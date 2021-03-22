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Експерти ВООЗ пов'язують появу коронавірусу з торгівлею тваринами в Китаї, - Bloomberg

Експерти ВООЗ пов'язують появу коронавірусу з торгівлею тваринами в Китаї, - Bloomberg

Експерти ВООЗ припустили, що причиною поширення коронавірусу SARS-CoV-2 могла стати торгівля дикими тваринами в Китаї, які використовують як їжу, хутро або для засобів народної медицини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє УНІАН із посиланням на агентство Bloomberg.

Міжнародна група експертів ВООЗ з початку року розслідувала походження вірусу в китайському місті Ухань. Доповідь про підсумки розслідування очікується на цьому тижні. Агентство припускає, що швидше за все, цей звіт буде далеко не остаточним, оскільки заплановані додаткові дослідження, в тому числі за межами Китаю.

За даними агентства, експерти ВООЗ розробили кілька основних гіпотез походження вірусу. Вони вважають, що пряме попадання COVID-19 від кажанів на ринок морепродуктів в Ухані малоймовірно, швидше за все, був ще проміжний переносник вірусу. Вчені сумніваються і в штучному походженні вірусу, вони не підтримують версію про появу COVID-19 через витік з лабораторії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ВООЗ вважають, що пандемія COVID-19 закінчиться на початку 2022 року

На початку січня експерти з кількох країн світу, включаючи Росію, США, Велику Британію, Німеччину і Японію, прибули до китайського міста Ухань. Там в кінці 2019 року було виявлено перший випадок зараження COVID-19. ООН висловила довіру ВООЗ в її спробах встановити походження COVID-19.

Нагадаємо, офіційно про перші випадки зараження невідомим раніше вірусом стало відомо на початку грудня 2019 року. Осередком поширення вірусу став продуктовий ринок у китайському місті Ухань.

У березні 2020 року, після того, як COVID-19 поширився за межі Китаю, ВООЗ визнала те, що трапилося, пандемією.

14 січня 2021 року делегація експертів ВООЗ прибула в Ухань для пошуку джерела вірусу. 10 лютого їхній візит завершився.

Експерти ВООЗ приїхали в Ухань у кінці січня. Згідно з правилами Китаю, їх відразу ж відправили на карантин. Ще двох експертів не пустили в Китай через виявлення антитіл до COVID-19.

Також читайте: Китай не надав ВООЗ дані про перші випадки інфікування коронавірусом, - експерти організації

Після цього, 28 січня, експерти ВООЗ вийшли з карантину, і приступили до розслідування походження коронавірусу.

Пізніше влада Китаю надали експертам ВООЗ повний доступ до всіх замовлених об'єктів для вивчення походження коронавірусу. Також вони заявили, що фахівці зможуть поспілкуватися з усіма людьми, зустрічі з якими були необхідні для розслідування.

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Топ коментарі
+8
Ога, 5000 лет жрали диких жЫвотных и торговали ими и вот тебе и карона вирис
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22.03.2021 11:56
+7
Я б уточнив - торгівля тваринами біля Центру розробки біологічної зброї.
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22.03.2021 11:47
+4
Намекают, что кацапов из Новосибирска продавали на рынке в Ухане?
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22.03.2021 11:57
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Я б уточнив - торгівля тваринами біля Центру розробки біологічної зброї.
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22.03.2021 11:47 Відповісти
Ога, 5000 лет жрали диких жЫвотных и торговали ими и вот тебе и карона вирис
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22.03.2021 11:56 Відповісти
Намекают, что кацапов из Новосибирска продавали на рынке в Ухане?
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22.03.2021 11:57 Відповісти
не... намекают на то, что кацапы были промежуточным звеном, торговавшим приправами к летючим грызунам на рынке в Ухани)))...
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22.03.2021 12:02 Відповісти
Вірус пішов з Ухання.Біологічний інститут знаходиться в Ухані.Хіба можуть бути такі співпадіння? От що в тому інституті досліджували?
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22.03.2021 11:59 Відповісти
могут. Эксперты ВОЗ, надроченные в том числе СМИ в том числе Трамповскими СИМ в США, приехали в уверенности проверить в лаборатории ВСЕ. И открыли рты, увидев, какой в это лаборатории уровень - чистоты, доступа, качества, стерильности и проч.
Офигели от уровня и пошли дальше - на базар.

