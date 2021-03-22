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ВР (14824) вандалізм (418) Сюмар (270) Офіс Президента (1998)

Сюмар про ініційоване фракцією "СН" позачергове засідання ВР з приводу розфарбованого ОП: "Це явний перебір ... Рада - це не колективний подоляк"

Сюмар про ініційоване фракцією

Позачергове засідання парламенту на тему розфарбованого ОП - це явний перебір.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала нардепка "ЄС" Вікторя Сюмар, передає Цензор.НЕТ.

"Є така штука, як перебір. От позачергове засідання Ради на тему розмальованого ОП - це явний перебір. Розумію, як сподобалась реакція соцмереж і захотілось "дотиснути тему". Але забули одне: парламент - не колективний подоляк.

Парламент був ключовим інститутом для виходу з найбільш криз, які переживала Україна: після Помаранчевої революції; потім у 2014, коли державу і всю владу треба було перезапустити за декілька днів, і щодня давати відповіді щодо захисту країни - законодавство щодо добровольців, створення Нацгвардії, люстрація, новий оборонний бюджет, розмитнення зброї і так багато всього життєво необхідного, що важко перерахувати. І що навіть не снилося "турборежиму"", - написала вона.

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На думку Сюмар, на сьогоднішній день виклики стали не набагато менші, серед них: - Загроза повномасштабної агресії нікуди не ділась: Росія в стані кризи, Путін - вбивця - і це визнав західний світ, йому нема чого втрачати і дуже треба відволікти увагу від внутрішніх проблем. А в нас зірване воєнне замовлення...

- Заявами "найвеличнішого лідера" ми поставили під сумнів нормандський формат, що викликало явне нерозуміння у Берліні та Парижі, і нічого не запропонували на заміну. А це означає, що у випадку серйозної ескалації, ніхто Путіну не обриватиме телефон і міжнародна підтримка України виявиться умовною;

- На все це наклався скандал з вагнерівцями. А це означає, що без розслідування - хто злив операцію росіянам, захід не дасть нам зброю. Бо вона так само опиниться відразу в росіян;

- І головне - ми увійшли в реальну коронавірусну кризу. Нові штами більш заразні і провокують важчий перебіг хвороби. Хворіють вже по другому колу. Вакцини вкрай мало і як їі отримати не розуміють навіть групи ризику. 4 групи вакцинації на весь Київ подається як успіх! Серйозно???? Коли будуть інші вакцини? Коли буде сто тисяч вакцинацій в день? (Британія робить більше 800 тисяч в день). В нас страшними темпами росте рівень госпіталізації і смертність. Умовно кажучи, 180 ковід-смертей в день - це авіакатастрофа щодня! Таких втрат ми не бачили навіть під час війни. І треба робити все, аби зменшити кількість жертв ковіду".

"Для цього варто збирати позачергові засідання. Нам треба своя гвардія груп вакцинування і зрозумілі графіки. Нам вкрай важливо вакцинувати всі групи ризику. Нам критично важливо дістати вакцини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Готували перформанс, але биття вікон, димові шашки - цього в планах не було", - організатор акції біля ОП Філімонов

Нам потрібна міжнародна підтримка проти ослабленої і агресивної Росії. Нам треба посилювати обороноздатність. І перезавантажувати суди, аби не було вироків по сім років за 300грн збитків...

І це значно важливіше, аніж розписи Офісу Президента з двома розбитими шибками. Для позачергового засідання - точно", - резюмувала нардеп.

Як повідомлялося, напередодні ввечері на вулиці Банковій в Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. При цьому присутні на акцію розбили скло дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн. В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.

