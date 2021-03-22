Сюмар про ініційоване фракцією "СН" позачергове засідання ВР з приводу розфарбованого ОП: "Це явний перебір ... Рада - це не колективний подоляк"
Позачергове засідання парламенту на тему розфарбованого ОП - це явний перебір.
Про це на своїй сторінці в Facebook написала нардепка "ЄС" Вікторя Сюмар, передає Цензор.НЕТ.
"Є така штука, як перебір. От позачергове засідання Ради на тему розмальованого ОП - це явний перебір. Розумію, як сподобалась реакція соцмереж і захотілось "дотиснути тему". Але забули одне: парламент - не колективний подоляк.
Парламент був ключовим інститутом для виходу з найбільш криз, які переживала Україна: після Помаранчевої революції; потім у 2014, коли державу і всю владу треба було перезапустити за декілька днів, і щодня давати відповіді щодо захисту країни - законодавство щодо добровольців, створення Нацгвардії, люстрація, новий оборонний бюджет, розмитнення зброї і так багато всього життєво необхідного, що важко перерахувати. І що навіть не снилося "турборежиму"", - написала вона.
На думку Сюмар, на сьогоднішній день виклики стали не набагато менші, серед них: - Загроза повномасштабної агресії нікуди не ділась: Росія в стані кризи, Путін - вбивця - і це визнав західний світ, йому нема чого втрачати і дуже треба відволікти увагу від внутрішніх проблем. А в нас зірване воєнне замовлення...
- Заявами "найвеличнішого лідера" ми поставили під сумнів нормандський формат, що викликало явне нерозуміння у Берліні та Парижі, і нічого не запропонували на заміну. А це означає, що у випадку серйозної ескалації, ніхто Путіну не обриватиме телефон і міжнародна підтримка України виявиться умовною;
- На все це наклався скандал з вагнерівцями. А це означає, що без розслідування - хто злив операцію росіянам, захід не дасть нам зброю. Бо вона так само опиниться відразу в росіян;
- І головне - ми увійшли в реальну коронавірусну кризу. Нові штами більш заразні і провокують важчий перебіг хвороби. Хворіють вже по другому колу. Вакцини вкрай мало і як їі отримати не розуміють навіть групи ризику. 4 групи вакцинації на весь Київ подається як успіх! Серйозно???? Коли будуть інші вакцини? Коли буде сто тисяч вакцинацій в день? (Британія робить більше 800 тисяч в день). В нас страшними темпами росте рівень госпіталізації і смертність. Умовно кажучи, 180 ковід-смертей в день - це авіакатастрофа щодня! Таких втрат ми не бачили навіть під час війни. І треба робити все, аби зменшити кількість жертв ковіду".
"Для цього варто збирати позачергові засідання. Нам треба своя гвардія груп вакцинування і зрозумілі графіки. Нам вкрай важливо вакцинувати всі групи ризику. Нам критично важливо дістати вакцини.
Нам потрібна міжнародна підтримка проти ослабленої і агресивної Росії. Нам треба посилювати обороноздатність. І перезавантажувати суди, аби не було вироків по сім років за 300грн збитків...
І це значно важливіше, аніж розписи Офісу Президента з двома розбитими шибками. Для позачергового засідання - точно", - резюмувала нардеп.
Як повідомлялося, напередодні ввечері на вулиці Банковій в Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. При цьому присутні на акцію розбили скло дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн. В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.
Будь ласка, зачекайте...
нічого було дзвонити суддям - того закрий, а того випусти.
Такими темпами будинок президента взагалі спалять і будуть праві.
Напевно і до цього дійде.
Вы как раз это сейчас и требуете , что бы он дал указание судье ! А потом же сами будете кричать что он вмешивается в суд . А почему не митингуют возле дома этого ублюдка судьи ? Возле верховного суда ? Не жгут , не разрисовывают им машины и дома ?
Не для того ли чтобы показать какой Зеля никчёмный ?
Інакше як пояснити посадку українських патріотів по справах притягнутих за вуха, коли по вулицях країни ходять злочинці, організатори та фінансисти тероризму, окупантів. Ходять і навіть не бояться. Працюють в ОПі.
Можете мені це пояснити ?
А при Пете мало патриотов посадили ? Торнадо , дело "Равликов" , другие . Или вы думаете что он просыпается и сразу думает " какого патриота сегодня посадим ?" И тыкает пальцем .И скольких Петя посадил за финансирование терроризма ? Почти всю"партию регионов " можно было паковать ! Кто то сел ? Сели , только в депутатские кресла в БПП . А про ублюдка Мильчакова , который в Киеве фотографировался , когда ехал на Донбасс, уже после печальных событий ? Где было СБУ ? Прежде чем кого то обвинять , нужно посмотреть , что было сделано "другой командой" ? И не следствие это их бедействию ? А сейчас стараются свою вину переложить на других и кормить вас разными фейками .