кроме того американские ученые еще раньше, после заявления Трампа про то что грипп пришел из лабораторий Китая (которое сейчас россияне активно разносят по всему миру) сделали вывод, что ковид не мог быть изобретен искусственно из-за каких-то особенностей стурктуры клетки.

Выяснили, что хотя впервые ковид был выявлен у торговца с этого рынка, то сам ковид выявлялся за нескольких месяцев до этого, в европе. Одна из версий - в Ухань эту заразу завезло какое-то животное, завезенное из Италии. Там, в Италии, проверяли сточные воды, взятые на анаоиз в СЕНТЯБРЕ 2019 года!! и нашли ковид - в Европе в сентябре 19 года!
так что все оч непросто.
А если вы считаете что китайский Ухань - это какая-то помойная яма, то позвольте с вами не согласиться.

самое простое - валить на кого-то. На самом деле, все эпидемии в мире выкосили за всю историю человечества миллиарды людей. Динозавры вон вымерли - тоже из лаборатории Уханя их заразили? или может чуму в 13 веке татары из лаборатории на Алтае привезли? когда треть Европы вымерла.

вот так примерно выглядит "антисанитарный Ухань"
Експерти ВООЗ пов'язують появу коронавірусу з торгівлею тваринами в Китаї, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4601
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22.03.2021 12:56 Відповісти
а дисциплина нам такая, что город перекрыли за считанные дни. И победили корону за считанные месяцы - благодаря по-настоящему жесткому карантину , а не наши сопли про вот это вот все
Експерти ВООЗ пов'язують появу коронавірусу з торгівлею тваринами в Китаї, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1645
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22.03.2021 12:57 Відповісти
Експерти ВООЗ пов'язують появу коронавірусу з торгівлею тваринами в Китаї, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3722
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22.03.2021 12:59 Відповісти
https://censor.net/ru/user/413192 Але ж літаки літали і розносили по всьому світу.Та й все одно не можливо весь Китай перекрити.Ті ж тести не точні.Сьогодні по тесту результат негативний,завтра позитивний.Хто перевіряє людей в глухих провінціях? А там людей багато проживає.
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22.03.2021 13:12 Відповісти
Прямо победили ???
Там до сих пор 90% в масках в городах. В учебных заведениях , общественный транспорт и тд - маски на 100% обязательны.
Ещё месяц назад были случаи в Пекине. Хотя прошёл год.
Ваша информация очень устаревшая или непроверенная. Видимо ютуб только и какие-то сайты левые интернета. Читайте китайские сайты. Там намного больше информации. Или спрашивайте у знакомых , если есть кто живёт в Китае.

Ни одна страна в мире не победила на 22 марта 2021 года КОРОНАВИРУС!
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22.03.2021 17:28 Відповісти
Експерти ВООЗ пов'язують появу коронавірусу з торгівлею тваринами в Китаї, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8462
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22.03.2021 13:00 Відповісти
https://censor.net/ru/user/413192 Експерти воз туди потрапили через рік.Чому тоді не було спалаху в Європі ще раніше?

Ухань не помийка.Ринок там дійсно антисанітарійний.Комуністи завжди щось чудячть.

''что ковид не мог быть изобретен искусственно из-за каких-то особенностей стурктуры клетки.''

А ви звідки знаєте? Люди створили неймовірну зброю в 40-х роках 20 століття.Також різну хімічну і біологічну зброю.
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22.03.2021 13:09 Відповісти
чуму в 13 веке татары из лаборатории на Алтае привезли?

