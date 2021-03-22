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AstraZeneca заявила про 100%-ву ефективність її вакцини в запобіганні важким формам коронавірусу

AstraZeneca заявила про 100%-ву ефективність її вакцини в запобіганні важким формам коронавірусу

Дослідження вакцини AstraZeneca, проведені в США, Чилі і Перу, показали її ефективність у запобіганні 100% випадків важкого перебігу захворювання. Її ефективність у запобіганні коронавірусу оцінюють в 79%.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Третя фаза дослідження, проведеного компанією AstraZeneca в США, продемонструвала статистично значущу ефективність вакцини - 79% - у профілактиці симптоматичного COVID-19 і 100% ефективність у профілактиці важкого захворювання і госпіталізації", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, повідомляється, що в дослідженні взяли участь 32 449 осіб. Ефективність вакцини була однаковою для різних вікових груп, повідомили в компанії.

Також читайте: Вакцинація сімейних лікарів проти COVID-19 стартує цього тижня, - Степанов

"Примітно, що в учасників віком 65 років і старше ефективність вакцини становила 80%", - зазначили в пресслужбі.

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Топ коментарі
+8
в Индии такая фармацевтика, что Украина нервно курит в коридоре. Там делают 65 процентов всех вакцин в мире. А тебе конечно подойдёт Спутник
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22.03.2021 10:13
+5
Прошу заметить что это касается вакцины АстраЗенека, а не Ковишилд. Ковишилд это дженерик сделанный по лицензии АстраЗенека в третьесортной стране для третьесортных стран и он по естественным причинам менее эффективный и более опасный побочными действиями.
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22.03.2021 10:08
+5
Чилі проводить вакцинацію, а от Танзанія - ні. Там їхній предидент нещодавно ласти від ковіду склеїв. Той, що корчив з себе неабиякого вченого, доводячи, що ПЛР тести від ковіду то обман. А от вірус обманути не вдалося.
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22.03.2021 10:18
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22.03.2021 09:56 Відповісти
Особенно когда альтернатива - выкашлять свои легкие и приложить подорожник.
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22.03.2021 10:00 Відповісти
Чілі,Перу,Зімбабве... Цікаво,як нам у них з перспективати Євроінтеграції? Чи вони просто проводять прививки?
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22.03.2021 10:11 Відповісти
Чилі проводить вакцинацію, а от Танзанія - ні. Там їхній предидент нещодавно ласти від ковіду склеїв. Той, що корчив з себе неабиякого вченого, доводячи, що ПЛР тести від ковіду то обман. А от вірус обманути не вдалося.
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22.03.2021 10:18 Відповісти
В Чилі одну дозу вакцини одержали 5млн 597 тис. або 29,5% населення, а дві дози 2млн 867тис.

В Україні одну дозу вакцини одержали 108 тис. або 0,24 % населення, а дві дози - ОДНА людина.

Отакі "успіхи" Зе команди.
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22.03.2021 10:37 Відповісти
Там щас сложная борьба.
Для дебилов рассказывают сказки про вред вакцинации, "индийский шмурдяк" и т. д. чтоб не создавали конкуренцию.
А сами в это время усиленно колятся и грозят судами за срыв поставок той же Астразенеки/Ковишилд.
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22.03.2021 10:01 Відповісти
Походу, наш степаша туда на пол ставки устроился
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22.03.2021 10:00 Відповісти
Судя по темпам вакцинации в Украине, Степашке и Зеле создатели Спутника приплачивают.
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22.03.2021 10:06 Відповісти
Степашу туда не возьмут. Он дурак.
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22.03.2021 10:29 Відповісти
Прошу заметить что это касается вакцины АстраЗенека, а не Ковишилд. Ковишилд это дженерик сделанный по лицензии АстраЗенека в третьесортной стране для третьесортных стран и он по естественным причинам менее эффективный и более опасный побочными действиями.
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22.03.2021 10:08 Відповісти
в Индии такая фармацевтика, что Украина нервно курит в коридоре. Там делают 65 процентов всех вакцин в мире. А тебе конечно подойдёт Спутник
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22.03.2021 10:13 Відповісти
А никто и не спорит что там хорошо развита фармацевтика...просто речь идет о том что астразенека и ковидшел это не одно и тоже..
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22.03.2021 10:17 Відповісти
Summary Basis of Decision - Covishield - Health Canada