Сюмар про ініційоване фракцією СН позачергове засідання ВР з приводу розфарбованого ОП: Це явний перебір ... Рада - це не колективний подоляк 01

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Топ коментарі
+20
Мендель пише, що збільшення кількості обстрілів ( вбивств українських військових ) не стане на заваді мирним перемовинам.
От чого треба збиратись !
Країна беззахисна з таким презом.
Коронавірус. Ми б'ємо всі рекорди, випереджаємо європейців по госпіталізації і ....тиша.
Плювати мені на розмальовані двері ! Відмиють швидко.
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22.03.2021 08:21
+18
Сюмар об инициированном фракцией "СН" внеочередном заседании ВР по поводу раскрашенного ОП: "Это явный перебор... Рада - это не коллективный подоляк" - Цензор.НЕТ 5780
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22.03.2021 08:21
+18
це наслідок зеленського кривосуддя.
нічого було дзвонити суддям - того закрий, а того випусти.
Такими темпами будинок президента взагалі спалять і будуть праві.
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22.03.2021 08:23
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Сюмар об инициированном фракцией "СН" внеочередном заседании ВР по поводу раскрашенного ОП: "Это явный перебор... Рада - это не коллективный подоляк" - Цензор.НЕТ 4694
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22.03.2021 08:17 Відповісти
Вообще-то - побитые стёкла в АП - это работа аваковских бойцов 😀😀😀
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22.03.2021 08:19 Відповісти
це наслідок зеленського кривосуддя.
нічого було дзвонити суддям - того закрий, а того випусти.
Такими темпами будинок президента взагалі спалять і будуть праві.
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22.03.2021 08:23 Відповісти
Якраз будинок ні в чому не винен
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22.03.2021 08:56 Відповісти
Не все ж такие идиоти как ти, защитник будинків.
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22.03.2021 09:40 Відповісти
Треба палити зеленського ?
Напевно і до цього дійде.
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22.03.2021 10:01 Відповісти
Серьезно ? Есть доказательства что он звонил судьям и указывал кого садить , а кого выпускать ? Или это опять из петитной команды пошло ?
Вы как раз это сейчас и требуете , что бы он дал указание судье ! А потом же сами будете кричать что он вмешивается в суд . А почему не митингуют возле дома этого ублюдка судьи ? Возле верховного суда ? Не жгут , не разрисовывают им машины и дома ?
Не для того ли чтобы показать какой Зеля никчёмный ?
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22.03.2021 09:58 Відповісти
Побічні докази є.
Інакше як пояснити посадку українських патріотів по справах притягнутих за вуха, коли по вулицях країни ходять злочинці, організатори та фінансисти тероризму, окупантів. Ходять і навіть не бояться. Працюють в ОПі.
Можете мені це пояснити ?
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22.03.2021 10:00 Відповісти
Побічні -це які ? Я так себе думаю? Или вот мы посовещались и я решил ? Догадки ? А реальные доказательства есть ?
А при Пете мало патриотов посадили ? Торнадо , дело "Равликов" , другие . Или вы думаете что он просыпается и сразу думает " какого патриота сегодня посадим ?" И тыкает пальцем .И скольких Петя посадил за финансирование терроризма ? Почти всю"партию регионов " можно было паковать ! Кто то сел ? Сели , только в депутатские кресла в БПП . А про ублюдка Мильчакова , который в Киеве фотографировался , когда ехал на Донбасс, уже после печальных событий ? Где было СБУ ? Прежде чем кого то обвинять , нужно посмотреть , что было сделано "другой командой" ? И не следствие это их бедействию ? А сейчас стараются свою вину переложить на других и кормить вас разными фейками .
