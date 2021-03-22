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закон (2787) Зеленський (22448) Бюро економічної безпеки (569)

Зеленський підписав закон про створення Бюро економічної безпеки: Тепер СБУ зможе сконцентруватися на виконанні завдань, пов'язаних з безпекою держави

Зеленський підписав закон про створення Бюро економічної безпеки: Тепер СБУ зможе сконцентруватися на виконанні завдань, пов'язаних з безпекою держави

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про Бюро економічної безпеки України" № 1150-IX, який Верховна Рада прийняла 28 січня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що документ створює інституційні умови для захисту економічних процесів від тиску силових органів, що підтримується міжнародними партнерами України. Основною функцією Бюро економічної безпеки (БЕБ) буде аналітична робота, а не силові повноваження. Бюро аналізуватиме бенефіціарів фінансових операцій і визначатиме, чи є порушення закону в обігу коштів тих чи інших бізнес- чи державних структур.

"Бюро економічної безпеки – єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган", - зазначили в ОП.

Також читайте: Разумков підписав закони про Бюро економічної безпеки і про терміни ліквідації податкової міліції

Після ухвалення закону про Бюро економічної безпеки СБУ втратить невластиві спецслужбам функції з розслідування злочинів щодо корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки. Це дасть змогу СБУ сфокусуватися на виконанні завдань, які справді безпосередньо пов’язані з безпекою держави, з контррозвідувальною діяльністю у сфері економіки.

Згідно із законом, Бюро економічної безпеки є центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, які посягають на функціонування економіки держави. Його діяльність спрямовує та координує Кабінет Міністрів.

До повноважень Бюро економічної безпеки входять:

– виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;

– оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їхньої мінімізації та усунення;

– надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов для створення схем протиправної діяльності у сфері економіки;

– забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;

– збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їхньому виникненню в майбутньому;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мої вітання народу і співчуття окремим партіям. Відтепер важливі рішення зможуть ухвалювати всі громадяни, а не тільки політики. Закон про скорочення Ради на черзі, - Зеленський

– планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності;

– виявлення та розслідування правопорушень, пов'язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги;

– складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності ухвалення ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки.

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Топ коментарі
+21
Після цих слів СБУ має зразу заарештувати Єрмака і Татарова.
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22.03.2021 13:38
+16
Тільки зараз Баконов почне робити свою роботу???!!!
"Теперь СБУ сможет сконцентрироваться на выполнении задач, связанных с безопасностью государства"
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22.03.2021 13:37
+14
- В каком полку служили? Придется послужить отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. ©
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22.03.2021 13:36
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- В каком полку служили? Придется послужить отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. ©
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22.03.2021 13:36 Відповісти
Тільки зараз Баконов почне робити свою роботу???!!!
"Теперь СБУ сможет сконцентрироваться на выполнении задач, связанных с безопасностью государства"
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22.03.2021 13:37 Відповісти
Після цих слів СБУ має зразу заарештувати Єрмака і Татарова.
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22.03.2021 13:38 Відповісти
не верю, шо кашники уйдут, не в командировку ,в это бюро - как их командируют с главка на разные таможни, после рапорта, о материальной помощи, в связи..... )))))))
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22.03.2021 13:41 Відповісти
Его основная задача нарубить бабла, что бы после смены власти можно было безбедно скрываться на экзотических островах или в развитых европейских странах. С первого дня он приступил к выполнению данной задачи. Все остальное, льют в уши его советники доверчивому электорату, про тонны задержанного кокаина, выявленных шпионов и т.д.... Хуже не будет.
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22.03.2021 13:41 Відповісти
очередного кума в БЭБ назначит
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22.03.2021 13:39 Відповісти
Чому кума? Корбан вже виграв конкурс Зеленський підписав закон про створення Бюро економічної безпеки: Тепер СБУ зможе сконцентруватися на виконанні завдань, пов'язаних з безпекою держави - Цензор.НЕТ 4675
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22.03.2021 13:53 Відповісти
а хватит ли в Квартале кадров на все єти новенеькие должностя.
А вытянет ли мудрый нарид им зарплату?
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22.03.2021 13:41 Відповісти
Некоторые прийдетЬся совмещать, народ у нас сильный, выдержит.
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22.03.2021 14:03 Відповісти
https://site.ua/dmitro.vovnyanko/ Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности: Теперь СБУ сможет сконцентрироваться на выполнении задач, связанных с безопасностью государства - Цензор.НЕТ 2269

https://site.ua/dmitro.vovnyanko/ Дмитро Калинчук https://site.ua/dmitro.vovnyanko/34345-plivki-derkacha---chogo-boyitsya-zelenskiy/
Плівки Деркача - чого боїться Зеленський

Навіть після оголошення санкцій США як проти російських агентів, проти Дубінського і Деркача не порушено жодної кримінальної справи! Ба-більше. Фракція «Слуга народу» довго ламалася перш ніж виключила Дубінського з фракції. Під шумок його намагалися провести в Національну раду громад - один з керівничих органів партії «Слуга народу». І лише коли спалахнув скандал, Дубінського з партії виключили, причому схоже - всупереч партійному статуту. Просто «височайшею волею». Доречне питання - а для чого були всі попередні церемонії? Часом не для того, аби переконати Дубінського мовчати?

