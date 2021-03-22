Сюмар про ініційоване фракцією "СН" позачергове засідання ВР з приводу розфарбованого ОП: "Це явний перебір ... Рада - це не колективний подоляк"

Позачергове засідання парламенту на тему розфарбованого ОП - це явний перебір.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала нардепка "ЄС" Вікторя Сюмар, передає Цензор.НЕТ.

"Є така штука, як перебір. От позачергове засідання Ради на тему розмальованого ОП - це явний перебір. Розумію, як сподобалась реакція соцмереж і захотілось "дотиснути тему". Але забули одне: парламент - не колективний подоляк.

Парламент був ключовим інститутом для виходу з найбільш криз, які переживала Україна: після Помаранчевої революції; потім у 2014, коли державу і всю владу треба було перезапустити за декілька днів, і щодня давати відповіді щодо захисту країни - законодавство щодо добровольців, створення Нацгвардії, люстрація, новий оборонний бюджет, розмитнення зброї і так багато всього життєво необхідного, що важко перерахувати. І що навіть не снилося "турборежиму"", - написала вона.

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На думку Сюмар, на сьогоднішній день виклики стали не набагато менші, серед них: - Загроза повномасштабної агресії нікуди не ділась: Росія в стані кризи, Путін - вбивця - і це визнав західний світ, йому нема чого втрачати і дуже треба відволікти увагу від внутрішніх проблем. А в нас зірване воєнне замовлення...

- Заявами "найвеличнішого лідера" ми поставили під сумнів нормандський формат, що викликало явне нерозуміння у Берліні та Парижі, і нічого не запропонували на заміну. А це означає, що у випадку серйозної ескалації, ніхто Путіну не обриватиме телефон і міжнародна підтримка України виявиться умовною;

- На все це наклався скандал з вагнерівцями. А це означає, що без розслідування - хто злив операцію росіянам, захід не дасть нам зброю. Бо вона так само опиниться відразу в росіян;

- І головне - ми увійшли в реальну коронавірусну кризу. Нові штами більш заразні і провокують важчий перебіг хвороби. Хворіють вже по другому колу. Вакцини вкрай мало і як їі отримати не розуміють навіть групи ризику. 4 групи вакцинації на весь Київ подається як успіх! Серйозно???? Коли будуть інші вакцини? Коли буде сто тисяч вакцинацій в день? (Британія робить більше 800 тисяч в день). В нас страшними темпами росте рівень госпіталізації і смертність. Умовно кажучи, 180 ковід-смертей в день - це авіакатастрофа щодня! Таких втрат ми не бачили навіть під час війни. І треба робити все, аби зменшити кількість жертв ковіду".

"Для цього варто збирати позачергові засідання. Нам треба своя гвардія груп вакцинування і зрозумілі графіки. Нам вкрай важливо вакцинувати всі групи ризику. Нам критично важливо дістати вакцини.

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Нам потрібна міжнародна підтримка проти ослабленої і агресивної Росії. Нам треба посилювати обороноздатність. І перезавантажувати суди, аби не було вироків по сім років за 300грн збитків...

І це значно важливіше, аніж розписи Офісу Президента з двома розбитими шибками. Для позачергового засідання - точно", - резюмувала нардеп.

Як повідомлялося, напередодні ввечері на вулиці Банковій в Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. При цьому присутні на акцію розбили скло дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн. В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.