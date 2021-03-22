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Степанов пояснив, чому виникають труднощі з отриманням вакцин: ще не завершена третя стадія клінічних досліджень

Степанов пояснив, чому виникають труднощі з отриманням вакцин: ще не завершена третя стадія клінічних досліджень

Деякі труднощі в отриманні вакцин проти коронавірусу виникають через те, що певні виробники ще не завершили третю стадію клінічних досліджень.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

За словами Степанова, МОЗ продовжує планову діяльність у напрямку отримання додаткових партій вакцин, згідно з укладеними контрактами, які є в Міністерстві охорони здоров'я, і ​​відповідно до глобальної ініціативи COVAX, до якої приєднана Україна.

"Виникають певні труднощі в отриманні цих вакцин. Ці труднощі виникають не тільки в Україні, це відбувається по всьому світу", - зазначив міністр.

"Це відбувається в зв'язку з тим, що потужності наших фармвиробників, світових фармвиробників, безпосередньо... розробляючи вакцину, робили це досить швидко, і всі стадії, третя стадія клінічних досліджень, оскільки це передбачалося в звичайних умовах, вона ще не завершена, вона триває", - сказав Степанов.

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За даними Міністерства охорони здоров'я, до кінця березня - початку квітня в рамках ініціативи COVAX Україна повинна отримати партію вакцин від AstraZeneca, до кінця травня ще одна поставка вакцин цього виробника, а також повинні прибути вакцини компанії Pfizer.

Крім того, зараз 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca Covishield очікують відправку в Україну.
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Топ коментарі
+12
стіпанов не міністр, стіпанов афєріст.
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22.03.2021 10:31
+8
противно слышать, читать и видеть этого зашкваренного говнюка.
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22.03.2021 10:37
+6
а где отчет этого поца о поездке в Индию... или он просто съездил и купил себе курточку за 600 тысяч за откат?
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22.03.2021 10:30
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22.03.2021 10:30 Відповісти
а где отчет этого поца о поездке в Индию... или он просто съездил и купил себе курточку за 600 тысяч за откат?
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22.03.2021 10:30 Відповісти
а почему Степанов на фото в каком то пиджаке . он что зря новое пальтишко покупал ?
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22.03.2021 10:30 Відповісти
Это типа Гондураса,Кубы и других высоко развитых стран? Теперь ждем вакцин от них?
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22.03.2021 10:31 Відповісти
темпи вакцінації 2тис людей в день при мінімальних 200тис. кпд =0
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22.03.2021 10:31 Відповісти
стіпанов не міністр, стіпанов афєріст.
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22.03.2021 10:31 Відповісти
Вот! Честнейший человек, всё разложил, по полочкам, всё разъяснил. Оказывается курточка- это не предел мечтаний, теперь надо портмоне, под цвет курточки, инкрустированное бреликами, за ту же цену, приблизительно.
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22.03.2021 10:32 Відповісти
"Степанов объяснил, почему возникают трудности с получением вакцин: Еще не завершена третья стадия клинических исследований" - понятно. Это на украинцах проводят клинические исследования.
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22.03.2021 10:32 Відповісти
Дійсно, Супутник V, ще не завершив, а Файзер завершив.
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22.03.2021 11:02 Відповісти
Вот же урод. В тюрьму по минимуму.
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22.03.2021 10:34 Відповісти
Степанов-преступник и убийца тысяч украинцев.
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22.03.2021 10:35 Відповісти
А начинал всё Зеленский - https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html Зеленский призвал украинцев вернуться в Украину.
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22.03.2021 10:39 Відповісти
противно слышать, читать и видеть этого зашкваренного говнюка.
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22.03.2021 10:37 Відповісти
Степанов пояснив, чому виникають труднощі з отриманням вакцин: ще не завершена третя стадія клінічних досліджень - Цензор.НЕТ 153
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22.03.2021 10:41 Відповісти
Степашка, трудности у вас, у зебилов, возникли тогда, когда вы сперва маски в Китай продали, а потом ковидные деньги пустили не на закупку нормальных вакцин, а на "большую помойку". За это вы все будете на киче сидеть (кто доживёт, разумеется).
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22.03.2021 10:38 Відповісти
хуцпате брехло яйцеголове.
Може, просто треба було замовлення своєчасно зробити, як нормальні країни?
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22.03.2021 10:39 Відповісти
У слуг урода новая песня:

