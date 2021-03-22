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шахрайство (1043) піраміда (32) Нацполіція (14881) кіберполіція (409)

Шахраї обдурили 55 тис. вкладників на 150 млн грн за допомогою фінансової піраміди, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вкладникам пропонували пасивний дохід від інвестицій у внутрішній валюті проєкту, проте перевести в готівку таку валюту було неможливо. За скоєне організаторам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Встановлено, що схему організували четверо чоловіків у віці від 26-ти до 43-х років. Фігуранти створили власний сайт, де пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід від інвестування в бізнес, пов'язаний із продажем електротехніки та роботою таксі.

Для інвестування громадяни купували сертифікати вартістю від трьохсот до 300 тис. гривень. Організатори обіцяли щоденний прибуток (понад 350% річних) від вартості сертифікатів у вигляді внутрішньої валюти. Внутрішню валюту фігуранти пропонували конвертувати в криптовалюту, однак через технічні характеристики сайту вивести прибуток було неможливо. Крім цього, ціна на криптовалюту була нижчою в понад 100 разів від тієї, яку відзначали організатори.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шахраї у Києві, представляючись "відомими брокерськими компаніями", виманювали у громадян ЄС гроші, - СБУ. ФОТОрепортаж

У шахрайську фінансову піраміду інвестували гроші понад 55 тис. громадян. За попередніми даними, сума збитків становить понад 150 млн гривень.

Працівники поліції провели одинадцять обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів. Обшуки одночасно проходили в Київській, Черкаській областях і в столиці.

У результаті вилучено серверне обладнання, комп'ютерну техніку, гроші, банківські картки, чеки про купівлю іноземної валюти, подарункові сертифікати фінансової піраміди, чорнові записи, мобільні телефони.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Також читайте: Популяризації фінансової піраміди B2B Jewelry сприяли ліцензовані НБУ фінустанови, - СБУ

Шахраї обдурили 55 тис. вкладників на 150 млн грн за допомогою фінансової піраміди, - Нацполіція 01
Шахраї обдурили 55 тис. вкладників на 150 млн грн за допомогою фінансової піраміди, - Нацполіція 02
Шахраї обдурили 55 тис. вкладників на 150 млн грн за допомогою фінансової піраміди, - Нацполіція 03
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Топ коментарі
+30
Лёгкий способ определения электората потерпевшего вiслюка - свести в кучу списки участников пирамид. 100% совпадение гарантировано!
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22.03.2021 12:21
+24
Мошенники обманули 55 тыс. вкладчиков на 150 млн грн с помощью финансовой пирамиды, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2065
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22.03.2021 12:20
+20
55 тысяч "вкладчиков" только в одной помойке!
А мы удивляемся, кто голосовал за клоуна в качестве президента?!
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22.03.2021 12:23
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Мошенники обманули 55 тыс. вкладчиков на 150 млн грн с помощью финансовой пирамиды, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2065
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22.03.2021 12:20 Відповісти
що продавали биткоин ?
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22.03.2021 13:22 Відповісти
Там можно парить что угодно. Даже вообще ничего не продавать - всё равно ведутся. Даже если им отрезать голову, они еще 10 минут будут участвовать в пирамиде...
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22.03.2021 13:56 Відповісти
Веру в светлое будущее.
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22.03.2021 14:13 Відповісти
Лёгкий способ определения электората потерпевшего вiслюка - свести в кучу списки участников пирамид. 100% совпадение гарантировано!
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22.03.2021 12:21 Відповісти
ошибаетесь, батенька!
К ним еще надобно добавить личный состав полиции, прокуратуры, таможни, эсбэушников и военных - всех, кому после Майдана "заработки" обрезали.
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22.03.2021 12:26 Відповісти
Так эти "заработки" тоже своего рода пирамида. Заносят снизу вверх.
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22.03.2021 12:27 Відповісти
Не то барыжные любители карышневава гуана и халявы.
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22.03.2021 13:39 Відповісти
мендель - у тебя ус отклеился
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22.03.2021 13:41 Відповісти
Согласен. получим список петяботов.
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22.03.2021 14:24 Відповісти
Электорат - тот же самый, что в 2014м выбрал Порошенку, а в 2010м - Яныка. Это одни и те же люди.
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22.03.2021 14:25 Відповісти
Хорошая попытка, но нет
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22.03.2021 14:27 Відповісти
Ты просто считать не умеешь, потому, у тебя и "но нет".

