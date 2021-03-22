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Україна може стати членом ЄС у проміжку від 5 до 10 років, - Шмигаль

Україна може стати членом ЄС у проміжку від 5 до 10 років, - Шмигаль

Вирішальним фактором у процесі вступу України в ЄС є прогрес у проведенні реформ у країні.

Про це прем'єрміністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю Handelsblatt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"У боротьбі з корупцією або в питанні правосуддя повинні бути досягнуті європейські стандарти. Ми інтенсивно над цим працюємо. Ми також проводимо переговори з Брюсселем щодо Угоди про Спільний авіаційний простір і загальні стандарти енергетичного ринку. Перш за все, це стосується інтеграції Об'єднаної енергетичної системи України із загальноєвропейською енергосистемою ENTSO-E. Ми наближаємося до Європи крок за кроком", - наголосив він.

Крім цього, він зазначив, що Україна готова стати членом ЄС і прагне прискорити цей процес, оскільки багато українців віддали своє життя у війні з Росією за цю ідею.

"Нашим бажанням є в проміжку від 5 до 10 років стати членом ЄС. Це, звичайно, залежить не тільки від нас, а від 27 інших країн. Це ж стосується і НАТО. Україна прагне отримати членство в Північноатлантичному альянсі. Ми вже дуже тісно співпрацюємо з НАТО. Свідченням цього є заява генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, що "двері НАТО відкриті для України".

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Топ коментарі
+15
А может и не стать.... Гребаный стыд и это заявляет премьер....
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22.03.2021 13:53
+12
Пошли Нью-васюки.
Видно опять шото украли.
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22.03.2021 13:57
+9
Где то я уже это слышал, шмуль ты хотя б за это время увеличь ВВП на душу населения в 2-3 раза, а то уже даже Белоруси в два раза больше
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22.03.2021 13:54
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А может и не стать.... Гребаный стыд и это заявляет премьер....
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22.03.2021 13:53 Відповісти
Так он (премьер) стал членом уже давно. Вот и переносит личный опыт на окружающий мир, не понимая кто он и где он.
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22.03.2021 14:30 Відповісти
это называется: народ, терпите нас еще 5 лет и будет вам Ивроппа.
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22.03.2021 16:33 Відповісти
Где то я уже это слышал, шмуль ты хотя б за это время увеличь ВВП на душу населения в 2-3 раза, а то уже даже Белоруси в два раза больше
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22.03.2021 13:54 Відповісти
Ось не бреши. Всы країни постсовка окрім Прибалтики та України ніщеброди. При тираничной владі. Там же банально жерти нема за що. А наш народ постійно туристами у Польшу на автобусах їздить!
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22.03.2021 14:51 Відповісти
Я официальную статистику смотрю)
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22.03.2021 14:54 Відповісти
Так розумію, нянєчек з дитсадків і санітарок на протестах в Мінську, навезли зі Львова і Києва? Але в нас нема зарплати в 100 дол, про які вони кажуть.
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22.03.2021 15:15 Відповісти
Ок, все нищие там
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22.03.2021 15:19 Відповісти
Я так не писав, не треба крайнощів, але казати що Білорусь живе краще за Україну, це перебор. Нема там нічого доброго, і це без війни і агресії московитів. є простий приклад, беремо середню ціну на квартиру в столицях і обласних центрах, як вважаєте де дорожча рівноцінна квартира, в Києві чи в Мінську, Гродно чи Львові?
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22.03.2021 15:24 Відповісти
скажу честно я не знаю по поводу квартир, я не утверждал что там лучше или хуже, это долгий разговор, я говорил по поводу показателя ВВП на душу населения, официальная статистика за 2018 год например, у Белоруссии этот показатель выше, по другим годам он тоже выше, как по мне нужно отталкиваться от общепризнанных экономических показателей, может я не прав, а можно сказать у нас больше значительно дорогих иномарок чем у них, значит мы лучше живем, может так
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22.03.2021 15:34 Відповісти
Вот про что я только говорю, например список МВФ за 2018 год, я думаю они хорошо в этом разбираются, Украина 131 место 2963$, Белорусь 91 место 6306$
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22.03.2021 15:40 Відповісти
Ну є така річ як паритет купівельної спроможності, ми там не відстаєм від білорусів, за винятком балтійців і можливо росіян, ми взагалі не відстаєм в постсовку, і то, у росіян більше різниця між багатитими і бідними.
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22.03.2021 17:02 Відповісти
Я и имею ввиду этот показатель ВВП по ППС на душу населения, то по статистике отстаем к сожалению, от среднего по ЕС так вообще в разы, поэтому и смешно заявление Шмыгаля при фактическом нулевом росте экономики, чтоб про это говорить то нужно стабильно расти по 7-8% на протяжении 10 лет
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22.03.2021 17:11 Відповісти
Вангующий дебилоид..
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22.03.2021 13:55 Відповісти
Об этом свидетельствуют данные https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1810931819069915 МОЗ.

