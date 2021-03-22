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Новини Санкції проти Росії
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валюта (2272) Китай (4354) Лавров (1544) росія (63589) США (21006) платіжні системи (402)

Перед поїздкою до Китаю Лавров закликав до відмови від долара і західних платіжних систем: Нерозумно карати РФ

Перед поїздкою до Китаю Лавров закликав до відмови від долара і західних платіжних систем: Нерозумно карати РФ

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про необхідність зниження санкційних ризиків для Росії через зміцнення технологічної самостійності, використання альтернативних доларові світових валют і відмову від міжнародних платіжних систем.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, інтерв'ю російського міністра китайським ЗМІ було опубліковано на сайті МЗС РФ.

"Ви бачите, як США оголошують своїм завданням обмежити можливості технологічного розвитку і Російської Федерації, і Китайської Народної Республіки. Тому нам потрібно знижувати санкційні ризики шляхом зміцнення своєї технологічної самостійності, шляхом переходу до розрахунків у національних валютах і в світових валютах, альтернативних доларові", - сказав Лавров.

Також російський міністр закликав "відходити від використання контрольованих Заходом міжнародних платіжних систем". Він пояснив, що життя змушує Росію і Китай "вибудовувати свою лінію в економічному і соціальному розвитку таким чином, щоб не залежати від тих "примх", які демонструють наші західні партнери".

Також читайте: Делегація з Китаю відвідала окупований Крим, офіційний Пекін закликав "не політизувати"

"Карати на сучасній міжнародній арені будь-кого взагалі неправильно, а намагатися підходити з таким аршином до Росії і КНР - це просто нерозумно", - сказав Лавров.

Глава МЗС РФ 22 березня починає зарубіжну поїздку в Азію. 22-25 березня Лавров відвідає Китай і Південну Корею.

23 березня в місті Гуйлінь відбудуться його переговори з міністром закордонних справ КНР Ван І.

24 березня в Сеулі Лавров візьме участь у церемонії відкриття Року взаємних обмінів, а наступного дня проведе переговори зі своїм південнокорейським колегою Чон Ий Еном.

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"Это было жуткое змеиное гнездо, набитое отборнейшей дрянью, заботливо отобранной дрянью, эта дрянь собрана здесь специально для того, чтобы превращать в дрянь всех, до кого достает гнусная ворожба радио, телевидения и излучения башен" (Бр. Стругацкие, «Обитаемый Остров»,1969 г.)

Перед поездкой в Китай Лавров призвал к отказу от доллара и западных платежных систем: Неумно наказывать РФ - Цензор.НЕТ 6813
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22.03.2021 07:55
+43
Лошадь, подай пример сам! Запрети рассеянам вклады в долларах))).Вангую шо они станут на колени в благодарственном подобострастии.
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22.03.2021 07:47
+26
объясните, как именно могут? Китай начнет принимать от россии рубли? И что он с ними будет делать?
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22.03.2021 07:51
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касторка и йод
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22.03.2021 08:59 Відповісти
"Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности....." уже звучит смешно
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22.03.2021 08:59 Відповісти
кобыла только забыла сказать, что основным торговым партнером Китая является США, но отнюдь не рачка
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22.03.2021 09:00 Відповісти
По данным главного таможенного управления КНР, в 2020 году товарооборот между Китаем и Россией снизился на 2,9% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года и составил 107,765 млрд долларов.

