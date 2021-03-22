Ситуація з коронавірусом в Україні загрозлива, пік буде через місяць, - академік НАН Комісаренко

Пік хворих на COVID-19 може бути приблизно через місяць. Посилювати карантинні заходи, навіть вводити локдаун, у країні варто на старті активного поширення інфекції з метою недопущення колапсу в медичній системі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це OBOZREVATEL розповів академік НАН та НАМН України, доктор біологічних наук, голова Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко, коментуючи питання доцільності запровадження більш жорстких протиепідеміологічних обмежень у деяких регіонах України.

"Я вважаю, що ситуація загрозлива. Ми повинні мати чітку державну позицію щодо цього. Введення більш суворих норм карантину, навіть і локдауну, має бути на початку зростання кількості інфікування людей на початковому етапі збільшення поширення інфекції. Пік буде, думаю, не раніше ніж через місяць, може навіть і пізніше. Але цей максимум може бути дуже високим, або помірним. Зараз ми робимо все для того, щоб кількість людей, які будуть інфіковані та захворіють, була якомога меншою", – пояснив академік НАМН.

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Доктор біологічних наук вважає рішення щодо введення жорстких норм карантину своєчасним та раціональним, адже нові штами COVID-19 стрімко поширюються, на відміну від "класичного варіанта", що був раніше.

"Ми з вами є свідками того, що вже є нові варіанти вірусу, які більш агресивні та контагіозні, швидше поширюються. Крім того, є свідчення клініцистів, що і перебіг захворювання спостерігається більш тяжкий, ніж раніше. Зараз у країні склалася ситуація, що практично в усіх областях раніше чи пізніше буде збільшення кількості інфікованих. Тоді може бути велике навантаження на систему охорони здоров’я", – наголосив Комісаренко.

Самі ж люди, за словами фахівця, повинні і надалі дотримуватися:

маскового режиму, перебуваючи у приміщенні;

дбати про особисту гігієну (мити та дезінфікувати руки);

дотримуватися фізичного дистанціювання між людьми;

провітрювати приміщення та обробляти робочі поверхні;

вакцинуватися проти коронавірусу, у кого є така вможливіть.

"Вакцинація є зараз єдиним ефективним шляхом запобігання інфікуванню", – додав голова Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО.

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