Євросоюз поки не готовий ділитися вакцинами проти COVID-19 з іншими країнами, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн
Євросоюз не має наміру ділитися вакцинами від коронавірусу з іншими країнами, поки не досягне "кращої ситуації з її виробництвом" для власних потреб.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW, про це заявила голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю виданню німецької медіагрупи Funke, фрагменти якого оприлюднено в неділю, 21 березня.
"Є певний тиск на країни-члени з тим, щоб вони отримали вакцину для самих себе", - пояснила фон дер Ляєн. За словами керівниці Єврокомісії, хоча ЄС і має "додатковий механізм", згідно з яким співтовариство буде поставляти вакцини від коронавірусу в інші країни, проте цього поки не відбудеться через брак вакцин для самого ЄС.
У той же час вона вказала на міжнародну ініціативу COVAX, яка має на меті справедливого розподілу вакцини серед всіх країн, перш за все бідних. За словами фон дер Ляєн, в рамках цього механізму 52 бідні країни вже отримали 30 000 000 доз вакцини. Керівниця Єврокомісії зазначила, що вона задоволена тим, що цей механізм діє.
Як повідомлялося, також в інтерв'ю виданню німецькій медіагрупі Funke керівниця Єврокомісії застерегла компанії AstraZeneca про можливість введення заборони на експорт з ЄС виробленої на європейських потужностях компанії вакцини в разі подальших зривів контрактів на поставку.
Будь ласка, зачекайте...
Коронавирус проверит на вшивость всех лидеров в мире.
Раньше на вшивость проверяли лидеров войны. Черчиль , Де Голь , Тетчер и т д
Но лидеры выродились - и появились во власти Саркози , Шрёдеры, Меркель , Обама, Зе
Думаю общество , после карантина, будет внимательнее относиться к выбору
Из народного насчёт гуманизьма. для фон дер Ляйн:
1. В голодный год..
2. Или трусы оденьте....
3. "Кто проповедь прочесть желает людям - тот жрать не должен лучше чем они.
Але то наука для всіх українських режимів і лідерів від Хмельницького до клоунів - не шукати, "куди б (вчергове) прихилити свою бідну головоньку", а кувати власну державу, свою господарку, свою зброю ... свої вакцини, ставка на потенціал власного народу. Як приклад - нескінченні "занепокоєнння, глибокі занепокоєння, обурення, заклики" , коли в центрі прехваленої Європи ("колиски демократії") одна європейська країна розриває іншу на куски... мало?
НІКОМУ МИ ***** НЕ ПОТРІБНІ, КРІМ САМИМ СОБІ.
нажрётобеспечит всех СВОИХ вакциной, начнут, как спутник парафинить Пфайзер. Европейское - значит лучшее.