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Виявлено нові, небезпечні мутації "британського" штаму коронавірусу в Україні, - Інститут молекулярної біології і генетики

Виявлено нові, небезпечні мутації

Провівши секвенування 17 зразків, відібраних у хворих з Івано-Франківська, і двох - з Києва, вчені ІМБГ виявили у всіх зразках нові мутації "британського" штаму коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Інституту молекулярної біології і генетики.

Підкреслюється, що модифікований "британець" відрізняється від попередника, вперше виявленого в Лондоні в грудні 2020 року, критичними змінами в ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітці і реактивність імунної системи людини.

"Зразки для дослідження було відібрано на Прикарпатті, коли в регіоні почався різкий спалах захворювання. За даними, оприлюдненими днями керівництвом МОЗ, досі на території України фіксували одиничні випадки попереднього "британського" штаму", - наголошується в повідомленні.

Крім цього підкреслюється, що, очевидно, саме комбінація модифікованих штамів "британця" викликала нинішню хвилю епідемії і є поясненням збільшення випадків повторного інфікування людей. Крім того, лікарі фіксують важкий перебіг коронавірусної хвороби у людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Британський" штам COVID-19 поступово стає переважаючим у європейському регіоні, - ВООЗ

"Можна говорити про дуже небезпечну тенденцію заміни попередніх штамів коронавірусу, які циркулювали в Україні восени-взимку і якими українці вже перехворіли, на нові, мутовані штами "британця", - підкреслює директор ІМБГ, академік Михайло Тукало.

Отримані вченими ІМБГ дані вже зареєстровані в міжнародній базі GISAID. Крім цього, про результати дослідження проінформовані РНБО і ВООЗ.

"Представники ВООЗ погодилися з висновками науковців ІМБГ щодо нової хвилі захворюваності, яка спричинена новим для України штамом коронавірусу та характеризується більш важкими клінічними проявами. І застерегли про появу інших, ще небезпечніших штамів, які почали фіксувати в сусідніх країнах Європи", - випливає з повідомлення.

"Фахівці ВООЗ підкреслили необхідність регулярного моніторингу змін SARS-CoV-2 для виявлення нових ковід-мутантів, які "заходять" у країну, що дозволить, за умови швидкого протиепідемічного реагування, локалізувати спалахи захворювання та зупинити подальші хвилі пандемії. Методом повногеномного секвенування науковці ІМБГ можуть визначити загрозливі зміни у вірусі SARS-CoV-2 впродовж тижня – для цього у нас є і сучасне обладнання, і фахівці, а тепер -вже й досвід", - підкреслюють українські вчені.

Також читайте: Весняна хвиля COVID-19 може стати національною катастрофою, - прогноз НАН України

