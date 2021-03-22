У Великій Британії створять загін спецпризначення для боротьби з російським впливом, - The Telegraph
У Великій Британії найближчим часом з'явиться загін спецпризначення для боротьби з російським впливом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє The Telegraph.
Зазначається, що на маневри нової бригади спецоперацій на базі полку рейнджерів Спеціальної авіадесантної служби (SAS) буде надано £ 120 млн. Спецпризначенці повинні будуть "припиняти втручання" російської держави в країнах по всьому світу "в рамках серйозної перестановки пріоритетів оборони".
За словами глави генштабу Сера Марка Карлтон-Сміта, спецпризначенці будуть боротися з "ворожими державними суб'єктами". Згідно з даними газети, новий загін буде співпрацювати з Секретною розвідувальною службою MI6 для здійснення секретних операцій зі спостереження за шпигунами і військовими підрозділами Росії.
Крім того, до обов'язків загону увійде обшук будинків і машин, спецпризначенці серед іншого вивчатимуть зображення з мініатюрних камер, дронів і супутників. Все це буде здійснюватися з метою дискредитувати російську діяльність.
16 березня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон представив доповідь з питань безпеки, згідно з якою королівство має намір збільшити фінансування британської армії, продовжити співпрацю зі США і підвищити свій ядерний потенціал, незважаючи на те, що майже 11 років тому Лондон прийняв рішення про його скорочення. При цьому в документі Росію назвали однією з головних загроз для безпеки королівства.
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Джерело: https://censor.net/ru/n3254727
Можна нам найбільший підрозділ. Почати з Києва.
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На сьогодні нові бронемашини від НВО "Практика" вже надійшли до одного з батальйонів морської піхоти.Про плани з переозброєння українських морпіхів на новітні види вітчизняної бронетехніки повідомив мивкомандувач ВМС України контрадмірал Олексій Неїжпапа.
Зокрема, за його словами, окрім переходу на єдиний тип плаваючого бронетранспортеру (адаптований БТР-4Е), підрозділи морської піхоти будуть оснащені броньованими бойовими колісними машинами "Козак-2М1".При цьому, ті аналогічні зразки, котрі були на озброєнні раніше, будуть замінені бронемашиною від ПрАТ "Науково-виробниче об'єднання "Практика" (входить до складу ГС "Ліга оборонних підприємств України").
"У нас було до цього часу, в одному із батальйонів інші броньовані машини. Зараз вони змінені. Вона (модель "Козак-2М1") має кращі характеристики за попередню. Вона доречна до відповідних рейдових дій, для підрозділів розвідки тощо", - зауважив Олексій Неїжпапа.
Наразі перша партія "Козак-2М1" була поставлена лише в один з батальйонів, але згодом Командування ВМСУ планує оснастити такими ББКМ всіх морпіхів. https://defence-ua.com/news/morsku_pihotu_vms_zsu_pereozbrojujut_na_bbkm_kozak_2m1-3195.html
Дискредитация - умышленные действия, направленные на подрыв авторитета, имиджа и доверия к кому-либо, умаление его достоинства и авторитета.
Не дискредитировать, а выводить на чистую воду, разоблачать.