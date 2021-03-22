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Кабмін передасть місцевій владі повноваження обмежувати роботу транспорту в "червоних" зонах, - ЗМІ

Кабмін передасть місцевій владі повноваження обмежувати роботу транспорту в

Кабінет Міністрів України планує передати місцевій владі повноваження щодо функціонування транспорту в "червоних" зонах епідемічної небезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в уряді.

"Повноваження щодо транспорту планується передати місцевій владі", - повідомило джерело в уряді.

За словами співрозмовника, засідання Кабміну з цього питання планується провести в понеділок, 22 березня.

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Тоб то Кобмін вже ні за що не хоче відповідати? ))) Тілки дерибанити гроші
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22.03.2021 12:21 Відповісти
Что за лексика?! Папрашу не выражаться. Кабмин не передаст.
Это гораздо хуже...
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22.03.2021 12:27 Відповісти
Кабмин передаст местной власти полномочия ограничивать работу транспорта в "красных" зонах, - СМИ

Разворованный ЗЕкодлом КОВИД-фонд тоже восстановят и передадут на места?
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22.03.2021 12:32 Відповісти
https://www.facebook.com/100038656728007/videos/193588125273077
Ось так треба відстоювати конституційне право на підприємницьку діяльність. Ніяка постанова не може його обмежити. Надзвичайного стану в Україні немає, отже і карантину бути не може.
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22.03.2021 13:22 Відповісти
Это шо..мне прийдется на заявки на трамвайной колбасе рядом с цыганскими малолетками ездить? Уже накатался летом...и смех и грех ((((
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22.03.2021 13:26 Відповісти
 
 