А ведь математика - простая.
2010 год: Янык получает 48,95% (12 481 268 голосов), Тимошенко - 45.47%(11 593 340 голосов).
2014 год: Порошенко получает 54,70% (9 857 308 голосов), Тимошенко -12,81% (2 310 050 голосов), Гриценко - 5,48% (989 029 голосов), +почти 2% (350 тысяч) Ярош и Тягнибок.
Элементарная логика подсказвает, что абсолютное большинство, проголосовавших в 2014м году за Тимошенко, Гриценко, Яроша и Тягнибока - не могли голосовать за Януковича в 2010м. То есть - от голосов за Тимошенко в 2010м нужно отнять почти половину. А это значит, что не меньше половины тех, кто проголосовал за Порошенко в 2014м - в 2010м голосовали за Януковича. И в этом нет ничего удивительного - ведь кем был Порошенко в 2014м? Экс-соратник Януковича по ПР, экс-соратник Медведчука по СДПУ(о), экс-соратник Ющенко, разваливший Помаранчеву коалицию и - министр в правительстве Азарова при президенте Януковиче.

Тоже самое - с выборами-2019:
Зеленский: 73,22% (13 541 528 голосов), Порошенко: 24,45% (4 522 450 голосов).

Путем нехитрых математических подсчетов понимаем, что не менее половины избирателей Порошенко-2014 года в 2019м проголосовали за Зеленского.

Так что - учись считать.
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22.03.2021 14:50 Відповісти
Ты не учитываешь то, что часть электората, которая в основном и голосовала за януковича, теперь под оккупацией. А эти пацики-шаровики, которые участвуют в пирамидах, как правило не участвуют в выборах, т.к. у них просто нет потребности в них участвовать. За зеленого клоуна и то они голоснули "паприколу" лишь потому, что их зацепила кацапская технология (так же, как таких же довбней в США вдруг занесло голосовать за Трампа той же самой технологией и старанием тех же самых технологов).
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22.03.2021 15:52 Відповісти
"Ты не учитываешь то, что часть электората, которая в основном и голосовала за януковича, теперь под оккупацией."
Ты не учитываешь, что я отталкивался от тех, кто голосовал в 2010 за Тимошенко. Очевидно, что почти все, что в 2014м голосовал за Тимошенко - голосовали за нее же и в 2010м. И в итоге, если отнять от голосов Тимошенко в 2010м голоса тех, кто проголосовал за нее же в 2014м, а еще - голоса тех, кто голосовал в 2014м за Гриценко, Тягнибока и Яроша - в сухом остатке получается в 2 раза меньше, чем проголосовало за Порошенко в 2014м. А это значит, что половина голосов за Порошенко-2014 - это те, кто голосовал в 2010м за Януковича.
И это, еще раз повторю, - логично, ибо Порошенко для голосовавших за Яныка в 2010м был вполне своим человеком - экс-регионал, министр правительства Азарова и тд.

"А эти пацики-шаровики, которые участвуют в пирамидах, как правило не участвуют в выборах, т.к. у них просто нет потребности в них участвовать. За зеленого клоуна и то они голоснули "паприколу""

Опять мимо. Ибо явка в 2019м была ниже, чем в 2014м, то есть "па приколу" в 2014м проголосовало больше людей, чем в 2019м. Как видишь - факты противоречат твоим фантазиям.
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22.03.2021 16:00 Відповісти
И снова ты не учитываешь тот факт, что %% не означает, что голосовали одни и те же люди. В 2019 году среди тех, кто пошел на выборы, была огромная массе тех, кто вообще на выборы не ходил никогда. На это и была направлена кацапская технология выборов Трампа и потерпевшего вiслюка, т.к. те, кто раньше имел хоть какие-то политические предпочтения, вряд ли будут голосовать за откровенно сумасшедших, таких, как Трамп и вiслюк. Как видишь, твои фантазии пролетели "в просак".
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22.03.2021 16:38 Відповісти
"В 2019 году среди тех, кто пошел на выборы, была огромная массе тех, кто вообще на выборы не ходил никогда."

Еще раз для тех, кро подменяет своими манипулятивными фантазиями факты - в 2019 года на президентских выборах проголосовали 18 491 837 человек в 2014м проголосовали 18 019 504 человек.
Где же эта твоя "огромная масса"?
Как видишь - факты опять против твоих фантазий.