https://covid-vaccine.canada.ca/info/summary-basis-decision-detailTwo.html?linkID=SBD00520 Based on the quality evaluation for Covishield, the AstraZeneca COVID-19 Vaccine and Covishield were determined to be sufficiently similar indicating that the efficacy, immunogenicity, and safety of Covishield could be inferred from the non-clinical and clinical studies conducted with the AstraZeneca COVID-19 vaccine. Collectively, the results of the clinical efficacy and safety evaluation demonstrated that the AstraZeneca COVID‑19 Vaccine met the safety requirements as specified in Health Canada's Guidance for Market Authorization Requirements for COVID‑19 Vaccines. By extension, Covishield was determined to be safe and well tolerated in participants 18 years of age and older when administered according to the recommended dosage regimen (two standard doses of 5 x 1010 virus particle given 4 to 12 weeks apart).
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22.03.2021 10:31 Відповісти
Из всего что там написано следует простой вывод...
Вакцина ковидшел как таковая нигде и ни кем не проверялась...а все ее характеристики и одобрения сделаны на основе данных о вакцине астразенека.....только лишь потому что эти вакцины типа имеют одинаковую формулу...

Но вода тоже везде имеет одинаковую формулу..Н2О...но не везде она одинаково полезна.. .
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22.03.2021 10:42 Відповісти
Ты сделал абсолютно неправильный вывод.
А ты все по ссылке прочел? Мне что, все содержимое того сайта сюда тягать?
https://covid-vaccine.canada.ca/info/summary-basis-decision-detailTwo.html?linkID=SBD00520 The authorization of Covishield was based on its comparability to the AstraZeneca COVID-19 Vaccine as determined by an evaluation and direct comparison of the manufacturing processes, controls, and quality characteristics of the two products. The evaluation determined that the two products were sufficiently similar that the efficacy, immunogenicity, and safety of Covishield could be inferred from the non-clinical and clinical studies conducted with the AstraZeneca COVID-19 vaccine. Based on this conclusion, a formal pivotal clinical study for Covishield was not required.
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22.03.2021 10:48 Відповісти
Вот от туда...
Временное разрешение Covishield было основано на информации о качестве (химия и производство), неклинической (фармакология и токсикология) и клинической информации (иммуногенность, безопасность и эффективность). Разрешение Covishield было основано на его сопоставимости с вакциной AstraZeneca COVID-19, что было определено путем оценки и прямого сравнения производственных процессов, средств контроля и характеристик качества этих двух продуктов. Оценка показала, что эти два продукта достаточно похожи, чтобы об эффективности, иммуногенности и безопасности Covishield можно было сделать вывод из доклинических и клинических исследований, проведенных с вакциной AstraZeneca COVID-19. Основываясь на этом заключении, формального основного клинического исследования Ковишилда не требовалось.
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22.03.2021 11:02 Відповісти
Так что тебя смущает? Если есть два идентичных (или, точнее, схожих в рамках допустимых погрешностей) продукта, то решение по их применению можно принимать по портфелю данных одного из них. Что тут нелогичного?
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22.03.2021 11:08 Відповісти
Вот именно...схожих а не идентичных....и в этом вся суть...
И принимать решение о применении можно...но далеко не факт что действие этих двух препаратов будет абсолютно одинаковым....
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22.03.2021 11:11 Відповісти
Ты каждую таблетку на анализ носишь? Нет? Для фарм. фирм-производителей есть опр. диапазон колич. и кач. характеристик, в которые должны укладываться рез. анализа готовой продукции. Если спец. не оговорено, это +5%. Если два продукта по рез. анализа уложились в этот диапазон, они считаются идентичными.
Вопросы есть?
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22.03.2021 11:16 Відповісти
Таблетки..это не вакцины...у них совсем другое действие.....
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22.03.2021 11:19 Відповісти
Ты головой только по праздникам пользуешься? Если врачи прописывают одну таблетку или вводят одну дозу вакцины людям весом 50 кг и 100кг, то разброс содержания в 5% ЛП или вакцинах влияет на концентрацию активных компонентов в организме намного меньше, чем неравномерность в массах тел пациентов.
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22.03.2021 11:23 Відповісти
С какого перепугу ты приплел сюда дозы препаратов и вес пациентов??
Таже таблетка одного производителя может принести пользы пациенту больше чем две другого производителя....точно так же она может нанести и вред.
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22.03.2021 11:26 Відповісти
Потому что небольшие отклонения в пр-ве лекарственных средств или вакцин вполне допустимы. Теоретически можно добиться, чтобы содержание каждой дозы вакцины не отличалось более, чем 0,1% (но стоить она будет в разы дороже и производиться в разы медленнее). А врач, набирая в шприц, оставит в ампуле один раз 5%, другой раз 2%, потом еще на выпуске воздуха из шрица пгрешность возрастет и еще на остатках в шприце... Про разброс масс пациентов я уже писал.
Ну, и стоит так корячиться? И ради чего?
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22.03.2021 11:33 Відповісти
Вот и я ни как пойму почему ты так корячишься...

