"Це показує немудрість і незрілість чинної влади", - в "Голосі" проти проведення позачергового засідання Ради щодо подій під ОП
Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк вважає недоцільною ініціативу народних депутатів з фракції "Слуга народу" про проведення позачергового засідання Верховної Ради у зв'язку з подіями у Офісу президента 20 березня.
Про це він заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Скликання позачергового засідання саме з кейсу подій, які відбулися в суботу на Банковій, чесно кажучи, показує немудрість і незрілість чинної влади. Я не розумію, чому, коли відбувалися жахливі події на сході (України - Ред.), позачергове засідання ніхто не скликав. Коли у нас були відкриті кейси корупції в чинній владі, коли у нас були проблеми, в тому числі з судовою системою, проти якої і вийшла більшість протестувальників, ніхто позачергове засідання не скликав. Воно не скликається і в зв'язку зі збільшенням захворювань на коронавірус, і для прийняття податкових пільг або рішень про підтримку бізнесу", - сказав Железняк.
За його словами, ініціатива про скликання позачергового засідання парламенту видається "бажанням отримати якісь ефемерні політичні бали та ще більше нагнітає ситуацію".
Глава фракції вважає, що позачергове засідання варто скликати для розгляду тільки одного питання - судової реформи.
"Це буде здорова, доросла, мудра відповідь на ту ситуацію, яку ми спостерігаємо вже другий день", - зазначив Железняк.
Він підкреслив, що скликання під час карантину позачергового засідання з усіх інших питань, особливо для того, щоб засудити суботні події, є немудрим.
"Сподіваюся, що чинна влада відмовиться від цієї ініціативи", - резюмував Железняк.
Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Правозащитница из Центра гражданских свобод Александра Матвийчук заявила, что свастика на здании Офиса Президента после акции протеста в субботу появилась уже после ее завершения.
Понедельник, 22 марта 2021, 11:55
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Об этом она написала в https://www.facebook.com/photo?fbid=10157945110662304&set=pcb.10157945117727304 Facebook .
По словам Матвийчук, это явно спланированная провокация, чтобы придать событиям конкретную окраску.
Татьяна Николаенко . Букви.
"Гнев - эмоция плохо контролируется, особенно если его альтернатива только разочарование и депрессия.
Можно долго писать посты о маргинализации Стерненко и тех, кто его поддерживает, вчерашними действиями, если не обращать внимание на контекст, в котором это происходит.
https://bykvu.com/ua/mysli/diakuiu-za-vyrok-iak-sternenko-otrymav-7-rokiv-v-iaznytsi-za-vymahannia-300-hrn/ Стерненко получил приговор по делу, где главного свидетеля суд даже в глаза не видел.
https://bykvu.com/ua/mysli/advokat-antonenka-stanislav-kulyk-natspolitsiia-ne-vidpratsiuvala-vsi-versii-vbyvstva-sheremeta/ В СИЗО 15 месяцев уже находится Андрей Антоненко , которого виновным без суда и следствия сделали президент, генпрокурор и министр внутренних дел. За более чем год власть не показала обществу ни одного убедительного доказательства, кроме полуразобранной подаренной мины и экспертизы походки,
Зато заместителю Офиса президента Татарову, которого подозревают в коррупции, https://bykvu.com/ua/mysli/zberehty-tatarova-iak-prokuratura-i-sudy-riatuiut-zastupnyka-holovy-ofisu-prezydenta/ даже подозрение не удается вручить.
У нас на прошлой неделе https://bykvu.com/ua/mysli/khto-taka-suddia-tsarevych-i-chomu-rishennia-verkhovnoho-sudu-po-nii-zvuchyt-iak-vyrok-suddivstvu/ отменили указ об увольнении судьи Оксаны Царевич , которая не только выносила решение против оппонентов президента Януковича, за что Украину потом выплачивала компенсации по искам в ЕСПЧ, она делала виновными людей, которых и на месте преступления не было. И решением Верховного суда это признано нормальным.
А еще у нас есть Сергей Вовк и Павел Вовк, чьи имена уже сами воспринимаются как приговор суду и судебной системе. И еще у нас есть ОАСК.
Да, боже, у нас даже президент в контрах с Конституционным Судом. И когда ему кричат: «Эй, ваше решение относительно суда выглядит не очень законным», его выходят защищать сотни инфлюенсеров, которые уверяют, что это все божья роса.........
Когда у Арсена Борисовича были мирные отношения с Петром Алексеевичем, то и митинги не выходили за пределы допустимого (которое часто определялось обычной клеткой). Но, как только эти отношения давали маленькую трещину, то и ситуация сразу выходила из-под контроля. Так было со всеми протестами и прорывами во главе с Михеилом Саакашвили в 2017 году.
......
Полиция в огромном количестве просидела во дворах правительственного квартала, но так и не спасла Офис президента от неканонического слова «Лох». Чтобы президент не забывал от кого зависит его спокойное пребывание в теплой ванне на четвертом этаже, пока мы будем спорить серого или бежевого оттенка таки наше «белое пальто» сегодня."
Від себе скажу - ГОЛОС, ви партія Украіни чиі партія олігарха Пінчука? Оліграха, котрий точно є чатиною олігахічної мафії що жре Україну.
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Розповідь про Зеленського та Баканова їх бізнес партнера
Як Зеленський брав гроші у олігарха та хто насправді рулить в СБУ.
Про наркотики
Если все это правда, то это ужжжааассс!
Пленки Гео Лерос
https://www.youtube.com/watch?v=WzIEqlj60YM
депутаты этой "партии" засветились на акции. да еще и с камингаутом на тему того кто дал команду бить стекла и рисовать стены...
она там много чего начудила
СОВЕРШЕННО ТОЧЕЧНО. Украину направленными взрывами рушат изнутри на радость врагу
Айдер Муждабаев.
Скажу, что вижу, максимально объективно и простыми словами. Украину пошагово ведут к кризису и хаосу с (не) предсказуемыми последствиями, чтобы, воспользовавшись моментом... дальше можно долго не продолжать.
.......
Це демонстрація пріорітетів.
Не боротьба з ковід, ні боротьба з ворогом, ні боротьба зі шпигунами чи корупцією.
Для плісняви життєво важливо захистити голову свого гельмінта (глиста). Без нього, у цих третьосортних лузерів, немає ніякого політичного майбутнього, а значить і бабла.
А тут, бачите, "ета другоє", нашкодили лише самі "активісти", тому "голос" відразу скавчить проти позачергового засідання.