По цифрам - разобрались, или все еще есть возражения, что разница между проголосовавшими за Рошенку в 2014 (9 857 308) и в 2019 (4 522 450) - ушла именно в пользу Зели и эта разница - бОльшая часть(5 334 858) тех, кто голосовал за Рошенку в 2014м? Или еще что придумаешь против правды?

"На это и была направлена кацапская технология выборов"
Кацапским кандидатом на выборах-2019 был Бойко, а не Зеля. А Зелю кацапы сейчас клянут точно также, как кляли Рошенку 2,5 года назад. Харе уже, неужели до сих пор не дошло, что ваша соевая технология выборов, в котором Рошенку пытались выставить единственным проукраинским кандидатом, а всех остальных - пытались оклеветать и представить кандидатами кацапов - не сработала?
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22.03.2021 18:28 Відповісти
Другими словами, ты заявляешь, что, к примеру, 100% электората януковича, голосовавшего за него в 2010 году, проголосовало на выборах 2019 года? И как ты это можешь доказать?
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22.03.2021 19:13 Відповісти
"Другими словами, ты заявляешь, что, к примеру, 100% электората януковича, голосовавшего за него в 2010 году, проголосовало на выборах 2019 года?"

Где я заявлял подобное? Ты можешь перечитать все, что я заявлял и не додумывать отсебятины.

" кацапским кандидатом был именно вiслюк"
Абсолютно ничем не доказуемый бред из соевой методички.

"кацапы не настолько идиоты, чтоб после януковича напрямую совать бойко"
Ну почему же - ведь Порошенко после Януковича прокатил, а ведь Порошенко был в президиуме Медведчуковской СДПУ(о), был не последним членом ПР, был министром в правительстве Азарова и тд. Чем собственно Порошенко отличается от Бойко в этом плане?
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22.03.2021 21:41 Відповісти
Выше и заявлял, суммируя проценты и говоря, что это всё одни и те же избиратели.
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24.03.2021 10:17 Відповісти
Я нигде не заявлял пр о100%. Я заявлял, что одни и те же люди голосовали за Януковича в 2010м, Порошенко в 2014м и Зеленского в 2019м и доказал выше, что этих людей, которые голосовали за всех трех - значительное количество. В частности - больше половины избирателей Порошенко-2014 в 2019м проголосовали за Зелю. Это как бы очевидно для любого человека, умеющего считать.

Также я заявлял, что не менее половины тех, кто в 2014м году проголосовал за Порошенко - в 2010м голосовали за Януковича.