.........
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22.03.2021 13:42 Відповісти
йому підморгували з ОП, а тепер горський єврей говорить полтавському єврею, ти не так нас зрозумів. Хлопці, а де ви всі взяли плівки Байден - Порошенко? Невже з прихіндеями сам Путін говорить.
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22.03.2021 18:55 Відповісти
Наконец-то СБУ займется настоящей мужской работой.
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22.03.2021 13:43 Відповісти
НУ, все. Теперь заживем.
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22.03.2021 13:45 Відповісти
...еще одна шарашкина контора с зарплатами совсем не 8К Поневоле вспомнишь расеянскую пословицу про одного с сошкой и семерых с ложкой... Тридварасы зеленые...
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22.03.2021 13:48 Відповісти
Жирная будет госконтора,взятки рекой потекут,только как теперь старые вымогатели и крышеватели будут заботиться о безопасности страны за зарплату,бедолаги.
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22.03.2021 13:50 Відповісти
та хер так будет, Как говорил Тупицкий-будут на подсосе. На отсосе, ето тоже надо успеть. А в
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22.03.2021 19:04 Відповісти
Ласий шматок забрали прямо з сального рота. Як їм жити? Всі перейдуть на "пічаний кар'єр" до БЕБ , де і далі продовжать боротись з медом, горіхами, брухтом, добривами і т.д. і т.п.
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22.03.2021 14:15 Відповісти
Суперкормушка
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22.03.2021 14:16 Відповісти
Зеленський підписав закон про створення Бюро економічної безпеки: Тепер СБУ зможе сконцентруватися на виконанні завдань, пов'язаних з безпекою держави - Цензор.НЕТ 9555
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22.03.2021 14:17 Відповісти
Якщо не чуєш то побачиш!
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22.03.2021 14:22 Відповісти
Будуть робити БУРЮ в стакані... Борцуни.
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22.03.2021 14:34 Відповісти
е ні.. тепер вже у чарочці...
бо стаканчик порозливали по чарочкам - ще більше борцунов та слабкіші бурі )))
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22.03.2021 17:28 Відповісти
Боюся навіть і подумати яка ж ціна носків буде для цих співробітників!
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22.03.2021 18:36 Відповісти
Шкарпетки, пане, шкарпетки ... І так, вже по 500 ... Інфляція ...
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23.03.2021 09:20 Відповісти
Дякую за толерантну поправку.
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23.03.2021 09:42 Відповісти
Почему Зеленский ещё тут? - https://babel.ua/ru/texts/56134-vladimir-zelenskiy-obeshchal-zakonchit-voynu-na-donbasse-za-god-do-konca-2020-go-voyna-prodolzhaetsya-no-koe-chto-sdelat-udalos-vot-korotkiy-spisok Владимир Зеленский обещал закончить войну на Донбассе за год ― до конца 2020.
http://te.strichka.com/article/107469389#_blank Зеленский уйдет, если не закончит войну на Донбассе.
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22.03.2021 15:05 Відповісти
А кто же теперь вебкам девочек будет ловить?
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22.03.2021 15:11 Відповісти
Лысый возглавит он еще не при корыте .квартал 95 разбежится с такими темпами работы зегупы
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22.03.2021 15:18 Відповісти
прямо по яйцам ударили... как же теперь эти слабоумные будут деньги зарабатывать...
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22.03.2021 15:31 Відповісти
Это же сколько еще расплодится взяточников? Причем с немалыми зарплатами.
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22.03.2021 16:03 Відповісти
Когда уже Лысого с Квартала куда пристроят????
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22.03.2021 16:09 Відповісти
для СБУшников одно растройство...
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22.03.2021 16:27 Відповісти
Ну дуже ржу, коли Квартал-95 щось там підписує.
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22.03.2021 16:44 Відповісти
Проект цього закону був написаний ще в 2005 році...16 років "узгоджували"...
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22.03.2021 16:45 Відповісти
Куртка Степашки и офшоры Гринфилмс уже в разработке? Арахамские Мальдивы?
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22.03.2021 17:00 Відповісти
Завтра Путин и Медведчук купят Тупицкого и КС и они проголосуют за отмену этого закона и все воры,иностранные агенты работающие против Украины выйдут на свободу и вернут свой бизнес и деньги. Сначала нужно чтобы КСУ утвердил этот закон как конституционный. Да и все законыКСУ должен тут-же утверждать чтобы не получилось как с декларациями
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22.03.2021 17:19 Відповісти
А вистачить пофессiоналiзму в теперешньому складi CБУ для таких задач? Не змогли держати в секретi спараву «вагнерiвцiв» та ще багато прорахункiв та непередбачливостей !?
Дуже хочеться вiрити...!
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22.03.2021 17:26 Відповісти
наталя ! Їх курвий син Біляков (Беляев) іх обілетив, вони вже мовчать.
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22.03.2021 19:09 Відповісти
