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Новини Коронавірус і карантин
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Ситуація з коронавірусом в Україні загрозлива, пік буде через місяць, - академік НАН Комісаренко

Ситуація з коронавірусом в Україні загрозлива, пік буде через місяць, - академік НАН Комісаренко

Пік хворих на COVID-19 може бути приблизно через місяць. Посилювати карантинні заходи, навіть вводити локдаун, у країні варто на старті активного поширення інфекції з метою недопущення колапсу в медичній системі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це OBOZREVATEL розповів академік НАН та НАМН України, доктор біологічних наук, голова Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко, коментуючи питання доцільності запровадження більш жорстких протиепідеміологічних обмежень у деяких регіонах України.

"Я вважаю, що ситуація загрозлива. Ми повинні мати чітку державну позицію щодо цього. Введення більш суворих норм карантину, навіть і локдауну, має бути на початку зростання кількості інфікування людей на початковому етапі збільшення поширення інфекції. Пік буде, думаю, не раніше ніж через місяць, може навіть і пізніше. Але цей максимум може бути дуже високим, або помірним. Зараз ми робимо все для того, щоб кількість людей, які будуть інфіковані та захворіють, була якомога меншою", – пояснив академік НАМН.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 7 893 випадки зараження, госпіталізовано понад 3 тис. осіб

Доктор біологічних наук вважає рішення щодо введення жорстких норм карантину своєчасним та раціональним, адже нові штами COVID-19 стрімко поширюються, на відміну від "класичного варіанта", що був раніше.

"Ми з вами є свідками того, що вже є нові варіанти вірусу, які більш агресивні та контагіозні, швидше поширюються. Крім того, є свідчення клініцистів, що і перебіг захворювання спостерігається більш тяжкий, ніж раніше. Зараз у країні склалася ситуація, що практично в усіх областях раніше чи пізніше буде збільшення кількості інфікованих. Тоді може бути велике навантаження на систему охорони здоров’я", – наголосив Комісаренко.

Самі ж люди, за словами фахівця, повинні і надалі дотримуватися:

  • маскового режиму, перебуваючи у приміщенні;
  • дбати про особисту гігієну (мити та дезінфікувати руки);
  • дотримуватися фізичного дистанціювання між людьми;
  • провітрювати приміщення та обробляти робочі поверхні;
  • вакцинуватися проти коронавірусу, у кого є така вможливіть.

"Вакцинація є зараз єдиним ефективним шляхом запобігання інфікуванню", – додав голова Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО.

