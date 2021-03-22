Перед поїздкою до Китаю Лавров закликав до відмови від долара і західних платіжних систем: Нерозумно карати РФ
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про необхідність зниження санкційних ризиків для Росії через зміцнення технологічної самостійності, використання альтернативних доларові світових валют і відмову від міжнародних платіжних систем.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, інтерв'ю російського міністра китайським ЗМІ було опубліковано на сайті МЗС РФ.
"Ви бачите, як США оголошують своїм завданням обмежити можливості технологічного розвитку і Російської Федерації, і Китайської Народної Республіки. Тому нам потрібно знижувати санкційні ризики шляхом зміцнення своєї технологічної самостійності, шляхом переходу до розрахунків у національних валютах і в світових валютах, альтернативних доларові", - сказав Лавров.
Також російський міністр закликав "відходити від використання контрольованих Заходом міжнародних платіжних систем". Він пояснив, що життя змушує Росію і Китай "вибудовувати свою лінію в економічному і соціальному розвитку таким чином, щоб не залежати від тих "примх", які демонструють наші західні партнери".
"Карати на сучасній міжнародній арені будь-кого взагалі неправильно, а намагатися підходити з таким аршином до Росії і КНР - це просто нерозумно", - сказав Лавров.
Глава МЗС РФ 22 березня починає зарубіжну поїздку в Азію. 22-25 березня Лавров відвідає Китай і Південну Корею.
23 березня в місті Гуйлінь відбудуться його переговори з міністром закордонних справ КНР Ван І.
24 березня в Сеулі Лавров візьме участь у церемонії відкриття Року взаємних обмінів, а наступного дня проведе переговори зі своїм південнокорейським колегою Чон Ий Еном.
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Товарооборот между Китаем и США по итогам 2020 года вырос в годовом исчислении на 8,3%, до $586,72 млрд.
Китаю самому потрібні холодостійкі роботяги ...
Спрятался за спину Васи.
-Кто на меня с Васей?
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек,
Сталин и Мао слушают вас.
Припев:
Москва - Пекин.
Москва - Пекин.
Идут, идут вперед народы.
За светлый путь, за прочный мир
Под знаменем свободы.
Слышен на Волге голос Янцзы,
Видно китайцам сиянье Кремля;
Мы не боимся военной грозы;
Воля народов сильнее грозы;
Нашу победу славит земля.
Припев.
В мире прочнее не было уз;
В наших колоннах ликующий Май.
Это шагает Советский Союз;
Это могучий Советский Союз,
Рядом шагает новый Китай!
Припев.
рашка в погонах щагает вперде,
аналоГОВНЕТ пишет усердно она на воде,
и рашке его уже не догнать.,
у рашки осталось зубило,кайло,
а в помощь,волш**ное "** твою мать".
Игорь Сечин предлагает наращивать его вывоз по БАМу и Транссибуhttps://www.kommersant.ru/doc/4729974#
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Газета "Коммерсантъ" https://www.kommersant.ru/daily/132490 №44 от 16.03.2021, стр. 1
Как выяснил "Ъ", в борьбу за наращивание экспорта российского угля на восток вмешался глава «Роснефти» Игорь Сечин. Как ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭКу он попросил Владимира Путина обеспечить исполнение решений комиссии от 2018 года, по которым к 2025 году вывоз угля по БАМу и Транссибу должен достичь беспрецедентных 195 млн тонн. При этом господин Сечин считает недопустимым перенаправление потоков экспортного угля в Тамань как по стратегическим, так и по экономическим соображениям. В ОТЭКО Мишеля Литвака, владеющей терминалом в Тамани, подчеркивают, что их ставки перевалки сопоставимы со ставками терминалов на Дальнем Востоке.
Глава «Роснефти» и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭКу Игорь Сечин вновь поднял на уровень президента РФ вопрос расширения Восточного полигона для вывоза 195 млн тонн угля на восток к 2025 году. Как следует из документа, который видел "Ъ", Владимир Путин 2 марта поставил на соответствующем письме господина Сечина резолюцию «согласен».
Для "Свифт" замену сделали ещё в 2015 году. В случае отключения - внутри страны перейдут в течении нескольких минут. Для внешних переводов - кому надо торговать с РФ - ПРИДЁТСЯ подключаться.
И с импортозамещением заметно продвинулись за 6 лет. (Турецкий помидор или Польское яблоко - теперь надо хорошо поискать)