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22.03.2021 11:13 Відповісти
Есть видео присутствия зекретина на конференции,когда ложно обвиняли Антоненко -это приравнивается к звонку судьям,если не хуже
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22.03.2021 10:57 Відповісти
Пипец ! Вот это вывод !?Теперь , что , он из кабинета не может выходить и нигде не может присутствовать , потому что все будет расцениваться как давление ? А требование повлиять на судью в деле Стерненко не давление на суд по вашему ? Или патриотам можно всё , а других судите как хотите ? Так Петин же реформированый суд !
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22.03.2021 11:33 Відповісти
Это не до реформированный суд зекретина,зесрань)
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22.03.2021 11:56 Відповісти
Так Петюня распинался , что он реформировал суды !?
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22.03.2021 13:30 Відповісти
реформирует,а твой зекретин специально все изговнял -начал с того,что приперся в КС заставлять их нарушить закон и распустить раду
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22.03.2021 13:57 Відповісти
Ну конечно , все так идеально было , и судьи взяток не брали и выносили правомерные решения , но тут пришел Зеля и заставил их нарушать закон , а они упирались как могли , но их нагнули ? Так ? Ну ты и тупая овца !
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22.03.2021 14:14 Відповісти
Пришла твоя зеля и все реформирование прекратилось,зесрань,при чем во всех отрослях -а ты можешь и дальше обмазываться дерьмом,что на тебя зекретин каждый день наваливает...тебе ,убожество,никто не мешает)
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22.03.2021 14:39 Відповісти
То есть ты хочешь сказать что отреформированные судьи не брали взяток , выносили только правильные решения , ну можно сказать была уже почти Европа , и тут пришёл Зеля и опять началось все по старому ? А в каких это отраслях прекратилось ? И как это лично повлияло именно на тебя ? Или ты просто ботяра на методичке ?
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22.03.2021 15:46 Відповісти
12 грудня 2019 року під час спільного брифінгу за участю президента України Володимира Зеленського, Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і Генерального прокурора Руслана Рябошапки було оголошено, що "знайдені ймовірні організатори та виконавці" цього резонансного вбивства. Винними призначили музиканта, сержанта Сил спеціальних операцій Збройних сил України, ветерана російсько-української війни Андрія Антоненка (псевдо Riffmaster), дитячого кардіохірурга, волонтера Юлію Кузьменко та військового медика Яну Дугарь. Їх бездоказово обвинувачують в умисному вбивстві (ст. 115 ККУ) та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 ККУ). Головний доказ слідства - портретно-психологічна експертиза фахівців КНДІСЕ, яка зроблена за науково необґрунтованою і не зареєстрованою методикою. Через це Міністерство юстиції притягнуло експертів до відповідальності, а колишній член групи прокурорів у цій справі Сергій Зузак визнав експертизу "сумнівним і недостатнім доказом для направлення справи до суду".

