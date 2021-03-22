Вчора в Україні вакцинували проти коронавірусу лише 2 715 осіб, загалом - 111 025, - МОЗ
За минулу добу, 21 березня, в Україні вакцинували проти коронавірусу 2 715 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними МОЗ, всі щеплені вчора отримали першу дозу препарату Oxford-AstraZeneca індійського виробництва.
З початку кампанії з вакцинації в Україні щеплені проти коронавірусу 111 025 осіб. Зазначається, що 1 людина отримала дві дози вакцини, інші по одній.
Лідером за кількістю вакцинованих за останню добу є Донецька область (770 щеплень), Житомирська (310 вакцинованих за добу), Київська (270), Луганська (210) і Дніпропетровська (190) області.
У свою чергу в Києві, а також у Львівській, Хмельницькій та Кіровоградській областях за добу не зробили жодного щеплення
Зазначимо, що за 20 березня 2021 року 3968 осіб були щеплені від COVID-19 в Україні, в той час як за добу 19 березня щеплення отримали 11 628 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Интересно, а такая "борьба" - это борьба с ковидом или с украинским народом?
https://censor.net/ru/news/3251497/tempy_vaktsinatsii_rasschityvayutsya_ishodya_iz_nalichiya_preparata_s_10_marta_planiruem_vyyiti_na_dinamiku#_blank
https://gordonua.com/news/society/na-vakcinaciyu-ot-koronavirusa-zapisalis-bolee-190-tys-ukraincev-minzdrav-1543201.html В Украине в очередь на вакцинацию от коронавируса записались более 190 тыс. человек. Об этом на брифинге 9 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов
Но нежелающие вакцинироваться идиоты могут получить естественный иммунитет - переболев корпонавирусом.
а перед этим было голосование за Яныка и за Леню Космоса...
От і вірять у всяку хєрню замість попробувати її осмисли.
Тому і вірять довбодятли у вірус котрого нігде у світі ні одною лабораторією не виділено. І підуть вколювати собі евтаназію на догоду режисерам цієї клоунади для розумово обділених!
За суботу (!) там було виконано 844 285 щеплень - на 140+ тисяч більше, ніж у п'ятницю та майже на 180 тисяч більше, ніж у четвер.
https://www.bbc.com/news/uk-56477291