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Автор: 
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Топ коментарі
+16
Ситуация с коронавирусом в Украине угрожающая, пик будет через месяц, - академик НАН Комиссаренко - Цензор.НЕТ 5441
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22.03.2021 08:43
+13
Два дня назад в Одессе умер очень известный врач детский, анестезиолог. Умер от ковид, заразился на рабочем месте и потом не смог справиться с болезнью. А в это время некоторые недоделанные ржут и продолжают пренебрегать элементарными просьбами даже не государства, которое вы ни во что не ставите , но ВОЗ.
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22.03.2021 09:53
+12
Нагнетание и нагнетание. Лишь бы бежали побыстрее колоться закупленной степановым за откаты дрянью.
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22.03.2021 08:46
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Ситуация с коронавирусом в Украине угрожающая, пик будет через месяц, - академик НАН Комиссаренко - Цензор.НЕТ 5441
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22.03.2021 08:43 Відповісти
Вотка без піва - гроші на вітер.
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22.03.2021 08:49 Відповісти
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22.03.2021 08:50 Відповісти
Пивом душу не обманешь
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22.03.2021 08:59 Відповісти
*вакциною.
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22.03.2021 09:42 Відповісти
Два дня назад в Одессе умер очень известный врач детский, анестезиолог. Умер от ковид, заразился на рабочем месте и потом не смог справиться с болезнью. А в это время некоторые недоделанные ржут и продолжают пренебрегать элементарными просьбами даже не государства, которое вы ни во что не ставите , но ВОЗ.
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22.03.2021 09:53 Відповісти
Владимир Гатцук имя этого доктора
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22.03.2021 10:09 Відповісти
Это точно - "некоторые недоделанные" игнорируют всевозможные правила, торгуя без маски своей рожей с непредсказуемой мимикой, вместо того чтобы личным примером показывать важность соблюдения элементарных правил.
А врачи целый год уже ждут защиты от государства, и пару месяцев ждут обещанный зелёными мародёрами Pfizer для вакцинации медиков. И очень жаль, что алчность, тупость, некомпетентность и безответственность власти, приводит к таким трагическим последствиям.
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22.03.2021 12:34 Відповісти
Нагнетание и нагнетание. Лишь бы бежали побыстрее колоться закупленной степановым за откаты дрянью.
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22.03.2021 08:46 Відповісти
ну куртку замшевую за 600000 грн стёпа купил? купил, время собирать бабло на кальсоны с начёсом, купил бодягу по 5 лохам впарил по 18 и можно одеваться дальше.
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22.03.2021 08:53 Відповісти
Спасибо , что исправили. Шмурдяком, как вы говорите, недавно вакцинировался Джонсон, не посоветовался, дурачок , с икспердом с Цензора Garry Grant
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22.03.2021 10:36 Відповісти
АстраЗенека и Ковищит-это одно и то же?
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22.03.2021 10:54 Відповісти
що одне .що інше абсолютне лайно .вибачте за слово.
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22.03.2021 11:14 Відповісти
Это уже другое - наши властьпридержащие, вроде Степанова не мыслят своих телодвижений без откатов, без коррупции - для них это лишено всякого смысла.
Что, однако, никак не отменяет необходимости соблюдать противоэпидемические меры.
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22.03.2021 09:54 Відповісти
Чемпіон ще не пабіділ віруса? Странна, аднака.
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22.03.2021 08:47 Відповісти
Ситуация с коронавирусом в Украине угрожающая, пик будет через месяц, - академик НАН Комиссаренко - Цензор.НЕТ 8517
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22.03.2021 08:51 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3254580/************************************************
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22.03.2021 08:55 Відповісти
Я не понял. Я должен что-то делать кипятком от-того, что очевиднейлую весчь, притом с кучей ошибок синтаксиса сказал академик чего-то там в НАНУ, то, что знает каждая уборщица?
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22.03.2021 08:55 Відповісти
В данном конкретном случае это сказал не академик Комисаренко, а комиссар Академенко
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22.03.2021 08:57 Відповісти
А хлопцям похрєну - заробляють на вакцині
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22.03.2021 08:57 Відповісти
Ситуация с коронавирусом в Украине угрожающая, пик будет через месяц, - академик НАН Комиссаренко - Цензор.НЕТ 4574
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22.03.2021 09:00 Відповісти
Ситуация с коронавирусом в Украине угрожающая/ а копировщику картинок абы лайки от русского мира.
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22.03.2021 09:07 Відповісти
А чего попов в СНБО нету? сюсюкаются с этими продавцами воздуха - вот пусть и просят свое газообразное позвоночное шоп слезло с бутылки и взяло туда вирус
в больницах ыконок главное побольше понавесить.