Астразенека и ковидшел это не совсем одно и тоже....это факт..
Все разрешения на ковидшел сделаны на основе испытаний астразенеки...это тоже факт..
Ни каких отдельных испытаний ковидшела нет...и это тоже факт...

так чего ты тут распинаешься??
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22.03.2021 11:37 Відповісти
То что регуляторное ведомство Канады на основании "оценки и прямого сравнения производственных процессов, средств контроля и характеристик качества этих двух продуктов. " решило не требовать эти документы, не означает, что их нет.
Но ты так и не ответил
Теоретически можно добиться, чтобы содержание каждой дозы вакцины не отличалось более, чем 0,1% (но стоить она будет в разы дороже и производиться в разы медленнее). А врач, набирая в шприц, оставит в ампуле один раз 5%, другой раз 2%, потом еще на выпуске воздуха из шрица пгрешность возрастет и еще на остатках в шприце... Про разброс масс пациентов я уже писал.
Ну, и стоит так корячиться? И ради чего?
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22.03.2021 11:48 Відповісти
Никто тебе не мешает привиться говно вакциной от степашки....
Уж я тем более не буду этого делать...
Хочешь...прививайся....это твой организм...а не мой.....
Удачи тебе...
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22.03.2021 11:54 Відповісти
Ну, раз ты хочешь побыть хостелом для вирусов, пока их уничтожать по всему миру будут - тогда сиди и соблюдай все карантинные ограничения. Хочешь кормить вирус своим телом - твой выбор, но разносить заразу где-попало - тут ты уже задеваешь общестенный интерес.
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22.03.2021 13:33 Відповісти
Что до вопросов...то у меня вопросов нет....я ..моя семья...и масса моих знакомых...вакцинироваться говно вакциной от степашки не собираемся....
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22.03.2021 11:20 Відповісти
Вы ждете, когда наследство привалит?
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22.03.2021 11:24 Відповісти
Нет...
Я подожду пока эту говновакцину на "кроликах" испытают....
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22.03.2021 11:27 Відповісти
И Вы предлагаете подождать и посмотреть, какой процент легких Вам и Вашим знакомым ковид оставит?
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22.03.2021 11:35 Відповісти
Я не знаю что мне оставит на потом говновакцина от степашки.....и ты тоже этого не знаешь...
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22.03.2021 11:38 Відповісти
Ты за себя расписывайся.
Иммунитет от ковида она оставит на полгода.
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22.03.2021 11:51 Відповісти
Не факт...не факт...
И не факт что она еще чего нить оставит в организме.... что повлияет потом на течение болезни от следующего вируса....
Ведь никто и нигде не проводил аналогий....а чем прививались...какие препараты принимали в своей жизни те люди которые умерли от ковида..или тяжело переносят болезнь??
Нет таких данных...
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22.03.2021 11:56 Відповісти
Ну, вполне вероятно, что вакцина от ковида сможет защитить или смягчить течение болезни при заражении и другим коронавирусом, например, вирусом MERS-СoV, возбудителем ближневосточного респираторного синдрома.
Вас это сильно расстроит?
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22.03.2021 13:53 Відповісти
Я к примеру ни разу в жизни не прививался от гриппа....и ничего...и даже не болел им...
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22.03.2021 11:57 Відповісти
Один Ваш пример нерепрезентативный. В Украине никто не прививался от ковида и вдруг 1,6 млн заболели, а 31 тысяча умерли.
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22.03.2021 13:36 Відповісти
Так что я прочел все...а ты похоже читал через строчку..или через абзац...
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22.03.2021 11:08 Відповісти
Сам придумал?
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22.03.2021 11:09 Відповісти
Еще про китай брякни. Из того, что айфоны производят в китае совершенно не следует, что массовый китайский ширпотреб - чудо технической мысли. Даже если производится на одном заводе с айфонами. Говно для бедных - это говно для бедных. Это дешевое, подчеркиваю слово, гуанго.
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22.03.2021 10:26 Відповісти
Не ровняй биотехнологии с индустриальным производством. Клетки определенного штамма производят абсолютно одинаковые продукты в реакторе в Европе и в реакторе в Индии.
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22.03.2021 10:51 Відповісти
Клетки могут и производить одинаковые продукты, но вся технология производства может иметь различия. В Индии и Китае для удешевления производства используют другие питательные среды, методы очистки, контроля примесей и т.д. Ваше представление о биотехнологиях очень примитивно и основано больше на фантазиях чем на знаниях. Основные побочные эффекты вызываются примесями, различными дополнительными стабилизаторами и т.д.
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22.03.2021 11:40 Відповісти
Другие питательные среды? Окститесь! Их производит очень ограниченный круг производителей. Методики очисток - размеры пор фильтров, материалы, производители, технологические режимы - все строго регламентируется.
Похоже, это Вы про биотехнологии только в "Популярной механике" читали.