Товарооборот между Китаем и США по итогам 2020 года вырос в годовом исчислении на 8,3%, до $586,72 млрд.
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22.03.2021 09:15 Відповісти
А вот хождение в Украине древесных кацапских фантиков нужно запрещать однозначно.
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22.03.2021 09:03 Відповісти
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2 - Мені москалі нагадують глистів.- Чим саме?- Живуть, вибачайте, в дупі і цим пишаються , а ще вважають, що всі їм заздрять…
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22.03.2021 09:08 Відповісти
Перед поїздкою до Китаю Лавров закликав до відмови від долара і західних платіжних систем: Нерозумно карати РФ - Цензор.НЕТ 1543
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22.03.2021 09:26 Відповісти
мы наш мы новый мир построим...
Перед поїздкою до Китаю Лавров закликав до відмови від долара і західних платіжних систем: Нерозумно карати РФ - Цензор.НЕТ 8535
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22.03.2021 09:37 Відповісти
У нас на очах іде створення нової "супердержави". Раніше вона була лише "супердержавою" чисельно, скоро стане - територіально, коли Китай забере собі Сибір... Україна, в очах "крємльовських" - "віддушина". Вони планують туди "скидать" біженців з Сибіру, бо самі їх прогодувать не здатні - золото витрачать не хочуть - його краще вкрасти, то хай їх "хахли" годують... Тепер, саме головне, для західного світу - створить з "Московії" "буферну зону" між Китаєм і ним...По Уралу...
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22.03.2021 09:42 Відповісти
сумнівно..
Китаю самому потрібні холодостійкі роботяги ...
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22.03.2021 11:11 Відповісти
"ЗЕ-телепню", пояснюю - більше 15-ти років тому в Китаї, у північних провінціях, були зняті обмеження на народжуваність. Крім того, ще в 90-ті пішла нелегальна експансія на південний Сибір - покинуті села Красноярщини почали заселяться китайцями-нелегалами, в масовому порядку - про це мкні єгер писав, що там працював тоді... Так що "морозостійка популяція китайців" уже існує, і п"яні кацапи їй не потрібні...
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22.03.2021 11:20 Відповісти
Киселёв недавно учил российских холопов - какой хороший политико-экономический строй в Китае, в отличие от "бездуховного" и нескрепного американского. С воодушевлением рассказывал об отмене ограничения на рождаемость в северных провинциях. А то что северные провинции граничат с РФ, это у пропагандона никакого беспокойства не вызывает. Он бы ещё повосхищался военными картами, где китайцы называют значительную часть Сибири "Северным Китаем"...
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22.03.2021 12:17 Відповісти
Десь в 2016-му Китай проводив парад війсковової техніки. Включаючи і мобільні пускові установки ракет, здатних нести ядерні заряди. Їх камуфляжне розфарбування, в перекладі з китайської, іменується "Сибір"... Кацапи "тужаться" з усіх сил, зображаючи з себе "суперових пацанів", однак, 80-ти мільйонам тяжко тягаться з МІЛЬЯРДОМ... А китайці уміють ждать... "Навіщо трясти дерево, коли треба трохи почекать і горіх впаде сам..."?.
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22.03.2021 12:32 Відповісти
Все правильно и я согласен с Лавровым! Самое время перейти на монгольский тугрик.
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22.03.2021 09:43 Відповісти
Та ні краще на долар однієї з африканських країн (запам*ятував назву, якась на кшалт Гондураса), де його тачками возять.
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22.03.2021 20:05 Відповісти
Ё-маё, ну прям по классике, я бежал за вами 3 дня и 3 ночи, для того, чтоб сказать, как вы мне безразличны.
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22.03.2021 09:57 Відповісти
А чем ты расчитываться будешь с иностранными контрагентами? Своим рублем поганым или гондураской лемпирой?
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22.03.2021 10:01 Відповісти
- Кто на меня?
Спрятался за спину Васи.
-Кто на меня с Васей?
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22.03.2021 10:08 Відповісти
КСССР это ваше недалёкое будущее расеяне нерусские.
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22.03.2021 10:09 Відповісти
Статья 88 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года (на сленге валютчиков - «бабочка»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_88_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0#cite_note-1 [1] ) «Нарушение правил о валютных операциях» предусматривала уголовное наказание за операции с иностранной валютой и валютными ценностями. Осуждение по ст. 88 предполагало в зависимости от состава преступления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B лишение свободы на срок от 3 до 15 лет, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 конфискацию имущества , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5) ссылку на срок до 5 лет и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C смертную казнь .
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22.03.2021 10:19 Відповісти
Если еще несколько лет назад расейка являлась сырьевым придатком Европы, то сейчас она постепенно превращается в крайнюю плоть Китая.
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22.03.2021 10:19 Відповісти
В советские времена иностранная валюта была запрещена, нелегальных менял ждала тюрьма или расстрел, а доллар стоил на чёрном рынке в 14 раз дороже, чем по официальному курсу
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22.03.2021 10:20 Відповісти
В 85м один доллар стоил 3,5 ***** , так что совковые сказки про 66 копеек остались сказками для ватных длббв
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22.03.2021 12:13 Відповісти
Для иностранцев столько и стоил - 66 коп.
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22.03.2021 13:58 Відповісти
ЛАВРОВ! ГАДКО БЫТЬ СТРАНОЙ УБИЙЦЕЙ!!!!!! ВОРОВАТЬ ЧУЖИЕ ТЕРИТОРИИ, ТРАВИТЬ СВОИХ ГРАЖДАН, И НАКАЗЫВАТЬ ВАС НАДО ОЧЕНЬ СИЛЬНО,ВСЕ ПРАВИЛЬНО!!!!!!
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22.03.2021 10:26 Відповісти
Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару", - сказал Лавров.- куйла и его китайских "сунь куй чаев" кондрашка хватит от такой белиберды.Иметь на счетах сотни лярдов баксов от рашистской заправки и вдруг конвертируют в рашистский деревянный,который в мире нигде не будет ходить даже в Китае, ибо китайские "хозяева" Сибири ,захотят расчеты с рашистом вести только в юанях,ибо деревянный рупь, им на,,,уй за ненадобностью будет нужен.
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22.03.2021 10:29 Відповісти
Перед поїздкою до Китаю Лавров закликав до відмови від долара і західних платіжних систем: Нерозумно карати РФ - Цензор.НЕТ 3115
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22.03.2021 10:46 Відповісти
Получили по роже и теперь бегут жаловаться Китаю. Перед поїздкою до Китаю Лавров закликав до відмови від долара і західних платіжних систем: Нерозумно карати РФ - Цензор.НЕТ 4314
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22.03.2021 10:56 Відповісти
Вот пример для подражания. Не звенят и карман не оттягивают.
Перед поїздкою до Китаю Лавров закликав до відмови від долара і західних платіжних систем: Нерозумно карати РФ - Цензор.НЕТ 7738
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22.03.2021 10:56 Відповісти
фантики из десткого лото? с оккупационными "героями"?
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22.03.2021 11:00 Відповісти
Можно использовать как медиатор (гитаристы знают)
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22.03.2021 14:06 Відповісти
неплохие подкладки под ножки стульев, чтоб пол не так царапали...
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22.03.2021 15:24 Відповісти
Якщо ці штуки достатньо грубі, ними можна і бас-гітариста зацікавити. Хоча, мені зручніше грати пальцями.
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22.03.2021 18:12 Відповісти
Русский с китайцем братья вовек.
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек,
Сталин и Мао слушают вас.
Припев:
Москва - Пекин.
Москва - Пекин.
Идут, идут вперед народы.
За светлый путь, за прочный мир
Под знаменем свободы.
Слышен на Волге голос Янцзы,
Видно китайцам сиянье Кремля;
Мы не боимся военной грозы;
Воля народов сильнее грозы;
Нашу победу славит земля.
Припев.
В мире прочнее не было уз;
В наших колоннах ликующий Май.
Это шагает Советский Союз;
Это могучий Советский Союз,
Рядом шагает новый Китай!
Припев.
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22.03.2021 10:58 Відповісти
Только Китай,шагает сам по с**е,
рашка в погонах щагает вперде,
аналоГОВНЕТ пишет усердно она на воде,
и рашке его уже не догнать.,
у рашки осталось зубило,кайло,
а в помощь,волш**ное "** твою мать".
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22.03.2021 11:50 Відповісти
Кацапы сами просятся, чтоб СВИФТ им отключили.., Америка подозрительно медлит..
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22.03.2021 10:59 Відповісти
Випередив ! Я прочитав - і те саме подумав при словах "отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем".Источник: https://censor.net/ru/n3254711
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22.03.2021 12:41 Відповісти
паРаша переходит на Мао-рублиПеред поїздкою до Китаю Лавров закликав до відмови від долара і західних платіжних систем: Нерозумно карати РФ - Цензор.НЕТ 8452
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22.03.2021 10:59 Відповісти
Вот так самоуничтожается Россия. Дальний восток и Забайкалье уже фактически китайские. Завтра будут юридически китайские аж до Урала. Но "Золотое кольцо" будет продолжать святую войну против Украины.
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22.03.2021 11:06 Відповісти
Уголь полигонят на восток
Игорь Сечин предлагает наращивать его вывоз по БАМу и Транссибуhttps://www.kommersant.ru/doc/4729974#
https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4729974%0A%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%2F%2F%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%91%D0%90%D0%9C%D1%83%20%D0%B8%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D1%83
Газета "Коммерсантъ" https://www.kommersant.ru/daily/132490 №44 от 16.03.2021, стр. 1
Как выяснил "Ъ", в борьбу за наращивание экспорта российского угля на восток вмешался глава «Роснефти» Игорь Сечин. Как ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭКу он попросил Владимира Путина обеспечить исполнение решений комиссии от 2018 года, по которым к 2025 году вывоз угля по БАМу и Транссибу должен достичь беспрецедентных 195 млн тонн. При этом господин Сечин считает недопустимым перенаправление потоков экспортного угля в Тамань как по стратегическим, так и по экономическим соображениям. В ОТЭКО Мишеля Литвака, владеющей терминалом в Тамани, подчеркивают, что их ставки перевалки сопоставимы со ставками терминалов на Дальнем Востоке.
Глава «Роснефти» и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭКу Игорь Сечин вновь поднял на уровень президента РФ вопрос расширения Восточного полигона для вывоза 195 млн тонн угля на восток к 2025 году. Как следует из документа, который видел "Ъ", Владимир Путин 2 марта поставил на соответствующем письме господина Сечина резолюцию «согласен».
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22.03.2021 11:15 Відповісти
азіопська расска *********,кацапо-ординська деградуюча та здичавіла шавка Китаю щось бельмоче про свій розвиток, примащуючись до свого патрона...про розвиток, якого немає і не видно навіть на обрії... смішно))
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22.03.2021 11:12 Відповісти
И это правильно. Орде пора привыкать к юаню. Теперь темники ,сотники ,десятники станут строить дворцы на китайских курортах; возить на яхтах проституток по желтому морю и отбивать утренние поклоны портрету Мао.
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22.03.2021 11:19 Відповісти
Они видимо думают,что в Китае такой же идиоты как они.А насчет укрепления технологической независимости,так это уже набило оскому,типа проводим импортозамещение,декларируют уже 20 лет,а воз и ныне там.
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22.03.2021 11:24 Відповісти
Визу и Мастеркард - значительно потеснили своей системой "Мир". Лично я последний раз пользовался карточками этих компаний - больше года назад. У моих родителей вообще только карточки "Мир". Чтоб получить американскую - надо специально этим заняться (а на кой хрен?!) Может и не смертельно для США, но контроль над оборотом средств эквивалентных нескольким сотням млрд $ в год, в масштабе всей РФ, они утратили.

