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акція (1434) протест (2377) Голос партія (512) Железняк Ярослав (533)

"Це показує немудрість і незрілість чинної влади", - в "Голосі" проти проведення позачергового засідання Ради щодо подій під ОП

Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк вважає недоцільною ініціативу народних депутатів з фракції "Слуга народу" про проведення позачергового засідання Верховної Ради у зв'язку з подіями у Офісу президента 20 березня.

Про це він заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Скликання позачергового засідання саме з кейсу подій, які відбулися в суботу на Банковій, чесно кажучи, показує немудрість і незрілість чинної влади. Я не розумію, чому, коли відбувалися жахливі події на сході (України - Ред.), позачергове засідання ніхто не скликав. Коли у нас були відкриті кейси корупції в чинній владі, коли у нас були проблеми, в тому числі з судовою системою, проти якої і вийшла більшість протестувальників, ніхто позачергове засідання не скликав. Воно не скликається і в зв'язку зі збільшенням захворювань на коронавірус, і для прийняття податкових пільг або рішень про підтримку бізнесу", - сказав Железняк.

За його словами, ініціатива про скликання позачергового засідання парламенту видається "бажанням отримати якісь ефемерні політичні бали та ще більше нагнітає ситуацію".

Читайте також: Очікуємо від МВС і СБУ проведення розслідування, - заява Кабміну щодо подій під ОПУ

Глава фракції вважає, що позачергове засідання варто скликати для розгляду тільки одного питання - судової реформи.

"Це буде здорова, доросла, мудра відповідь на ту ситуацію, яку ми спостерігаємо вже другий день", - зазначив Железняк.

Він підкреслив, що скликання під час карантину позачергового засідання з усіх інших питань, особливо для того, щоб засудити суботні події, є немудрим.

"Сподіваюся, що чинна влада відмовиться від цієї ініціативи", - резюмував Железняк.

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

Також читайте: Будемо ініціювати проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо вчорашніх подій під ОПУ, - заява фракції "СН"

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Топ коментарі
+11
Гнев и манипуляции: о подожженном гербе, президенте-«лохе», Авакове и нашем белом пальто

Татьяна Николаенко . Букви.

"Гнев - эмоция плохо контролируется, особенно если его альтернатива только разочарование и депрессия.
Можно долго писать посты о маргинализации Стерненко и тех, кто его поддерживает, вчерашними действиями, если не обращать внимание на контекст, в котором это происходит.
https://bykvu.com/ua/mysli/diakuiu-za-vyrok-iak-sternenko-otrymav-7-rokiv-v-iaznytsi-za-vymahannia-300-hrn/ Стерненко получил приговор по делу, где главного свидетеля суд даже в глаза не видел.
https://bykvu.com/ua/mysli/advokat-antonenka-stanislav-kulyk-natspolitsiia-ne-vidpratsiuvala-vsi-versii-vbyvstva-sheremeta/ В СИЗО 15 месяцев уже находится Андрей Антоненко , которого виновным без суда и следствия сделали президент, генпрокурор и министр внутренних дел. За более чем год власть не показала обществу ни одного убедительного доказательства, кроме полуразобранной подаренной мины и экспертизы походки,

Зато заместителю Офиса президента Татарову, которого подозревают в коррупции, https://bykvu.com/ua/mysli/zberehty-tatarova-iak-prokuratura-i-sudy-riatuiut-zastupnyka-holovy-ofisu-prezydenta/ даже подозрение не удается вручить.
У нас на прошлой неделе https://bykvu.com/ua/mysli/khto-taka-suddia-tsarevych-i-chomu-rishennia-verkhovnoho-sudu-po-nii-zvuchyt-iak-vyrok-suddivstvu/ отменили указ об увольнении судьи Оксаны Царевич , которая не только выносила решение против оппонентов президента Януковича, за что Украину потом выплачивала компенсации по искам в ЕСПЧ, она делала виновными людей, которых и на месте преступления не было. И решением Верховного суда это признано нормальным.
А еще у нас есть Сергей Вовк и Павел Вовк, чьи имена уже сами воспринимаются как приговор суду и судебной системе. И еще у нас есть ОАСК.
Да, боже, у нас даже президент в контрах с Конституционным Судом. И когда ему кричат: «Эй, ваше решение относительно суда выглядит не очень законным», его выходят защищать сотни инфлюенсеров, которые уверяют, что это все божья роса.........
Когда у Арсена Борисовича были мирные отношения с Петром Алексеевичем, то и митинги не выходили за пределы допустимого (которое часто определялось обычной клеткой). Но, как только эти отношения давали маленькую трещину, то и ситуация сразу выходила из-под контроля. Так было со всеми протестами и прорывами во главе с Михеилом Саакашвили в 2017 году.

