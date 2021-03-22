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Новини Боротьба з коронавірусом
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Євросоюз поки не готовий ділитися вакцинами проти COVID-19 з іншими країнами, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Євросоюз поки не готовий ділитися вакцинами проти COVID-19 з іншими країнами, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Євросоюз не має наміру ділитися вакцинами від коронавірусу з іншими країнами, поки не досягне "кращої ситуації з її виробництвом" для власних потреб.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW, про це заявила голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю виданню німецької медіагрупи Funke, фрагменти якого оприлюднено в неділю, 21 березня.

"Є певний тиск на країни-члени з тим, щоб вони отримали вакцину для самих себе", - пояснила фон дер Ляєн. За словами керівниці Єврокомісії, хоча ЄС і має "додатковий механізм", згідно з яким співтовариство буде поставляти вакцини від коронавірусу в інші країни, проте цього поки не відбудеться через брак вакцин для самого ЄС.

У той же час вона вказала на міжнародну ініціативу COVAX, яка має на меті справедливого розподілу вакцини серед всіх країн, перш за все бідних. За словами фон дер Ляєн, в рамках цього механізму 52 бідні країни вже отримали 30 000 000 доз вакцини. Керівниця Єврокомісії зазначила, що вона задоволена тим, що цей механізм діє.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країнам ЄС пропонували купити неіснуючі вакцини проти COVID-19 на 14 млрд євро, - Європейське бюро з боротьби із шахрайством

Як повідомлялося, також в інтерв'ю виданню німецькій медіагрупі Funke керівниця Єврокомісії застерегла компанії AstraZeneca про можливість введення заборони на експорт з ЄС виробленої на європейських потужностях компанії вакцини в разі подальших зривів контрактів на поставку.

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Топ коментарі
+4
«однако этого пока не произойдет из-за нехватки вакцин для самого ЕС»

Коронавирус проверит на вшивость всех лидеров в мире.
Раньше на вшивость проверяли лидеров войны. Черчиль , Де Голь , Тетчер и т д
Но лидеры выродились - и появились во власти Саркози , Шрёдеры, Меркель , Обама, Зе
Думаю общество , после карантина, будет внимательнее относиться к выбору
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22.03.2021 07:31
+3
Конечно не закидают. Особенно,если преступные власти,(как у нас сосиалистические),всеми силами,саботажем (!),мешают вакцинации своего народа!
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22.03.2021 07:52
+2
в Вы думали что нас закидают европейской вакциной? понятное дело что сначала думают о своём народе, а потом о чужом, в отличие от совковых (теперь российских) руководителей...
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22.03.2021 07:38
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«однако этого пока не произойдет из-за нехватки вакцин для самого ЕС»

Коронавирус проверит на вшивость всех лидеров в мире.
Раньше на вшивость проверяли лидеров войны. Черчиль , Де Голь , Тетчер и т д
Но лидеры выродились - и появились во власти Саркози , Шрёдеры, Меркель , Обама, Зе
Думаю общество , после карантина, будет внимательнее относиться к выбору
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22.03.2021 07:31 Відповісти
в Вы думали что нас закидают европейской вакциной? понятное дело что сначала думают о своём народе, а потом о чужом, в отличие от совковых (теперь российских) руководителей...
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22.03.2021 07:38 Відповісти
Конечно не закидают. Особенно,если преступные власти,(как у нас сосиалистические),всеми силами,саботажем (!),мешают вакцинации своего народа!
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22.03.2021 07:52 Відповісти
Вообще то смысл моего коммента был в другом - возможно КОВИД повлияет на более серьёзный подход НАЦИЙ к выбору своих лидеров .
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22.03.2021 08:07 Відповісти
Ой ли... Если начнут голосовать "понаехи" из Сирии, Турции, Африки и проч., то те понавыбирают. Жаль Европу, грустно наблюдать ее закат и то, как она расписывается в своей беспомощности - имея такой, казалось бы, потенциал лабораторий и фармацевтических фабрик, она неспособна в тяжелые дни помочь даже себе. Подтверждается, что весь ее "потенциал" это всего лишь маркетинговые приемы по выпуску пустышек для стран третьего мира в красивых разноцветных коробочках. Кстати, число европейских фармафабрик, владельцы которых выходцы из расеи, стремительно увеличивается. Утешает, что эта продукция в основном и уходит на их историческую родину.
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22.03.2021 08:40 Відповісти
Хотілось би.
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22.03.2021 10:40 Відповісти
в Вы думали что нас закидают европейской вакциной? понятное дело что сначала думают о своём народе, а потом о чужом,
Из народного насчёт гуманизьма. для фон дер Ляйн:

1. В голодный год..
2. Или трусы оденьте....
3. "Кто проповедь прочесть желает людям - тот жрать не должен лучше чем они.
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22.03.2021 10:31 Відповісти
Да вколи себе в мозг свою вакцину даун болотный!
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22.03.2021 10:43 Відповісти
судя по Вашему сленгу с понятием слова "даун" Вы знакомы довольно близко))
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22.03.2021 10:52 Відповісти
Конечно, могу и тебе в мозг насцать! Пошел накуй и рекламируй свой спутник за поребриком чмо!
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22.03.2021 10:54 Відповісти
Вы, кретин, уважаемый... причём это не оскорбление, а твёрдый диагноз...причём я к спутнику и поребрику?))
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22.03.2021 11:35 Відповісти
Це щоб усім стало зрозуміло, чого варті євроПЕЙСИ з їхньою "демократією". САМОМУ МАЛО! а решту най здихають...
Але то наука для всіх українських режимів і лідерів від Хмельницького до клоунів - не шукати, "куди б (вчергове) прихилити свою бідну головоньку", а кувати власну державу, свою господарку, свою зброю ... свої вакцини, ставка на потенціал власного народу. Як приклад - нескінченні "занепокоєнння, глибокі занепокоєння, обурення, заклики" , коли в центрі прехваленої Європи ("колиски демократії") одна європейська країна розриває іншу на куски... мало?
НІКОМУ МИ ***** НЕ ПОТРІБНІ, КРІМ САМИМ СОБІ.
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22.03.2021 08:38 Відповісти
Ничего личного - просто бизнес. Как только Европа нажрёт обеспечит всех СВОИХ вакциной, начнут, как спутник парафинить Пфайзер. Европейское - значит лучшее.
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22.03.2021 10:44 Відповісти
 
 