1 022 0
За добу від COVID-19 у Києві померли 20 осіб, одужали - 492, виявили 349 нових випадків, - Кличко. КАРТА
За минулу добу в Києві виявили 349 нових випадків захворювання COVID-19 (усього 152 986).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в своєму Telegram.
Так, за добу захворіли: 199 жінок у віці від 19 до 90 років, 131 чоловіків у віці від 18 до 83 років, 12 дівчаток від 5 до 17 років і 7 хлопчиків від 5 до 17 років.
Також зафіксовано 20 летальних випадків від вірусу (усього 3082).
За добу госпіталізовано 42 пацієнтів. 492 жителі Києва подолали коронавірус (усього 101944).
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (119), Шевченківському (50) і в Оболонському (41) районах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...