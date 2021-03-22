УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10788 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 912 5
Кропивницький (338) похорон (1277) Ян Осока (1495) операція Об’єднаних сил (6725)

Із загиблим від ворожої кулі воїном 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Кирилом Биковським простяться 24 березня в Кропивницькому

Із загиблим від ворожої кулі воїном 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Кирилом Биковським простяться 24 березня в Кропивницькому

У середу, 24 березня, в місті Кропивницький о 9.30 за адресою: вул. Лісопаркова, 27 розпочнеться церемонія прощання з Кирилом Сергійовичем Биковським, 1992 року народження, солдатом, навідником 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади, який загинув 20 березня в районі населеного пункту Шуми Торецької міськради Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, отриманого під час обстрілу позицій ЗСУ з боку найманців РФ.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Громадянська панахида за загиблим військовослужбовцем розпочнеться об 11.00 на Алеї почесних військових поховань Рівнянского кладовища.

24 березня в Кропивницькому оголошено Днем жалоби: в приміщеннях підприємств, установ та організацій будуть приспущені державні прапори і в обласному центрі обмежать проведення розважальних заходів.

Як повідомлялося, 20 березня, в районі селища Шуми Торецької міськради Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ, загинув Кирило Биковський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 10-ї ОГШБр Віктором Пасєкою відбулась у Хмельницькому. ФОТОрепортаж
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Світла пам,ять та вічний спокій тобі хлопче.... Рідним - щирі співчуття....
показати весь коментар
22.03.2021 12:44 Відповісти
не собираются ли случайно собрать по такому поводу внеочередное заседание Рады? погиб воин во время перемирия, от пули снайпера..., уже не первый раз, перемирие похоже не выполняется, где разрешения на работу контрснайперских групп, есть ли они на фронте, достаточно ли их, почему наши военные гибнут каждый день? это очень серьезные вопросы в воюющей стране...
показати весь коментар
22.03.2021 12:53 Відповісти
Земля пухом парню молодому,защитнику Родины.
показати весь коментар
22.03.2021 12:55 Відповісти
Із загиблим від ворожої кулі воїном 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Кирилом Биковським простяться 24 березня в Кропивницькому - Цензор.НЕТ 6528
показати весь коментар
22.03.2021 13:05 Відповісти
Вічна пам'ять герою полеглому за Батьківщину....
Із загиблим від ворожої кулі воїном 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Кирилом Биковським простяться 24 березня в Кропивницькому - Цензор.НЕТ 1923

Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Із загиблим від ворожої кулі воїном 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Кирилом Биковським простяться 24 березня в Кропивницькому - Цензор.НЕТ 5746
показати весь коментар
22.03.2021 13:09 Відповісти
 
 