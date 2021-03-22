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В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 7 893 випадки зараження, госпіталізовано понад 3 тис. осіб

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 7 893 випадки зараження, госпіталізовано понад 3 тис. осіб

7 893 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 413 дітей і 161 медпрацівник.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Степанов уточнив, що за минулу добу

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 7 893 випадки зараження, госпіталізовано понад 3 тис. осіб 01госпіталізовано – 3 026 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 7 893 випадки зараження, госпіталізовано понад 3 тис. осіб 01летальних випадків – 157;

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 7 893 випадки зараження, госпіталізовано понад 3 тис. осіб 01одужало – 2 993 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 7 893 випадки зараження, госпіталізовано понад 3 тис. осіб 01здійснено тестувань за добу – 34 129 (зокрема методом ПЛР – 21 611, методом ІФА – 4 418, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 100).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Облаштування додаткових ліжок для інфікованих коронавірусом почалося у лікарнях Львова

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 7 893 випадки зараження, госпіталізовано понад 3 тис. осіб 05

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 7 893 випадки зараження, госпіталізовано понад 3 тис. осіб 06захворіло – 1 554 256 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 7 893 випадки зараження, госпіталізовано понад 3 тис. осіб 06одужало – 1 260 842 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 7 893 випадки зараження, госпіталізовано понад 3 тис. осіб 06летальних випадків – 30 098;

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 7 893 випадки зараження, госпіталізовано понад 3 тис. осіб 06проведено ПЛР-тестувань – 7 681 388.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та  Вінницькій (513) областях.

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 7 893 случая заражения, госпитализированы свыше 3 тыс. человек - Цензор.НЕТ 747
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22.03.2021 08:20 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 7 893 випадки зараження, госпіталізовано понад 3 тис. осіб - Цензор.НЕТ 2369
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22.03.2021 21:35 Відповісти
сенс в статистиці на виходних, якщо нічого не перевіряється? Щоь вводити в оману людей?
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22.03.2021 08:21 Відповісти
у степана всё под контролем
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22.03.2021 08:31 Відповісти
Ждем новый видосик от ТелепуЗЕка.
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22.03.2021 10:14 Відповісти
Опять этот ковид, 3-тя волна 3-тий локдаун пишут что и так компании с трудом его пережили (https://nbnews.com.ua/ekonomika/2020/12/07/evroterminal-primer-krupnoi-kompanii-vyzhivshei-v-pandemiiu/ ) а тут опять, а правительство и не думает помогать, когда так тяжело большому бизнесу что уже говорить про малый?
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22.03.2021 16:31 Відповісти
 
 