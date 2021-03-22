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Новини Санкції проти Росії
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Євросоюз затвердив нові санкції проти РФ через порушення прав людини, - Йозвяк

Євросоюз затвердив нові санкції проти РФ через порушення прав людини, - Йозвяк

Європейський Союз затвердив санкції проти Росії, Китаю, Північної Кореї через порушення прав людини.

Про це в Twitter повідомляє брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Санкції ЄС щодо прав людини вже прийняті. 11 осіб і 4 суб'єкти з Китаю, Росії, Еритреї, Північної Кореї, Південного Судану та Лівії", - йдеться в повідомленні.

За даними Йозвяка, імена будуть опубліковані в офіційному журналі сьогодні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Євросоюзі узгодили введення санкцій проти двох росіян через "чистки геїв" у Чечні.

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Порно немецкое это а не санкции , я-я ,дасиш фантастиш ....
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22.03.2021 11:27 Відповісти
Государство занимается убийствами и разбоем, а эти амебы вводят санкции против пешек.
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22.03.2021 11:31 Відповісти
Ага! Защекотать им пятки, что бы они быстрей ушли с Крыма и Донбасса!
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22.03.2021 11:33 Відповісти
санкции правильные. но в массе своей человеки на параше не живут. там одно крепостное варварское быдло, животеющее на подножном корме и одевающиеся в то, шо диды в европе наворовали. ещё и белорашу к себе затянули.
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22.03.2021 11:45 Відповісти
С такими санкциями рашн-фашистен будут иметь всю евротолерастию на бутылке! Уже имеют!
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22.03.2021 12:11 Відповісти
если взять все преступления паРаши за условную единицу, то адекватность этих санкций где-то на уровне 0,0000000000000000000001 в отношении этой единицы. а может и еще меньше.
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22.03.2021 12:30 Відповісти
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22.03.2021 12:39 Відповісти
пока санкции не будут касаться уровня жизни всех одичалых в Мордоре, все они будут до лампады
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22.03.2021 15:44 Відповісти
 
 