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Топ коментарі
+5
Теперь в Украине будет "буковельский штамм"...
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22.03.2021 11:45
+3
Я так и делаю! Отменный витамин: "Столичная" называется.
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22.03.2021 11:51
+2
Да этого быть не может!
Разве иванофранковцы ездят в Британию?!
К тому же, мы чемпионы по борьбе с короной, да и министр Степанов, теперь согретый пальтишком за 20К зелени, в котором и перед британцами не стыдно показаться, бдит денно и нощно!
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22.03.2021 11:25
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Да этого быть не может!
Разве иванофранковцы ездят в Британию?!
К тому же, мы чемпионы по борьбе с короной, да и министр Степанов, теперь согретый пальтишком за 20К зелени, в котором и перед британцами не стыдно показаться, бдит денно и нощно!
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22.03.2021 11:25 Відповісти
Ударим здоровым образом жизни и соблюдением карантина по вирусу-убийце .
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22.03.2021 11:28 Відповісти
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО никак не поймет главной причины КОВИД он послан нам или запущен дабы глобально переиначить всю систему в мире в первую очередт свести к необзходимому минимуму контакты между странами и народами и населением.. да да карантин локдаун должен быть на 12 месяцев везде и сразу оставить только дипломатические конктакты и доставку лекарств пролдуктов питания товаров но при этом в миллионы раз сократить количество туристов.. и прочих идиетов.. оправдание мол мы теряем гроши не работает когда на кону житие Цивилизации причем тут Украинцы бывают или нет в Британии вопрос в том что перемещаясб с организма в организм вирус САМ изменяется и кто знает дойдет ли он до статуса гриппа или будет нечто что будет убивать человека после попадания через сутки или того меньше а сам вирус будет в воз0дузхе спокойно перемещаться и дальше...
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22.03.2021 12:13 Відповісти
сильный. мощный текст. Особенно выделяются ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, дипломатические контакты, Цивилизации. Хорошо написано- как и для трибуны ООН, так и для обращения к инопланетянам
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22.03.2021 16:58 Відповісти
Это из химлабораторий оккупантов, а "бошировы-петровы" развозят по всей Украине. Нужен тотальный запрет на въезд в Украину всех граждан из "тюрьмы народов."
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22.03.2021 11:42 Відповісти
Теперь в Украине будет "буковельский штамм"...
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22.03.2021 11:45 Відповісти
скоро кацапи виведуть новий штамм біологічної зброї зхрестив єкскріменти ***** з сибрською язвою і чумою...тіпа савєцкаго тройного адєкалона
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22.03.2021 11:45 Відповісти
Люди наляпайте на вітамін Д .https://www.researchgate.net/publication/343068390_An_autocrine_Vitamin_D-driven_Th1_shutdown_program_can_be_exploited_for_COVID-19
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22.03.2021 11:49 Відповісти
Я так и делаю! Отменный витамин: "Столичная" называется.
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22.03.2021 11:51 Відповісти
наляпать на витамин 100грамм и получить двойной профит - отдохнуть по-мужски&посадить вирус на бутылку))
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22.03.2021 12:19 Відповісти
вот перевод группы исследователей .
Британский вариант более переносим. Отдельно обнаруженные, но идентичные в остальном южноафриканские и бразильские штаммы еще более заразны. Нет оснований полагать, что они менее вредны, и нет причин полагать, что они не менее или более вредны.
Исследователи из Израиля и Франции провели эксперименты с дрожжами (не вирусами) для ускоренного развития вероятных мутаций, которые приведут к более трансмиссивным вариантам SARS-CoV-2 из-за вариаций в домене связывания рецептора шипованного белка. имеющий большее сродство к рецептору ACE-2. В их экспериментах были обнаружены мутации, в том числе те же три, которые делают южноафриканский / бразильский штамм гораздо более передаваемым. Их эксперименты также обнаружили другие мутации, которые сделают еще более передаваемые варианты SARS-CoV-2, но которые еще не эволюционировали в вирус. Британский штамм имеет сродство RBD к ACE-2 в 3,5 раза по сравнению со штаммами, распространенными в середине 2020 года. Сродство южноафриканского / бразильского штамма в 12,7 раза выше. В их экспериментах было обнаружено несколько комбинаций мутаций, в том числе одна, которая обеспечивала примерно в 640 раз большую аффинность штаммов середины 2020 года.
Разумно ожидать, что вирусы в дикой природе в ближайшие месяцы и годы разовьются, чтобы воплотить по крайней мере некоторые, а возможно, и все мутации, обнаруженные этой командой, - а также могут быть другие мутации, которые увеличиваются. передаваемость.
Поэтому мы не можем предположить, что те факторы, которые затронули большинство стран в середине 2020 года, будут теми, с которыми нам придется бороться сейчас, в начале 2021 года, а тем более в конце года и в будущем.
Эти мутации, как правило, делают иммунитет от предыдущих инфекций или вакцины против старых штаммов менее эффективными, поэтому повторное заражение новыми штаммами представляется возможным и вероятным.
Возможно, будущие штаммы с очень высокой аффинностью RBD к ACE-2 сделают любой индуцированный вакциной иммунитет и, возможно, индуцированный инфекцией иммунитет, гораздо менее способным предотвращать инфекцию или уменьшать степень инфекции после ее возникновения. Если так, то вакцины, социальное дистанцирование, маски, изоляция и т. Д. Будут еще менее эффективными, чем сегодня.
Поскольку для всего населения, из года в год, противовирусные препараты непрактичны и нежелательны, то единственным вариантом будет сделать то, что я и другие предлагали с марта 2020 года: существенные добавки витамина D3 и, в идеале, другие питательные вещества для всего населения. для усиления сильного начального иммунного ответа на инфекцию и, что наиболее важно, для максимального уменьшения общей тенденции к дисрегулируемым, гипервоспалительным, саморазрушающим иммунным ответам, которые вызывают у некоторых людей тяжелые симптомы COVID-19.
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22.03.2021 12:02 Відповісти
ой, припиніть, хто там що "виявляє" і хто там знає, які ділянки "відповідальні за швидкість" ??
Фантастика для любителів чіпсів
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22.03.2021 12:27 Відповісти
Хто цікавиться, той і знає.
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22.03.2021 12:41 Відповісти
ви спеціаліст з генетики вірусів, чи просто чипсів об'їлись?
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22.03.2021 13:06 Відповісти
Ну установили, а **** толку?
Они новую вакцину сделают?
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22.03.2021 12:47 Відповісти
Нехай влада відповість чи є тут вісім іноземних бактеріологічних лабораторій, які мають справу з патогеннами, чи це фейк. Бо інформація, якась суперечлива, а ВР все пофіг.
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22.03.2021 12:59 Відповісти
Я бы этот штамм назвала Буковельским.
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22.03.2021 13:01 Відповісти
То вони ніяк не могли того британського варіанту виявити - аж у Шаріте возили, - то вже виявили нові вітчизняні мутації. У Польщі брекситанський різновид відповідає вже за 60+ відсотків нововиявдених захворювань, а в деяких районах цей показник доходить до 90% - невже хтось справді думає, що в нас може бути якось по-іншому?
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22.03.2021 13:25 Відповісти
 
 