Захворюваність на грип та ГРВІ в Києві перевищила епідпоріг на 22,2%, - Поворозник

У столиці за 11-й тиждень 2021 року зареєстровано 27 170 хворих на грип та ГРВІ. Відзначався епідемічний процес низької інтенсивності. На сьогодні показник захворюваності становить 915,6.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

За його словами, загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 48,7% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 8 631 (зростання на 31,8%), дорослих – 18 539 особи (зростання на 58,2%).

"У структурі захворюваності діти становлять 31,8%, а на попередньому тижні – 35,8%. 52,6% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 38,8% – зареєстровано 4541 випадок", – розповів Микола Поворозник.

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Він зазначив, що до медичних закладів за 10-й тиждень госпіталізовано 1864 осіб, із них 74 – діти.

"Зростання захворюваності на грип та ГРВІ також відіграло важливу роль у зростанні госпіталізації хворих до комунальних лікарень. Адже усі хворі з ознаками вірусного захворювання автоматично стають пацієнтами з підозрою на захворювання на коронавірус. Більше того, у частини хворих таки підтверджується коронавірус. Тому заклик берегти себе і своїх рідних залишається актуальним. І пам’ятайте: при перших ознаках хвороби не займайтеся самолікуванням та звертайтеся до лікарів. Бережіть себе!" – закликав Микола Поворозник.