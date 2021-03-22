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Велика Британія (5334) росія (63589) спецпризначенці (215)

У Великій Британії створять загін спецпризначення для боротьби з російським впливом, - The Telegraph

У Великій Британії створять загін спецпризначення для боротьби з російським впливом, - The Telegraph

У Великій Британії найближчим часом з'явиться загін спецпризначення для боротьби з російським впливом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що на маневри нової бригади спецоперацій на базі полку рейнджерів Спеціальної авіадесантної служби (SAS) буде надано £ 120 млн. Спецпризначенці повинні будуть "припиняти втручання" російської держави в країнах по всьому світу "в рамках серйозної перестановки пріоритетів оборони".

За словами глави генштабу Сера Марка Карлтон-Сміта, спецпризначенці будуть боротися з "ворожими державними суб'єктами". Згідно з даними газети, новий загін буде співпрацювати з Секретною розвідувальною службою MI6 для здійснення секретних операцій зі спостереження за шпигунами і військовими підрозділами Росії.

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Крім того, до обов'язків загону увійде обшук будинків і машин, спецпризначенці серед іншого вивчатимуть зображення з мініатюрних камер, дронів і супутників. Все це буде здійснюватися з метою дискредитувати російську діяльність.

16 березня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон представив доповідь з питань безпеки, згідно з якою королівство має намір збільшити фінансування британської армії, продовжити співпрацю зі США і підвищити свій ядерний потенціал, незважаючи на те, що майже 11 років тому Лондон прийняв рішення про його скорочення. При цьому в документі Росію назвали однією з головних загроз для безпеки королівства.

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Топ коментарі
+14
Спецназовцы должны будут "пресекать вмешательство" российского государства в странах по всему миру "в рамках серьезной перестановки приоритетов обороны".
Джерело: https://censor.net/ru/n3254727

Можна нам найбільший підрозділ. Почати з Києва.
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22.03.2021 09:35
+7
И пусть начнут с ОПы там того рашистского дерьма немеряно
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22.03.2021 09:49
+3
до НАТОвцев начало доходить,что Росссия понимает только кулак и только сразу,без лишней "дипломатии".точно и на уничтожение!только так можно не только пресечь попытки сделать "Россию без границ".но и на довольно долгое время Россию страной,уважающей международное право и права человека (как стало с Германией после разгрома в ней режима такого же Недонаполеончика )
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22.03.2021 09:57
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Спецназовцы должны будут "пресекать вмешательство" российского государства в странах по всему миру "в рамках серьезной перестановки приоритетов обороны".
Джерело: https://censor.net/ru/n3254727