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22.03.2021 09:10 Відповісти
теперь(как и раньше) каждую весну и осень будет пик орви заболеваний..... академик-кэпочевидность.....
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22.03.2021 09:13 Відповісти
Мляааа, умный нашелся
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22.03.2021 09:17 Відповісти
Двум смертям не бывать, а одной не миновать! Сказал академик Комиссаренко и высморкался в свежеодетую маску! А жаль! Все так хорошо начиналось!
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22.03.2021 09:19 Відповісти
"Ситуация с коронавирусом в Украине угрожающая, пик будет через месяц, - академик НАН Комиссаренко" -
"Ведь нельзя же! - год подряд
То тарелками пугают -
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То руины говорят!"
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22.03.2021 09:29 Відповісти
...откуда ты знаешь академик хренов ...
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22.03.2021 09:45 Відповісти
Через месяц в Европе с америкой как раз епидемия закончится, а у нас зеление криси бабло пилят. Бидло наріт доволен.
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22.03.2021 09:49 Відповісти
Где ти бил раньше "академик", бабло пилил?
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22.03.2021 09:50 Відповісти
Почему "умникам" у власти не приходит в голову что если пандемия, нехватка медиков, то надо отменить идиотский пункт в пенс. законодательстве о том, что медики, получающие пенсию по выслуге лет не имеют права работать по специальности, иначе лишаются своей пенсии? Можно подумать, что им платят десятки и сотни тысяч, как судьям, прокурорам, депутатам ..., а не несчастные 2тысячи.
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22.03.2021 09:55 Відповісти
Ситуація з коронавірусом в Україні загрозлива, пік буде через місяць, - академік НАН Комісаренко - Цензор.НЕТ 5003
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22.03.2021 09:59 Відповісти
никакого пика очередного не будет ,кроме пика наварить монету, с государственного кармана .В Англии у 20% доноров крови , которые не вакцинировались уже выявлены антитела.Чем дальше к лету,тем ближе конец вирусне.Академиком стал за монету,за нее академит оббирая украинский народ,
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22.03.2021 10:14 Відповісти
А Вы, конечно же, настоящий академик, академиЩЕ, не за монету, за грош.
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22.03.2021 10:56 Відповісти
для правды ,академическое образование и за грош, и за монету не нужно.Если в стране угрожающая ситуация с болезнью,то только потому,что многие академики и врачи молчаливо, (не говорю о всех) идут на поводу в тех ,которые и завели страну в эту ситуацию
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22.03.2021 11:07 Відповісти
Лучше бы академик с другими своими коллегами вакцину сделал
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22.03.2021 10:16 Відповісти
Бллл...Сколько уже раз переносилась дата этого "пика"?Они ученые или ,как ото говорят,"за сало куплено"?
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22.03.2021 10:55 Відповісти
Вони працюють по команді зверху . Вся Європа повводила лохдауни от і на цих тиснуть .це більш ніж очевидно .що ця вся ситуація до медицини не має жодного відношення.
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22.03.2021 11:18 Відповісти
Не с нашей экономикой локдаун вводить.А вот сделать,как в Японии,чтоб даже в лифте в маске,было бы правильно.Но мы ж типа матерые-какие нафиг маски
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22.03.2021 12:21 Відповісти
Олексію. поцікавтеся розміром вірусу .та розмірами щілин у масках. Вам буде дуже цікаво .як медпрацівник Вас прошу. Щодо економіки повністю згідний. з допомогою цього "вірусу" її знатно знищили майже по всьому світу.
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22.03.2021 13:00 Відповісти
Сепане,поцікавиеся розмірами краплин водяної пари,саме на яких знаходиться вірус,дуже Вас прошу.Можливо,тоді не будете казати кумедні речі)
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22.03.2021 13:20 Відповісти
Ситуація з коронавірусом в Україні загрозлива, пік буде через місяць, - академік НАН Комісаренко - Цензор.НЕТ 8960
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22.03.2021 11:21 Відповісти
Ситуація з коронавірусом в Україні загрозлива, пік буде через місяць, - академік НАН Комісаренко - Цензор.НЕТ 6782
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22.03.2021 12:40 Відповісти
Польські вчені заявляють, що громадянам не варто очікувати сповільнення епідемії до кінця квітня. У Польщі вже більше двох мільйонів виявлених випадків коронавірусу, число жертв якого впритул наблизилось до 50 тисяч. При цьому в країні виконано більше п'яти мільйонів щеплень і ВЖЕ запроваджено загальнодержавний лохдаун.
Якщо припустити, що Наша Епідемія розвивається нога в ногу з євросусідньою польською, то це означає, що офіційні дані про кількість інфікованих та число жертв в Україні серйозно занижені, а запровадження карантину безпідставно затягується... Або ж доведеться визнати, що на отой самий "пік" Наша Епідемія видереться не раніше кінця травня, а число її жертв (за розрахунками вже американських аналітиків) до липня https://covid19.healthdata.org/ukraine?view=total-deaths&tab=trend подвоїться .
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22.03.2021 12:39 Відповісти
 
 