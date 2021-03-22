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Кабмін (13943) протест (2377) вандалізм (418) Офіс Президента (1998)

Очікуємо від МВС і СБУ проведення розслідування, - заява Кабміну щодо подій під ОПУ

Очікуємо від МВС і СБУ проведення розслідування, - заява Кабміну щодо подій під ОПУ

Події під Офісом Президента України - неприйнятні й суперечать європейським цінностям, закріпленим у Конституції України.

Про це йдеться в спільній заяві членів Кабінету міністрів України щодо подій під Офісом Президента, які відбулися увечері 20 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Конституція України гарантує право громадян на мирні збори і демонстрації... У той же час члени Кабінету Міністрів України рішуче засуджують вандалізм і наругу над державними символами під час акцій протесту", - наголошують у заяві.

Крім цього зазначають, що неправомірні дії, які відбулися під Офісом Президента 20 березня, неприйнятні й суперечать європейським цінностям, закріпленим у Конституції України.

"Уряд закликає всіх громадян утримуватися від таких дій і реалізовувати свої права виключно мирним шляхом. Очікуємо від МВС і СБУ проведення розслідування подій 20 березня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Офіс президента після вчорашніх протестів. Пошкоджені двері замінили дерев'яним листом, інших робіт поки не проводять. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

Також читайте: Будемо ініціювати проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо вчорашніх подій під ОПУ, - заява фракції "СН"
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Топ коментарі
+30
прикинь зеленожопый
ниже в млн долларов. прямые иностранные инвестиции
2015 - 2961
2016 - 3284
2017 - 2202
2018 - 2355
2019 - 3070
2020 - -343
https://index.minfin.com.ua/economy/fdi/
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22.03.2021 11:41
+27
Члены Кабмина решительно осуждают вандализм и надругательство над госсимволами во время акций протеста, - заявление по событиям под ОПУ - Цензор.НЕТ 2521
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22.03.2021 11:31
+19
надругатєльство над госсімволами - це президент-клоун, а не праведний гнів громадян хоч би в яких фоормах
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22.03.2021 11:32
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Хочу заперечити, не можу.
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22.03.2021 13:30 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3502355.html ЗЕлена банда краде гроші на рівному місці

Очікуємо від МВС і СБУ проведення розслідування, - заява Кабміну щодо подій під ОПУ - Цензор.НЕТ 2409

Вартість робіт з очищення фасаду та бруківки на Банковій, де розташовано будівлю Офісу президента, насправді є у 20 разів нижчою за ту, яка була озвучена прес-службою глави держави
Про це сьогодні заявив засновник волонтерської ініціативи "Києве, мий!" Єлісей Ходоловський: "Офіс президента розповсюджує неправдиву інформацію.
Відмивання і прибирання фасаду будівлі Офісу президента (не враховуючи заміни скла у дверях), буде коштувати приблизно 80 000 грн (вісімдесят тисяч) гривень, враховуючи транспорт, бензин та амортизацію техніки", - пояснив Ходоловський. Роботи на 8-12 годин, не більше, - додав волонтер.
Нагадаю, в Офісі преЗЕдента кажуть про вартість робіт у 2 000 000 грн.
І яку суму з цих грошей вони хотіли покласти собі у кишеню?
Риторичне питання.
Sharp`s
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22.03.2021 12:04 Відповісти
А ви не "ожідаєтє" випустити Стерненка і Антоненка ? Дверцята їм пофарбували ! І тут хотіли вкрасти - 2 млн. вже нарахували , а їм пропонують за 32 тис. все зробити ! Он де "майстри своєї справи" .
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22.03.2021 12:07 Відповісти
Опс и про Конституцию Украины га-до-ны вспоминили, это токо начало, уроды
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22.03.2021 12:08 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3502059.html Написи - це наочна демонстрація можливостей провокаторів, яких контролюють певні антиукраїнські сили

Надписи на будівлі Офісу президента означають тільки те, що їх дозволили зробити.
Хто, кому і чому - це поки питання, відповідь на яке отримаємо досить скоро.
М.Лемберг

Очікуємо від МВС і СБУ проведення розслідування, - заява Кабміну щодо подій під ОПУ - Цензор.НЕТ 2012

Тепер все встало на свої місця!
Можете шерити, бо деякі досі в шоці, чому мусора відійшли і навіть не реагували, коли в них кидали файєра.
Г...н Антошка Гєращенко вже на Пороха провину перевів, дуже швидко.
І знову під ОП були "нацпружини" Авакова, які кричали кацапську речьовку "ану-ка давай-ка уйобивай отсюда".
О.Деркач
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22.03.2021 12:08 Відповісти
Нещодавній концерт "Кварталу 95", охороняв цілий батальон мусорів - там і сірника нікому не дали кинути.