Это то, что я заявлял. Где вы из "не менее половины" вытащили "100%" - я хз.
Наверное, довольно простые математические рассчеты оказались слишком сложны для вашего понимания.
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24.03.2021 10:23 Відповісти
Электоральное поле никогда не было стабильным и давно уже доказано, что критическим мышлением обладает не больше четверти населения любой страны, а значит, подавляющее большинство избирателей подвержено манипуляциям в той или иной степени. Очевидно, что за потерпевшего вiслюка голосовали наиболее подверженные манипуляциям избиратели. А авторы этой манипуляции - кацапы, точно так же, как и авторами такой же манипуляции в США, приведшей к власти Трампа.
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24.03.2021 10:50 Відповісти
Дело не в критическом мышлении, а в том, что Медведчук (и Бойко) - это откровенно антиукраинский пророссийский политик. И тут дело не в электоральном поле, а в ограниченном количестве пророссийски настроенных украинцев.
Для того "та сторона" и пытается запускать разные проекты вроде шария, в которых люди, не обладающие критическим мышлением, не сразу различают пророссийские силы, чтобы зацепить чуть больше электората.
Но это не про Рошенку и не про Зелю - они по своей сути на самом деле очень схожи - ни один из них не является большим патриотом, но и ни один из них не является пророссийским.
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24.03.2021 11:09 Відповісти
"это откровенно антиукраинский пророссийский политик" - вот по этой причине кацапы и подсунули абсолютного "какого-то дурачка", виртуозно играющего на пианино без рук, который ментально близок 73% баранам, но, при этом, такой же глупый, трусливый и зависимый, как янукович, т.е. годится по всем статьям
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24.03.2021 22:46 Відповісти
Дооо, а многолетнего соратника Яныка и Медведчука тоже кацапы подсунули? Логично ведь - в 2014м для кацапов лучшей кандидатуры, чем Петя и придумать было бы сложно - со всех сторон - свой человек.
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25.03.2021 14:17 Відповісти
Факт остаётся фактом: х@ровый пианист - кацапская марионетка.
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25.03.2021 14:38 Відповісти
"Чем собственно Порошенко отличается от Бойко в этом плане?" - вот чтоб не было манипуляций, подобных твоей, кацапы и подставили х@рового пианиста.
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24.03.2021 10:19 Відповісти
Зеленского не кацапы подставили, его выбрали украинцы. Кацапам нужен был Бойко-Медведчук.
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24.03.2021 10:24 Відповісти
потерпевшего вiслюка напарили лохторату те же самые кацапы и пользуясь той же самой технологией, что и Трампа.
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24.03.2021 10:47 Відповісти
"Кацапским кандидатом на выборах-2019 был Бойко, а не Зеля" - кацапским кандидатом был именно вiслюк. кацапы не настолько идиоты, чтоб после януковича напрямую совать бойко. вiслюк был пущен вперед, как "ледокол", который должен привнести в Украину хаос, а уже на этом хаосе затолкать бойко или кто к тому времени будет подходить из опзж.
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22.03.2021 19:15 Відповісти
Глупая теория. Ни на каком хаосе в Украине ОПЖЗ не пропихнуть, ибо их лохторат стабилен и не может превысить +-20%
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24.03.2021 10:25 Відповісти
Вот потому и пропихнули вiслюка, как "ледокол кацапской революции". Чтоб зачерпнуть тот лохторат, который никогда не голосовал - всяких там таксистов, лоточников и типа того.
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24.03.2021 10:45 Відповісти
Мошейников наградить, дебилов кастрировать.
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22.03.2021 17:42 Відповісти
МММ мертв, но дело его будет жить еще долго.
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22.03.2021 12:21 Відповісти
несгибаемый народ!))
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22.03.2021 12:22 Відповісти
Не путай - насєлєніє.
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22.03.2021 12:23 Відповісти
Необучаемое. Даже на своих ошибках не учатся.
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22.03.2021 12:43 Відповісти
Необучаемый. Даже пугает.
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22.03.2021 12:27 Відповісти
Лох не мамонт, он никогда не вымрет.
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22.03.2021 12:23 Відповісти
Удивляет его количество.🙂
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22.03.2021 12:29 Відповісти
Не в первый раз. Два года назад их обманул ЗЕ.
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22.03.2021 12:23 Відповісти
Та то - фигня. Сопля ещё не дорос до уровня великих в этом деле. Вот гривну в 3,5 раза опустить - это высший пилотаж.
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22.03.2021 12:28 Відповісти
Ты ошибся. По моим подсчетам в 15 только гривну. А до нее еще были купоны.
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22.03.2021 12:39 Відповісти
Конечно это смогли провернуть ,,великие,, люди- Гонтарева с Порошенко курс нашего пап1ру опустить с 9 до 28 за доляр.
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22.03.2021 13:03 Відповісти
а с 1.86 до 9 кто опустил?
а до 186 000 кто ???
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22.03.2021 13:44 Відповісти
Понимаешь, тролль, тут на Цензоре идиотов мало, в основном они платные, от Подоляка работают и твои "икспердные" заключения большинство читалелей Цензора, даже развеселить не способны...
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22.03.2021 13:44 Відповісти
https://censor.net/ru/user/231458 50 порохоботов клепающие комментарии с нескольких аккаунтов (тут на цензоре) это не вся Украина. И все кто не прославляет действия бывшей кодлы быстро быстро приписываются в кацапы, ольгинцы, отправляется в бан . Такая у вас односторонняя дерьмократия. Ссать и срать под гос.зданием это для патрийотов демократично, а выслушать другую точку зрения это происки врага. Поэтому с вами неадекватами даже и не пытаюсь спорить.
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22.03.2021 16:36 Відповісти
Бот, ты скушный, не смешной. Глупости горазд писать. Если супервайзер ботофермы на примитивизме тебя поймает- без зарплаты останешся.
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22.03.2021 19:04 Відповісти
55 тысяч "вкладчиков" только в одной помойке!
А мы удивляемся, кто голосовал за клоуна в качестве президента?!
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22.03.2021 12:23 Відповісти
у многих были причины голосовать против попередника, и у Мертвечука тоже достаточно приверженцев, так что "мудрый нарид" весьма неоднороден
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22.03.2021 13:38 Відповісти
а нарид везде неоднороден, даже в США, где Байден победил, но не с перевесом в 114%.
Вот только причина причине рознь.
У одних недовольство разделением по расовому признаку, у других отсутствие манны небесной и возможности воровать.
Чувствуете разницу?
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22.03.2021 13:45 Відповісти
а у третьих нормально жить в своей стране, получать справедливую зарплату иметь честный суд а не постоянно наблюдать криминальную хронику в новостях и охеревать от роста цен, хотя ко всему можно привыкнуть и нарастить "толстую кожу"
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22.03.2021 13:57 Відповісти
весьма дискуссионные вопросы о том, что такое "нормально жить", "справедливая зарплата", которую "получать", а не "зарабатывать".
А вот этим вот, третьим, стоило бы оглянуться назад и вспомнить, что выбрали они сидевшего трижды завгара-шапкокрада президентом, сбежавшего в "братскую страну" со всем бюджетом, а винят во всем человека, взявшегося не дать им сдохнуть с голоду и вычистить эти авгиевы конюшни. И что интересно, они сами же по рукам Пороха и ударили!
Вот такой пердимонокль получается...
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22.03.2021 14:11 Відповісти
можно копнуть еще глубже, когда на заре независимости "мудрый нарид" выбирал коммунистических функционеров вместо украинских патриотов, и кстати пять лет - это достаточный срок для того, чтобы избавить страну от лицезрения таких персонажей, как Мертвечук, Бойко, Шуфрич, Лукаш, Бондаренко, Симоненко и т.п., было бы желание
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22.03.2021 14:36 Відповісти
не надо из олигарха делать агнца! Олигарх НИКОГДА не будет другом народа... иначе он станет из олигарха простым середнячком-бизнесменом)))
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22.03.2021 14:44 Відповісти
а кто делает из него агнца?
Называя его олигархом, может, приведете пример использования им власти для обогащения?

