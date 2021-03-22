Очікуємо від МВС і СБУ проведення розслідування, - заява Кабміну щодо подій під ОПУ

Події під Офісом Президента України - неприйнятні й суперечать європейським цінностям, закріпленим у Конституції України.

Про це йдеться в спільній заяві членів Кабінету міністрів України щодо подій під Офісом Президента, які відбулися увечері 20 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Конституція України гарантує право громадян на мирні збори і демонстрації... У той же час члени Кабінету Міністрів України рішуче засуджують вандалізм і наругу над державними символами під час акцій протесту", - наголошують у заяві.

Крім цього зазначають, що неправомірні дії, які відбулися під Офісом Президента 20 березня, неприйнятні й суперечать європейським цінностям, закріпленим у Конституції України.

"Уряд закликає всіх громадян утримуватися від таких дій і реалізовувати свої права виключно мирним шляхом. Очікуємо від МВС і СБУ проведення розслідування подій 20 березня.

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Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

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