=============
Да...они перебрасывали чумные трупы через городские стены Кафы...это доказанный факт...орда применяла биологическое оружие....генуэзцы разнесли заразу по европе...
Бокаччо свидетель этого кошмара писал об этом
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22.03.2021 13:15 Відповісти
_В Харькове - храпят, ковидла - надвигается, а в Киеве д'Ермак и Оваков кресты фашистские малюют... Что, *****, происходит?!
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22.03.2021 12:00 Відповісти
Кацапи теж можуть бути причетні до цього вірусу,можливо і з китайцями співпрацювали.
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22.03.2021 12:00 Відповісти
Интересно, сколько это заключение китайцам стоило?
Так или иначе, китайцы выпустили джина из бутылки.
При этом, прошлый год для китайской экономики был лучшим за последние 10 лет, а остальной мир потерял миллиарды.
Кто за это ответит?
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22.03.2021 12:03 Відповісти
инспекцию ВОЗ подкупить НЕЛЬЗЯ, Это вам не российская ВАДА.
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22.03.2021 13:03 Відповісти
Смішно.Всіх можна купити.
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22.03.2021 13:33 Відповісти
Да экономика у них очень хорошо идёт на 2021 год!
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22.03.2021 17:29 Відповісти
то китайці винні світові відшкодування за створену ними кризу ?
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22.03.2021 12:04 Відповісти
В нынешнюю делегацию ВОЗ вошли 13 экспертов из 12 стран.
Почему Россию напечатали на 1-м месте?
Bloomberg об этом не пишет.
Привычка?
Подобострастие (льстивое угодничество, усердно проявляемое раболепие, обычно по отношению к вышестоящим)?
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22.03.2021 12:14 Відповісти
Может животные её создали в новосибирске?!
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22.03.2021 12:19 Відповісти
ученые выявили что вирус не мог быть создан искуственно. Не такая струатура клетки.
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22.03.2021 13:04 Відповісти
Хотят на мышей "спихнуть" все.Мировые правительства сговорились с Китаем о запуске"супергриппа, возвращающего кратноусиленные старые болезни"" из их лаборатории для уменьшения численности населения планеты( а может быть стареющей Европы).Где сильны позиции "мировога правительства" там и много умерших=убитых(Италия,Англия,Франция,Испания).А зачем тогда "укол зонтиком",за создание которого дерутся владыки?(для крючка или добивания?)
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22.03.2021 12:21 Відповісти
Китайцы не предоставили комиссии(через 1год пришла?) главный первичный чистый вирус.Приехавшие остались недовольны.
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22.03.2021 12:23 Відповісти
что за "главный первичный чистый вирус"?
конечно не предоставили, поскольку такового нет в природе.