А людина вже сидить більше року, ні за що!
А на бутылку сядешь в конце концов ты урод, ты **** холуйская, сдохни в муках.
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22.03.2021 15:30 Відповісти
Ещё раз для тупых ! С каких пор присутствие на брифинге расценивается как давление на суд ? Кто проводит расследование ? Президент или следаки ? Притенить к кому ?
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22.03.2021 15:49 Відповісти
Президент вообще не должен касаться и близко судебной системы и тем более быть участником обвинения. А у зедауна 100% свой прокурор.
Вот какого хера это дибильное чмо поперлось на брифинг министра ВД тем самым укрепив обвинительные заявления сабакина, и тем самым обозначив свою позицию по этому делу, и таким образом осуществив давление и фактически определив результат расследования - приговор суда. Но за не имением реальных доказательств против Рифмастера и девушек возникла судебная коллизия - патовая ситуация, получается и обратно отыграть нельзя и приговор вынести нет оснований для обвинения. А человек сидит в тюрьме, а сцыкло в домике, а сабакину ваабще просто насрать, он бы и в расход пустил не поморщившись, но пока его ситуация устраивает - вроде как держит лоха за тестикулы. И это все при том что и зарубежная экспертиза отыграла взад, и белорусы рвавшиеся дать показания, но их как то не очень ждали и они убыли к себе, а потом все же как то таки взяли показания, но они как бы не подтвержденные - а человек сидит и к тому же без необходимой медпомощи.
Это что за ******** такое? Так кто здесь тупой?
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22.03.2021 16:38 Відповісти
Во первых , кто запрещает быть Президенту на брифинге ? Почему в вашем мозгу , если он там был , то это уже давление на суд ? Он же только на брифинге был , а не на суде ! И почему если там был Президент, то уже все ясно и нельзя отыграть назад ? Было сказано , что если не докажут вину , и что держали невинных людей, полетят головы . Вот пусть одни доказывают вину , а другие адвокаты доказывают невиновность . Мне самому эта история не нравится ! Но требовать , что бы Зеля вмешался , то сегодня будете хвалить , а завтра материть что вмешивается
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22.03.2021 18:06 Відповісти
не желаю с вами больше общаться, мне надоел ваш тролинг, ваша глупость или тупость, мне по х...
перечитайте предыдущий пост раз пять, если не поможет попросите соседа растолковать вам на пальцах, но я все же убежден, что вы все прекрасно понимаете, и это просто сучья холуйская преданность заставляет вас отрицать очевидное и на белое говорить черное, бабло ж не пахнет, а что жопу кому лижу - так типа никто не видит и не узнает
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22.03.2021 18:58 Відповісти
Да у меня тоже нет делания что то доказывать , просто есть люди которые убеждены только в своей правоте и других точек зрения просто не существует . Просто нужно отойти от того что если был на Майдане или в АТО , то уже неприкасаемый и может творить что хочет . Уже были такие случаи и не единичные . Просто у меня вопрос , если Петя такой патриот , а у обвиняемых нет денег на дорогих и хороших адвокатов , пусть он наймёт их для них и поможет выбраться из СИЗО , и пусть они смешают Авакяна с дерьмом . Что то не вижу стремления такого ?
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22.03.2021 20:19 Відповісти
Петя не патриот, он такое же дерьмо как и зе просто не такое тупое, но более хитрое. Да у пэдро хватало ума, бонусом, хоть как то отстаивать интересы Украины на международном уровне - но и только.
И дело не в дорогих адвокатах а в ручной судебной и исполнительной системах и линии которую проводит зеурод-коломойский - это построение властной вертикали для дальнейшей узурпации власти, в пользу правящей "элиты" и олигархата. Этого не видит только слепой.
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23.03.2021 00:01 Відповісти
*** , чем вы отличаетесь от кацапья ? Вам везде мерещатся заговоры , враги , диктаторы , узурпаторы . Да блин , зеленый еще не пришел к власти , а его уже обьявили узурпатором , а вы как бараны подхватили . Что вы конкретно от него хотите ? Что бы он вмешался и отпустил Рифмастера , Кузьменко , Дударь и Стерненко? Так ? Но через время вы же будете орать что он вмешивается в решение суда , а другие (типа ОПЗЖ) еще раньше начнут орать
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23.03.2021 00:12 Відповісти