......
Полиция в огромном количестве просидела во дворах правительственного квартала, но так и не спасла Офис президента от неканонического слова «Лох». Чтобы президент не забывал от кого зависит его спокойное пребывание в теплой ванне на четвертом этаже, пока мы будем спорить серого или бежевого оттенка таки наше «белое пальто» сегодня."

Від себе скажу - ГОЛОС, ви партія Украіни чиі партія олігарха Пінчука? Оліграха, котрий точно є чатиною олігахічної мафії що жре Україну.
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22.03.2021 12:30
+9
А когда будет внеочередная сессия по Белингкету и Оману?
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22.03.2021 12:37
+7
Главный вопрос на повестке дня - увеличение закупок бронепамперсов для "навелычнишого"
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22.03.2021 12:31
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Свастика на здании ОП появилась уже после завершения акции протеста, - правозащитница Матвийчук

Правозащитница из Центра гражданских свобод Александра Матвийчук заявила, что свастика на здании Офиса Президента после акции протеста в субботу появилась уже после ее завершения.

Понедельник, 22 марта 2021, 11:55

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bykvu.com/ru/bukvy/svastika-na-budivli-op-z-javilasja-vzhe-pislja-zavershennja-akcii-protestu-pravozahisnicja-matvijchuk/ "Это показывает немудрость и незрелость действующей власти", - в "Голосе" против проведения внеочередного заседания Рады по событиям под ОП - Цензор.НЕТ 8582 https://telegram.me/share/url?url=https://bykvu.com/ru/bukvy/svastika-na-budivli-op-z-javilasja-vzhe-pislja-zavershennja-akcii-protestu-pravozahisnicja-matvijchuk/&text=%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9E%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%20%D1%83%D0%B6%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0,%20%E2%80%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA "Это показывает немудрость и незрелость действующей власти", - в "Голосе" против проведения внеочередного заседания Рады по событиям под ОП - Цензор.НЕТ 8582 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://bykvu.com/ru/bukvy/svastika-na-budivli-op-z-javilasja-vzhe-pislja-zavershennja-akcii-protestu-pravozahisnicja-matvijchuk/&text=%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9E%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%20%D1%83%D0%B6%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0,%20%E2%80%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA "Это показывает немудрость и незрелость действующей власти", - в "Голосе" против проведения внеочередного заседания Рады по событиям под ОП - Цензор.НЕТ 8582 https://bykvu.com/ru/bukvy/svastika-na-budivli-op-z-javilasja-vzhe-pislja-zavershennja-akcii-protestu-pravozahisnicja-matvijchuk/ "Это показывает немудрость и незрелость действующей власти", - в "Голосе" против проведения внеочередного заседания Рады по событиям под ОП - Цензор.НЕТ 8582

Об этом она написала в https://www.facebook.com/photo?fbid=10157945110662304&set=pcb.10157945117727304 Facebook .
По словам Матвийчук, это явно спланированная провокация, чтобы придать событиям конкретную окраску.
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22.03.2021 12:29 Відповісти
Гнев и манипуляции: о подожженном гербе, президенте-«лохе», Авакове и нашем белом пальто

Татьяна Николаенко . Букви.

"Гнев - эмоция плохо контролируется, особенно если его альтернатива только разочарование и депрессия.
Можно долго писать посты о маргинализации Стерненко и тех, кто его поддерживает, вчерашними действиями, если не обращать внимание на контекст, в котором это происходит.
https://bykvu.com/ua/mysli/diakuiu-za-vyrok-iak-sternenko-otrymav-7-rokiv-v-iaznytsi-za-vymahannia-300-hrn/ Стерненко получил приговор по делу, где главного свидетеля суд даже в глаза не видел.
https://bykvu.com/ua/mysli/advokat-antonenka-stanislav-kulyk-natspolitsiia-ne-vidpratsiuvala-vsi-versii-vbyvstva-sheremeta/ В СИЗО 15 месяцев уже находится Андрей Антоненко , которого виновным без суда и следствия сделали президент, генпрокурор и министр внутренних дел. За более чем год власть не показала обществу ни одного убедительного доказательства, кроме полуразобранной подаренной мины и экспертизы походки,

