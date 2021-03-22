Зеленський підписав закон про створення Бюро економічної безпеки: Тепер СБУ зможе сконцентруватися на виконанні завдань, пов'язаних з безпекою держави
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про Бюро економічної безпеки України" № 1150-IX, який Верховна Рада прийняла 28 січня 2021 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зазначається, що документ створює інституційні умови для захисту економічних процесів від тиску силових органів, що підтримується міжнародними партнерами України. Основною функцією Бюро економічної безпеки (БЕБ) буде аналітична робота, а не силові повноваження. Бюро аналізуватиме бенефіціарів фінансових операцій і визначатиме, чи є порушення закону в обігу коштів тих чи інших бізнес- чи державних структур.
"Бюро економічної безпеки – єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган", - зазначили в ОП.
Після ухвалення закону про Бюро економічної безпеки СБУ втратить невластиві спецслужбам функції з розслідування злочинів щодо корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки. Це дасть змогу СБУ сфокусуватися на виконанні завдань, які справді безпосередньо пов’язані з безпекою держави, з контррозвідувальною діяльністю у сфері економіки.
Згідно із законом, Бюро економічної безпеки є центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, які посягають на функціонування економіки держави. Його діяльність спрямовує та координує Кабінет Міністрів.
До повноважень Бюро економічної безпеки входять:
– виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;
– оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їхньої мінімізації та усунення;
– надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов для створення схем протиправної діяльності у сфері економіки;
– забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;
– збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їхньому виникненню в майбутньому;
– планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності;
– виявлення та розслідування правопорушень, пов'язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги;
– складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності ухвалення ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки.
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"Теперь СБУ сможет сконцентрироваться на выполнении задач, связанных с безопасностью государства"
А вытянет ли мудрый нарид им зарплату?
https://site.ua/dmitro.vovnyanko/ Дмитро Калинчук https://site.ua/dmitro.vovnyanko/34345-plivki-derkacha---chogo-boyitsya-zelenskiy/
Плівки Деркача - чого боїться Зеленський
Навіть після оголошення санкцій США як проти російських агентів, проти Дубінського і Деркача не порушено жодної кримінальної справи! Ба-більше. Фракція «Слуга народу» довго ламалася перш ніж виключила Дубінського з фракції. Під шумок його намагалися провести в Національну раду громад - один з керівничих органів партії «Слуга народу». І лише коли спалахнув скандал, Дубінського з партії виключили, причому схоже - всупереч партійному статуту. Просто «височайшею волею». Доречне питання - а для чого були всі попередні церемонії? Часом не для того, аби переконати Дубінського мовчати?
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бо стаканчик порозливали по чарочкам - ще більше борцунов та слабкіші бурі )))
http://te.strichka.com/article/107469389#_blank Зеленский уйдет, если не закончит войну на Донбассе.
Дуже хочеться вiрити...!
Создается новое бюро, которое будет отслеживать бенифициаров финансовых операций, нет ли там нарушений.Каких бенефициаров отслеживать? Они все известны или будут отслеживать мелкий и средний бизнес? Который как бельмо на глазу власти и олигархрв , не дает им раслабиться. Все упирается в налоги , если они правильно уплачены значит нет нарушений, а если создется бюро по экономической безопастности то кого оно будет проверять? Народ кредитов не берет, в прихватищации не участвует,власть сама себя?что за бред,которая гробит экономику подымая по сговору с банками % ставку и отмывает бюджет, для того чтобы эконмика не работала и не росла, а подешевшие гос.активы и активы граждан можно было прихватизации и скупить по дешевку в том числе и Землю, вместо того чтобы население работало, жило и зарабатывло на своей Земле, а не продавала ее, а страна и экономика развивалась.
результат будет один. Пофигистический. Ну, уж лучше так, чем вообще никак))
Власть в глупом народе такая же глупая))