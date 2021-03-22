В Україні домінують важкі і дуже важкі форми COVID-19, - лікарка-інфекціоністка Голубовська
На сьогодні у пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, критично домінують важкі і дуже важкі форми захворювання.
Про це на своїй сторінці в Facebook написала провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська, передає Цензор.НЕТ.
"Це ж треба ... рік минув ... Важкі форми тоді не домінували, ми госпіталізували практично всіх, включаючи тих, хто зараз не підлягає госпіталізації ...", - написала вона.
Голубовська підкреслила, що зараз критично домінують важкі і дуже важкі хворі.
"Тоді ми навіть уявити не могли, що на нас чекає через рік, хоча в Італії, а потім в Іспанії вже тоді почався колапс систем охорони здоров'я ...", - додала лікарка.
Нагадаємо, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 554 тис. 256 осіб, видужали - 1 млн 260 тис. 842, померли - 30 тис. 098.
Будь ласка, зачекайте...
А тяжелые формы заболевания доминируют исключительно потому, что легкие у нас не фиксируются. Нет возможности обратиться к врачу, нет тестов, а если вдруг есть - это не тесты, а российское говно. Члюди болеют, и либо выкарабкиваются сами, либо попадают в больницы уже в тяжелом состоянии. Либо умирают. Реальная смертность от ковида намного выше официальной, как и реальная заболеваемость.
с надлежащими "советами" от найглавнейшего инфекциониста страны
В Израиле вкциной занимался Моссад - израиль вакцинируется пфайзером. У нас вакциной занимались клоуны - Украина не вакицинируется вообще.
А почему? А потому что в Украине произошла катастрофа. В день дурака, 01.04.2019, дураки взяли власть.
Другие страны заплатили за вакцины, зеля выделенные ему деньги украл. В том числе на дорогах, которые "внезапно" обошлись в 2-3 раза дороже, чем при Порошенко. А теперь - ах, нормальные вакцины нам не продают.
Деньги на пфайзер украдены, прививать "хозяев" будут дешевым шмурдяком, и то для виду. Поскольку "слугам" на "хозяев" насрать
А ось і паніка - короновірус це найбезпечніше захворювання за всю історію людства ...
Повірили? Ось так влада і працює - ті хто повірив і заряджену воду від Чумака куплять
а так хатела, так хатела. но разумные хоть в этом украинцы не хотят нести ей свои грошики.
Да и многие уже переболели в разных формах.- поэтому не вакцинируются , так сказала на ТВ Богомолец
"Те, кто считает, что вакцина CoviShield изменит их ДНК, должны рассматривать это как шанс"
22.03.2021
Президент **** Одиль Рено-Бассо посетит Украину 22-23 марта. Она увидит разрисованный ОПУ и заявит что их "«... воодушевляет приверженность Украины продолжению реформирования экономики и государственного управления. Граждане, как и бизнес, нуждаются в прозрачной, эффективной и заслуживающей доверия судебной системе. Не менее важна борьба с коррупцией на всех уровнях, равно как и создание равных условий игры без олигархического влияния в экономической сфере. "
"План Б по Донбассу" , как и следовало ожидать, оказался пустой болтовней Зеленского. Обещания установить мир в течении года, или уйти, если это не удастся, тоже. На срыв перемирия , возобновление обстрелов и рост потерь л\с ВСУ в результате этого Зеленский продолжает "борьбу за мир на Донбассе, не смотря на увеличение количества обстрелов". *
* «Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если «минский процесс» не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы, год еще не прошел», - заявил он в фильме «Год президента Зеленского», который показали по телеканалу «Украина».
Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
В марте в интервью The Guardian Зеленский подтвердил, что на достижение результатов по мирному урегулированию конфликта на Донбассе отводит год с момента встречи «нормандской четверки» в декабре 2019. «Если это будет продолжаться дольше, нам нужно изменить формат и выбрать другую стратегию».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью «Би-би-си», что уйдет с поста главы государства, если не сможет закончить войну в Донбассе. По его словам, такой исход будет означать, что должен прийти другой человек.
Ситуация с распространением COVID-19 становится критичной. Откровенная неэффективность министерства здравоохранения, путанные решения Кабинета министров, неоднозначные действия президентской власти позволяющей себе демонстративное нарушение эпидемических норм и правил, невыполнение законов о тестировании - все сплелось воедино. Заполняемость коечного фонда составляет в большинстве областей 60% и выше. Реальное обеспечение кислородом - 30% от потребности, дефицит специализированных медицинских кадров - 40% и выше.
Британия вакцинировала 873500 людей за день. Прописью: восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот. Украина вакцинировала за прошлые сутки 3968 человек.
Кстати, если подумать головой, то это не такая уж заоблачная цифра. Если один медработник в день вводит 50 доз (что вообще не проблема), то нужно около 18000 человек. Это не настолько много, чтобы быть какой-то непреодолимой проблемой. Например, в любой районной поликлинике гарантированно есть около 100 человек, умеющих делать уколы. Дальше дело техники и организации.
https://www.facebook.com/100004654865171/posts/1940162942815516/ Семен Есилевский
20 декабря, 2018 13:23
В Украине нет эпидемии гриппа и ОРВИ, однако эпидемиологические пороги превышены в девяти областях.
Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.
Эпидемиологические пороги превышены в 9 областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Одесской.
В Минздраве отмечают, что превышение эпидемиологического порога не означает эпидемию.
За прошедшую неделю, 10-16 декабря, в Украине гриппом и ОРВИ заболели 213 084 человека. Из них 66,5% - это дети до 17 лет.
Это вообще без фальштестов и зарегистрированных, а сколько переболело по домам итого пол-миллиона в неделю. И коллапса не было и коек хватало. Мировая ложь