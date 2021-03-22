Нове епідзонування: Сумщина перейшла в "червону" зону, в "помаранчевій" - 11 областей, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 22 березня в "червоній" зоні перебувають уже 8 регіонів України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.
У "червону" зону перейшла Сумщина. В області понад три дні перевищені два показники - кількість виявлених випадків інфікування (24,7% при нормі не більш як 20%) і рівень госпіталізацій (67,4 при нормі 60).
Так, у "червоній" зоні вже перебувають 8 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.
Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області й надалі в "помаранчевій" зоні.
Волинська, Запорізька, Кіровоградська, Рівненська, Харківська та Херсонська області перебувають у "жовтій" зоні.
Будь ласка, зачекайте...