Можна нам найбільший підрозділ. Почати з Києва.
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22.03.2021 09:35 Відповісти
И пусть начнут с ОПы там того рашистского дерьма немеряно
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22.03.2021 09:49 Відповісти
І баз гарних і різних побільше!!!
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22.03.2021 09:55 Відповісти
Парад оккупационных войск в Москве. Сводная украинская рота скандирует- "Путин }{уйло".
У Великій Британії створять загін спецпризначення для боротьби з російським впливом, - The Telegraph - Цензор.НЕТ 7285
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22.03.2021 09:52 Відповісти
Название Золотая площадь дано по такому же месту на Кавказе, а на месте этого здания было другое-Земского(От башни Кр. Знаменской,Куретной=АхырАтаЯн-конец Отца Горящего) приказа.Благодарность захватчиков Кремля видна всем-создают на землях Одэрбэйджана государства для своих ближайших родственников( по А.Гитлеру),уничтажая Бизантию(религия россиян оттуда) и язык межн.общения Кавказа по Лермонтову-одэри=азэри
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22.03.2021 11:03 Відповісти
нащо їм загін, як у них є Пітер Померанцев
https://twitter.com/peterpomeranzev?original_referer=http%3A%2F%2Fexpres.ua%2F&profile_id=365341838&tw_i=551357747292569601&tw_p=embeddedtimeline&tw_w=489176013700489216
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22.03.2021 09:54 Відповісти
"Під час написання своєї останньої книги я зіткнувся з докторським дослідженням, яке показало: єдине, що пов'язувало неоднакових китайців, які не сприймають урядову пропаганду, - це те, що всі вони ненажерливо читали художню літературу: вони могли уявити інший спосіб переживання світу, ніж єдино настановлений Компартією Китаю. Це нагадало мені мого батька Ігоря Померанцева в Радянському Союзі, для якого поезія була шляхом до політичного повстання, способом зміни «каркасів», настільки радикальним, що підірвала будівлю ідентичності навколо нього. Можливо, поезія - це і є вакцина від інформаційного вірусу". - Пітер Померанцев https://granta.com/the-poetry-vaccine/
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22.03.2021 10:07 Відповісти
до НАТОвцев начало доходить,что Росссия понимает только кулак и только сразу,без лишней "дипломатии".точно и на уничтожение!только так можно не только пресечь попытки сделать "Россию без границ".но и на довольно долгое время Россию страной,уважающей международное право и права человека (как стало с Германией после разгрома в ней режима такого же Недонаполеончика )
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22.03.2021 09:57 Відповісти
Необходимо выгнать из страны всех кацапских мразей и плюс отпрысков которые учатся в Великобритании. В Иркутск и лечится и учится и отдыхать
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22.03.2021 09:59 Відповісти
Лучше на Колыму -этих друзей и родственников власти России,севших на голову народа еще современ Достоевского(были его высказывания)
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22.03.2021 10:52 Відповісти
Ню, ню ... "Полк рейнджеров Специальной авиадесантной службы (SAS)" будет бороться с российскими мультимиллионерами которые скупили пол Лондона и держат на счетах десятки (если не сотни) млрд. $? Интересно, англичане сами в это верят?
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22.03.2021 10:29 Відповісти
Ви не понімаєтє, єто совсєм другоє. Бабло вони не тронуть. Невдавно Баба Ліза пожалувала титул барона Сибірського (!!!) якомусь кацапові. Такі подвійні стандарти, Лондонград може не перейматися.
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22.03.2021 10:36 Відповісти
Я-то, как раз, все понимаю. Именно об этом и был мой пост. О тех самых "двойных стандартах". Никто в Европе не собирается отказываться от РФного бабла (или ресурсов). Пора уже перестать врать самим себе!
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22.03.2021 10:42 Відповісти
Морську піхоту ВМС ЗСУ переозброюють на ББКМ "Козак-2М1"

На сьогодні нові бронемашини від НВО "Практика" вже надійшли до одного з батальйонів морської піхоти.Про плани з переозброєння українських морпіхів на новітні види вітчизняної бронетехніки повідомив мивкомандувач ВМС України контрадмірал Олексій Неїжпапа.
Зокрема, за його словами, окрім переходу на єдиний тип плаваючого бронетранспортеру (адаптований БТР-4Е), підрозділи морської піхоти будуть оснащені броньованими бойовими колісними машинами "Козак-2М1".При цьому, ті аналогічні зразки, котрі були на озброєнні раніше, будуть замінені бронемашиною від ПрАТ "Науково-виробниче об'єднання "Практика" (входить до складу ГС "Ліга оборонних підприємств України").

"У нас було до цього часу, в одному із батальйонів інші броньовані машини. Зараз вони змінені. Вона (модель "Козак-2М1") має кращі характеристики за попередню. Вона доречна до відповідних рейдових дій, для підрозділів розвідки тощо", - зауважив Олексій Неїжпапа.

Наразі перша партія "Козак-2М1" була поставлена лише в один з батальйонів, але згодом Командування ВМСУ планує оснастити такими ББКМ всіх морпіхів. https://defence-ua.com/news/morsku_pihotu_vms_zsu_pereozbrojujut_na_bbkm_kozak_2m1-3195.html
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22.03.2021 10:30 Відповісти
Раковая опухоль на планете по имени РАБссия доживает последние деньки...,ссср продержался 74 года,хотя по факту советское быдло начало дохнуть в 1984 году...
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22.03.2021 10:41 Відповісти
Gut Waldemar !
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22.03.2021 11:12 Відповісти
"Все это будет осуществляться с целью дискредитировать российскую деятельность." - это предложение придумала Газета.ру
Дискредитация - умышленные действия, направленные на подрыв авторитета, имиджа и доверия к кому-либо, умаление его достоинства и авторитета.
Не дискредитировать, а выводить на чистую воду, разоблачать.
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22.03.2021 11:40 Відповісти
 
 