Очікуємо від МВС і СБУ проведення розслідування, - заява Кабміну щодо подій під ОПУ
Події під Офісом Президента України - неприйнятні й суперечать європейським цінностям, закріпленим у Конституції України.
Про це йдеться в спільній заяві членів Кабінету міністрів України щодо подій під Офісом Президента, які відбулися увечері 20 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"Конституція України гарантує право громадян на мирні збори і демонстрації... У той же час члени Кабінету Міністрів України рішуче засуджують вандалізм і наругу над державними символами під час акцій протесту", - наголошують у заяві.
Крім цього зазначають, що неправомірні дії, які відбулися під Офісом Президента 20 березня, неприйнятні й суперечать європейським цінностям, закріпленим у Конституції України.
"Уряд закликає всіх громадян утримуватися від таких дій і реалізовувати свої права виключно мирним шляхом. Очікуємо від МВС і СБУ проведення розслідування подій 20 березня.
Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Вартість робіт з очищення фасаду та бруківки на Банковій, де розташовано будівлю Офісу президента, насправді є у 20 разів нижчою за ту, яка була озвучена прес-службою глави держави
Про це сьогодні заявив засновник волонтерської ініціативи "Києве, мий!" Єлісей Ходоловський: "Офіс президента розповсюджує неправдиву інформацію.
Відмивання і прибирання фасаду будівлі Офісу президента (не враховуючи заміни скла у дверях), буде коштувати приблизно 80 000 грн (вісімдесят тисяч) гривень, враховуючи транспорт, бензин та амортизацію техніки", - пояснив Ходоловський. Роботи на 8-12 годин, не більше, - додав волонтер.
Нагадаю, в Офісі преЗЕдента кажуть про вартість робіт у 2 000 000 грн.
І яку суму з цих грошей вони хотіли покласти собі у кишеню?
Риторичне питання.
Sharp`s
Надписи на будівлі Офісу президента означають тільки те, що їх дозволили зробити.
Хто, кому і чому - це поки питання, відповідь на яке отримаємо досить скоро.
М.Лемберг
Тепер все встало на свої місця!
Можете шерити, бо деякі досі в шоці, чому мусора відійшли і навіть не реагували, коли в них кидали файєра.
Г...н Антошка Гєращенко вже на Пороха провину перевів, дуже швидко.
І знову під ОП були "нацпружини" Авакова, які кричали кацапську речьовку "ану-ка давай-ка уйобивай отсюда".
О.Деркач
А тут - бий вікна, підпалюй, розмальовуй, і не що небудь, а сам ОФІС ПРЕЗИДЕНТА (!!!) ... і я маю при цьому вірити, що мусора просто відійшли за ріг будинку, дозволивши натовпу робити що захоче???
Аваківська постанова, з метою звинуватити у погромах Пороха.
Нагадаю, що коли у 2013-2014 роках стояв Майдан - ЖОДЕН магазин чи крамниця не були розбиті чи пограбовані. А там же, під Майданом - "Глобус", де купа ювелірних та інших дорогих магазинів.
І жоден не постраждав. Ось таких провокаторів, ми самі, майданівці, ловили за руку і викидали за межі Майдану.
А тут - робота "тітушок", провокаторів-орлів Авакова...
Болтон тобі у сраку, Псакі у більма і Ходжес на Хербст, Волкер ганебний.
Татьяна Николаенко . Букви.
"Гнев - эмоция плохо контролируется, особенно если его альтернатива только разочарование и депрессия.
Можно долго писать посты о маргинализации Стерненко и тех, кто его поддерживает, вчерашними действиями, если не обращать внимание на контекст, в котором это происходит.
https://bykvu.com/ua/mysli/diakuiu-za-vyrok-iak-sternenko-otrymav-7-rokiv-v-iaznytsi-za-vymahannia-300-hrn/ Стерненко получил приговор по делу, где главного свидетеля суд даже в глаза не видел.
https://bykvu.com/ua/mysli/advokat-antonenka-stanislav-kulyk-natspolitsiia-ne-vidpratsiuvala-vsi-versii-vbyvstva-sheremeta/ В СИЗО 15 месяцев уже находится Андрей Антоненко , которого виновным без суда и следствия сделали президент, генпрокурор и министр внутренних дел. За более чем год власть не показала обществу ни одного убедительного доказательства, кроме полуразобранной подаренной мины и экспертизы походки,
Зато заместителю Офиса президента Татарову, которого подозревают в коррупции, https://bykvu.com/ua/mysli/zberehty-tatarova-iak-prokuratura-i-sudy-riatuiut-zastupnyka-holovy-ofisu-prezydenta/ даже подозрение не удается вручить.
