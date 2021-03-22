Закарпатського суддю, який вимагав 15 тис. грн, засудили до 5 років позбавлення волі, - ВАКС
Суддя Міжгірського райсуду Закарпатської області, який вимагав та отримав 15 тис. грн за винесення "потрібного рішення", засуджений до 5 років позбавлення волі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Антикорупційного суду.
У понеділок, 22 березня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду винесла вирок у справі за обвинуваченням судді Міжгірського районного суду Закарпатської області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
ВАКС визнав винним суддю в скоєнні зазначеного кримінального злочину і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років із позбавленням права обіймати посаду судді на строк 3 роки з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.
Запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 168 160 гривень, залишено без змін до вступу вироку в законну силу.
Нагадаємо, що суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області звинувачувався в тому, що він просив і отримав 15 тис. грн за винесення рішення на користь позивача у цивільній справі про стягнення боргу за невиконані роботи. Суддя був викритий одразу після отримання всієї суми неправомірної вигоди.
Будь ласка, зачекайте...
А рішення класне, 5 років реально із конфіскацією майна, це не так і мало.
Саме тому Венедиктова намагається усі справи забирати у НАБУ і віддавати до ДБР, бо в першому випадку, буде розглядати цей суд, а у другому ні.
якби 15 тисяч доларів, то пішов би на підвищення.
"класс!".. "молодец"!.. премию Дарвина чуваку!
1. Отсрочку приговора обычно "заминают для ясности". Вполне может быть 5/2 или 5/3
2. Аппеляция, кассация ...
3. Актировку никто не отменял.
Это пыль в глаза и не более того.