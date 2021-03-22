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В Україні домінують важкі і дуже важкі форми COVID-19, - лікарка-інфекціоністка Голубовська

В Україні домінують важкі і дуже важкі форми COVID-19, - лікарка-інфекціоністка Голубовська

На сьогодні у пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, критично домінують важкі і дуже важкі форми захворювання.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська, передає Цензор.НЕТ.

"Це ж треба ... рік минув ... Важкі форми тоді не домінували, ми госпіталізували практично всіх, включаючи тих, хто зараз не підлягає госпіталізації ...", - написала вона.

Голубовська підкреслила, що зараз критично домінують важкі і дуже важкі хворі.

"Тоді ми навіть уявити не могли, що на нас чекає через рік, хоча в Італії, а потім в Іспанії вже тоді почався колапс систем охорони здоров'я ...", - додала лікарка.

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Нагадаємо, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 554 тис. 256 осіб, видужали - 1 млн 260 тис. 842, померли - 30 тис. 098.

В Україні домінують важкі і дуже важкі форми COVID-19, - лікарка-інфекціоністка Голубовська 01
В Україні домінують важкі і дуже важкі форми COVID-19, - лікарка-інфекціоністка Голубовська 02

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Топ коментарі
+13
Ну дык. Проголосовал за клоуна? Смейся. Смейся и подыхай.

А тяжелые формы заболевания доминируют исключительно потому, что легкие у нас не фиксируются. Нет возможности обратиться к врачу, нет тестов, а если вдруг есть - это не тесты, а российское говно. Члюди болеют, и либо выкарабкиваются сами, либо попадают в больницы уже в тяжелом состоянии. Либо умирают. Реальная смертность от ковида намного выше официальной, как и реальная заболеваемость.
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22.03.2021 12:29
+6
Дуже дякуємо чемпіону!
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22.03.2021 12:13
+4
Свиняче-курячий грипп эта тетенька вылечила самой первой в Мире...
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22.03.2021 12:14
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Дуже дякуємо чемпіону!
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22.03.2021 12:13 Відповісти
Ну дык. Проголосовал за клоуна? Смейся. Смейся и подыхай.

А тяжелые формы заболевания доминируют исключительно потому, что легкие у нас не фиксируются. Нет возможности обратиться к врачу, нет тестов, а если вдруг есть - это не тесты, а российское говно. Члюди болеют, и либо выкарабкиваются сами, либо попадают в больницы уже в тяжелом состоянии. Либо умирают. Реальная смертность от ковида намного выше официальной, как и реальная заболеваемость.
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22.03.2021 12:29 Відповісти
Свиняче-курячий грипп эта тетенька вылечила самой первой в Мире...
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22.03.2021 12:14 Відповісти
Вона за віком навіть гонконгський пережила, просто не пам'ятає.
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22.03.2021 12:23 Відповісти
Важно, что есть такая форма защиты как Фейсбук и, каждый гражданин, сможет ознакомится
с надлежащими "советами" от найглавнейшего инфекциониста страны
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22.03.2021 12:14 Відповісти
Невже ми така бідна країна, що неможемо закупити хоча б 50 млн. доз пфайзера та всіх вакцинувати, а можемо тільки панікувати?
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22.03.2021 12:15 Відповісти
Именно такая. За 30 лет всё растащили и продолжают в том же духе.
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22.03.2021 12:16 Відповісти
Така бідна. що може собі дозволити виділяти 1 млрд. дол з ковід фонду на дороги. а не на вакцини!А ви за кого голосували всі ці 30 років?Дайте вгадаю за Кравчука на перших виборах?
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22.03.2021 12:25 Відповісти
мені тоді 10 років було)
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22.03.2021 12:27 Відповісти
Хреновый из тебя угадыватель. За Черновола голосовал. Кстати а чего ты подумал, что за Кравчука?
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22.03.2021 12:31 Відповісти
так оно им ненадо - они уже вакцинировались а на население им наср@ть
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22.03.2021 12:19 Відповісти
Не хватає грошей на асфальт - 30 лярдів з КОВІД фонду пішло на дороги. а за них можна було купити від 50 до 250 млн вакцин.
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22.03.2021 12:23 Відповісти
Але там проблема ще й в тому. що стільки вакцин фізично ще нема.
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22.03.2021 12:26 Відповісти
та все є, Канада наприклад скупила пфайзера на декілька років наперед, просто потрібно було минулого літа конкретно домовлятись на великий обєм та приготувати гроші, а зелені сподівались, що безкоштовно хтось підкине, або куплять невелику партію дешевого лайна, а так пфайзер дійсно не буде розпилятись на невеликі партії та ще без фінансових гарантій
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22.03.2021 12:32 Відповісти
Проблема не в деньгах. Вакцины критически не хватает. Только на одни США нужно порядка 600-700 млн доз.
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22.03.2021 12:27 Відповісти
Вооот. Нормальные вакцины - в дефиците. За ними очередь, и в эту очередь нужно было вовремя попасть. Заплатить нужно было. Но когда умные люди платили, клоуны тупо пилили коронавирусный фонд. А вакцину собирались выклянчить, как гуманитарку.