Зато заместителю Офиса президента Татарову, которого подозревают в коррупции, https://bykvu.com/ua/mysli/zberehty-tatarova-iak-prokuratura-i-sudy-riatuiut-zastupnyka-holovy-ofisu-prezydenta/ даже подозрение не удается вручить.
У нас на прошлой неделе https://bykvu.com/ua/mysli/khto-taka-suddia-tsarevych-i-chomu-rishennia-verkhovnoho-sudu-po-nii-zvuchyt-iak-vyrok-suddivstvu/ отменили указ об увольнении судьи Оксаны Царевич , которая не только выносила решение против оппонентов президента Януковича, за что Украину потом выплачивала компенсации по искам в ЕСПЧ, она делала виновными людей, которых и на месте преступления не было. И решением Верховного суда это признано нормальным.
А еще у нас есть Сергей Вовк и Павел Вовк, чьи имена уже сами воспринимаются как приговор суду и судебной системе. И еще у нас есть ОАСК.
Да, боже, у нас даже президент в контрах с Конституционным Судом. И когда ему кричат: «Эй, ваше решение относительно суда выглядит не очень законным», его выходят защищать сотни инфлюенсеров, которые уверяют, что это все божья роса.........
Когда у Арсена Борисовича были мирные отношения с Петром Алексеевичем, то и митинги не выходили за пределы допустимого (которое часто определялось обычной клеткой). Но, как только эти отношения давали маленькую трещину, то и ситуация сразу выходила из-под контроля. Так было со всеми протестами и прорывами во главе с Михеилом Саакашвили в 2017 году.

......
Полиция в огромном количестве просидела во дворах правительственного квартала, но так и не спасла Офис президента от неканонического слова «Лох». Чтобы президент не забывал от кого зависит его спокойное пребывание в теплой ванне на четвертом этаже, пока мы будем спорить серого или бежевого оттенка таки наше «белое пальто» сегодня."

Від себе скажу - ГОЛОС, ви партія Украіни чиі партія олігарха Пінчука? Оліграха, котрий точно є чатиною олігахічної мафії що жре Україну.
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22.03.2021 12:30 Відповісти
«Немудрість і незрілість «? -that's another way to put it) простіше назвати ідіотів ідіотами.
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22.03.2021 12:31 Відповісти
Главный вопрос на повестке дня - увеличение закупок бронепамперсов для "навелычнишого"
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22.03.2021 12:31 Відповісти
Так і так вже підняли фінансування постраждалого янєлоха найвеличнішого на 40%. Куди ще більше? Воно ж так увесь на лайно зійде!
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22.03.2021 14:04 Відповісти
А когда будет внеочередная сессия по Белингкету и Оману?
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22.03.2021 12:37 Відповісти
так і є. Тупість і незрілість
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22.03.2021 12:37 Відповісти
А когда будет внеочередная сессия вот по этому?

Розповідь про Зеленського та Баканова їх бізнес партнера
Як Зеленський брав гроші у олігарха та хто насправді рулить в СБУ.
Про наркотики
Если все это правда, то это ужжжааассс!
Пленки Гео Лерос
https://www.youtube.com/watch?v=WzIEqlj60YM
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22.03.2021 12:38 Відповісти
для голоса там все печально
депутаты этой "партии" засветились на акции. да еще и с камингаутом на тему того кто дал команду бить стекла и рисовать стены...
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22.03.2021 12:40 Відповісти
та Малина никогда умом не отличалась...это ж надо было выдать,что им какой то полковник дал команду стекла бить...
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22.03.2021 12:57 Відповісти
майор

она там много чего начудила

"Це показує немудрість і незрілість чинної влади", - в "Голосі" проти проведення позачергового засідання Ради щодо подій під ОП - Цензор.НЕТ 8834
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22.03.2021 13:07 Відповісти
НЕМУДРІСТЬ-НЕЗРІЛІСТЬ ?
СОВЕРШЕННО ТОЧЕЧНО. Украину направленными взрывами рушат изнутри на радость врагу
Айдер Муждабаев.
"Это показывает немудрость и незрелость действующей власти", - в "Голосе" против проведения внеочередного заседания Рады по событиям под ОП - Цензор.НЕТ 8851"Это показывает немудрость и незрелость действующей власти", - в "Голосе" против проведения внеочередного заседания Рады по событиям под ОП - Цензор.НЕТ 8851Скажу, что вижу, максимально объективно и простыми словами. Украину пошагово ведут к кризису и хаосу с (не) предсказуемыми последствиями, чтобы, воспользовавшись моментом... дальше можно долго не продолжать.

