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Євросоюз затвердив нові санкції проти РФ через порушення прав людини, - Йозвяк
Європейський Союз затвердив санкції проти Росії, Китаю, Північної Кореї через порушення прав людини.
Про це в Twitter повідомляє брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
"Санкції ЄС щодо прав людини вже прийняті. 11 осіб і 4 суб'єкти з Китаю, Росії, Еритреї, Північної Кореї, Південного Судану та Лівії", - йдеться в повідомленні.
За даними Йозвяка, імена будуть опубліковані в офіційному журналі сьогодні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Євросоюзі узгодили введення санкцій проти двох росіян через "чистки геїв" у Чечні.
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