Очікуємо від МВС і СБУ проведення розслідування, - заява Кабміну щодо подій під ОПУ - Цензор.НЕТ 3739

Очікуємо від МВС і СБУ проведення розслідування, - заява Кабміну щодо подій під ОПУ - Цензор.НЕТ 260

А тут - бий вікна, підпалюй, розмальовуй, і не що небудь, а сам ОФІС ПРЕЗИДЕНТА (!!!) ... і я маю при цьому вірити, що мусора просто відійшли за ріг будинку, дозволивши натовпу робити що захоче???
Аваківська постанова, з метою звинуватити у погромах Пороха.

Нагадаю, що коли у 2013-2014 роках стояв Майдан - ЖОДЕН магазин чи крамниця не були розбиті чи пограбовані. А там же, під Майданом - "Глобус", де купа ювелірних та інших дорогих магазинів.
І жоден не постраждав. Ось таких провокаторів, ми самі, майданівці, ловили за руку і викидали за межі Майдану.
А тут - робота "тітушок", провокаторів-орлів Авакова...
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22.03.2021 12:10 Відповісти
Какой президент - такие и протестующие!

Очікуємо від МВС і СБУ проведення розслідування, - заява Кабміну щодо подій під ОПУ - Цензор.НЕТ 8715
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22.03.2021 12:19 Відповісти
слева от дверей без свастики
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22.03.2021 19:19 Відповісти
КабМину не ждать, а превентивные меры принимать следует - заказать какого-нибудь Бэнкси, чтобы тот КабМиновский сарай расписал серией граффити с угодными радикалам сюжетами, например, - "Бандера подсрачником отправляет Терешкову в космос", "Терешкова, болтая сиськами и распыляя на облака содержимое желудка, успешно выходит на околоземную орбиту" и так далее. Тогда, глядишь, радикалы не станут размалёвывать КабМин поверх шедевров Бэнкси.
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22.03.2021 12:21 Відповісти
В бан, кацап-юмаріст зі своєю тєрєшковпй.
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22.03.2021 12:29 Відповісти
"А гімна з-під старої жuдівки не хочеш?"©
Болтон тобі у сраку, Псакі у більма і Ходжес на Хербст, Волкер ганебний.
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22.03.2021 13:13 Відповісти
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22.03.2021 16:10 Відповісти
Гнев и манипуляции: о подожженном гербе, президенте-«лохе», Авакове и нашем белом пальто

Татьяна Николаенко . Букви.

"Гнев - эмоция плохо контролируется, особенно если его альтернатива только разочарование и депрессия.
Можно долго писать посты о маргинализации Стерненко и тех, кто его поддерживает, вчерашними действиями, если не обращать внимание на контекст, в котором это происходит.
https://bykvu.com/ua/mysli/diakuiu-za-vyrok-iak-sternenko-otrymav-7-rokiv-v-iaznytsi-za-vymahannia-300-hrn/ Стерненко получил приговор по делу, где главного свидетеля суд даже в глаза не видел.
https://bykvu.com/ua/mysli/advokat-antonenka-stanislav-kulyk-natspolitsiia-ne-vidpratsiuvala-vsi-versii-vbyvstva-sheremeta/ В СИЗО 15 месяцев уже находится Андрей Антоненко , которого виновным без суда и следствия сделали президент, генпрокурор и министр внутренних дел. За более чем год власть не показала обществу ни одного убедительного доказательства, кроме полуразобранной подаренной мины и экспертизы походки,

