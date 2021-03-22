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Новини Коронавірус і карантин
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"Не 8 тисяч, а середня зарплата": радник голови ОП Милованов розповів про розмір допомоги підприємцям у "червоній" зоні

Радник голови ОП Тимофій Милованов розповів, як буде працювати програма підтримки підприємців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Місцева влада там, де закривають на карантин у зв'язку з переходом у червону зону, повинна розробити пакет підтримки і надати, показати його центральній владі. Тоді центральна влада додасть до тих коштів, які готова надати місцева влада, ще 100%. Таким чином намагаємося всі разом допомогти, місцева і центральна влада навпіл, 100% + 100%. Це і відповідь, де взяти гроші: разом, я думаю, буде легше знайти кошти, ніж політично вибирати одну сторону, яка повинна підтримати всіх", - пояснив радник голови ОП.

Також Милованов уточнив інформацію про розмір допомоги підприємцям.

"Там не 8 тисяч, а середня зарплата. Повинно бути в рамках середньої зарплати в регіоні, тому що допомога повинна бути адаптована до середньої зарплати, рівню цін у конкретних містах. Хтось може навіть отримати більше, ніж у Києві, таке теж можливо. Є регіони, де просто складна фінансова ситуація, вони тоді звертаються до центральної влади, і вона буде вирішувати і робити винятки. Але має бути звернення, що вибачте, у нас не виходить, немає грошей. тоді центральна влада зможе допомогти. Якщо ви пам'ятаєте, коли видавалися ці 8 тисяч гривень, це робилося ще до локдауну. Механізм видачі через "Дію" і Пенсійний фонд працює. Одна з вимог програми, до речі, щоб виплати були через "Дію", тому що це дозволяє домогтися прозорості, швидкості та унеможливити зловживання", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд планує відновити карантинні виплати підприємцям із "червоної" зони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Локдаун - це смерть для бізнесу": ФОПи протестують на Майдані проти карантину для підприємців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+15
«Всі читають книжки. Вважається, що всі читають. Це модно. Це корисно. Це для освіти і розвитку. Про це пишуть у соцмережах. Влаштовують флешмоби. Розповідають про великих людей, які читають по 300 книг на рік. Мені читати книжки нудно.
Цей текст для тих, хто книжки не читає. Я один із вас. Я науковець. Я постійно навчаюсь. Я створюю нові наукові статті і освітні курси. Я розвиваю бізнес. Я вважаю освіту найважливішою метою для кожної людини. Але я книжок не читаю і іншим не раджу.
Книжки - це развлєкуха, а не освіта. Сьогодні мені подобається інша развлєкуха - серіали та кіно, подорожі та ресторани. А також танці та клуби. Так, інколи я читаю книжки, але тільки для развлєкухи. Серйозні книжки. Для фану» - Мілованов-дєбіл (с)
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22.03.2021 13:01
+9
"Не 8 тисяч, а середня зарплата": радник голови ОП Милованов розповів про розмір допомоги підприємцям у "червоній" зоні - Цензор.НЕТ 7931
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22.03.2021 13:22
+8
а среднею зарплату члена наблюдательного совета в государственной компании получить не судьба?
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22.03.2021 13:00
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а среднею зарплату члена наблюдательного совета в государственной компании получить не судьба?
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22.03.2021 13:00 Відповісти
раньше писали: всьо, ми свою частину роботи виконали і гроші(по 8 тис) на місця перерахували...хай вони там займаються..
а тепер, вже й це пішло не так - і не 8 і не перерахували...хай на місцях займаються...
і ті, хто не займатиметься - обкакались
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22.03.2021 13:18 Відповісти
Местная власть там, где закрывают на карантин в связи с переходом в красную зону, должна разработать пакет поддержки и предоставить - поржал
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22.03.2021 13:00 Відповісти
«Всі читають книжки. Вважається, що всі читають. Це модно. Це корисно. Це для освіти і розвитку. Про це пишуть у соцмережах. Влаштовують флешмоби. Розповідають про великих людей, які читають по 300 книг на рік. Мені читати книжки нудно.
Цей текст для тих, хто книжки не читає. Я один із вас. Я науковець. Я постійно навчаюсь. Я створюю нові наукові статті і освітні курси. Я розвиваю бізнес. Я вважаю освіту найважливішою метою для кожної людини. Але я книжок не читаю і іншим не раджу.
Книжки - це развлєкуха, а не освіта. Сьогодні мені подобається інша развлєкуха - серіали та кіно, подорожі та ресторани. А також танці та клуби. Так, інколи я читаю книжки, але тільки для развлєкухи. Серйозні книжки. Для фану» - Мілованов-дєбіл (с)