попустись, пенишься как институтка - забыл отвод войск, запрет стрелять, разведки и беспилотников? - скольких там наших как в тире настреляли не знаешь? - забыл вагнергейт? - забыл оман? - забыл вмешательство в выборы США? а ведь прилетит оттуда, там парни ему это не попустят - оно конченое, ему срок максимум 3 года...лень писать о художествах этого урода - сдохнет помойный пес и х с ним
***** а прокурор 100% это не вмешательство в чистом виде, не беззаконие, не мафиозное дерьмо?
и да хотим чтобы по закону осуществлялось правосудие а не потому что я так хочу, а чтобы закон один для всех, и никаких я так хочу и своих-мой прокуроров 100%, и да Рифмастер должен выйти - потому что невиновен! и Стерненко и все кто не по закону и без доказательств обвиняются должны быть освобождены, **** предательство его не интересует, а вот патриоты ему поперек
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23.03.2021 01:18 Відповісти
Угомонись ! Строчишь кацапскими методичками ! Отвод войск для создания переходов для гражданских , дибил . Какой запрет стрелять ? Вами овцами манипулируют как хотят ! Ты видел хоть одну заяву с передовой или видео , чтобы пацаны жаловались , что не могут ответить ? А вот при Пете были ! А с вагнеровцами , так уже эта сказка задолбала , в которой больше фантастики чем в придуманных фильмах ! А на счёт Рифмастера и других , я уже ответил , есть железные доказательства невиновности , адвокатов за бары и доказывать !
Вы ботяра тут и работаете только что бы посеять ненависть между украинцами !
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23.03.2021 10:00 Відповісти
Мне лень вам искать жалобы военных на запрет стрелять в ответ, даже по телевизору интервью было из окопа, так шо мені здається шо то ви пане не в тому окопі сидите. "А с вагнеровцами , так уже эта сказка задолбала , в которой больше фантастики чем в придуманных фильмах" - ну от пане ви і прокололись, тепер зрозуміло шо ви і є троль кацапський, чи дуже гидка консерва або колаборант. "А на счёт Рифмастера и других , я уже ответил , есть железные доказательства невиновности , адвокатов за бары и доказывать!" в нас же здається презумпція невинуватості, чи я щось вже прогавив? Чому це хтось повинен доказувать свою невинність - у вас с головою точно усе добре? Сходіть до лікаря. І таки да, мабуть таки треба на вас звернути увагу модератора, хай троля прибере.
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23.03.2021 10:34 Відповісти
А как тебе версия , что амеры специально поставили 2 нефтяные вышки и они работали 2 года , чтобы на них вытянуть на охрану 2 особо опасных "вагнеровца"? Этоже сколько бабла было в пустую потрачено? Да за него можно было пол кацапских спецслужб купить и они сами бы их привезли , и не надо было так заморачиваться. А сажать самолет ,летящий в Турцию ? Зачем? А не легче их принять в Турции на пограничном контроле и не наражать на опасность остальных пасажиров? А поселение в 5 км от дворца Луки ? Зачем? Это такая скрытая операция или что бы другие спецслужбы присматривали ?
А по Рифмастеру . Есть обвинение и есть защита .Если обвинение предоставило свои доказательства , а защита не смогла убедить суд , что обвинений не достаточно или ложные . Поэто му говорю , хороших адвокатов и разбивать версию авякана , а не стекла бить , это только делает хуже
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23.03.2021 11:15 Відповісти
Я когда услышала про эти 'специальные вышки для вагнеровцев ' сразу выключила гордона
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23.03.2021 11:18 Відповісти
Да там когда их в Белоруси арестовали , через день кацапьё на 60 минутах обсасывало эту версию про самолет в Турцию а планы посадить в Киеве и т. д. И вся эта версия точь в точь начала разносится в украинских медиа . Так это же не одна сказка о "провале" . Есть еще одна как доблесные спецслужбы готовили штурм "Изоляции", для освобождения заложников .Она находится почти в 30 км от линии фронта . Пробраться туда , освободить заложников , это нужно организовать реальный штурм с кучей вооружения , а потом с толпой заложников возвращатся назад , да еще чтобы никто не пострадал или минимальные потери .Ребята что вы курите ? А боевики в это время будут курить бамбук и спокойно наблюдать ? Я же говорю , сказки для овец не думающих .
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23.03.2021 11:40 Відповісти
Я просто удивлена, когда , вроде бы, умные люди на полном серьезе обсуждают этот бред сивой кобылы. Ну, ладно, соломинка для пэтиков, но остальные. Напоминает дурдом с наполеонами . Если сто раз сказать зрада, то все забудут отлаянную медведчуку трубу и жмурукуобнимаю ?
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23.03.2021 12:39 Відповісти
"...*** , чем вы отличаетесь от кацапья ? Вам везде мерещатся заговоры...":