И еще пример человека, потратившего столько собственных денег на оборону страны?

Его было за что критиковать, он не был и не будет безгрешным и безошибочным.
Но это не меняет его стремления к переменам и желания изменить страну.
Здесь же многим пора перестать корчить из себя оракулов и попытаться взглянуть на вещи не предвзято.
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22.03.2021 15:06 Відповісти
ну если бы эти факты коррупции были в прямом доступе - он бы сел наверное) хотя, не в нашем государстве))

а Вы считаете, что он все честно приватизировал? тот же главный свой шоколадный завод)))

смею разочаровать, все крупные предприятия были приватизированы за копейки! это и была главная афера Кучмы и будущего олигархата... работникам предприятия раздуют акции этого самого предприятия, все акции, но по заниженной стоимости... далее людям не платят зарплату, и люди несут эти акции за их стоимость сдают сами знаете кому. Таким не хитрым способом был приватизирован Днепроспецсталь за 1 000 000 долларов (1 000 000 акций по 5 грн шт при курсе тогда 5 грн за доллар 1997 год, лично это видел своими глазами), Запорожсталь за 33 000 000 долларов! схема та же! шоколадная фабрика точно так же была приватизирована! и если начать копать это все, то пора национализировать! да еще и счет выкатить уродам за использование с целью наживы!

а еще я был на Днепровском крохмало-паточном заводе в селе Днепровское Днепропетровской области... это вотчина тоже потроха! печальное зрелище. вредное производство, люди работают за минималку, воняет на все село просто мрак! если знаете технологию производства крахмала - все поймете... как то так) хороший он, петюня)

