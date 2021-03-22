Із загиблим від ворожої кулі воїном 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Кирилом Биковським простяться 24 березня в Кропивницькому

У середу, 24 березня, в місті Кропивницький о 9.30 за адресою: вул. Лісопаркова, 27 розпочнеться церемонія прощання з Кирилом Сергійовичем Биковським, 1992 року народження, солдатом, навідником 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади, який загинув 20 березня в районі населеного пункту Шуми Торецької міськради Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, отриманого під час обстрілу позицій ЗСУ з боку найманців РФ.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Громадянська панахида за загиблим військовослужбовцем розпочнеться об 11.00 на Алеї почесних військових поховань Рівнянского кладовища.

24 березня в Кропивницькому оголошено Днем жалоби: в приміщеннях підприємств, установ та організацій будуть приспущені державні прапори і в обласному центрі обмежать проведення розважальних заходів.

Як повідомлялося, 20 березня, в районі селища Шуми Торецької міськради Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ, загинув Кирило Биковський.

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