Для "Свифт" замену сделали ещё в 2015 году. В случае отключения - внутри страны перейдут в течении нескольких минут. Для внешних переводов - кому надо торговать с РФ - ПРИДЁТСЯ подключаться.

И с импортозамещением заметно продвинулись за 6 лет. (Турецкий помидор или Польское яблоко - теперь надо хорошо поискать)
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22.03.2021 21:46 Відповісти
давайте кацапи, порадуйте дядечка ляо, злийте всі свої бакси в юані
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22.03.2021 11:37 Відповісти
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22.03.2021 12:43 Відповісти
Сейчас за рубль дают чуть больше 1 американского цента, а после такого за рубль будут давать в морду
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22.03.2021 11:46 Відповісти
Что эта говорящая лошадь- Лавров там звездит насчёт доллара!!Такие умнники как он призывали к бойкоту ДОЛЛАРА ещё двадцать лет назад и как видим на сегодня, они оказались в глубокой попе!! Где США-ГИГИНТ ??? И где в глубокой жопе, нищая путинская россия!!
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22.03.2021 12:14 Відповісти
Маются уже какую сотню лет между цивилизациями.
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22.03.2021 13:13 Відповісти
та їм взагалі не затишно на цій планеті - все намагаються відлетіти у далекий космос але грошей на це не вистачає
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22.03.2021 14:19 Відповісти
Ну нарешті малокитайщина розвернулась до Великого Китаю потрібним місцем!
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22.03.2021 14:17 Відповісти
З нагоди відвідання китаю головний розбійник мордовії змінив ПІБ - тепер він "Пу Ті Ин"
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22.03.2021 14:21 Відповісти
ну нарешті конякомавпа калантарян своєю пащекою щось годне народила, як то кажуть "флаг в рукі і папутнава вєтра!"
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22.03.2021 16:56 Відповісти
говорящая лошадь предложила вместо мерседеса ездить на жигулях
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22.03.2021 17:18 Відповісти
Кобила ти за себе відповідай, а не за Китай, ховайся
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22.03.2021 17:20 Відповісти
валютные счета лаврушкины арестовать, дочу из Штатов выселить к х... собачьим. зарплату в рашистском мзс выдавать в монгольских тугриках! машку захарову отправить послом в сев.корею. всё!!!!
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22.03.2021 17:53 Відповісти
Учіть, москалики, китайську, і буде вам щастя.
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22.03.2021 18:13 Відповісти
Поехал к хозяевам, поскулить
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22.03.2021 19:46 Відповісти
Ага, "хулиганы зрения лишают". Пытаются в союзники напроситься.
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22.03.2021 20:11 Відповісти
Предлагаю кацапам отказаться от долларов, товаров компании эппл, левайс, найк ....., позакрывать макдональсы, перестать отправлять в США на учебу и проживание своих выплядков. а лаврову лично чтобы забрал свою дочу оттуда, изменщицу родины, которая в США гражданство получила и аж воет на родину назад не хочет....
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22.03.2021 20:29 Відповісти
Ні.Хай відправить їй центнер рублів.І по можливості "Почтой Крыма".
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22.03.2021 21:29 Відповісти
Неумно было Крым захватывать и в Донбассе бойню устраивать, а теперь РФ за все это придется отвечать.
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22.03.2021 21:40 Відповісти
Похоже, России пришла пора стать меньше в пятнадцать раз.
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22.03.2021 22:22 Відповісти
лошадь заговорила ))
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22.03.2021 23:22 Відповісти
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