не говорю уже об уклонении от налогов! налоги полностью у нас в стране не платит ни один олигарх) иначе он бы им не был)))
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22.03.2021 16:13 Відповісти
работникам предприятия раздуют - РАЗДАЮТ
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22.03.2021 16:14 Відповісти
факты коррупции в прямом доступе - это как?!
В общем, я понял, вы живете под девизом "если член коротковат-Порошенко виноват!"
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22.03.2021 17:03 Відповісти
это общедоступные, в инете, с циферками! вот по Оптимумспецдетали были в интернете ведомости с перечнем товара и ценой, по чем купили и по чем продали! и там все было очевидно: не воровство, но за цену в 300% от входной цены я бы во время войны расстреливал!
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22.03.2021 19:01 Відповісти
ну ты знай меру, ботяра соевый!
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22.03.2021 16:51 Відповісти
зачетный ник тебе дядя Беня придумал...
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22.03.2021 13:53 Відповісти
Риск- благородное дело.Созрело следующе поколение желающих обмануть и обмануться.Старо как мир !.Со врем'н Египта.
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22.03.2021 12:24 Відповісти
Дело Мавроди "правое", враг будет "разбит", "победа" будет за нами
P.S.Жалко, что Зе-слуги не попали в когорту обиженых
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22.03.2021 14:25 Відповісти
Шахраї обдурили 55 тис. вкладників на 150 млн грн за допомогою фінансової піраміди, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5096
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22.03.2021 12:25 Відповісти
без лоха и жизнь плоха
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22.03.2021 12:36 Відповісти
Відео мєнти певно для зебілів , або для власного перегляду зробили. В кого iq вище мінімального, зразу побачить, що це монтаж і склейка ше з лохотрону b2b на 1-05 видно по сертифікатах
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22.03.2021 12:43 Відповісти
Шахраї обдурили 55 тис. вкладників на 150 млн грн за допомогою фінансової піраміди, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 734
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22.03.2021 13:14 Відповісти
треба хєрачіть власть імущіх і мусаров бо це ними кришується також злодюжок а жадібних до халяви лохів посилати нах
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22.03.2021 12:44 Відповісти
Треба самим лохами не бути.
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22.03.2021 14:10 Відповісти
Надо установить список участников пирамиды, и лишить избирательного правда. Ибо таким людям нельзя доверять решать судьбу страны.
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22.03.2021 12:55 Відповісти
Шахраї обдурили 55 тис. вкладників на 150 млн грн за допомогою фінансової піраміди, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2175
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22.03.2021 13:01 Відповісти
"понад 350% річних"

во идиоты, тут инвестиции под 20-30% вызывают подозрения,а оказывается есть люди которые несут бабки под 350% годовых пока есть лохи,дела не плохи
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22.03.2021 13:02 Відповісти
Внутреннюю валюту фигуранты предлагали конвертировать в криптовалюту, однако из-за технических характеристик сайта вывести прибыль было невозможно. Кроме этого, цена на криптовалюту была ниже в более чем 100 раз от той, которую отмечали организаторы.

Непонятно. Если можно было конвертировать в крипту, то тогда вопрос почему нельзя было вывести прибыль конвертировав в крипту и уже потом стандартными средствами конвертировать в реальную валюту? Ну а на счет цена ниже - ну дык организаторы же еще и на этом гешефт поиметь хотели. Т.с. с размахом.
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22.03.2021 13:07 Відповісти
Напевно розуму не вистачило або на*уй ділитися
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22.03.2021 14:27 Відповісти
да как.. пишут на сайте типа у тебя есть 0.0345 битка.. а вывести нет возможности.. Ну это как на заборе написать 100 биткоинов.
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22.03.2021 14:34 Відповісти
Ну тогда значит вообще не о чем говорить, если даже в крипте вывести нельзя. Ну да пирамида она и есть пирамида.
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23.03.2021 12:04 Відповісти
___Изъятие денежных знаков и комптехники без описи и пересчёта.Пакетами и пачками..(???!!!)
"безнесмэнам " Фартануло на 5 лимонов,но на юриста или адвоката не смогли наскрести...
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22.03.2021 13:10 Відповісти
Странно, шо токо 55 тыс. Остальные выбарцы Голого Боротька видимо просто не успели вложится.
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22.03.2021 13:40 Відповісти
Так, они не знали!
Эх, если б на Г+Г этот "хопер-инвест" рекламку запустил, все было бы иначе...
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22.03.2021 13:50 Відповісти
Є такі хайп сайти - їх повно у інтернеті
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22.03.2021 13:48 Відповісти
Страна непуганих идиотов.
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22.03.2021 15:00 Відповісти
B2B Jewelry официально заявляет - вся информация, которая появилась в СМИ, по поводу обысков в нашей компании - фейк. B2B Jewelry реализовывает исключительно ювелирные изделия. К продаже техники мы не имеем никакого отношения! Сейчас наши юристы готовят официальное опровержение неправдивой информации, которую распространили некоторые СМИ. С достоверной информацией вы можете ознакомится на официальных сайтах МВС и Киберполиции.
https://mvs.gov.ua/ua/news/39975_Kiberpoliceyski_pripinili_diyalnist_shahrayskoi_finansovoi_piramidi_organizatori_yakoi_oshukali_ponad_55_tisyach_vkladnikiv.htm
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22.03.2021 16:36 Відповісти
 
 