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22.03.2021 13:01 Відповісти
Чукча нє читатєль, чукча - пісатєль.
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22.03.2021 13:26 Відповісти
С языка сняли! А книги о чем?! Классика понятно, а ці нові, тіпа пісатєля-рєжисьора...жесть
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22.03.2021 14:16 Відповісти
Не знаю як ви, але я залюбки купую та читаю авторів: Подерв'янський, Чекалкин, Горький Лук, Білозерська тощо. По-перше, тим, що я купую їх книжки, я виражаю свою подяку авторам. По-друге, вимушений купувати деякї книжки, бо мені з ними працювати легше, ніж з електронною версією. А по-третє, на відміну від довбойобів, які дивляться або записують відосікі, постійне читання стимулює образне мислення та сприяє багатьом когнитивним процесам.
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22.03.2021 14:32 Відповісти
С каких пор советники решают сколько выделит центральная власть и уж тем белее что должны делать местные власти??? Он не попутал свои должностные обязанности???!
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22.03.2021 13:04 Відповісти
у нег нет обязанностей) ****...обол по жизни
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22.03.2021 13:08 Відповісти
А вы не задумывались зачем эти советники вообще нужны? Дело в том, что политики высшего эшелона занимают должности, не имея на это ни образования, ни опыта. В большинстве случая не имеют интеллекта вообще и поэтому все решения принимаются на основании того, что им советуют советники. Это во всём мире так, разница лишь в том что не везде советники умнее политиков.
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22.03.2021 13:09 Відповісти
тепер кожен із нас президент - десь так в інаугураційній промові звучало...вже забули,
як і те, що при владі - ісландська збірна аматорів футболу...
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22.03.2021 13:21 Відповісти
цікаво, заяви цього умніка наскільки збільшать дирку в бюджеті? чи може надрукують?
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22.03.2021 13:07 Відповісти
"Чи" тут недоречне. І збільшить дірку, іиналрукують. Будьте певні.
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22.03.2021 13:16 Відповісти
згоден.
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22.03.2021 16:31 Відповісти
денег нет, но вы держитесь - вот совет от проФФесора Пенсильванского универа....
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22.03.2021 13:08 Відповісти
Брехлива ОПа, як і головний ОПовець.
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22.03.2021 13:08 Відповісти
А не лучше купить вакцину на все деньги?
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22.03.2021 13:10 Відповісти
Вакцину не продают ни за какие деньги. Ну исключая КовиЩит.
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22.03.2021 13:22 Відповісти
Усім владам 8тис. зп до закінчення обмежень за висновком ВООЗ не хо, салупа безмозглая?
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22.03.2021 13:13 Відповісти
А хрен вам всем ФОПовцам , а не помощь, за счёт народа!! Спекулянты проклятые! Только и наживаетесь на беде народа!! Продайте сначала все свои БЕНТЛИ И МЕРСЕДЕСЫ, А ТАКЖЕ ВИЛЛЫ и многомиллионые КВАРТИРЫ!!!
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22.03.2021 13:16 Відповісти
Не злоупотребляйте с Айкосом! Его влияние на мозг до конца не изучено!
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22.03.2021 13:23 Відповісти
Що!?цей мудень після зашквару з "обісрався МВФ",досі живий і варнякає?,пацани..,ви такі ******** пацани.Ну жалко канечьтно що кирдик і мені буде.Ми такіх у 90ті прикопували.
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22.03.2021 13:16 Відповісти
Выплатите сначала долги по больничным, скоро будет два месяца задержка с выплатами
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22.03.2021 13:17 Відповісти
"Не 8 тисяч, а середня зарплата": радник голови ОП Милованов розповів про розмір допомоги підприємцям у "червоній" зоні - Цензор.НЕТ 7931
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22.03.2021 13:22 Відповісти
як скажете "досить" усе перетвореться на лайно (хоча в мультику було на черепки))))
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22.03.2021 13:25 Відповісти
Миклована даже любимая Бородатая Бабушка Коломойша дебилом нарекла. А дебил, он и советником в ОП - дебил.
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22.03.2021 13:25 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26446209.html Почувствуйте разницу

"Не 8 тисяч, а середня зарплата": радник голови ОП Милованов розповів про розмір допомоги підприємцям у "червоній" зоні - Цензор.НЕТ 7699

Британия вакцинировала 873500 людей за день. Прописью: восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот. Украина вакцинировала за прошлые сутки 3968 человек.