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22.03.2021 11:56 Відповісти
Я работаю в одном из ведущих медицинских университетов США и знаю про биотехнологии, наверное, побольше чем Вы. Нам постоянно приходится тестировать продукты различных американских биотехнологических компаний. И, поверьте, никто из них не может похвастаться безупречным качеством их продукции. Каждый месяц CDC выпускает отчеты о изъятии некоторых партий медпрепаратов именитых производителей по причине обнаруженных загрязнений, побочных эффектов и т.д. Так что очнитесь Вы и перестаньте рассказывать о вещах про которые Вы читали, похоже, в общедоступной прессе.
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22.03.2021 12:14 Відповісти
Ну, я по институтам в свое время тоже поработал немало и имел доступ к различным документам. Просто так от фонаря поменять питательную среду для производителя биотех продукции - очень хлопотное дело. Когда приходилось сравнивать антителозависимую клеточную цитотоксичность некоторых моноклональных антител, которые делали компании из Индии и США, так некоторые пробукты у индийцев это уже не генерики, а биобеттеры. И воспроизводят они технологии достаточно профессионально. Сейчас вектор им могут синтезировать на заказ по известным последовательностям западные компании, а клетки для мастер-штамма и питательную среду просто можно заказать по каталогу.
Так что не сильно там задавайтесь, некоторые вещи индусы делают не хуже, а некоторые и лучше, чем штатовцы. (По разным причинам, обычно, за период, когда заканчивается срок патентной защиты, биотехнологии сильно меняются, а компания оригинатор редко меняет технологию производства за 10-20 лет - дорогое это дело, чаще просто прекращают выпуск).
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22.03.2021 13:19 Відповісти
Тебе вообще подойдет боярышник внутривенно. Еще раз перечитай комментарий и вникни в суть написанного, если не поймешь, напиши, я тебе "разжую" подробнее.
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22.03.2021 11:03 Відповісти
там 65 %дерьма делают которым тебя клоун в голову прививали -иди сам коЩет себе коли
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22.03.2021 16:15 Відповісти
Ну не совсем так, индийская фармацевтика всегда ценилась еще при Союзе.
"4 индийские компании входят в десятку мировых компаний-производителей дженериков
Фармацевтическая промышленность была оценена в 36 миллиардов долларов (2018-2019).
Дженерики, занимающие 71% рынка, составляют самый большой сегмент фармацевтической промышленности в Индии. Это будет расти по мере роста экспорта дженериков в США, так как фирменные лекарства на сумму 55 млрд. Долл. США станут непатентованными в течение 2017-2019 годов. На внутреннем рынке по выручке наибольшую долю рынка занимали антиинфекционные препараты (13,6%), сердечные (12,4%) и желудочно-кишечные (11,5%).
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22.03.2021 10:17 Відповісти
Дженерик - это препарат, созданный другой компанией после окончания патента у компании - разработчика (надо самим разрабатывать технологию и все ноу-хау). А ковишилд - лицензионный продукт, когда разработчик сам передал все разработки и помог во всех сложных вопросах.
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22.03.2021 10:23 Відповісти
Попробуйте назначить пять разных дженериков одному пациенту и посмотрите на их эффективность и переносимость. Все пять препаратов будут по-разному себя проявлять у одного пациента, хотя на упаковке каждого из них будет указано одно и тоже международное название и дозировка. Вся разница - в технологии производства. Компания патентует формулу, а не технологию. По-этому когда другая компания пытается произвести дженерик, она делает это по собственной разработанной технологии. И, с точки зрения бизнеса, эта технология должна быть дешевле. Как правило, это достигается путем экономии на исходном сырье, методах его очистки и контроля примесей.
Например, какой Вы предпочтете автомобиль: собранный в Германии или в Украине по немецкой лицензии? Думаю, ответ очевиден. Дженерик должен быть дешевле оригинала иначе его не продать. И только снижение расходов на его производство (в первую очередь за счет качества) позволит дженерику иметь рыночную перспективу.
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22.03.2021 11:52 Відповісти
Не сочиняйте сказок. Хорошо сделанный генерик показывает практически такую же активность. И таких на рынке десятки. Что, хотите сказать, что продукция фирм, например, КPКА или Тева хуже, чем у оригинаторов? А вот подделки те показывают чери-что. Сейчас у фирм-оригинаторов пошла мода покупать генерические компании. С чего бы это, если генерики такие плохие?
Дженерик дешевле оригинала не потому, что там более дешевые компоненты, а потому, что его производителю не надо татиться на научные разработки, исп. на токсичность, на побочку, на доклинику и клинику. Достаточно потратиться на технологию и биоэквивалентность. И в цене генерика нет монопольно задранной цены, там цена определяется конкуренцией.
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22.03.2021 13:28 Відповісти
Замечательная новость...вот только нафига она нам?? У нас этой вакцины нет...и судя по всему и не будет..
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22.03.2021 10:09 Відповісти
Жаль, что при этом AstraZeneca сама с успехом заменяет ковид.

