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Український консул вирушив на місце аварії автобуса з українцями в Польщі, - МЗС

Український консул вирушив на місце аварії автобуса з українцями в Польщі, - МЗС

Український консул вирушив на місце аварії автобуса з українцями в Польщі для координації надання медичної допомоги постраждалим та вирішення інших питань.

Про це повідомив у своєму Твіттері спікер МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Консул вирушив на місце аварії українського автобуса для координації надання медичної допомоги постраждалим, вирішення питання повернення в Україну чотирьох нетравмованих пасажирів. Польські правоохоронці почали розслідування причин ДТП. Гаряча лінія для родичів: +48784138555", - сказано в повідомленні.

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Як повідомлялося, минулої ночі поблизу Кашице в Польщі перекинувся автобус з 10 громадянами України: 1 людина загинула, 5 були госпіталізовані.

Нагадаємо, це вже друга аварія з українським автобусом у Польщі за останній місяць. 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краковець" автобус "Познань-Херсон" (перебувало 57 осіб, громадяни України) потрапив у ДТП, унаслідок чого загинули 5 осіб і 35 осіб було госпіталізовано до лікувальних закладів.
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Те саме місце, що і минулого разу.
Прокляття зеленським ще діє.
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22.03.2021 11:12 Відповісти
вот накуя там консул нужен???!!....нет чтобы в госпитале помогать!
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22.03.2021 11:22 Відповісти
 
 