Кстати, если подумать головой, то это не такая уж заоблачная цифра. Если один медработник в день вводит 50 доз (что вообще не проблема), то нужно около 18000 человек. Это не настолько много, чтобы быть какой-то непреодолимой проблемой. Например, в любой районной поликлинике гарантированно есть около 100 человек, умеющих делать уколы. Дальше дело техники и организации.
https://www.facebook.com/100004654865171/posts/1940162942815516/ Семен Есилевский
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22.03.2021 13:31 Відповісти
и эти 100 человек должны бросать свою работу и делать прививки? лечить уже никого не надо? Британия так делает?
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22.03.2021 14:05 Відповісти
Так. В спецбригадах працюють навіть особи лише з дозволом на проведення щеплень та волонтери з курсів первинної допомоги. Щеплення Вам можуть зробити зоч у громадському сральнику.
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22.03.2021 16:04 Відповісти
Спасибо.лучше вам
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22.03.2021 18:54 Відповісти
🤦🙄😂🤣🤣🤣
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22.03.2021 13:52 Відповісти
Вадик Икс ,Ну насчёт всего Мира вы загнули ,у нас Нетаньягу закончил Массачусетс и Гарвард 😊
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22.03.2021 14:00 Відповісти
Yakov, та то ж в Ізраїлі...Там все зрозуміло...Там тепло... А наші закінчували Трускавець!!!Натаньягу їм мабуть дуже заздрить.
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22.03.2021 14:57 Відповісти
всё правильно.
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22.03.2021 14:31 Відповісти
что так и сказал - "100% + 100%"? )))) пополам...)
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22.03.2021 14:42 Відповісти
Я вам ничего не должен (с.) Зеленский
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22.03.2021 15:56 Відповісти
Людмила, с. Кузьки Конотопський р-н [email protected]

0987862878

За яким таким Законом в Україні мене залишили просто вмирати

Йде знищення певної категорії населення.

Мені в 55 не дали пенсії, і обіцяли в 59,6 і...також не дали.

Потім в 60 також не дали та і взяли зрізали мій стаж щоб не нарахувать пенсії - Що ви робите ублюдки?

Влада діє зплановано, ми вимераємо мовчки без будьякого мат. забезпечення!

Час настане розплати!

Чому ви знущаєтесь, оголошуєте Закон де є одне, а на місцях все по іншому?

Ми вибирали нову владу з надією, ось вам і "держава в смартфоні"

Я зверталась за призначенням пенсії в 59.6 р. був мій вік - відмовили бо треба на все підтвердження стажу....затерзали

В серпні вже в 2020 мій вік 60 р. є стаж більше 28 років а мені «розумно»

підрахували аж на 22 р. чомусь не дозарахували майже 6 років.

Я впевнена що це бандитська влада!

- що ж не зрозуміло в Законі цим горе працівникам в пенсійному відділі м.Конотоп - але відмовили мені в серпні, кажуть ідіть підтверджуйте стаж бо в нас вказівка... яка?... а звертайтеся за соц. Допомогою. І теї ж не дали .

Я рахую що працівники маючи вказівки , ( з Києва) і відтягують час, щоб не включити мене і не тільки мене а сотні тисяч громадян до нарахування пенсії і перевести в категорію на 63 р. чи даже 65 років - це видно і зрозуміло по їх заявах що "никто вам не поможет"

Але ж мені треба жити якось і я звертаюся за соц. допомогою і.... дали один раз аж 1000 гр., а потім штраф... бо не відповіла по телефону їм... так а що помінялось чи ждуть щоб вірус мене добив? Та і для чого ж мені та допомога, коли в мене вже

60 років і 6 місяці вік, і стаж більше 28 р. це ж право на пенсію? Держава парадоксальних ідіотів

Я признана не працездатною, ногу тягаю, не піднімаю порвано сухожилля і гіпертонік вже 1 стадії, є комісія і мед.підтвердження - амені кажуть найдем роботу., нікому ніякого діла, одні отписки.

Як жити мені вчора, завтра треба хоч які кошти - що за відношення цієх влади до людей?

Після чергової відмови про пенсію я відлежала в лікарні 2 тижні.

То хоч би на хліб дали, ця бандитська влада людям старше 60 р. які виробляні і абсолютно нічого немають. Я відчуваю себе приниженою і обманутою.

Всьому світу і в США буду публікувати - буду звертатись вже вкотре до всіх в Верховну Раду до нашого депутата, до Президента до Кабінету міністрів в усі можливі інстанцій і бачу що і в Суди Європи бо наші Суди ви банально як вони пенс. фонд заявили, в Україні не визнають.

Це ж знущання над населенням це мовчазне знищення людей.
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22.03.2021 16:00 Відповісти
Деньги собирают чиновникам они сознательные не протестуют ну, а фопам ........
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22.03.2021 16:23 Відповісти
Уже чули. Минулого разу. Чув, як люди в маршрутці у нас в Рівному говорили. Деякі Фопи своїм працівникам робили картку нову, на неї перекидали 8000, потім 7000 перекидали на свої рахунки, а працівникам видавали картку з 1000 грн. Все у нас якось не так виходить.
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22.03.2021 22:08 Відповісти
 
 