У нас на прошлой неделе https://bykvu.com/ua/mysli/khto-taka-suddia-tsarevych-i-chomu-rishennia-verkhovnoho-sudu-po-nii-zvuchyt-iak-vyrok-suddivstvu/ отменили указ об увольнении судьи Оксаны Царевич , которая не только выносила решение против оппонентов президента Януковича, за что Украину потом выплачивала компенсации по искам в ЕСПЧ, она делала виновными людей, которых и на месте преступления не было. И решением Верховного суда это признано нормальным.
А еще у нас есть Сергей Вовк и Павел Вовк, чьи имена уже сами воспринимаются как приговор суду и судебной системе. И еще у нас есть ОАСК.
Да, боже, у нас даже президент в контрах с Конституционным Судом. И когда ему кричат: «Эй, ваше решение относительно суда выглядит не очень законным», его выходят защищать сотни инфлюенсеров, которые уверяют, что это все божья роса.........
Когда у Арсена Борисовича были мирные отношения с Петром Алексеевичем, то и митинги не выходили за пределы допустимого (которое часто определялось обычной клеткой). Но, как только эти отношения давали маленькую трещину, то и ситуация сразу выходила из-под контроля. Так было со всеми протестами и прорывами во главе с Михеилом Саакашвили в 2017 году.
......
Полиция в огромном количестве просидела во дворах правительственного квартала, но так и не спасла Офис президента от неканонического слова «Лох». Чтобы президент не забывал от кого зависит его спокойное пребывание в теплой ванне на четвертом этаже, пока мы будем спорить серого или бежевого оттенка таки наше «белое пальто» сегодня."
Від себе скажу - ГОЛОС, ви партія Украіни чиі партія олігарха Пінчука? Оліграха, котрий точно є чатиною олігахічної мафії що жре Україну.
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Oleksiy Goncharenko
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Офіційно звернувся до Зеленського із пропозицією відмити стіни Офісу Президента за рахунок «Гончаренко Центрів», причому коштувати це буде до 80 тисяч гривень, а не 2 млн гривень, як казали раніше в ОП
Рашиская Фєдєрастія - Ворог!
Хутин&фєдєрастія - ПНХ!
У зеклоуниста ещё есть небольшой шанс спасти свою ж*пу. Нужно всего-то начать выполнять требования украинского народа и завязывать страдать всякой х*йнёй. В ином случае окна будут биты не только в ОП, но и в резиденции. А будущий беглый президент №2 будет вынужден рвать когти через огороды вместе с семьёй в сторону Ростова, пытаясь подкупить пограничников либо искать прорехи в границе.
Именно Зеленский в данном случае причина этих явлений!
Дій СБУ!
Это прекрасно! Появилась информация, что фасад Офиса президента начали мыть в понедельник в 15-00.
Почему только в 15?
Да понимаете, великие светила политтехнологий в Офисе президента, во главе с нашим любимым супергероем Мишей Подоляком, решили подать погром под ОП, как аналог погрома Капитолия сторонниками Трампа.
В ОП ждали реакции от представителей Запада...
🤪И дождались.
Временная поверенная США Кристина Квин в разговоре с Ермаком, высказала свое крайнее недовольство примитивными провокациями во время протестов за Стерненко.
Со слов источника, госпожа Квин сообщила, что посольство США обладает информацией о спланированной дискредитации протеста, которую курировал министр МВД Арсен Аваков.
🤷🏻♂️Что остается теперь Ермаку? Ему остается единственный раз за всю карьеру выполнить прямые обязанности главы Офиса президента - фасад помыть.
📌Господа из Офиса президента, мы знаем, что вы нас читаете.
Вы, когда спускаете с цепи на соцсетях весь пул своих ЛОМов, не забывайте напомнить Мише Подоляку, что лично ему не нужно вылазить с тем же самым текстом на экраны ТВ. Особенно - на экран канала НАШ.
Изгаженый фасад Офиса, комментировать должен завхоз - это ему проблемы создали.
Но когда же состояние фасада ОП коментирует главный политтехнолог президента - это явка с повинной.
😀Идите теперь! Мойте фасад.
Печерский холм
иначе, потом не говорите - "работа такая".