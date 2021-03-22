Якщо на засіданні ТКГ знову будуть люди, засуджені в Україні за тероризм, делегація його знову покине, - Гармаш

Україна наполягає на тому, що не вестиме розмови з терористами в переговорах щодо Донбасу.

Про це розповів представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш в ефірі програми "Сьогодні Увечері" на каналі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Подивимося, як поведеться російська делегація та її представники ОРДЛО на наступному засіданні підгрупи ТКГ. На останньому засіданні це було основне питання, ми майже 5 годин в різних режимах — в тристоронньому, потім в п'ятисторонньому, потім в повному складі делегаціями обговорювали питання неможливості участі людей, засуджених за тероризм, в переговорному процесі. Все залежатиме від позиції Росії насамперед", — сказав він.

Росія свідомо провокує українську сторону, сказав Гармаш.

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"Росія знала, що ми вийшли з-за столу переговорів, коли ми попередили про те, що вийдемо, якщо побачимо людей, засуджених за тероризм. Росія про це знала, однак, на моніторі з'явилася ця людина (засуджена Україною за тероризм Майя Пирогова - ред.). Тому ми встали й вийшли. Тут демарш, скоріше, не з нашого боку, а з боку Росії, яка знала, проте пішла на провокацію. Ми вже заявили, що на наступному засіданні ТКГ буде та ж лінія української делегації. Тобто, якщо люди, засуджені українським судом, будуть знову на засіданні, ми встанемо і вийдемо", — сказав він.

Нагадаємо, на засіданні 17 березня всупереч протестам України в онлайн-засідання намагалися включити Майю Пирогову з так званої "ДНР", яка в Україні засуджена за тероризм, після чого українська делегація покинула засідання.