в п'ятисторонньому, потім в повному складі делегаціями обговорювали питання неможливості участі людей, засуджених за тероризм, в переговорному процесі. Все залежатиме від позиції Росії насамперед", — сказав він.
Росія свідомо провокує українську сторону, сказав Гармаш.
"Росія знала, що ми вийшли з-за столу переговорів, коли ми попередили про те, що вийдемо, якщо побачимо людей, засуджених за тероризм. Росія про це знала, однак, на моніторі з'явилася ця людина (засуджена Україною за тероризм Майя Пирогова - ред.). Тому ми встали й вийшли. Тут демарш, скоріше, не з нашого боку, а з боку Росії, яка знала, проте пішла на провокацію. Ми вже заявили, що на наступному засіданні ТКГ буде та ж лінія української делегації. Тобто, якщо люди, засуджені українським судом, будуть знову на засіданні, ми встанемо і вийдемо", — сказав він.
Нагадаємо, на засіданні 17 березня всупереч протестам України в онлайн-засідання намагалися включити Майю Пирогову з так званої "ДНР", яка в Україні засуджена за тероризм, після чого українська делегація покинула засідання.
Будь ласка, зачекайте...
українська донька цього банку:
Тел +380 44 498 6601
Факc +380 44 498 6602
100,5 млрд грн - цю рекордну для силовиків суму витратили із держбюджету в 2020 на МВС Авакова. Це в 4 рази більше, ніж у 2014. Як відзначає @chesno_movement, останніми роками МВС централізується, нарощує потенціал й розширює повноваження правоохоронців
«Вы знаете, это не проблема для меня. Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами»,- сказал Зеленский в интервью BBC.
Пысы: это просто для «напомнить»
Нагадай, коли ваша пліснява повертала полонених?
І головне...
Убоге, поясни, що в ТРИСТОРОННІЙ контактній групі робить сепарня?
А заявити їх в міжнародний розшук, щоб вони боялися зі своєї нори вилазити?