Зато заместителю Офиса президента Татарову, которого подозревают в коррупции, https://bykvu.com/ua/mysli/zberehty-tatarova-iak-prokuratura-i-sudy-riatuiut-zastupnyka-holovy-ofisu-prezydenta/ даже подозрение не удается вручить.
У нас на прошлой неделе https://bykvu.com/ua/mysli/khto-taka-suddia-tsarevych-i-chomu-rishennia-verkhovnoho-sudu-po-nii-zvuchyt-iak-vyrok-suddivstvu/ отменили указ об увольнении судьи Оксаны Царевич , которая не только выносила решение против оппонентов президента Януковича, за что Украину потом выплачивала компенсации по искам в ЕСПЧ, она делала виновными людей, которых и на месте преступления не было. И решением Верховного суда это признано нормальным.
А еще у нас есть Сергей Вовк и Павел Вовк, чьи имена уже сами воспринимаются как приговор суду и судебной системе. И еще у нас есть ОАСК.
Да, боже, у нас даже президент в контрах с Конституционным Судом. И когда ему кричат: «Эй, ваше решение относительно суда выглядит не очень законным», его выходят защищать сотни инфлюенсеров, которые уверяют, что это все божья роса.........
Когда у Арсена Борисовича были мирные отношения с Петром Алексеевичем, то и митинги не выходили за пределы допустимого (которое часто определялось обычной клеткой). Но, как только эти отношения давали маленькую трещину, то и ситуация сразу выходила из-под контроля. Так было со всеми протестами и прорывами во главе с Михеилом Саакашвили в 2017 году.

......
Полиция в огромном количестве просидела во дворах правительственного квартала, но так и не спасла Офис президента от неканонического слова «Лох». Чтобы президент не забывал от кого зависит его спокойное пребывание в теплой ванне на четвертом этаже, пока мы будем спорить серого или бежевого оттенка таки наше «белое пальто» сегодня."

Від себе скажу - ГОЛОС, ви партія Украіни чиі партія олігарха Пінчука? Оліграха, котрий точно є чатиною олігахічної мафії що жре Україну.
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22.03.2021 12:27 Відповісти
https://twitter.com/GoncharenkoUa
https://twitter.com/GoncharenkoUa
https://twitter.com/GoncharenkoUa