Ковид - это тромбоз в результате аутоимунной реакции. AstraZeneca есть типа-безопасный вирус, замаскированный под ковид, и тоже вызывает тромбоз в результате аутоимунной реакции. Хорошо маскируется
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22.03.2021 10:21 Відповісти
ога! 40 случаев на 17 миллионов. Ужосс! Интересно, сколько случаев тромбоза на 17 миллионов НЕ вакцинорованных. Слышал, что по 1 на тысячу.
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22.03.2021 10:35 Відповісти
Оно или троллина кацапская или совсем без головы.
Даже если от вакцины 40 случаев тромбоза на 17 млн, то от ковида на те же 17 млн будет 170 тыс покойников.
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22.03.2021 10:40 Відповісти
Ты не знаешь, сколько случаев тромбоза приходится на тысячу вацинированных. Твои 40 случаев - это люди попали в больницу в угрожающем для жизни состоянии. Сколько людей получило тромбоз, но не знает об этом, статистики нет. Дальше, твой случай на тысячу - это что? Это тромбоз у больных ковидом? Или у НЕ больных ковидом? Ты не знаешь. Короче, статистики нет.

Итого - астразенека слишком успешно "маскируется" под ковид, из-за чего, сама работает, как ковид. Это не значит, что колоть астразенеку нельзя вообще. Это значит, что колоть астразенеку можно только при условии контроля, как до укола, так и после. Укололся - неделю ходишь делаешь анализы, пока убедишься что тромбоз не развился. Если развился, срочно лечишься.
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22.03.2021 10:51 Відповісти
Исходя из чиленности испытуемых при испытаниях вакцин и лекарств, они не могут обнаруживать побочку, которая встречается реже, чем 1 на 30-40 тыс. Выходит, даже если это смерть, то такой риск априори считается приемлемым.
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22.03.2021 11:20 Відповісти
А вот интересно - сколько желающих подать в суд на пару миллионов за неправильную вакцину найдётся в Америке?
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22.03.2021 10:55 Відповісти
ніскількі. виробники ковідовакцини звільнені від відповідальності за наслідки її дії.
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22.03.2021 11:48 Відповісти
Желающие то найдутся, но доказать это будет сложно. Все вакцины от Covid-19 в США разрешены к применению по процедуре emergency approval от CDC. А это, согласно закону, освобождает производителя от судебного преследования из-за возможных побочных эффектов. Единственный способ - это доказать что производитель намеренно скрыл какую-либо информацию от контролирующих органов и потребителей (пациентов).
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22.03.2021 11:59 Відповісти
продавець м'яса заявив, що його м'ясо - найкраще на ринку
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22.03.2021 12:36 Відповісти
всё равно зрада-шмурдяк-шмурдяк-зрада.
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22.03.2021 15:20 Відповісти
 
 