.......
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22.03.2021 12:42 Відповісти
Ні, це інше.
Це демонстрація пріорітетів.
Не боротьба з ковід, ні боротьба з ворогом, ні боротьба зі шпигунами чи корупцією.
Для плісняви життєво важливо захистити голову свого гельмінта (глиста). Без нього, у цих третьосортних лузерів, немає ніякого політичного майбутнього, а значить і бабла.
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22.03.2021 12:53 Відповісти
Дивно, коли активісти Стерненка побились з поліцією під судом щодо Стерненка - саме "голос" ініціював позачергове засідання ВР з приводу відставки Авакова: https://tsn.ua/ru/politika/golos-iniciiruet-vneocherednoe-zasedanie-verhovnoy-rady-dlya-rassmotreniya-otstavki-avakova-1566529.html "Проблема в том, что сейчас ни один украинец - то ли народный депутат, то ли врач, то ли студент - он не чувствует себя в безопасности. Он чувствует безнаказанность полиции, абсолютную несправедливость, и не может себя защитить. Именно поэтому мы с фракцией "Голос" инициировали постановление об увольнении Авакова.

А тут, бачите, "ета другоє", нашкодили лише самі "активісти", тому "голос" відразу скавчить проти позачергового засідання.
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22.03.2021 12:58 Відповісти
А менты,которых там было около 2тыщ,не нашкодили,когда спокойно смотрели как какой то мужик сцит на двери опы?значит их ,ментовский, мужик был
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22.03.2021 13:01 Відповісти
Двуликий ''голос'' - рейтингует, а получается '' скавчить''.
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22.03.2021 14:46 Відповісти
Вы подбираете слишком деликатные слова к этому сброду 95 балагана, шоумен собрал проходимцев для определенной цели, пилить бабло и целенаправленно идти под кремлевского убийцу.иж
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22.03.2021 13:01 Відповісти
Будет правильным, если соответствующие органы дадут соответствующую оценку вашему высказыванию. Будьте любезны уважать мнение большинства граждан Украины. И статус Президента Украины. Вы сеете раздор и неуважение к государственной вертикали власти.
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22.03.2021 13:31 Відповісти
г-н Железняк, скорее всего, заинтересованное лицо, или же соавтор этих событий. Посему так и отреагировал. Его аргументы противоречит стратегии развития Украины - как государства. То что предыдущие события не имели соответствующей реакции, не является основанием не принимать сейчас адекватные меры.
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22.03.2021 13:28 Відповісти
А почему бы не расследовать причины недовольства народа и нарушение закона судебной веткой власти, которая привела к этим беспорядкам?!
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22.03.2021 14:37 Відповісти
Во-первых, фирма взявшаяся чинить, выставила счёт около ста тысяч. Что немного очень сильно отличается от двух миллионов... Во вторых , "слуги" забыли сказать, что протестубщие изнасиловали извращенным способом гранитные шары у входа... и провели дрессированных боров грызть фундамент государственности. Таким образом, 1. "слуги" решили под шумок распилить 1.9 лимона. 2. Почему на первой акции офигенное количество космонавтоыв не пускало людей к ОП, а в этот раз - силь ву пле... давали рисовать..жечь табличку - и никакого вмешательства... потому что рашской шобле в ОП нужна была картинка для СМИ, чтоб позорить патриотов... Оно и правильно. Это родину предавать (дело вагнеровцев) не стыдно и никто внеочередных заседаний не проводит..А красить яйца зеленского возле в хода в РашОП - этот дааааа... Тут надо ООН собирать... И не забыть пригласить марсиан - пусть потащатся...
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22.03.2021 15:09 Відповісти
ДИМОВА ЗАВІСА ЗЕ-команди ПЕРЕД ВИХОДОМ КІНО ПРО ВАНГЕРГЕЙСТ.
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22.03.2021 16:19 Відповісти
 
 