"Не 8 тисяч, а середня зарплата": радник голови ОП Милованов розповів про розмір допомоги підприємцям у "червоній" зоні
Радник голови ОП Тимофій Милованов розповів, як буде працювати програма підтримки підприємців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Місцева влада там, де закривають на карантин у зв'язку з переходом у червону зону, повинна розробити пакет підтримки і надати, показати його центральній владі. Тоді центральна влада додасть до тих коштів, які готова надати місцева влада, ще 100%. Таким чином намагаємося всі разом допомогти, місцева і центральна влада навпіл, 100% + 100%. Це і відповідь, де взяти гроші: разом, я думаю, буде легше знайти кошти, ніж політично вибирати одну сторону, яка повинна підтримати всіх", - пояснив радник голови ОП.
Також Милованов уточнив інформацію про розмір допомоги підприємцям.
"Там не 8 тисяч, а середня зарплата. Повинно бути в рамках середньої зарплати в регіоні, тому що допомога повинна бути адаптована до середньої зарплати, рівню цін у конкретних містах. Хтось може навіть отримати більше, ніж у Києві, таке теж можливо. Є регіони, де просто складна фінансова ситуація, вони тоді звертаються до центральної влади, і вона буде вирішувати і робити винятки. Але має бути звернення, що вибачте, у нас не виходить, немає грошей. тоді центральна влада зможе допомогти. Якщо ви пам'ятаєте, коли видавалися ці 8 тисяч гривень, це робилося ще до локдауну. Механізм видачі через "Дію" і Пенсійний фонд працює. Одна з вимог програми, до речі, щоб виплати були через "Дію", тому що це дозволяє домогтися прозорості, швидкості та унеможливити зловживання", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд планує відновити карантинні виплати підприємцям із "червоної" зони.
Будь ласка, зачекайте...
а тепер, вже й це пішло не так - і не 8 і не перерахували...хай на місцях займаються...
і ті, хто не займатиметься - обкакались
Цей текст для тих, хто книжки не читає. Я один із вас. Я науковець. Я постійно навчаюсь. Я створюю нові наукові статті і освітні курси. Я розвиваю бізнес. Я вважаю освіту найважливішою метою для кожної людини. Але я книжок не читаю і іншим не раджу.
Книжки - це развлєкуха, а не освіта. Сьогодні мені подобається інша развлєкуха - серіали та кіно, подорожі та ресторани. А також танці та клуби. Так, інколи я читаю книжки, але тільки для развлєкухи. Серйозні книжки. Для фану» - Мілованов-дєбіл (с)
як і те, що при владі - ісландська збірна аматорів футболу...
Британия вакцинировала 873500 людей за день. Прописью: восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот. Украина вакцинировала за прошлые сутки 3968 человек.
Кстати, если подумать головой, то это не такая уж заоблачная цифра. Если один медработник в день вводит 50 доз (что вообще не проблема), то нужно около 18000 человек. Это не настолько много, чтобы быть какой-то непреодолимой проблемой. Например, в любой районной поликлинике гарантированно есть около 100 человек, умеющих делать уколы. Дальше дело техники и организации.
https://www.facebook.com/100004654865171/posts/1940162942815516/ Семен Есилевский
0987862878
За яким таким Законом в Україні мене залишили просто вмирати
Йде знищення певної категорії населення.
Мені в 55 не дали пенсії, і обіцяли в 59,6 і...також не дали.
Потім в 60 також не дали та і взяли зрізали мій стаж щоб не нарахувать пенсії - Що ви робите ублюдки?
Влада діє зплановано, ми вимераємо мовчки без будьякого мат. забезпечення!
Час настане розплати!
Чому ви знущаєтесь, оголошуєте Закон де є одне, а на місцях все по іншому?
Ми вибирали нову владу з надією, ось вам і "держава в смартфоні"
Я зверталась за призначенням пенсії в 59.6 р. був мій вік - відмовили бо треба на все підтвердження стажу....затерзали
В серпні вже в 2020 мій вік 60 р. є стаж більше 28 років а мені «розумно»
підрахували аж на 22 р. чомусь не дозарахували майже 6 років.
Я впевнена що це бандитська влада!
- що ж не зрозуміло в Законі цим горе працівникам в пенсійному відділі м.Конотоп - але відмовили мені в серпні, кажуть ідіть підтверджуйте стаж бо в нас вказівка... яка?... а звертайтеся за соц. Допомогою. І теї ж не дали .
Я рахую що працівники маючи вказівки , ( з Києва) і відтягують час, щоб не включити мене і не тільки мене а сотні тисяч громадян до нарахування пенсії і перевести в категорію на 63 р. чи даже 65 років - це видно і зрозуміло по їх заявах що "никто вам не поможет"
Але ж мені треба жити якось і я звертаюся за соц. допомогою і.... дали один раз аж 1000 гр., а потім штраф... бо не відповіла по телефону їм... так а що помінялось чи ждуть щоб вірус мене добив? Та і для чого ж мені та допомога, коли в мене вже
60 років і 6 місяці вік, і стаж більше 28 р. це ж право на пенсію? Держава парадоксальних ідіотів
Я признана не працездатною, ногу тягаю, не піднімаю порвано сухожилля і гіпертонік вже 1 стадії, є комісія і мед.підтвердження - амені кажуть найдем роботу., нікому ніякого діла, одні отписки.
Як жити мені вчора, завтра треба хоч які кошти - що за відношення цієх влади до людей?
Після чергової відмови про пенсію я відлежала в лікарні 2 тижні.
То хоч би на хліб дали, ця бандитська влада людям старше 60 р. які виробляні і абсолютно нічого немають. Я відчуваю себе приниженою і обманутою.
Всьому світу і в США буду публікувати - буду звертатись вже вкотре до всіх в Верховну Раду до нашого депутата, до Президента до Кабінету міністрів в усі можливі інстанцій і бачу що і в Суди Європи бо наші Суди ви банально як вони пенс. фонд заявили, в Україні не визнають.
Це ж знущання над населенням це мовчазне знищення людей.