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Новини Агресія Росії проти України
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Донбас (22348) Тристороння контактна група (827) Гармаш (136)

Якщо на засіданні ТКГ знову будуть люди, засуджені в Україні за тероризм, делегація його знову покине, - Гармаш

Якщо на засіданні ТКГ знову будуть люди, засуджені в Україні за тероризм, делегація його знову покине, - Гармаш

Україна наполягає на тому, що не вестиме розмови з терористами в переговорах щодо Донбасу.

Про це розповів представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш в ефірі програми "Сьогодні Увечері" на каналі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Подивимося, як поведеться російська делегація та її представники ОРДЛО на наступному засіданні підгрупи ТКГ. На останньому засіданні це було основне питання, ми майже 5 годин в різних режимах — в тристоронньому, потім в п'ятисторонньому, потім в повному складі делегаціями обговорювали питання неможливості участі людей, засуджених за тероризм, в переговорному процесі. Все залежатиме від позиції Росії насамперед", — сказав він.

Росія свідомо провокує українську сторону, сказав Гармаш.

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"Росія знала, що ми вийшли з-за столу переговорів, коли ми попередили про те, що вийдемо, якщо побачимо людей, засуджених за тероризм. Росія про це знала, однак, на моніторі з'явилася ця людина (засуджена Україною за тероризм Майя Пирогова - ред.). Тому ми встали й вийшли. Тут демарш, скоріше, не з нашого боку, а з боку Росії, яка знала, проте пішла на провокацію. Ми вже заявили, що на наступному засіданні ТКГ буде та ж лінія української делегації. Тобто, якщо люди, засуджені українським судом, будуть знову на засіданні, ми встанемо і вийдемо", — сказав він.

Нагадаємо, на засіданні 17 березня всупереч протестам України в онлайн-засідання намагалися включити Майю Пирогову з так званої "ДНР", яка в Україні засуджена за тероризм, після чого українська делегація покинула засідання.

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Топ коментарі
+3
"То есть, если люди, приговоренные украинским судом, будут снова на заседании, мы встанем и выйдем" Источник: https://censor.net/ru/n3254705

А заявити їх в міжнародний розшук, щоб вони боялися зі своєї нори вилазити?
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22.03.2021 10:17
+2
а люся в ТГК никого не смущает?
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22.03.2021 05:57
+1
Ты там был?
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22.03.2021 04:45
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Ты там был?
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22.03.2021 04:45 Відповісти
Если на заседании ТКГ снова будут люди, осужденные в Украине за терроризм, делегация его опять покинет, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4041
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22.03.2021 06:45 Відповісти
прохання до всіх - приєднатися к запитанню німцям - на якій підставі їх офіційний сайт містить карту України без Кримського півострову?!
українська донька цього банку:

Тел +380 44 498 6601
Факc +380 44 498 6602
E-mail
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22.03.2021 07:01 Відповісти
Видатки на ЗСУ де втричі більше людей і десятки тисяч одиниць супердорогої в обслуговуванні військової техніки склали в 2020 році 117млрд грн

100,5 млрд грн - цю рекордну для силовиків суму витратили із держбюджету в 2020 на МВС Авакова. Це в 4 рази більше, ніж у 2014. Як відзначає @chesno_movement, останніми роками МВС централізується, нарощує потенціал й розширює повноваження правоохоронців
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22.03.2021 05:00 Відповісти
а люся в ТГК никого не смущает?
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22.03.2021 05:57 Відповісти
люся всіх задовільняє
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22.03.2021 06:20 Відповісти
РАБссия враг на 500 лет вперед,можно не париться...
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22.03.2021 06:28 Відповісти
Президент Украины Зеленский заявил, что если он не сможет закончить войну в Донбассе, то президентом должен стать другой человек.
«Вы знаете, это не проблема для меня. Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами»,- сказал Зеленский в интервью BBC.
Пысы: это просто для «напомнить»
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22.03.2021 06:56 Відповісти
З боку кацапів там самі терористи. Тому ці засідання можна не проводити апріорі.
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22.03.2021 08:04 Відповісти
Террористы не всегда те люди которые уже осуждённы за терроризм. Так что в заглавии одно, а в статье речь о другом.
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22.03.2021 08:07 Відповісти
Я не пойму двух вещей. Первая - почему порошенки не требуют вернуть взад мертвечука и второе - почему Меркель наср@ть, что там нет мертвечука. ПЕСики, торт - фас!
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22.03.2021 08:48 Відповісти
Наших полонених фуйло зголосилось повертати тільки через мертвечука, про що й повідоми в Меркель.
Нагадай, коли ваша пліснява повертала полонених?
І головне...
Убоге, поясни, що в ТРИСТОРОННІЙ контактній групі робить сепарня?
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22.03.2021 10:18 Відповісти
У Сенцова спроси и у моряков, расстреляных из-за желания недонаполеона ввести в стране военное положение. Они, вроде - дома? И освободил их явно - не рошеновский кренделек. Но, память - то не ваше
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22.03.2021 14:19 Відповісти
"То есть, если люди, приговоренные украинским судом, будут снова на заседании, мы встанем и выйдем" Источник: https://censor.net/ru/n3254705

А заявити їх в міжнародний розшук, щоб вони боялися зі своєї нори вилазити?
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22.03.2021 10:17 Відповісти
і це було б правильно, а далі знаючи, що кацапи привезли ту непотріб, повідомити бульбашанську міліцію, щоб затримали по лінії інтерполу, з відповідними наслідками, якщо не затримають. А мое вони й розшуку, а бульбаши нічого не роблять, вони ж їх більш ніде не возять.
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22.03.2021 10:56 Відповісти
Именно Меркельша и Путлер навазали Ведмедчука в Минск,а Путлер заявил : или Ведмедчук или переговоров не будет от слова совсем...
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22.03.2021 10:18 Відповісти
 
 