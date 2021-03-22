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депутат (1756) Слуга народу (2800) Корнієнко (665)

Нардепів "Слуги народу" ніхто не змушує голосувати за якісь ідеологічні рішення, - Корнієнко

Нардепів

Депутатів партії "Слуга народу" не змушують голосувати за ідеологічні проєкти. Якщо вони не підтримують якісь ідеологічні рішення, їх не виганятимуть із фракції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, більш ніж за півтора роки спільної роботи депутати монобільшості вже пройшли певне притирання один до одного, кожен розуміє, чого можна очікувати від кожного.

"Ніхто не буде змушувати депутатів, які явно не підтримують якісь ідеологічні рішення, на зразок постанови про Революцію гідності, голосувати за це, ніхто не буде їх виганяти з фракції. Але точно так само ці ж депутати повинні бути готові, що їхні ініціативи в іншу сторону, наприклад, щодо мови, у фракції не будуть масово підтримувати", - сказав Корнієнко.

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Топ коментарі
+8
Гросмейстер Бендера:

Задача для дітей у ЗЕ-школі:
Доза вакцини коштує 5$.
Міністр Стєпанов завіз 500 000 доз по 18$.
Скільки курток вартістю 22 000 доларів зможе купити міністр Стєпанов?

A. 295
B. Ви всьо врьотє
С. Це все Порох винуватий
D. Зеленський тут не причому.
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22.03.2021 10:04
+8
интересно,сколько слуг смогут дать определение слову "идеология" ?
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22.03.2021 10:06
+8
Їх купують. І вони продаються.
Спеціально зібрали партію з худоби, яка за гроші і матір рідну продасть.
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22.03.2021 10:06
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Нардепов "Слуги народа" никто не заставляет голосовать за какие-то идеологические решения, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6102
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22.03.2021 10:03 Відповісти
Кто депутата ужинает тот его и танцует."$5 тыс. - обычным депутатам, $10 тыс. - если руководящая должность в комитете и $15 тыс. - замам главы фракции", - Скороход о зарплатах в конвертах для "Слуг народа"16.11.19
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22.03.2021 10:04 Відповісти
Гросмейстер Бендера:

Задача для дітей у ЗЕ-школі:
Доза вакцини коштує 5$.
Міністр Стєпанов завіз 500 000 доз по 18$.
Скільки курток вартістю 22 000 доларів зможе купити міністр Стєпанов?

A. 295
B. Ви всьо врьотє
С. Це все Порох винуватий
D. Зеленський тут не причому.
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22.03.2021 10:04 Відповісти
интересно,сколько слуг смогут дать определение слову "идеология" ?
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22.03.2021 10:06 Відповісти
у вас нет идеологии а посему не за что голосовать....
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22.03.2021 10:06 Відповісти
Їх купують. І вони продаються.
Спеціально зібрали партію з худоби, яка за гроші і матір рідну продасть.
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22.03.2021 10:06 Відповісти
Ідеологія? В СН?! бу-га-га...
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22.03.2021 10:11 Відповісти
У слуг є ідеологія? Шпана з підворотні.
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22.03.2021 10:12 Відповісти
Є, меркантильна ідеологія.
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22.03.2021 11:38 Відповісти
Нардепов "Слуги народа" никто не заставляет голосовать за какие-то идеологические решения, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8905
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22.03.2021 10:14 Відповісти
Нардепов "Слуги народа" никто не заставляет голосовать за какие-то идеологические решения, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5878
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22.03.2021 10:14 Відповісти
Кошмар!!!
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22.03.2021 10:16 Відповісти
Дубинский смахнул слезу... буханул... щас что-то уже пишет небось, матюкаясь.
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22.03.2021 10:15 Відповісти
От дуже печально, що у нас править партія без ідеології... Взагалі, не люблю неідеологічні партії, це не партії, а олігархічні клуби за інтересами!
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22.03.2021 10:20 Відповісти
некоторые "образованные слуги " по сей день так и не усвоили как голосовать в Раде двумья руками нажимая клавиши ,а он об идеологии или ,еще какую - то дефиницию ,которой сам не понимает отчибучит
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22.03.2021 10:22 Відповісти
Крнк - моск сн!
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22.03.2021 10:23 Відповісти
Він правий.У кожного є воля і гідність.Або ні.
Ніхто ж їх не примушував скакати на одній нозі в Трускавецькій академії ?
Нардепів "Слуги народу" ніхто не змушує голосувати за якісь ідеологічні рішення, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3148
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22.03.2021 10:44 Відповісти
Им лишь платят в конвертах.
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22.03.2021 11:00 Відповісти
Депутатов партии "Слуга народа" не заставляют голосовать за идеологические проекты.Источник: https://censor.net/ru/n3254735

А за экономические заставляют?
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22.03.2021 15:53 Відповісти
 
 