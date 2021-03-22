В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 7 893 випадки зараження, госпіталізовано понад 3 тис. осіб
7 893 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 413 дітей і 161 медпрацівник.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Степанов уточнив, що за минулу добу
госпіталізовано – 3 026 осіб;
летальних випадків – 157;
одужало – 2 993 особи;
здійснено тестувань за добу – 34 129 (зокрема методом ПЛР – 21 611, методом ІФА – 4 418, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 100).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 554 256 осіб;
одужало – 1 260 842 особи;
летальних випадків – 30 098;
проведено ПЛР-тестувань – 7 681 388.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.
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