А людина вже сидить більше року, ні за що!
А на бутылку сядешь в конце концов ты урод, ты **** холуйская, сдохни в муках.
Вот какого хера это дибильное чмо поперлось на брифинг министра ВД тем самым укрепив обвинительные заявления сабакина, и тем самым обозначив свою позицию по этому делу, и таким образом осуществив давление и фактически определив результат расследования - приговор суда. Но за не имением реальных доказательств против Рифмастера и девушек возникла судебная коллизия - патовая ситуация, получается и обратно отыграть нельзя и приговор вынести нет оснований для обвинения. А человек сидит в тюрьме, а сцыкло в домике, а сабакину ваабще просто насрать, он бы и в расход пустил не поморщившись, но пока его ситуация устраивает - вроде как держит лоха за тестикулы. И это все при том что и зарубежная экспертиза отыграла взад, и белорусы рвавшиеся дать показания, но их как то не очень ждали и они убыли к себе, а потом все же как то таки взяли показания, но они как бы не подтвержденные - а человек сидит и к тому же без необходимой медпомощи.
Это что за ******** такое? Так кто здесь тупой?
перечитайте предыдущий пост раз пять, если не поможет попросите соседа растолковать вам на пальцах, но я все же убежден, что вы все прекрасно понимаете, и это просто сучья холуйская преданность заставляет вас отрицать очевидное и на белое говорить черное, бабло ж не пахнет, а что жопу кому лижу - так типа никто не видит и не узнает
И дело не в дорогих адвокатах а в ручной судебной и исполнительной системах и линии которую проводит зеурод-коломойский - это построение властной вертикали для дальнейшей узурпации власти, в пользу правящей "элиты" и олигархата. Этого не видит только слепой.
***** а прокурор 100% это не вмешательство в чистом виде, не беззаконие, не мафиозное дерьмо?
и да хотим чтобы по закону осуществлялось правосудие а не потому что я так хочу, а чтобы закон один для всех, и никаких я так хочу и своих-мой прокуроров 100%, и да Рифмастер должен выйти - потому что невиновен! и Стерненко и все кто не по закону и без доказательств обвиняются должны быть освобождены, **** предательство его не интересует, а вот патриоты ему поперек
Вы ботяра тут и работаете только что бы посеять ненависть между украинцами !
А по Рифмастеру . Есть обвинение и есть защита .Если обвинение предоставило свои доказательства , а защита не смогла убедить суд , что обвинений не достаточно или ложные . Поэто му говорю , хороших адвокатов и разбивать версию авякана , а не стекла бить , это только делает хуже
1. прокурорка - 100% мой...
2. сабакин - смычка 100% - договорняк чистой воды
3. баканов - свой черт 100% - смотрящий за сбу и куратор потоков
4. таран - своя подконтрольная гнида - был уволен, в 2015 году, с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C должности представителя Киева в Совместном центре по контролю и координации за прекращением огня в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81 Донбассе (https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%A6%D0%9A%D0%9A&action=edit&redlink=1 СЦКК )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . Ему объявлено подозрение по ст. 111 УК Украины (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0 Государственная измена ). В 2016 году уволен в запас по достижению предельного возраста нахождения на воинской службе.
Это не вертикаль судебной и исполнительной власти? А... еще полностью конституционный суд не подмял, и в полной мере не расширил полномочия полицаев посредством принятия законов и поправок.
Вот где вас берут таких "умных" и "слепых"?
От чого треба збиратись !
Країна беззахисна з таким презом.
Коронавірус. Ми б'ємо всі рекорди, випереджаємо європейців по госпіталізації і ....тиша.
Плювати мені на розмальовані двері ! Відмиють швидко.
А з яким захисна?
Ще щось читайте окрім "внутрипартийной" інфи.
Вам на усе плювати, окрім пітравзад. Мордяками тіх хто малював треба відмивати.
Ідійоти... вашими мордяками тепер тільки зеліні унітази відмивати, терпіли обдовбані.
От тому що навкруги вас "ідіоти" та "терпіли обдовдані" - петровзад стабільно два роки у лайні барахтається...Дякуємо за вашу працю!
це зебіли ще до людей не доросли.
- "черговий "Майдан"" сметуны организуют?
і це не "перебор".
Тьох-тьох-тьох,
Ай-яй-яй, ох-ох-ох.
З нами партія й Бог,
З нами партія й Бог.
Де вони, можна вже питати ?