1. прокурорка - 100% мой...
2. сабакин - смычка 100% - договорняк чистой воды
3. баканов - свой черт 100% - смотрящий за сбу и куратор потоков
4. таран - своя подконтрольная гнида - был уволен, в 2015 году, с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C должности представителя Киева в Совместном центре по контролю и координации за прекращением огня в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81 Донбассе (https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%A6%D0%9A%D0%9A&action=edit&redlink=1 СЦКК )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . Ему объявлено подозрение по ст. 111 УК Украины (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0 Государственная измена ). В 2016 году уволен в запас по достижению предельного возраста нахождения на воинской службе.
Это не вертикаль судебной и исполнительной власти? А... еще полностью конституционный суд не подмял, и в полной мере не расширил полномочия полицаев посредством принятия законов и поправок.
Вот где вас берут таких "умных" и "слепых"?
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23.03.2021 08:57 Відповісти
Скільки цей Подоляк платить таким як ти?
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22.03.2021 11:20 Відповісти
Уже написали, что клининговые компании насчитали отмыв краски, реставрацию двери и уборку на 45 тыс грн, а не на 2 млн., так что очевидно, что аваковцы с педаликом просто хотели срубить бабла и устроили провокацию!
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22.03.2021 08:51 Відповісти
А це гарна бізнес-ідея!
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22.03.2021 08:55 Відповісти
То просто не все опубликовали, остаток суммы 1 950 тыс, пошло на стирку белья "главнокомандующего", сами понимаете это секретная статья расходов....
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22.03.2021 09:16 Відповісти
Сюмар об инициированном фракцией "СН" внеочередном заседании ВР по поводу раскрашенного ОП: "Это явный перебор... Рада - это не коллективный подоляк" - Цензор.НЕТ 5780
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22.03.2021 08:21 Відповісти
Мендель пише, що збільшення кількості обстрілів ( вбивств українських військових ) не стане на заваді мирним перемовинам.
От чого треба збиратись !
Країна беззахисна з таким презом.
Коронавірус. Ми б'ємо всі рекорди, випереджаємо європейців по госпіталізації і ....тиша.
Плювати мені на розмальовані двері ! Відмиють швидко.
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22.03.2021 08:21 Відповісти
так збирайтесь. Хто, де, коли?
А з яким захисна?
Ще щось читайте окрім "внутрипартийной" інфи.
Вам на усе плювати, окрім пітравзад. Мордяками тіх хто малював треба відмивати.
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22.03.2021 08:42 Відповісти
Скоріш, це ви так допєтровзадились, що і не помітили, як вас лишили з голим тилом.
Ідійоти... вашими мордяками тепер тільки зеліні унітази відмивати, терпіли обдовбані.
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22.03.2021 08:56 Відповісти
тил з петровзадівцями - найгірше що може бути. Сокиру в спину за петравзад вгонять навіть незамислюючись.
От тому що навкруги вас "ідіоти" та "терпіли обдовдані" - петровзад стабільно два роки у лайні барахтається...Дякуємо за вашу працю!
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22.03.2021 09:02 Відповісти
От точно. Тепер буду називати зебілів петровзадівцями.
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22.03.2021 09:07 Відповісти
порохобіли людей як тільки не називають...
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22.03.2021 09:12 Відповісти
а ви як людей та громадян країни називаєте ?
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22.03.2021 09:19 Відповісти
люди, громадяни.
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22.03.2021 09:35 Відповісти
отак і називайте, а не порохобілами.
це зебіли ще до людей не доросли.
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22.03.2021 09:37 Відповісти
Тил тобі не подобається? Скільки ситенькі упирі в шпиталі допомоги принесли? А ти? 73% два роки барахтаються, тому що нічого не вміють, крім заздрити. І курточки куплять
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22.03.2021 09:49 Відповісти
А твою мордяку разом з мордяками шмарклі та сабакова треба посадити до вязниці замість Рифмастера, та кожен день втокмачувати у ту парашу при камері