https://twitter.com/GoncharenkoUa

Oleksiy Goncharenko
@GoncharenkoUahttps://twitter.com/GoncharenkoUa

https://twitter.com/GoncharenkoUa/status/1373987877282050056 1 год

Офіційно звернувся до Зеленського із пропозицією відмити стіни Офісу Президента за рахунок «Гончаренко Центрів», причому коштувати це буде до 80 тисяч гривень, а не 2 млн гривень, як казали раніше в ОП
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22.03.2021 16:48 Відповісти
Ахметов и ко не одобряет. Зебильониш яник-2.
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22.03.2021 12:29 Відповісти
власть глупая, она вступает в конфликт с народом, а если теряется доверие народа, то они теряют власть. нужно не противостоять народу, который за справедливость, а нужно становиться на сторону народа и добиться того, что народ считает справедливым. Еще не для одного президента конфликт с народом добром не кончился! Если бы Зеленский стал на сторону народа, то он бы завоевал доверие к себе. Но видимо ему какие-то дятлы шепчут на ушко херню всякую и он борясь с патриотами только себя загубит!
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22.03.2021 12:37 Відповісти
Як зеленський може стати на сторону народу, якщо зеленський сам наказав переслідувати та саджати патріотів ? Він бачить у них загрозу для себе, адже вважає, що таким образом можна шантажувати Порошенко, але він занадто тупий для усвідомлення того, що окрім Порошенко є ще величезна кількість патріотів та проукраїнськи налаштованих людей, які діють автономно і репресії проти них тільки підкидають дров у вогонь.
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22.03.2021 14:45 Відповісти
Какой народ - кучка проплаченных титушек, а не народ
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22.03.2021 17:57 Відповісти
Хутин-пУЙЛО.
Рашиская Фєдєрастія - Ворог!
Хутин&фєдєрастія - ПНХ!
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22.03.2021 18:19 Відповісти
100%
У зеклоуниста ещё есть небольшой шанс спасти свою ж*пу. Нужно всего-то начать выполнять требования украинского народа и завязывать страдать всякой х*йнёй. В ином случае окна будут биты не только в ОП, но и в резиденции. А будущий беглый президент №2 будет вынужден рвать когти через огороды вместе с семьёй в сторону Ростова, пытаясь подкупить пограничников либо искать прорехи в границе.
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23.03.2021 04:11 Відповісти
страной займитесь... кретины! иначе Страна - вами гнидами займется
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22.03.2021 12:57 Відповісти
Це ви дарма їм таку пораду дали. Вони вже "назаймались" країною на 300 млрд. діра в бюджеті. Краще нехай їдуть в Буковель, меньше шкоди буде
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22.03.2021 13:35 Відповісти
А ще краще в тюрму.
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23.03.2021 04:17 Відповісти
Очікуємо від МВС і СБУ проведення розслідування, - заява Кабміну щодо подій під ОПУ - Цензор.НЕТ 73
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22.03.2021 13:10 Відповісти
а тут статья, использование власти в личных целях, юрист это ваша работа
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22.03.2021 23:28 Відповісти
Государство рефлексивных постфактум расследований
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22.03.2021 13:41 Відповісти
Очікуємо від МВС і СБУ проведення розслідування, - заява Кабміну щодо подій під ОПУ - Цензор.НЕТ 2144
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22.03.2021 14:08 Відповісти
А зескот это нормально?
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22.03.2021 14:15 Відповісти
Это приговор Зеленскому. Он не понимает причин этом протестам и беспорядков, а значит он не является Гарантом Конституции, законности и порядка!
Именно Зеленский в данном случае причина этих явлений!
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22.03.2021 14:28 Відповісти
Он изначально был гарантом себя любимого, своих корешей и своего бизнеса. Для него Украина - это коммерция и не более.
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23.03.2021 04:21 Відповісти
А я підтримую, ми показали силу, а вони злякались. Хай тремтять та бояться
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22.03.2021 14:41 Відповісти
правильно.
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22.03.2021 14:44 Відповісти
Напомните мне, что заявлял Кабмін год назад, когда без доказательств посадили Антоненка? Может быть по Стерненко были какие-либо заявления? Или жизни конкретных людей - слишком ничтожны и не уровень для великий божков из Кабинета Министров?
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22.03.2021 16:11 Відповісти
ДИМОВА ЗАВІСА ЗЕ-команди ПЕРЕД ВИХОДОМ КІНО ПРО ВАНГЕРГЕЙСТ.
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22.03.2021 16:22 Відповісти
Скоро під дверями ср%%ать начнуть
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22.03.2021 16:38 Відповісти
Хватит из мелкой хулиганки делать событие.Разбитое стекло и замазаная стена- это уровень участкового,а не авакова.
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22.03.2021 16:53 Відповісти
Ну то як що на Вашому будинку то так. А це ж офіс "найвялічнєйшага прєпіздєнта янєлоха бубочкі" асквєрнілі... тут "тероризьм" не меньше. А як що бубочка всрал#сь то ще й спроба вбивства
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22.03.2021 18:17 Відповісти
Страшно подумать, если в таком доме потечет унитаз.Какого ж тогда министра вызвать?А ведь может же и Шарий пробраться...
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22.03.2021 21:19 Відповісти
От клятий Путін яку провокацію придумав,ясно ж що найдуть російський слід та фінансування....
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22.03.2021 17:54 Відповісти
Тільки смердючий лаптями рабокацап з набутилкіно-скалєнвставанії пише на х#йла путєн та ще й з великої літери Пу. В спам свинорус.
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22.03.2021 21:22 Відповісти
Насоздавали частные армии "активистов", которые по команде ФАС хозяина устраивают беспорядки. И это уже полуфеодальный строй! Власть беззубая и боится призвать нарушителей закона к порядку
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22.03.2021 17:55 Відповісти
Краще так ніж бути рабами як населення на набутилкіно-скалєнвставанії (рф).
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22.03.2021 18:14 Відповісти
если народу невозможно сделать по другому, чтобы его услышали, вы, комиссаро-советское создание, умолкните))
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23.03.2021 07:43 Відповісти
Та давно пора! Розібратися, відпустити неввинно засуджених Антоненко, Стерненко й ув'язнити причетних до незаконних судових вироків: Авакова, Зелю, Бєнядіктову та іньшіх!
Дій СБУ!
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22.03.2021 18:13 Відповісти
ожидаем от шимпан-зе и черта квакова обьяснений почему здание номер один в УКРАИНЕ нихуя никто не охраняет --- ответ очевиден была инсценировка дешевая чтобы на ПОРОХА спихнуть --- дешевенький сериальчик от писюнопианиста
