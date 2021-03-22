Експерти ВООЗ пов'язують появу коронавірусу з торгівлею тваринами в Китаї, - Bloomberg
Експерти ВООЗ припустили, що причиною поширення коронавірусу SARS-CoV-2 могла стати торгівля дикими тваринами в Китаї, які використовують як їжу, хутро або для засобів народної медицини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє УНІАН із посиланням на агентство Bloomberg.
Міжнародна група експертів ВООЗ з початку року розслідувала походження вірусу в китайському місті Ухань. Доповідь про підсумки розслідування очікується на цьому тижні. Агентство припускає, що швидше за все, цей звіт буде далеко не остаточним, оскільки заплановані додаткові дослідження, в тому числі за межами Китаю.
За даними агентства, експерти ВООЗ розробили кілька основних гіпотез походження вірусу. Вони вважають, що пряме попадання COVID-19 від кажанів на ринок морепродуктів в Ухані малоймовірно, швидше за все, був ще проміжний переносник вірусу. Вчені сумніваються і в штучному походженні вірусу, вони не підтримують версію про появу COVID-19 через витік з лабораторії.
На початку січня експерти з кількох країн світу, включаючи Росію, США, Велику Британію, Німеччину і Японію, прибули до китайського міста Ухань. Там в кінці 2019 року було виявлено перший випадок зараження COVID-19. ООН висловила довіру ВООЗ в її спробах встановити походження COVID-19.
Нагадаємо, офіційно про перші випадки зараження невідомим раніше вірусом стало відомо на початку грудня 2019 року. Осередком поширення вірусу став продуктовий ринок у китайському місті Ухань.
У березні 2020 року, після того, як COVID-19 поширився за межі Китаю, ВООЗ визнала те, що трапилося, пандемією.
14 січня 2021 року делегація експертів ВООЗ прибула в Ухань для пошуку джерела вірусу. 10 лютого їхній візит завершився.
Експерти ВООЗ приїхали в Ухань у кінці січня. Згідно з правилами Китаю, їх відразу ж відправили на карантин. Ще двох експертів не пустили в Китай через виявлення антитіл до COVID-19.
Після цього, 28 січня, експерти ВООЗ вийшли з карантину, і приступили до розслідування походження коронавірусу.
Пізніше влада Китаю надали експертам ВООЗ повний доступ до всіх замовлених об'єктів для вивчення походження коронавірусу. Також вони заявили, що фахівці зможуть поспілкуватися з усіма людьми, зустрічі з якими були необхідні для розслідування.
Будь ласка, зачекайте...
Офигели от уровня и пошли дальше - на базар.
кроме того американские ученые еще раньше, после заявления Трампа про то что грипп пришел из лабораторий Китая (которое сейчас россияне активно разносят по всему миру) сделали вывод, что ковид не мог быть изобретен искусственно из-за каких-то особенностей стурктуры клетки.
Выяснили, что хотя впервые ковид был выявлен у торговца с этого рынка, то сам ковид выявлялся за нескольких месяцев до этого, в европе. Одна из версий - в Ухань эту заразу завезло какое-то животное, завезенное из Италии. Там, в Италии, проверяли сточные воды, взятые на анаоиз в СЕНТЯБРЕ 2019 года!! и нашли ковид - в Европе в сентябре 19 года!
так что все оч непросто.
А если вы считаете что китайский Ухань - это какая-то помойная яма, то позвольте с вами не согласиться.
самое простое - валить на кого-то. На самом деле, все эпидемии в мире выкосили за всю историю человечества миллиарды людей. Динозавры вон вымерли - тоже из лаборатории Уханя их заразили? или может чуму в 13 веке татары из лаборатории на Алтае привезли? когда треть Европы вымерла.
вот так примерно выглядит "антисанитарный Ухань"
Там до сих пор 90% в масках в городах. В учебных заведениях , общественный транспорт и тд - маски на 100% обязательны.
Ещё месяц назад были случаи в Пекине. Хотя прошёл год.
