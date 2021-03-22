AstraZeneca заявила про 100%-ву ефективність її вакцини в запобіганні важким формам коронавірусу

Дослідження вакцини AstraZeneca, проведені в США, Чилі і Перу, показали її ефективність у запобіганні 100% випадків важкого перебігу захворювання. Її ефективність у запобіганні коронавірусу оцінюють в 79%.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Третя фаза дослідження, проведеного компанією AstraZeneca в США, продемонструвала статистично значущу ефективність вакцини - 79% - у профілактиці симптоматичного COVID-19 і 100% ефективність у профілактиці важкого захворювання і госпіталізації", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, повідомляється, що в дослідженні взяли участь 32 449 осіб. Ефективність вакцини була однаковою для різних вікових груп, повідомили в компанії.

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"Примітно, що в учасників віком 65 років і старше ефективність вакцини становила 80%", - зазначили в пресслужбі.