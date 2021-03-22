Шахраї обдурили 55 тис. вкладників на 150 млн грн за допомогою фінансової піраміди, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вкладникам пропонували пасивний дохід від інвестицій у внутрішній валюті проєкту, проте перевести в готівку таку валюту було неможливо. За скоєне організаторам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Встановлено, що схему організували четверо чоловіків у віці від 26-ти до 43-х років. Фігуранти створили власний сайт, де пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід від інвестування в бізнес, пов'язаний із продажем електротехніки та роботою таксі.

Для інвестування громадяни купували сертифікати вартістю від трьохсот до 300 тис. гривень. Організатори обіцяли щоденний прибуток (понад 350% річних) від вартості сертифікатів у вигляді внутрішньої валюти. Внутрішню валюту фігуранти пропонували конвертувати в криптовалюту, однак через технічні характеристики сайту вивести прибуток було неможливо. Крім цього, ціна на криптовалюту була нижчою в понад 100 разів від тієї, яку відзначали організатори.

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У шахрайську фінансову піраміду інвестували гроші понад 55 тис. громадян. За попередніми даними, сума збитків становить понад 150 млн гривень.

Працівники поліції провели одинадцять обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів. Обшуки одночасно проходили в Київській, Черкаській областях і в столиці.

У результаті вилучено серверне обладнання, комп'ютерну техніку, гроші, банківські картки, чеки про купівлю іноземної валюти, подарункові сертифікати фінансової піраміди, чорнові записи, мобільні телефони.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

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