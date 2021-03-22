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хабар (4642) Закарпаття (1998) суд (11505) суддя (1566) Антикорупційний суд (1878)

Закарпатського суддю, який вимагав 15 тис. грн, засудили до 5 років позбавлення волі, - ВАКС

Закарпатського суддю, який вимагав 15 тис. грн, засудили до 5 років позбавлення волі, - ВАКС

Суддя Міжгірського райсуду Закарпатської області, який вимагав та отримав 15 тис. грн за винесення "потрібного рішення", засуджений до 5 років позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Антикорупційного суду.

У понеділок, 22 березня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду винесла вирок у справі за обвинуваченням судді Міжгірського районного суду Закарпатської області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

ВАКС визнав винним суддю в скоєнні зазначеного кримінального злочину і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років із позбавленням права обіймати посаду судді на строк 3 роки з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 168 160 гривень, залишено без змін до вступу вироку в законну силу.

Нагадаємо, що суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області звинувачувався в тому, що він просив і отримав 15 тис. грн за винесення рішення на користь позивача у цивільній справі про стягнення боргу за невиконані роботи. Суддя був викритий одразу після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

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Топ коментарі
+8
не вміє він вимагати..
якби 15 тисяч доларів, то пішов би на підвищення.
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22.03.2021 11:53
+7
каким нужно быть длб, что променять огромную зарплату и огромную пенсию, на вонючие 15 тыщ грн.. и теперь он без 15 т. грн., без огромных з/п и без пенсии.. + 5 лет на зоне..
"класс!".. "молодец"!.. премию Дарвина чуваку!
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22.03.2021 11:54
+5
Жадібність . . .
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22.03.2021 12:01
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Это он посевал или колядовал?
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22.03.2021 11:51 Відповісти
Не он, а ему)
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22.03.2021 11:55 Відповісти
Цікаво, 5 років з збереженням зарплати? Ато якось за 250грн у місяць відбувати....
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22.03.2021 12:02 Відповісти
Цей суддя має 70 тис/міс. Але на момент отримання хабаря, мав тільки 18. Це звісно не виправдовує його, але для мене дивно, навіщо писати те, чого насправді не має?
А рішення класне, 5 років реально із конфіскацією майна, це не так і мало.
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22.03.2021 16:45 Відповісти
Та ну нах ! Ну це щось у лісі здохло)
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22.03.2021 11:53 Відповісти
Чому? Антикорпційний суд поки що виніс до десятка рішень і усі з реальною мірою покарання.
Саме тому Венедиктова намагається усі справи забирати у НАБУ і віддавати до ДБР, бо в першому випадку, буде розглядати цей суд, а у другому ні.
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22.03.2021 16:47 Відповісти
Головне що б були нарешті посадки. ! Дай но боже
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22.03.2021 17:36 Відповісти
не вміє він вимагати..
якби 15 тисяч доларів, то пішов би на підвищення.
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22.03.2021 11:53 Відповісти
каким нужно быть длб, что променять огромную зарплату и огромную пенсию, на вонючие 15 тыщ грн.. и теперь он без 15 т. грн., без огромных з/п и без пенсии.. + 5 лет на зоне..
"класс!".. "молодец"!.. премию Дарвина чуваку!
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22.03.2021 11:54 Відповісти
Жадібність . . .
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22.03.2021 12:01 Відповісти
Новачок мабуть, вирішив трохи "заробити" на кишенькові витрати поза загальною системою розподілу доходів суддівського корпусу...
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22.03.2021 12:03 Відповісти
Головне що він проміняв свое світле безбідне майбутне на ці копійки
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22.03.2021 12:38 Відповісти
значить потрібно було "звільнити" місце під іншого синка чи доньки якоїсь владної гниди.
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22.03.2021 12:49 Відповісти
Где ты прочитал слово "зона"?

1. Отсрочку приговора обычно "заминают для ясности". Вполне может быть 5/2 или 5/3

2. Аппеляция, кассация ...
3. Актировку никто не отменял.

Это пыль в глаза и не более того.
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22.03.2021 13:16 Відповісти
а он будет на зоне ?
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22.03.2021 11:56 Відповісти
Не впевнений у цьому , він що злодій ? Чи може атошник ? Апелляцію подадуть і все порішають
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22.03.2021 12:40 Відповісти
Судьи судьи, страшну в центри ... поставили.
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22.03.2021 12:00 Відповісти
Мало,надо 15 с конфискацией и без права на удо
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22.03.2021 12:02 Відповісти
"Суддя Міжгірського райсуду Закарпатської області, який вимагав та отримав 15 тис. грн за винесення "потрібного рішення", засуджений до 5 років позбавлення волі."- патамуша лошара закінчений , а) вимагав таку сміхотворну для суддів суму, б) попався і не відкупився! Це він опозорив своїх коллєг по фаху!
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22.03.2021 12:03 Відповісти
Та ні. Це стандартна такса за 130 -ті, для прикладу... Більше ніхто просто не дасть, простіше штраф заплатити.
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22.03.2021 16:48 Відповісти
Як низько PAL SECAM.
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22.03.2021 16:55 Відповісти
Реалії. Це ж не значить, що я підтримую подібне...
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22.03.2021 16:58 Відповісти
А вы думали демпинг жестко присекать умеют только таксисты у вокзала?
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22.03.2021 12:13 Відповісти
Покарали за малий хабар.Сором для судді вимагати 15тис грн,зганьбив всю судову ланку своїм вчинком і такими цінами.Казав аваков що навіть водії хлібовозів і таксисти більше заробляють.
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22.03.2021 12:25 Відповісти
а хто сказав, що це перші та останні 15 ? є статистика, є показники, скинуться ті хто по 15 лямів беруть, відсидить половину за усіх.... копійки
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22.03.2021 12:42 Відповісти
Це його за демпінг
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22.03.2021 13:04 Відповісти
Для данной категории срок смешной! Нужно 10-15!! Своим действием дискредитировали отечественную систему кривосудия!!!!
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22.03.2021 13:34 Відповісти
"Найбільші" хабарники судді в райцентрах та голови сільрад і їх охоче саджають, а от вище тільки "кристально чесні" люди.
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22.03.2021 13:46 Відповісти
що пропонуєте, не саджати у райцентрах?
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22.03.2021 16:48 Відповісти
Пропоную братися і до тих хто зверху.
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22.03.2021 23:56 Відповісти
 
 