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22.03.2021 18:32 Відповісти
Говорит Стерненко. https://www.youtube.com/watch?v=acuKk6l2Jfg
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22.03.2021 18:55 Відповісти
А бабки за Стерненко Лизоблюд вже взяв, так само взяв з левина і лисого по справі Гандзюк, а взяли 20 лямов грн. а потім ще 3 лями баксов якийсь родич Валенберга дав, а справу так ""! умільці і не закрили. а ШО ТАКОЕ.
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22.03.2021 19:33 Відповісти
Будинок на вул. Банковій 11. До 1991 року - тут роз­та­шо­вувався Централь­­ний Комі­­тет Комуністичної партії України, один з найголовніших символів УРСР в Києві. Деякі з них були демонтовані - Монумент Великій Жовтневій соціалістичній революції, пам'ятник В.І. Леніну. Люди кажуть, що українським лідерам не лічить користуватись будівлями, пам'ятками і свідками комуністичних репресій. На цій хвилі В. Зеленський піарився, коли казав що там не буде адміністрації преЗЕдента, а він займе будівлю музею В.І. Леніна (тепер Український дім) на Європейській площі. Обіцянку виконав частково. На Банковій 11 тепер нема Адміністрації президента. Там знаходиться його офіс.
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22.03.2021 19:48 Відповісти
Важко працює преЗЕдент і його офіс.
Очікуємо від МВС і СБУ проведення розслідування, - заява Кабміну щодо подій під ОПУ - Цензор.НЕТ 1679
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22.03.2021 19:53 Відповісти
Зеленскому надо плюнуть и уйти, ничего у него в в Украине не получится. Конечно, эту дикую травлю организуют московские мрази, стремящиеся уничтожить страну, но против Зеленского им это делать легко - используя зашкальный антисемитизм народа. Каждый день одно и то же - что бы он ни сделал хорошего - всегда оглушительный визг что это сделано другими вопреки ему. И кто бы что в стране ни сделал плохого - всегда такой же точно визг что это сделал жид Зеленский. Уходи Володя, в этой стране тебя никогда не смогут признать СВОИМ президентом что бы ты ни сделал для них, хватит унижаться.
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22.03.2021 21:38 Відповісти
Ото не треба розводити тут кремлівську українофобську пропаганду, про те що українці - антисеміти, нацисти, фашисти і більшість обрала Зеленського, щоб його принижувати. Дорогенький, це дуже недолуго і примітивно. В нас всі українці, незалежно від походження. І є багато чудових українців єврейського походження, які працюють на своєму місці. А якщо людина не ПРОФЕСІОНАЛ, не ПОРЯДНА людина, не ПАТРІОТ, то її походження ні до чого і така людина не повинна займати високу посаду в державі.
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22.03.2021 22:05 Відповісти
Правда? Немає антісемітізму? Але чому тоді Порошенка наприклад за його липецьку фабрику для образи всі називали чомусь ні Порошенковим а тільки виключно Вальцманом?
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23.03.2021 00:16 Відповісти
Ще раз мушу розчарувати вас. В вас якісь застаріли кремлівські лекала. Історії з "вальцман" підкинуті з кремля і роздувались в Україні провокативною п'ятою колоною. Якщо вам це цікаво, наберіть в GOOGLE "фейки російських спецслужб вальцман". Ви теж звідти? Робити ставку на антисемітизм, як і роздувати україножерство, міжнаціональні протиріччя - це приречена на програш ставка. Українці як ніхто в світі дуже толерантні до інших народів. І не треба видавати бажане за реальне. Дуже примітивно. Оберіть якісь інші, більш виточені, методи провокацій.
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23.03.2021 01:02 Відповісти
ахаха)) какая глупость - видеть во всем происки вертухаев пыни) Может, потрох Порох не является действительно Вальцманом? Может и липецкая фабрика - фейк? Мне параллельно, что и кто думает о евреях. Если - плохо, то заслужили. Если хорошо- значит они положительные герои нашего бытия. Не так ли? На все ложат, с пробором.
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23.03.2021 07:34 Відповісти
В Україні майжє ніхто не знає, а навіть якщо і знає, то не вживає слово "пыня". Тут у вас явний прокол. В нас кажуть - *****. А кремлівська клікуха для п'ятого президента не приклеїлась. Можете нагадувати скільки завгодно, марна справа. Бо вся ця щуряча метушня п'ятої колони зі своїми потугами розсварити українців, з огидними іграми в антисемітів і борців з антисемітизмом вже нікому не цікаві. Українців не цікавить походження тієї чи іншої персони. Головне: ПРОФЕСІЙНІСТЬ, ПАТРІОТИЗМ, ПОРЯДНІСТЬ. ЦІ три "П", а не походження, до речі історично, були завжди і будуть визначальними.
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23.03.2021 10:04 Відповісти
ну, если слушать заседания по случаю годовщины Холокоста, то антисемитизм нарастает по Европе. И, как сказал один деятель на этом заседании, евреи начинают покидать Германию. Вы ставите подобные вопросы - немцам?
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23.03.2021 07:25 Відповісти
Вы настолько глупы, что пользуясь английским флагом на аватарке, пытаетесь говорить устами истины? Это смешно и обычный еврейский трюк, который используют для того, чтобы сходу сделать так, чтобы отвечающий начинал чувствовать свою вину и убогость. Не слишком ли ПЕРЕРАБАТЫВАЕТЕ? Не народ тащил Зеленского во власть, это Зеленский сделал так, что его притащили сюда.. Для него требуется только одно - определится. С кем он? Народ пока еще не поймет метушню в голове мальчика.. Преданность хозяину или народу, что выше и что сильнее? Народ - лох, хозяин - бох. Пусть валит, украинцы и Голодомор выдержали и мировую войну, и переселения и Гулаги, организованные не без красных иудо-комиссаров. Вам это не известно? Сойдите с броневичка)))
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23.03.2021 07:41 Відповісти
Слуги народа, могут если захотят сделать ход конём, например группа депутатов могут взять на поруки или подать апелляцию и вытащить и Стерненко и Антоненко из камеры хотя бы под домашний арест, вот это была бы служба народу!!!!!!!!!!!!!!!!! вот это был бы номер)))) задумайтесь
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22.03.2021 23:33 Відповісти
Тупым клоунам, вместо пряника, Запад выписал пенделя) Какое же дыбильное шобло - наша власть...
Это прекрасно! Появилась информация, что фасад Офиса президента начали мыть в понедельник в 15-00.
Почему только в 15?
Да понимаете, великие светила политтехнологий в Офисе президента, во главе с нашим любимым супергероем Мишей Подоляком, решили подать погром под ОП, как аналог погрома Капитолия сторонниками Трампа.
В ОП ждали реакции от представителей Запада...
🤪И дождались.
Временная поверенная США Кристина Квин в разговоре с Ермаком, высказала свое крайнее недовольство примитивными провокациями во время протестов за Стерненко.
Со слов источника, госпожа Квин сообщила, что посольство США обладает информацией о спланированной дискредитации протеста, которую курировал министр МВД Арсен Аваков.