Ваша информация очень устаревшая или непроверенная. Видимо ютуб только и какие-то сайты левые интернета. Читайте китайские сайты. Там намного больше информации. Или спрашивайте у знакомых , если есть кто живёт в Китае.
Ни одна страна в мире не победила на 22 марта 2021 года КОРОНАВИРУС!
Ухань не помийка.Ринок там дійсно антисанітарійний.Комуністи завжди щось чудячть.
''что ковид не мог быть изобретен искусственно из-за каких-то особенностей стурктуры клетки.''
А ви звідки знаєте? Люди створили неймовірну зброю в 40-х роках 20 століття.Також різну хімічну і біологічну зброю.
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Да...они перебрасывали чумные трупы через городские стены Кафы...это доказанный факт...орда применяла биологическое оружие....генуэзцы разнесли заразу по европе...
Бокаччо свидетель этого кошмара писал об этом
Так или иначе, китайцы выпустили джина из бутылки.
При этом, прошлый год для китайской экономики был лучшим за последние 10 лет, а остальной мир потерял миллиарды.
Кто за это ответит?
Почему Россию напечатали на 1-м месте?
Bloomberg об этом не пишет.
Привычка?
Подобострастие (льстивое угодничество, усердно проявляемое раболепие, обычно по отношению к вышестоящим)?
конечно не предоставили, поскольку такового нет в природе.
И никогда НЕ БЫЛО.
бред.
Роботи міжнародної дослідницької групи зокрема, щодо посилення функції (gain-of-function) шипоподібного S-білка коронавирусу, отриманого від кажанів і за своєю природою не здатного заражати людину,з метою надання такому Коронавіруси здатності інфікувати людей. Зазначені роботи увінчалися успіхом, і в 2015 році журнал Nature опублікував статтю авторів, які повідомили місту і світу про їх тріумфальне успіху. Один зі співавторів епохального прориву д-р Барік так прокоментував своє досягнення: «Цей вірус є настільки високопатогенним, що методи лікування, розроблені проти вихідного вірусу SARS в 2002 році, і препарати ZMapp, використовувані для боротьби з *****, не здатні нейтралізувати і контролювати цей конкретний вірус. А далі , Нобелівський лауреат, вірусолог Люк Монтенье підтвердив, що вірус є створений в лабораторії і має фрагмент СНІДУ. Окрім цього нагадаю , що Білл Гейтц, фінансував замість держави США як приватна особа в ВООЗ і вбухав в неї ВООЗ 2.2 млрд доларів, а враховуючи що він хабарями купив все крівництво ВООЗ воно і буде не шукати істину а підгавкувати Гейтсу і Клаусу Швабу який призвав плутократію творити тотальне зубожіння з метою економлення ресурсів Землі для збезапечення ними лише топ-плутократію з Давоса. Хто має іншу думку надайте факти і публікації конкретних наукових виданнь. Бо правду пасуть і відразу ж налетять месершміти з ботоферми , бо на кону мільярди з повітря.
если одолеете - жгите
https://habr.com/ru/post/497956/ SARS нерукотворный? Генеалогия уханьского коронавирусаНе, ну какая рукотворность? Что за бред? Думал я, когда впервые услышал гипотезу о том, что Ковид-19 вызван то ли лабораторной утечкой, то ли вообще целенаправленной биоатакой. И каждый раз просто отмахивался от этих домыслов, когда они в очередной раз доплывали до меня в бурном потоке коронавирусного инфошума. Ну подумаешь, есть в Ухане институт вирусологии, мало ли.
В какой-то момент отмахиваться уже пришлось аргументированно, потому что сторонники рукотворности http://lleo.me/dnevnik/2020/03/21 начали обосновывать свои тезисы о возможной искусственной природе вируса доводами из молекулярной биологии, и тут уже хотелось в пух и прах разбить их конспирологию холодными научными фактами. Уж если не как https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9 авторы статьи в Nature