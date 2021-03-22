Перед поїздкою до Китаю Лавров закликав до відмови від долара і західних платіжних систем: Нерозумно карати РФ

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про необхідність зниження санкційних ризиків для Росії через зміцнення технологічної самостійності, використання альтернативних доларові світових валют і відмову від міжнародних платіжних систем.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, інтерв'ю російського міністра китайським ЗМІ було опубліковано на сайті МЗС РФ.

"Ви бачите, як США оголошують своїм завданням обмежити можливості технологічного розвитку і Російської Федерації, і Китайської Народної Республіки. Тому нам потрібно знижувати санкційні ризики шляхом зміцнення своєї технологічної самостійності, шляхом переходу до розрахунків у національних валютах і в світових валютах, альтернативних доларові", - сказав Лавров.

Також російський міністр закликав "відходити від використання контрольованих Заходом міжнародних платіжних систем". Він пояснив, що життя змушує Росію і Китай "вибудовувати свою лінію в економічному і соціальному розвитку таким чином, щоб не залежати від тих "примх", які демонструють наші західні партнери".

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"Карати на сучасній міжнародній арені будь-кого взагалі неправильно, а намагатися підходити з таким аршином до Росії і КНР - це просто нерозумно", - сказав Лавров.

Глава МЗС РФ 22 березня починає зарубіжну поїздку в Азію. 22-25 березня Лавров відвідає Китай і Південну Корею.

23 березня в місті Гуйлінь відбудуться його переговори з міністром закордонних справ КНР Ван І.

24 березня в Сеулі Лавров візьме участь у церемонії відкриття Року взаємних обмінів, а наступного дня проведе переговори зі своїм південнокорейським колегою Чон Ий Еном.