🤷🏻‍♂️Что остается теперь Ермаку? Ему остается единственный раз за всю карьеру выполнить прямые обязанности главы Офиса президента - фасад помыть.

📌Господа из Офиса президента, мы знаем, что вы нас читаете.
Вы, когда спускаете с цепи на соцсетях весь пул своих ЛОМов, не забывайте напомнить Мише Подоляку, что лично ему не нужно вылазить с тем же самым текстом на экраны ТВ. Особенно - на экран канала НАШ.
Изгаженый фасад Офиса, комментировать должен завхоз - это ему проблемы создали.
Но когда же состояние фасада ОП коментирует главный политтехнолог президента - это явка с повинной.
😀Идите теперь! Мойте фасад.
Печерский холм
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23.03.2021 01:19 Відповісти
Зеля! Нужно быть сильным президентом. И за хулиганские действия все виновные должны ответить по закону. Сколько им положено, столько и отсидеть.
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23.03.2021 03:54 Відповісти
Московские блогеры потирают руки от таких антиукраинских действий. Почитай из посты
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23.03.2021 03:57 Відповісти
Дружите с народом, уважайте народ, не врите ему...
иначе, потом не говорите - "работа такая".
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23.03.2021 07:22 Відповісти
Реакция на бесчинства у Офиса президента слишком слабые и вялые. Ведь был инициатор и руководитель беспорядков. Почему о нем ни слова. Ведь кто-то с большим кошельком проплачивал эти бесчинства и стремление запугать президентскую власть. Наказать стрелочников это явно мало.
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23.03.2021 08:02 Відповісти
Ще і два роки не пройшло "правління" зеленої чуми,а вже такі протести в Україні--А причину їх ніхто не хоче виправляти. НАРУГІ НАД СИМВОЛАМИ ДЕРЖАВИ__ЦЕ ТАК ПРИДУМАВ (% КВАРТАЛ, Символ держави----прапор.герб,гімн.
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23.03.2021 08:49 Відповісти
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