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Протест ФОПів у центрі Києва: на Грушевського орієнтовно до 15:00 обмежили рух

Протест ФОПів у центрі Києва: на Грушевського орієнтовно до 15:00 обмежили рух

У Києві на Грушевського обмежили проїзд в обох напрямках у зв'язку з масовими акціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Telegram.

"Рух по вулиці Грушевського обмежений в обох напрямках (від вулиці Шовковичної до Петровської алеї) у зв'язку з проведенням масової акції. Орієнтовно до 15:00", - сказано в повідомленні.

Зазначають, що в даний час проїзд відкритий тільки для громадського транспорту.

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Протест ФОПів у центрі Києва: на Грушевського орієнтовно до 15:00 обмежили рух 01
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Топ коментарі
+4
Протест ФОПов в центре Киева: на Грушевского ориентировочно до 15:00 ограничили движение - Цензор.НЕТ 7569
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22.03.2021 12:41
+3
неблагодарные!
о вас же заботится родное правительство и лично господин величайший!
одумайтесь!
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22.03.2021 12:38
+2
Тут я с Муждабаевым согласен всецело.
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22.03.2021 12:46
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неблагодарные!
о вас же заботится родное правительство и лично господин величайший!
одумайтесь!
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22.03.2021 12:38 Відповісти
СОВЕРШЕННО ТОЧЕЧНО. Украину направленными взрывами рушат изнутри на радость врагу

Айдер Муждабаев.

Протест ФОПов в центре Киева: на Грушевского ориентировочно до 15:00 ограничили движение - Цензор.НЕТ 1507Протест ФОПов в центре Киева: на Грушевского ориентировочно до 15:00 ограничили движение - Цензор.НЕТ 1507https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fblogs.pravda.com.ua%2Fauthors%2Fmuzhdabaev%2F6057fd049feda%2F&text=%D1%CE%C2%C5%D0%D8%C5%CD%CD%CE%20%D2%CE%D7%C5%D7%CD%CE.%20%D3%EA%F0%E0%E8%ED%F3%20%ED%E0%EF%F0%E0%E2%**%E5%ED%ED%FB%EC%E8%20%E2%E7%F0%FB%E2%E0%EC%E8%20%F0%F3%F8%E0%F2%20%E8%E7%ED%F3%F2%F0%E8%20%ED%E0%20%F0%E0%E4%EE%F1%F2%FC%20%E2%F0%E0%E3%F3 Протест ФОПов в центре Киева: на Грушевского ориентировочно до 15:00 ограничили движение - Цензор.НЕТ 1507

Скажу, что вижу, максимально объективно и простыми словами. Украину пошагово ведут к кризису и хаосу с (не) предсказуемыми последствиями, чтобы, воспользовавшись моментом... дальше можно долго не продолжать.
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22.03.2021 12:40 Відповісти
Тобі з Гамерики видніше.
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22.03.2021 12:42 Відповісти
І Вам здоров"я
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22.03.2021 12:47 Відповісти
Тут я с Муждабаевым согласен всецело.
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22.03.2021 12:46 Відповісти
"Украину пошагово ведут к кризису и хаосу" - это и есть главная, если не единственная, задача, которую ставят перед зэбильной властью её хозяева. По накатанной этими же их хозяевами схеме "разрушим до основания, а затем..."
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22.03.2021 12:51 Відповісти
Протест ФОПов в центре Киева: на Грушевского ориентировочно до 15:00 ограничили движение - Цензор.НЕТ 7569
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22.03.2021 12:41 Відповісти
Шальо по 90 це ще й нічого.
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22.03.2021 12:44 Відповісти
Так чо там, на кассовые аппараты уже согласны или ещё не?
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22.03.2021 12:48 Відповісти
А барыгам насрать на смерти людей, лишь бы бабло к ним текло рекой, а там хоть трава не расти.
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22.03.2021 13:13 Відповісти
https://www.facebook.com/100038656728007/videos/193588125273077
Ось так треба відстоювати конституційне право на підприємницьку діяльність. Ніяка постанова не може його обмежити. Надзвичайного стану в Україні немає, отже і карантину бути не може.
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22.03.2021 13:21 Відповісти
Не ФОПИ винні,і Зє й маршрутки
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22.03.2021 14:42 Відповісти
 
 