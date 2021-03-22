Експерти ВООЗ пов'язують появу коронавірусу з торгівлею тваринами в Китаї, - Bloomberg

Експерти ВООЗ припустили, що причиною поширення коронавірусу SARS-CoV-2 могла стати торгівля дикими тваринами в Китаї, які використовують як їжу, хутро або для засобів народної медицини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє УНІАН із посиланням на агентство Bloomberg.

Міжнародна група експертів ВООЗ з початку року розслідувала походження вірусу в китайському місті Ухань. Доповідь про підсумки розслідування очікується на цьому тижні. Агентство припускає, що швидше за все, цей звіт буде далеко не остаточним, оскільки заплановані додаткові дослідження, в тому числі за межами Китаю.

За даними агентства, експерти ВООЗ розробили кілька основних гіпотез походження вірусу. Вони вважають, що пряме попадання COVID-19 від кажанів на ринок морепродуктів в Ухані малоймовірно, швидше за все, був ще проміжний переносник вірусу. Вчені сумніваються і в штучному походженні вірусу, вони не підтримують версію про появу COVID-19 через витік з лабораторії.

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На початку січня експерти з кількох країн світу, включаючи Росію, США, Велику Британію, Німеччину і Японію, прибули до китайського міста Ухань. Там в кінці 2019 року було виявлено перший випадок зараження COVID-19. ООН висловила довіру ВООЗ в її спробах встановити походження COVID-19.

Нагадаємо, офіційно про перші випадки зараження невідомим раніше вірусом стало відомо на початку грудня 2019 року. Осередком поширення вірусу став продуктовий ринок у китайському місті Ухань.

У березні 2020 року, після того, як COVID-19 поширився за межі Китаю, ВООЗ визнала те, що трапилося, пандемією.

14 січня 2021 року делегація експертів ВООЗ прибула в Ухань для пошуку джерела вірусу. 10 лютого їхній візит завершився.

Експерти ВООЗ приїхали в Ухань у кінці січня. Згідно з правилами Китаю, їх відразу ж відправили на карантин. Ще двох експертів не пустили в Китай через виявлення антитіл до COVID-19.

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Після цього, 28 січня, експерти ВООЗ вийшли з карантину, і приступили до розслідування походження коронавірусу.

Пізніше влада Китаю надали експертам ВООЗ повний доступ до всіх замовлених об'єктів для вивчення походження коронавірусу. Також вони заявили, що фахівці зможуть поспілкуватися з усіма людьми, зустрічі з якими були необхідні для розслідування.