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22.03.2021 13:07 Відповісти
Поляки з цього приводу кажуть коротко і чітко: "Цо занадто, то нє здраво...". Черговою клоунадою "влада блазнів" пробує створить передумови для "закручування гайок"... Але забувають - "Україна - не Росія...". І черговий "Майдан" може почать не з "мирних протестів", а відразу з БТРів під "Банковою".. І тікать просто не буде часу...
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22.03.2021 08:22 Відповісти
Стесняюсь спросить:
- "черговий "Майдан"" сметуны организуют?
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22.03.2021 08:28 Відповісти
Ні... "Сметуни", як завжди, будуть сидіть по кухнях і шептать - "Ат нас всё равно ничево не зависит..."..
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22.03.2021 08:48 Відповісти
підфсбшне "ЄС" - сплошний ******** і подоляк.
і це не "перебор".
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22.03.2021 08:30 Відповісти
Ти вже й не знаєш, у який бік відстрілюватися.
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22.03.2021 08:52 Відповісти
Зебилоид, видихай.
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22.03.2021 09:43 Відповісти
Цвінь-цвінь-цвінь,
Тьох-тьох-тьох,
Ай-яй-яй, ох-ох-ох.
З нами партія й Бог,
З нами партія й Бог.
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22.03.2021 08:31 Відповісти
Та Бог з вами!
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22.03.2021 08:53 Відповісти
Зубы заговаривает профессионально.
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22.03.2021 08:36 Відповісти
А вони в тебе є?
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22.03.2021 08:53 Відповісти
а навіщо вони зараз потрібні?
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22.03.2021 08:56 Відповісти
Главное, чтоб у тебя губы рабочие были
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22.03.2021 09:56 Відповісти
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1509917512531724&id=100005404695800 а хто ж це у нас увійшов в ОПу випалить фаєр. На режимному об'єкті. Там де вже тіко удо і снайпери. Арсен Борисович ти?
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22.03.2021 08:48 Відповісти
Вообще-то оппозиции стоит прекратить какие-либо переговоры со "слугами", Зеленским и его администрацией. Вести диалог исключительно с Аваковым. Несмотря на неоднозначную репутацию, он единственный адекватный человек в нынешней власти.
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22.03.2021 08:50 Відповісти
З бюджету аваков отримав 100 млрд.
Де вони, можна вже питати ?
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22.03.2021 08:57 Відповісти
Не знаю.
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22.03.2021 09:01 Відповісти
Зебили шоумени и криси, бидло хавает.
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22.03.2021 09:44 Відповісти
Если выпустить Стерненко, то никто ОП раскрашивать не будет и внеочередного заседания ВР не надо.
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22.03.2021 09:56 Відповісти
А що ще можна очікувати від Сюмар? Звісно відмити свого патрона Пецю набагато тяжче, ніж обливати брудом його головного опонента Зеленського. Нічого дивного. Так і Пуцін поступає, відповідаючи Байдену, що той сам такий. А що ще можна показати в своє оправдання людям?
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22.03.2021 10:51 Відповісти
Та все ,зесрань,спереть на Пороха вам не удалось...а будешь звиздеть можешь от Марио или Колумбета в табло получить -их и так без них поимели,так еще к Пороху прицепляют,когда они хотят быть отдельно от то всех)))
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22.03.2021 11:10 Відповісти
ДИМОВА ЗАВІСА ЗЕ-команди ПЕРЕД ВИХОДОМ КІНО ПРО ВАНГЕРГЕЙСТ.
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22.03.2021 11:00 Відповісти
Цікаво, чи будуть вони так поспішно збиратись після виходу фільма про вагнергейт?
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22.03.2021 11:25 Відповісти
в усьому цьому простежується "рука кремля"... якщо хто не помітив.)
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22.03.2021 15:41 Відповісти
Сюмар про ініційоване фракцією "СН" позачергове засідання ВР з приводу розфарбованого ОП: "Це явний перебір ... Рада - це не колективний подоляк" - Цензор.НЕТ 98
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22.03.2021 16:16 Відповісти
 
 