Ой, Степашка, что я буду делать?
Ой, Степашка, как я буду жить?
У меня нет тёпленькой куртяшки,
У меня нет тёплого белья.
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22.03.2021 10:43 Відповісти
Брехло, злодій та вбивця!
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22.03.2021 10:51 Відповісти
А почему другим странам это не помешало?! Наверное потому, что договорились о нормальных вакцинах, которые прошли все стадии. Причем умудрились это сделать заранее, когда Степанов только снимал видосики, как он будет вакцину раздавать (Сначала Пфайзер всем, потом Пфайзер медикам в феврале, остальным Ковишильд, потом только Ковишильд и то не всем, а теперь вообще какие то неизвестные вакцины, которые еще не выпустили....)
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22.03.2021 10:55 Відповісти
Влітку минулого року і Україні запропонували приєднаться до цього гурту, та Бубочка проігнорував. Гроші, вкладені у "велике крадівництво" приносять більше девідентів, ніж прозорі домовленності по закупівлі вакцини.
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22.03.2021 10:59 Відповісти
Як так?
Де "свідетелі велічайшего" з воплями, що степанов купив ту ж "астразенеку", та під іншою назвою. І що робити з запевненнями самого степанова та Ко?
Невже збрехали? Знову?
Як зазвичай.
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22.03.2021 10:55 Відповісти
А как же обещание недопрезидента Зеленского получить одними из первых западную, высокоэффективную вакцину, прошедшую все этапы клинических испытаний, опять обманул шмуль проклятый...
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22.03.2021 11:05 Відповісти
Цікавий мовний зворот: "По данным Минздрава, к концу марта - началу апреля в рамках инициативы COVAX Украина должна получить партию вакцин от AstraZeneca, до конца мая еще одна поставка вакцин этого производителя". А ми й не знали що вже отримали партію вакцин от AstraZeneca. Ми отримали препарат Covishield, за який несе відповідальність якесь українське Товариство з Обмеженою Відповідальністю. Відповідальність обмежена, це у назві, матеріали про походження препарату, засекречені. Де AstraZeneca і де Covishield. Була італійська машина "Фіат-124" та був "ВАЗ-2101", теж казали що це одне і теж. Але практика показало, що це не зовсім так.
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22.03.2021 11:24 Відповісти
Степанов объяснил, почему возникают трудности с получением вакцин: Еще не не куплены еще одна куртка,штаны и гульфик от Армани
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22.03.2021 11:52 Відповісти
Як там в куртці зі 620 тис.гривень, тепло? Не міністр, а типічний зе#іздюк...
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22.03.2021 12:01 Відповісти
Странно. Израиль весь вакцинирован Пфайзером. Может потому,что там министры себе куртки по пол ляма не покупают?
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22.03.2021 12:25 Відповісти
Рубрика,,удивительное рядом"
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22.03.2021 12:26 Відповісти
Как еще Порошенко не преплели -удивительно. Это он,барыга, должен был куртку подкинуть чеснейшему и эфективнийшему из зебилов.
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22.03.2021 12:31 Відповісти
я правильно понимаю - Израиль живет на другой планете, там уже всех вакцинировали.....
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22.03.2021 12:49 Відповісти
когда ж тебя поца уже уберут????77
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22.03.2021 12:50 Відповісти
Минздрав продолжает плановую деятельность в направлении получения дополнительных партий вакцинИсточник: https://censor.net/ru/n3254739

А где запланированые партии вакцин?
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22.03.2021 15:51 Відповісти
Гросмейстер Бендера:

Задача для дітей у ЗЕ-школі:

Доза вакцини коштує 5$.
Міністр Стєпанов завіз 500 000 доз по 18$.

Скільки курток вартістю 22 000 доларів зможе купити міністр Стєпанов?

A. 295
B. Ви всьо врьотє
С. Це все Порох винуватий
D. Зеленський тут не причому.
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22.03.2021 16:31 Відповісти
Именно по этой причине в США вакцинировано более 100 миллионов, в Израиле 90% населения вакцинировано Пфайзером)))
Сказочные долбодятлы!

Вы еще не знаете, почему вы вакцинируетесь Ковишилдом, а передовые страны - Pfizer?
Премьер-министр Израиля Нетаньяху начал активно интересоваться вакциной сразу после ее анонсирования с июня 2020-го. Сам глава Pfizer Бурла признался, что Нетаньяху буквально обрывал телефон, звонил более 30 раз. Он расспрашивал о вакцине, о побочных эффектах, искренне интересовался как идет прогресс.
Глава Pfizer иногда возмущался - «Вы звоните мне в три часа ночи», а он отвечал - «Подождите три часа ночи, но объясните, что делать? Цена моего звонка жизни тысяч женщин и детей». Премьер Израиля звонил и рассказывал о своих детях или детях Израиля, которым надо идти в школу, или говорил о беременных женщинах. Именно так он убеждал предоставить преференции в предоставлении вакцин Израилю.
Именно так лидеры стран защищают интересы своих граждан. Именно лидеры, а не клоуны, которые гордятся очередным дорогостоящим видеороликом.
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22.03.2021 23:59 Відповісти
 
 