***
В течение 21 марта в Киеве, а также во Львовской, Хмельницкой и Кировоградской областях не сделали ни одной прививки от коронавируса !!!

Согласно данным Минздрава, прививки проводилось 66 мобильными бригадами по иммунизации.
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22.03.2021 13:55 Відповісти
по состоянию на 22 марта в Украине зафиксировали https://prm.ua/v-ukraini-za-mynulu-dobu-zafiksuvaly-7893-novykh-vypadky-covid-19/ 7893 новых случая коронавирусной болезни
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22.03.2021 13:56 Відповісти
Може стати, а може не стати. Гарне слово - МОЖЕ....
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22.03.2021 13:55 Відповісти
Ключевые слова,зедебилов;может,возможно,скорей всего .будет.Необходимо недоумкам запретить эти слова и тогда им просто нечего будет сказать!
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22.03.2021 13:56 Відповісти
Между "нашим желанием" и "может стать" - большая разница.
Название статьи не соответствует содержанию.
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22.03.2021 13:56 Відповісти
Пошли Нью-васюки.
Видно опять шото украли.
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22.03.2021 13:57 Відповісти
Це він натякає щоб зелене недорозуміння вибрали на другий срок
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22.03.2021 13:58 Відповісти
интересная идея, создать уже сегодня трибунал по преступлениям пархатых зеленых недоумков. думаю там список уже на пару десятков как минимум, начиная от роспуска рады. на ПЖ для гаденыша потянет....
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22.03.2021 14:04 Відповісти
Ні. Це він натякає, що ми вступимо у ЄС лише тоді, коли закінчиться термін презедентства віслюка і його гоп-компанії.
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22.03.2021 14:28 Відповісти
С вами Зебилами хоть бы в Сомали не превратиться
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22.03.2021 13:59 Відповісти
Украина может стать членом ЕС в промежности
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22.03.2021 14:01 Відповісти
Через 5, а тем более 10 лет Шмыгло точно не будет во власти, поэтому пообщать, что два пальца об асфальт. Из серии "нынешнее поколение будет жить при коммунизме" или "каждой семье отдельную квартиру к 2000 году"
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22.03.2021 14:01 Відповісти
Закон сохранения массы денег в природе.
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22.03.2021 14:15 Відповісти
КРУТОЙ БИЗНЕС !!!! Знаю адрес где можно начистить рожу зескоту !!!! Цена умеренная
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22.03.2021 14:05 Відповісти
Дегенерат.
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22.03.2021 14:11 Відповісти
В странах Европейского союза нет таких хамских и невежественных президентов,а также такой несостоятельной и коррумпированной власти.
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22.03.2021 14:13 Відповісти
Місцями є, але там і не дють розкрадати цільові гранти. Якщо будують дорогу у Болгарії або Румунії за кошти ЄС то і будівельники в Німеччини.
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22.03.2021 14:55 Відповісти
Если целевые гранты не разворовываются, то это значит нет коррупции.Что нашей власти это не свойственно.А ещё вопрос: если там такой президент ,как наш хам и невежа?
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22.03.2021 17:58 Відповісти
и такое количество нарИда, верящего в цыганские чудеса?
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22.03.2021 18:19 Відповісти
Дурень думкою багатіє
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22.03.2021 14:15 Відповісти
прикольно звучит, есть глава ЕС, а есть член ЕС )))
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22.03.2021 14:22 Відповісти
Угу, голова Володін, а член Терешкова
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22.03.2021 15:18 Відповісти
в промежутке-50-100 лет, забыл шморгаль нолик
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22.03.2021 14:29 Відповісти
Така собі радянщина. Коли реальні результати відсутні, то лохам можна і обіцяти.
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22.03.2021 14:29 Відповісти
При Порошенко в нас би вже був ПДЧ
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22.03.2021 14:31 Відповісти
В принципі правильно, але вийде або Франція, або Німеччина, той хто лишиться, почне робити нову спілку.
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22.03.2021 15:20 Відповісти
Промежуток у Шмыгаля европейской ориентации.
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22.03.2021 14:43 Відповісти
"В борьбе с коррупцией или в вопросе правосудия должны быть достигнуты европейские стандарты. Мы интенсивно над этим работаем, Назначения"зе" указывают,что Украинское правосудие и другие органы государственной власти интенсивно заняла корупция ,которая успешно вывела Украину в мировые корупционные лидеры...
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22.03.2021 14:50 Відповісти
За десять років Україна може стати членом ЕС. Принаймні, вікно можливостей у цей час дійсно буде відкриватися. Та для цього Україна має бути хоча б такою, як була в 15-19 роках. Коли суспільство підштовхувало владу до руху вперед, а не зупиняло її від відкату назад.
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22.03.2021 14:54 Відповісти
До того часу вона може прпосто опинитись в ЄС "в промєжуткє". Мовчав би вже...
Безвіз Порошенко ще з 2011 року https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/10/161021_visas_announcements_sx обіцяв , хоч "домовленостей досягли" 2008-го, а "план отримання безвізу" узгодили 2010-го.
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22.03.2021 15:04 Відповісти
Під керівництвом Гундосого веселуна вона може стати лише тим "членом", яким він грав на роялі...
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22.03.2021 15:10 Відповісти
С ахметовскими крисами никогда не станем.
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22.03.2021 15:14 Відповісти
Так Шмигаль сам ахметовская криса.

