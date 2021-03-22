Степанов пояснив, чому виникають труднощі з отриманням вакцин: ще не завершена третя стадія клінічних досліджень
Деякі труднощі в отриманні вакцин проти коронавірусу виникають через те, що певні виробники ще не завершили третю стадію клінічних досліджень.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
За словами Степанова, МОЗ продовжує планову діяльність у напрямку отримання додаткових партій вакцин, згідно з укладеними контрактами, які є в Міністерстві охорони здоров'я, і відповідно до глобальної ініціативи COVAX, до якої приєднана Україна.
"Виникають певні труднощі в отриманні цих вакцин. Ці труднощі виникають не тільки в Україні, це відбувається по всьому світу", - зазначив міністр.
"Це відбувається в зв'язку з тим, що потужності наших фармвиробників, світових фармвиробників, безпосередньо... розробляючи вакцину, робили це досить швидко, і всі стадії, третя стадія клінічних досліджень, оскільки це передбачалося в звичайних умовах, вона ще не завершена, вона триває", - сказав Степанов.
За даними Міністерства охорони здоров'я, до кінця березня - початку квітня в рамках ініціативи COVAX Україна повинна отримати партію вакцин від AstraZeneca, до кінця травня ще одна поставка вакцин цього виробника, а також повинні прибути вакцини компанії Pfizer.
Крім того, зараз 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca Covishield очікують відправку в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Роса...
Благословенная Божья роса...
Може, просто треба було замовлення своєчасно зробити, як нормальні країни?
Ой, Степашка, что я буду делать?
Ой, Степашка, как я буду жить?
У меня нет тёпленькой куртяшки,
У меня нет тёплого белья.
Де "свідетелі велічайшего" з воплями, що степанов купив ту ж "астразенеку", та під іншою назвою. І що робити з запевненнями самого степанова та Ко?
Невже збрехали? Знову?
Як зазвичай.
А где запланированые партии вакцин?
Задача для дітей у ЗЕ-школі:
Доза вакцини коштує 5$.
Міністр Стєпанов завіз 500 000 доз по 18$.
Скільки курток вартістю 22 000 доларів зможе купити міністр Стєпанов?
A. 295
B. Ви всьо врьотє
С. Це все Порох винуватий
D. Зеленський тут не причому.
Сказочные долбодятлы!
Вы еще не знаете, почему вы вакцинируетесь Ковишилдом, а передовые страны - Pfizer?
Премьер-министр Израиля Нетаньяху начал активно интересоваться вакциной сразу после ее анонсирования с июня 2020-го. Сам глава Pfizer Бурла признался, что Нетаньяху буквально обрывал телефон, звонил более 30 раз. Он расспрашивал о вакцине, о побочных эффектах, искренне интересовался как идет прогресс.
Глава Pfizer иногда возмущался - «Вы звоните мне в три часа ночи», а он отвечал - «Подождите три часа ночи, но объясните, что делать? Цена моего звонка жизни тысяч женщин и детей». Премьер Израиля звонил и рассказывал о своих детях или детях Израиля, которым надо идти в школу, или говорил о беременных женщинах. Именно так он убеждал предоставить преференции в предоставлении вакцин Израилю.
Именно так лидеры стран защищают интересы своих граждан. Именно лидеры, а не клоуны, которые гордятся очередным дорогостоящим видеороликом.