Тоесть МВД, СБУ, Мин.юст, суды уже не будет заниматься рекетом и рейдерством , вымагательством у фермеров урожая с целью их обанкротить их и выкупить Землю, а Мин.фин не будет отмывать бюджет на ОВГЗ, власть не будет финансировать откаты на строительстве дорог, "зеленой" э/э по завышенным ценам через свой частный бизнес.
Создается новое бюро, которое будет отслеживать бенифициаров финансовых операций, нет ли там нарушений.Каких бенефициаров отслеживать? Они все известны или будут отслеживать мелкий и средний бизнес? Который как бельмо на глазу власти и олигархрв , не дает им раслабиться. Все упирается в налоги , если они правильно уплачены значит нет нарушений, а если создется бюро по экономической безопастности то кого оно будет проверять? Народ кредитов не берет, в прихватищации не участвует,власть сама себя?что за бред,которая гробит экономику подымая по сговору с банками % ставку и отмывает бюджет, для того чтобы эконмика не работала и не росла, а подешевшие гос.активы и активы граждан можно было прихватизации и скупить по дешевку в том числе и Землю, вместо того чтобы население работало, жило и зарабатывло на своей Земле, а не продавала ее, а страна и экономика развивалась.
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22.03.2021 17:53 Відповісти
Просто "кришуватимуть" олігархів в не "кришитимуть".
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22.03.2021 18:38 Відповісти
Чергова компанія дармоїдів на державному кошті. З захмарними зарплатами, надбавками, ст. Держслужбовців, пільгами, позачерговим забезпеченням житлом, офісами, машинами. І "відпускників" - одні тепер відпускатимуть (за бабло, звісно) державних зрадників, а інші - державних розкрадачів..
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22.03.2021 18:28 Відповісти
безусловно... Зеленский в этой обстановке будет плодить и плодить документы)))
результат будет один. Пофигистический. Ну, уж лучше так, чем вообще никак))
Власть в глупом народе такая же глупая))
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23.03.2021 07:48 Відповісти
И работать там будут уволенные ранее за взятки и проступки всякие сбушники, налоговые милиционеры и прокуроры?....
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22.03.2021 19:49 Відповісти
Скорочено БЕ-е-Б!
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22.03.2021 21:03 Відповісти
щоб забезпечити безпеку економки, в першу чергу потрібно дати міцного копняка гастролерам Зевлади
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22.03.2021 21:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3XazvWazWXo Як СБУ повідомила ГПУ про НАБУ
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22.03.2021 21:56 Відповісти
снеслись ышо одними яйцами...- откуда вид..??? - как всегда сбоку...(
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22.03.2021 23:01 Відповісти
американцы против медведчука ввели санкции в 14 году и недавно против мохнорылого бени -- на этих двух крупных уродов куча дел лежит без движения РНБО признала медведчука пособником терористов . таких ИЗРАИЛЬ уничтожает физически . а наш мудак зеленый еще одно бюро придумало создать -- каждый день гонит зеленую пургу . то придумал деньги детям на рахунки будет ложить пинчук . сукис . фирташ или ахмет --- да они *** положили давно на УКРАИНУ --это их дойная корова . а яхты замки квартиры в ЕВРОПЕ по 100 млн долл они своим крысятам давно купили и ****** тоже --- лучше спроси у своего покровителя коломойского почему он жиреет с каждым годом а рабочим платит как в бангладэш и все вышеперечисленные твари тоже
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23.03.2021 05:53 Відповісти
в рашке тоже есть нечто подобное. Победила коррупция, но служба до сих пор получает зарплаты))
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23.03.2021 07:46 Відповісти
Чи потягне країна стільки спецухи
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23.03.2021 08:47 Відповісти
Еще одна голодная инвест няня, которая будет кушать за счет предпринимателей.
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23.03.2021 09:15 Відповісти
Коррупцию уже победили, теперь будут побеждать экономику.
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23.03.2021 09:34 Відповісти
Если в этот орган перейдут сотрудники отдела К СБУ, то на всей этой затее можно сразу ставить крест. Впрочем, крест можно ставить в любом случае так как во главе поставят еще одного из друзей преЗедента.
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23.03.2021 10:09 Відповісти
Зеленський підписав закон про створення Бюро економічної безпеки: Тепер СБУ зможе сконцентруватися на виконанні завдань, пов'язаних з безпекою держави - Цензор.НЕТ 5947
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23.03.2021 10:25 Відповісти
Ну сейчас нагонят туда старые прокурорские кадры, лучших пшонковских учеников и превратится новый БЭБ в унылый НАЗК во главе с Новиковым.
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23.03.2021 10:55 Відповісти
Ага, очередная контора по рубке бабла мусорами и прокурорами. Рискует превратится в НАБУ или НАЗК со спецпроверками от Новикова по утверждённым тарифам.))
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23.03.2021 11:18 Відповісти
Уже знаю людей, которые собираются в новое Бюро рубать бабки и пускают слюни. Многие прокурорские намылились из НАЗК, там у Новикова бабла не так много, жадный он…
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23.03.2021 11:45 Відповісти
 
 