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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27087) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети. Бойових втрат немає, - штаб ОС

Ворог за добу чотири рази порушив режим

Минулої доби, 21 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, в районі ідповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", окупанти відкривали вогонь по наших захисниках із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем поблизу Водяного, що на Приазов’ї.

З ручних протитанкових гранатометів противник здійснив обстріл позицій українських захисників неподалік Лебединського.

"Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей.

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Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 22 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню в межах відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Неподалік Богданівки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

"Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу чотири рази порушив режим тиші на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети. Бойових втрат немає, - штаб ОС 01
Ворог за добу чотири рази порушив режим тиші на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети. Бойових втрат немає, - штаб ОС 02

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Послухала інтерв'ю Юсупової
https://www.youtube.com/watch?v=KQViw8DG3Cs&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB "Бійці не хочуть чекати, поки їх уб'ють": волонтерка Наталія Юсупова у Рандеву з Яніною Соколовою

Ці зведення - ЗВІЗДЬОШ повна.
Для влади війни немає. Поранених з ампутаціями приховують. Знімати не дають.
Зелене одоробло приїхало на фронт і питає у військових - чому війна ?
Бо противник стріляє , - кажуть солдати.
А те чмо приперлось в касці і в броніку - чого ??? війни ж немає, як він запевняє.
В госпіталі воно не було півтори роки.
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22.03.2021 09:25 Відповісти
Мене вчора дебіли глибоко заспамили за цей відос...
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22.03.2021 11:30 Відповісти
Бояться правди.
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22.03.2021 11:31 Відповісти
Не хочуть сприймати, їм так зручніше...
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22.03.2021 11:34 Відповісти
Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети. Бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9062
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22.03.2021 09:39 Відповісти
"Тиша".
Бережи вас Господь, рідненькі.
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22.03.2021 09:57 Відповісти
 
 