В Израиле вкциной занимался Моссад - израиль вакцинируется пфайзером. У нас вакциной занимались клоуны - Украина не вакицинируется вообще.

А почему? А потому что в Украине произошла катастрофа. В день дурака, 01.04.2019, дураки взяли власть.
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22.03.2021 18:01 Відповісти
навіть, якщо уявити, що гроші вкрадені не всі, - ніхто нам вже не продасть 50 млн доз Пфайзера - їх просто немає на вільному ринку й не вистачає навіть тим державам, яким виробники просто не можуть відмовити...
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22.03.2021 12:29 Відповісти
Чтобы попасть в список стран, которым нельзя отказать, за вакцину нужно было заплатить. Прошлым летом, когда зеле внезапно дали коронавирусный кредит, и зеля с упоением его пилил.

Другие страны заплатили за вакцины, зеля выделенные ему деньги украл. В том числе на дорогах, которые "внезапно" обошлись в 2-3 раза дороже, чем при Порошенко. А теперь - ах, нормальные вакцины нам не продают.
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22.03.2021 18:13 Відповісти
Украина - богатейшая страна, если посмотреть, сколько слуги воруют. Но глупая, поэтому чем богаче живут "слуги", тем беднее "хозяева".

Деньги на пфайзер украдены, прививать "хозяев" будут дешевым шмурдяком, и то для виду. Поскольку "слугам" на "хозяев" насрать
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22.03.2021 12:34 Відповісти
В Украине доминируют тяжелые и очень тяжелые формы COVID-19, - врач-инфекционист Голубовская - Цензор.НЕТ 2143
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22.03.2021 12:17 Відповісти
Залезу в бочку что Диоген и откажусь от благ цивилизации по полному тарифу,бо штаммов развелось чем жителей на Планете....
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22.03.2021 12:17 Відповісти
Похоже для каждого народа вывели свой Штамм и по возрастным категориям тоже...,умная голова всем этим управляет...
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22.03.2021 12:20 Відповісти
Голубовская подчеркнула, что сейчас критически доминируют тяжелые и очень тяжелые больные. Источник: https://censor.net/ru/n3254770

А ось і паніка - короновірус це найбезпечніше захворювання за всю історію людства ...
Повірили? Ось так влада і працює - ті хто повірив і заряджену воду від Чумака куплять
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22.03.2021 12:26 Відповісти
Мда, ведущий инфекционист МОЗ, зав кафедры инфекционных болезней НМУ описывает формы Covid-19 словами земской медицины 19 века. Видимо, провести генетическую верификацию штаммов вируса она (МОЗ) не в состоянии. Под ее описание можно подогнать достаточно много вирусных пневмоний. Ни слова про multisystem inflammatory syndrome.
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22.03.2021 12:26 Відповісти
Діло ясне, що діло темне
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22.03.2021 12:37 Відповісти
За що заплатили те і пише .до медицини ця проблема немає жодного відношення)
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22.03.2021 14:11 Відповісти
Щось цю Голубовську постійно піарать.Я прочитав про неї.То в неї стільки усіляких нагород,як в совєтських чиновників.І в нас таких багато,які на папері все вміють,а насправді ні.
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22.03.2021 12:28 Відповісти
Интересно в этой связи взглянуть на декларации слуг разного калибра ,кто, чего, сколько и когда прикупил тачку,домик,квартирку лямов за 10 или дачку типа Хатынка в Швейцарии
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22.03.2021 12:29 Відповісти
Куртец за 650тыс вносить надо? Это же шмот просто)
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22.03.2021 13:20 Відповісти
чето столько написали, а где течение болезни по дням? уж год карантин. а тут только "вы можете себя чувствовать нормально, только умрете, но это не точно"
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22.03.2021 12:31 Відповісти
Раиса Богатырева и ее сынок на Трамадоле миллиарды накосила...и не сидит...,учитесь жить Панове
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22.03.2021 12:33 Відповісти
и сейчас она места себя не находит - нажиться на простых украинцах и расейской вакцине. не палучаецца
а так хатела, так хатела. но разумные хоть в этом украинцы не хотят нести ей свои грошики.
Да и многие уже переболели в разных формах.- поэтому не вакцинируются , так сказала на ТВ Богомолец
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22.03.2021 14:59 Відповісти
Судя по принятым решениям, самые тяжелые осложнения в Кабмине и ОП. Мозговые точно.
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22.03.2021 12:34 Відповісти
Из интернет-юмора:
"Те, кто считает, что вакцина CoviShield изменит их ДНК, должны рассматривать это как шанс"
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22.03.2021 12:42 Відповісти
Этот тяжелый вирус называется Зе-клоуны !!!
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22.03.2021 13:03 Відповісти
в Україні домінує тупа, бидляча, продажна, корумпована, брехлива влада.
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22.03.2021 13:13 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
22.‎03.‎2021
Президент **** Одиль Рено-Бассо посетит Украину 22-23 марта. Она увидит разрисованный ОПУ и заявит что их "«... воодушевляет приверженность Украины продолжению реформирования экономики и государственного управления. Граждане, как и бизнес, нуждаются в прозрачной, эффективной и заслуживающей доверия судебной системе. Не менее важна борьба с коррупцией на всех уровнях, равно как и создание равных условий игры без олигархического влияния в экономической сфере. "

"План Б по Донбассу" , как и следовало ожидать, оказался пустой болтовней Зеленского. Обещания установить мир в течении года, или уйти, если это не удастся, тоже. На срыв перемирия , возобновление обстрелов и рост потерь л\с ВСУ в результате этого Зеленский продолжает "борьбу за мир на Донбассе, не смотря на увеличение количества обстрелов". *

* «Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если «минский процесс» не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы, год еще не прошел», - заявил он в фильме «Год президента Зеленского», который показали по телеканалу «Украина».

Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.

В марте в интервью The Guardian Зеленский подтвердил, что на достижение результатов по мирному урегулированию конфликта на Донбассе отводит год с момента встречи «нормандской четверки» в декабре 2019. «Если это будет продолжаться дольше, нам нужно изменить формат и выбрать другую стратегию».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью «Би-би-си», что уйдет с поста главы государства, если не сможет закончить войну в Донбассе. По его словам, такой исход будет означать, что должен прийти другой человек.

Ситуация с распространением COVID-19 становится критичной. Откровенная неэффективность министерства здравоохранения, путанные решения Кабинета министров, неоднозначные действия президентской власти позволяющей себе демонстративное нарушение эпидемических норм и правил, невыполнение законов о тестировании - все сплелось воедино. Заполняемость коечного фонда составляет в большинстве областей 60% и выше. Реальное обеспечение кислородом - 30% от потребности, дефицит специализированных медицинских кадров - 40% и выше.
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22.03.2021 13:25 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26446209.html Почувствуйте разницу

В Україні домінують важкі і дуже важкі форми COVID-19, - лікарка-інфекціоністка Голубовська - Цензор.НЕТ 8886

Британия вакцинировала 873500 людей за день. Прописью: восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот. Украина вакцинировала за прошлые сутки 3968 человек.

Кстати, если подумать головой, то это не такая уж заоблачная цифра. Если один медработник в день вводит 50 доз (что вообще не проблема), то нужно около 18000 человек. Это не настолько много, чтобы быть какой-то непреодолимой проблемой. Например, в любой районной поликлинике гарантированно есть около 100 человек, умеющих делать уколы. Дальше дело техники и организации.
https://www.facebook.com/100004654865171/posts/1940162942815516/ Семен Есилевский
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22.03.2021 13:29 Відповісти
Зробити інєкцію взагалі не проблема.шановний .проблема ковідної мафії в тому .що люди не настільки дурні .щоб колоти собі цей шмурдяк) звідси і всі локдауни і щоденні страшилки в зомбоящиках і продажних ЗМІ).
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22.03.2021 14:08 Відповісти
Люди просто настільки дурні, аби забити на всі правила, не носити маски і волати , що ніякого ковіду нема. І серти про це тут, на Цензорі!
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22.03.2021 17:04 Відповісти
а вот если бы избрали сладчайшего - никакого ковида вообще бы не было.
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22.03.2021 13:55 Відповісти
Що тільки лиш не будуть сплітати всякі "голубовські" .щоб ще більше залякати дурних наївних людей . "голубовські" настільки тупі .що не враховують .що в 21 столітті люди мають інтернет .спілкуються з жителями інших країн (Італії. Іспанії) .а також живуть в цих країнах і прекрасно бачать .що там не відбувається нічого такого страшного .як про це намагаються розказати "голубовські".Хоча можливо комусь і подобається жити в щоденних страхах і нагнітанні паніки від "голубовських" .це їхня справа .нікого відговорювати не будемо)
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22.03.2021 14:06 Відповісти
в некоторых городах он и не заметен и не былз аметен..
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22.03.2021 14:42 Відповісти
Зачем вводить людей в заблуждение? Госпитализируют как раз с тяжелой формой, а большинство заболевших имеет легкую и среднюю формы. Слишком много этого главного инфекциониста в поледнее время стало.
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22.03.2021 14:53 Відповісти
выполняет указания ОПЗж и Мертвячука - быстрй закупайте нашу вакцину (расейскую)
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22.03.2021 14:55 Відповісти
Это ещё чмо вылезло пропердеться. Совковая ***** в министры метит...
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22.03.2021 15:12 Відповісти
Дурики короноверующие.
20 декабря, 2018 13:23
В Украине нет эпидемии гриппа и ОРВИ, однако эпидемиологические пороги превышены в девяти областях.
Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.
Эпидемиологические пороги превышены в 9 областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Одесской.
В Минздраве отмечают, что превышение эпидемиологического порога не означает эпидемию.
За прошедшую неделю, 10-16 декабря, в Украине гриппом и ОРВИ заболели 213 084 человека. Из них 66,5% - это дети до 17 лет.
Это вообще без фальштестов и зарегистрированных, а сколько переболело по домам итого пол-миллиона в неделю. И коллапса не было и коек хватало. Мировая ложь
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22.03.2021 16:24 Відповісти
 
 