Президент принадлежит Коломойскому. Кабмин принадлежит Ахметову. ВР по-братски поделена между олигархами.

Ну прям все условия для вступления в ЕС.
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22.03.2021 20:14 Відповісти
Я про єто и говорю..
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23.03.2021 00:25 Відповісти
в промежутке или промежности?
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22.03.2021 15:29 Відповісти
как то ни о чем вышло у Шмыгаля... можем стать, хотим, 5-10 лет... только общаться с вами на западе как то никто не горит желанием, только санкции начали точечно вводить
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22.03.2021 15:41 Відповісти
впрочем Шмыгаль часто так торгует "увереностью" в своих комментариях и выступлениях...он был уверен что быстро поборят ковид, был уверен что в первых рядах Украина получит вакцину, был очень уверен в тесном сотрудничестве с МВФ, в +500 тыс доп рабочих мест за полгода он был совсем уверен, в росте ввп был уверен и вся его вера все где то там, в будущем...в недалеком будущем...где то.
нет что б расказать как продвигаются дела с антикоррупционной политикой, с пдч для вступления в НАТО, независимостью НБУ, инвестициях, судебной реформой...но это скукотища и никому не интересно, главное что он уверен в евроинтеграции и вступлении в НАТО, а вера должна быть непоколибимой иначе не сбудется, имхо
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22.03.2021 16:04 Відповісти
Сразу после транша МВФ и роста ВВП Украины на 40%.

Теперь любой прогресс Украины возможен только во влажных мечтах зебилов.
Потому что под руководством дебила-наркомана со свитой воров и коррупционеров (о чем в ЕС прекрасно уже знают) ни о каком прогрессе речи быть не может.

И вступить с такими лидером и властью можно только в наркодиспансер, в тюрьму или в говно (что ЗЕ успешно демонстирует уже 2 года).
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22.03.2021 20:12 Відповісти
На это можно было рассчитывать, если бы при власти остался Порох и после него выбрали бы опять проукраинского президента.
А при зеленых будет только откат( на 5, 10 лет?), который следующий президент должен будет наверстывать!
Из-за таких "качелей" мы выбраться никуда из болота не можем!
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22.03.2021 22:11 Відповісти
 
 