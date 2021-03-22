Виявлено нові, небезпечні мутації "британського" штаму коронавірусу в Україні, - Інститут молекулярної біології і генетики

Провівши секвенування 17 зразків, відібраних у хворих з Івано-Франківська, і двох - з Києва, вчені ІМБГ виявили у всіх зразках нові мутації "британського" штаму коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Інституту молекулярної біології і генетики.

Підкреслюється, що модифікований "британець" відрізняється від попередника, вперше виявленого в Лондоні в грудні 2020 року, критичними змінами в ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітці і реактивність імунної системи людини.

"Зразки для дослідження було відібрано на Прикарпатті, коли в регіоні почався різкий спалах захворювання. За даними, оприлюдненими днями керівництвом МОЗ, досі на території України фіксували одиничні випадки попереднього "британського" штаму", - наголошується в повідомленні.

Крім цього підкреслюється, що, очевидно, саме комбінація модифікованих штамів "британця" викликала нинішню хвилю епідемії і є поясненням збільшення випадків повторного інфікування людей. Крім того, лікарі фіксують важкий перебіг коронавірусної хвороби у людей.

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"Можна говорити про дуже небезпечну тенденцію заміни попередніх штамів коронавірусу, які циркулювали в Україні восени-взимку і якими українці вже перехворіли, на нові, мутовані штами "британця", - підкреслює директор ІМБГ, академік Михайло Тукало.

Отримані вченими ІМБГ дані вже зареєстровані в міжнародній базі GISAID. Крім цього, про результати дослідження проінформовані РНБО і ВООЗ.

"Представники ВООЗ погодилися з висновками науковців ІМБГ щодо нової хвилі захворюваності, яка спричинена новим для України штамом коронавірусу та характеризується більш важкими клінічними проявами. І застерегли про появу інших, ще небезпечніших штамів, які почали фіксувати в сусідніх країнах Європи", - випливає з повідомлення.

"Фахівці ВООЗ підкреслили необхідність регулярного моніторингу змін SARS-CoV-2 для виявлення нових ковід-мутантів, які "заходять" у країну, що дозволить, за умови швидкого протиепідемічного реагування, локалізувати спалахи захворювання та зупинити подальші хвилі пандемії. Методом повногеномного секвенування науковці ІМБГ можуть визначити загрозливі зміни у вірусі SARS-CoV-2 впродовж тижня – для цього у нас є і сучасне обладнання, і фахівці, а тепер -вже й досвід", - підкреслюють українські вчені.

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