И никогда НЕ БЫЛО.
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22.03.2021 13:11 Відповісти
Это говорили члены комиссии.Везде грипп и другие болезни у умерших.Они требовали первый (это все в печати),без примесей как сибирская язва,как оспа.
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22.03.2021 14:17 Відповісти
по вашей логике, все эпидемии на планете были созданы в какой-то лаборатории. Да человечество очень жирно жило все это время, только 100 лет назад испанка выкосила кучу народу, а до этого в столетие по 1-2 эпидемии, каждая уносила миллионы - они тоже все были лабораторные?
бред.
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22.03.2021 13:05 Відповісти
Так нехай пани з ВООЗ відкриють статю в журналы Природна медицина за 2015 рік"A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence" який видається в США по цьому посиланню https://www.nature.com/articles/nm.3985 і прочитають:
Роботи міжнародної дослідницької групи зокрема, щодо посилення функції (gain-of-function) шипоподібного S-білка коронавирусу, отриманого від кажанів і за своєю природою не здатного заражати людину,з метою надання такому Коронавіруси здатності інфікувати людей. Зазначені роботи увінчалися успіхом, і в 2015 році журнал Nature опублікував статтю авторів, які повідомили місту і світу про їх тріумфальне успіху. Один зі співавторів епохального прориву д-р Барік так прокоментував своє досягнення: «Цей вірус є настільки високопатогенним, що методи лікування, розроблені проти вихідного вірусу SARS в 2002 році, і препарати ZMapp, використовувані для боротьби з *****, не здатні нейтралізувати і контролювати цей конкретний вірус. А далі , Нобелівський лауреат, вірусолог Люк Монтенье підтвердив, що вірус є створений в лабораторії і має фрагмент СНІДУ. Окрім цього нагадаю , що Білл Гейтц, фінансував замість держави США як приватна особа в ВООЗ і вбухав в неї ВООЗ 2.2 млрд доларів, а враховуючи що він хабарями купив все крівництво ВООЗ воно і буде не шукати істину а підгавкувати Гейтсу і Клаусу Швабу який призвав плутократію творити тотальне зубожіння з метою економлення ресурсів Землі для збезапечення ними лише топ-плутократію з Давоса. Хто має іншу думку надайте факти і публікації конкретних наукових виданнь. Бо правду пасуть і відразу ж налетять месершміти з ботоферми , бо на кону мільярди з повітря.
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22.03.2021 12:50 Відповісти
для людей с мозгами - вот статья на тему искуственного создания коронавируса Ковид-19.
если одолеете - жгите
https://habr.com/ru/post/497956/ SARS нерукотворный? Генеалогия уханьского коронавирусаНе, ну какая рукотворность? Что за бред? Думал я, когда впервые услышал гипотезу о том, что Ковид-19 вызван то ли лабораторной утечкой, то ли вообще целенаправленной биоатакой. И каждый раз просто отмахивался от этих домыслов, когда они в очередной раз доплывали до меня в бурном потоке коронавирусного инфошума. Ну подумаешь, есть в Ухане институт вирусологии, мало ли.

В какой-то момент отмахиваться уже пришлось аргументированно, потому что сторонники рукотворности http://lleo.me/dnevnik/2020/03/21 начали обосновывать свои тезисы о возможной искусственной природе вируса доводами из молекулярной биологии, и тут уже хотелось в пух и прах разбить их конспирологию холодными научными фактами. Уж если не как https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9 авторы статьи в Nature
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22.03.2021 13:10 Відповісти
Это сварганенная нонеймом оплаченная статья для людей без мозгов. Во первых , это не научная статья, а научно-популярная, как в журнале Юнный техни, Мурзилка или Химия и жизнь, во вторых пандемию ВООЗ объявила 11 марта 2020 года, ЕС масона Клауса Шваба почему то ждала до числа 13 марта в пятницу (символично), а Ши Чженьли США финансировали до 20.апреля 2020 года, и им по чему то не жал, ни панголин, ни мышь. Я верю фактам, а факт в том, что Ральф Барик впервые заявил, мол вирус мышей незаразный для людей, но мы тут в США поработали и создали патогенный коронавирус, и приведена целая научная публикация. Правда Дональд рипнулся в суд подать на КНР , КНР согласилась, но показали какие то данные разведки, и все сразу забыли откуда вирус родом и никто уже в суд не идет, да еще успели убить китайца вирусолога в США, который хотел озвучить сенсацию. Но, не успел. А а вирус искусственный и полученный в лаборатории для создания хаосу в мире.
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22.03.2021 14:09 Відповісти
Хабр це ж форум для ітшників.На якому раділи,коли москалі напали на Україну.На подібних сайтах конструкція атомної бомби публікується.І потім з розумним обличчям таке обговорюють.
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22.03.2021 13:19 Відповісти
Интересно, много ещё идиётов, которые всерьез считают, что ковид просто передался от мышей или панголинов? Что ему в этом не помогли?
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22.03.2021 17:02 Відповісти
 
 