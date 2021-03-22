"Не 8 тисяч, а середня зарплата": радник голови ОП Милованов розповів про розмір допомоги підприємцям у "червоній" зоні

Радник голови ОП Тимофій Милованов розповів, як буде працювати програма підтримки підприємців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Місцева влада там, де закривають на карантин у зв'язку з переходом у червону зону, повинна розробити пакет підтримки і надати, показати його центральній владі. Тоді центральна влада додасть до тих коштів, які готова надати місцева влада, ще 100%. Таким чином намагаємося всі разом допомогти, місцева і центральна влада навпіл, 100% + 100%. Це і відповідь, де взяти гроші: разом, я думаю, буде легше знайти кошти, ніж політично вибирати одну сторону, яка повинна підтримати всіх", - пояснив радник голови ОП.

Також Милованов уточнив інформацію про розмір допомоги підприємцям.

"Там не 8 тисяч, а середня зарплата. Повинно бути в рамках середньої зарплати в регіоні, тому що допомога повинна бути адаптована до середньої зарплати, рівню цін у конкретних містах. Хтось може навіть отримати більше, ніж у Києві, таке теж можливо. Є регіони, де просто складна фінансова ситуація, вони тоді звертаються до центральної влади, і вона буде вирішувати і робити винятки. Але має бути звернення, що вибачте, у нас не виходить, немає грошей. тоді центральна влада зможе допомогти. Якщо ви пам'ятаєте, коли видавалися ці 8 тисяч гривень, це робилося ще до локдауну. Механізм видачі через "Дію" і Пенсійний фонд працює. Одна з вимог програми, до речі, щоб виплати були через "Дію", тому що це дозволяє домогтися прозорості, швидкості та унеможливити зловживання", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд планує відновити карантинні виплати підприємцям із "червоної" зони.

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