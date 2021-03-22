Виявлено нові, небезпечні мутації "британського" штаму коронавірусу в Україні, - Інститут молекулярної біології і генетики
Провівши секвенування 17 зразків, відібраних у хворих з Івано-Франківська, і двох - з Києва, вчені ІМБГ виявили у всіх зразках нові мутації "британського" штаму коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Інституту молекулярної біології і генетики.
Підкреслюється, що модифікований "британець" відрізняється від попередника, вперше виявленого в Лондоні в грудні 2020 року, критичними змінами в ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітці і реактивність імунної системи людини.
"Зразки для дослідження було відібрано на Прикарпатті, коли в регіоні почався різкий спалах захворювання. За даними, оприлюдненими днями керівництвом МОЗ, досі на території України фіксували одиничні випадки попереднього "британського" штаму", - наголошується в повідомленні.
Крім цього підкреслюється, що, очевидно, саме комбінація модифікованих штамів "британця" викликала нинішню хвилю епідемії і є поясненням збільшення випадків повторного інфікування людей. Крім того, лікарі фіксують важкий перебіг коронавірусної хвороби у людей.
"Можна говорити про дуже небезпечну тенденцію заміни попередніх штамів коронавірусу, які циркулювали в Україні восени-взимку і якими українці вже перехворіли, на нові, мутовані штами "британця", - підкреслює директор ІМБГ, академік Михайло Тукало.
Отримані вченими ІМБГ дані вже зареєстровані в міжнародній базі GISAID. Крім цього, про результати дослідження проінформовані РНБО і ВООЗ.
"Представники ВООЗ погодилися з висновками науковців ІМБГ щодо нової хвилі захворюваності, яка спричинена новим для України штамом коронавірусу та характеризується більш важкими клінічними проявами. І застерегли про появу інших, ще небезпечніших штамів, які почали фіксувати в сусідніх країнах Європи", - випливає з повідомлення.
"Фахівці ВООЗ підкреслили необхідність регулярного моніторингу змін SARS-CoV-2 для виявлення нових ковід-мутантів, які "заходять" у країну, що дозволить, за умови швидкого протиепідемічного реагування, локалізувати спалахи захворювання та зупинити подальші хвилі пандемії. Методом повногеномного секвенування науковці ІМБГ можуть визначити загрозливі зміни у вірусі SARS-CoV-2 впродовж тижня – для цього у нас є і сучасне обладнання, і фахівці, а тепер -вже й досвід", - підкреслюють українські вчені.
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Разве иванофранковцы ездят в Британию?!
К тому же, мы чемпионы по борьбе с короной, да и министр Степанов, теперь согретый пальтишком за 20К зелени, в котором и перед британцами не стыдно показаться, бдит денно и нощно!
Британский вариант более переносим. Отдельно обнаруженные, но идентичные в остальном южноафриканские и бразильские штаммы еще более заразны. Нет оснований полагать, что они менее вредны, и нет причин полагать, что они не менее или более вредны.
Исследователи из Израиля и Франции провели эксперименты с дрожжами (не вирусами) для ускоренного развития вероятных мутаций, которые приведут к более трансмиссивным вариантам SARS-CoV-2 из-за вариаций в домене связывания рецептора шипованного белка. имеющий большее сродство к рецептору ACE-2. В их экспериментах были обнаружены мутации, в том числе те же три, которые делают южноафриканский / бразильский штамм гораздо более передаваемым. Их эксперименты также обнаружили другие мутации, которые сделают еще более передаваемые варианты SARS-CoV-2, но которые еще не эволюционировали в вирус. Британский штамм имеет сродство RBD к ACE-2 в 3,5 раза по сравнению со штаммами, распространенными в середине 2020 года. Сродство южноафриканского / бразильского штамма в 12,7 раза выше. В их экспериментах было обнаружено несколько комбинаций мутаций, в том числе одна, которая обеспечивала примерно в 640 раз большую аффинность штаммов середины 2020 года.
Разумно ожидать, что вирусы в дикой природе в ближайшие месяцы и годы разовьются, чтобы воплотить по крайней мере некоторые, а возможно, и все мутации, обнаруженные этой командой, - а также могут быть другие мутации, которые увеличиваются. передаваемость.
Поэтому мы не можем предположить, что те факторы, которые затронули большинство стран в середине 2020 года, будут теми, с которыми нам придется бороться сейчас, в начале 2021 года, а тем более в конце года и в будущем.
Эти мутации, как правило, делают иммунитет от предыдущих инфекций или вакцины против старых штаммов менее эффективными, поэтому повторное заражение новыми штаммами представляется возможным и вероятным.
Возможно, будущие штаммы с очень высокой аффинностью RBD к ACE-2 сделают любой индуцированный вакциной иммунитет и, возможно, индуцированный инфекцией иммунитет, гораздо менее способным предотвращать инфекцию или уменьшать степень инфекции после ее возникновения. Если так, то вакцины, социальное дистанцирование, маски, изоляция и т. Д. Будут еще менее эффективными, чем сегодня.
Поскольку для всего населения, из года в год, противовирусные препараты непрактичны и нежелательны, то единственным вариантом будет сделать то, что я и другие предлагали с марта 2020 года: существенные добавки витамина D3 и, в идеале, другие питательные вещества для всего населения. для усиления сильного начального иммунного ответа на инфекцию и, что наиболее важно, для максимального уменьшения общей тенденции к дисрегулируемым, гипервоспалительным, саморазрушающим иммунным ответам, которые вызывают у некоторых людей тяжелые симптомы COVID-19.
Фантастика для любителів чіпсів
Они новую вакцину сделают?