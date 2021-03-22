Україна може стати членом ЄС у проміжку від 5 до 10 років, - Шмигаль
Вирішальним фактором у процесі вступу України в ЄС є прогрес у проведенні реформ у країні.
Про це прем'єрміністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю Handelsblatt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"У боротьбі з корупцією або в питанні правосуддя повинні бути досягнуті європейські стандарти. Ми інтенсивно над цим працюємо. Ми також проводимо переговори з Брюсселем щодо Угоди про Спільний авіаційний простір і загальні стандарти енергетичного ринку. Перш за все, це стосується інтеграції Об'єднаної енергетичної системи України із загальноєвропейською енергосистемою ENTSO-E. Ми наближаємося до Європи крок за кроком", - наголосив він.
Крім цього, він зазначив, що Україна готова стати членом ЄС і прагне прискорити цей процес, оскільки багато українців віддали своє життя у війні з Росією за цю ідею.
"Нашим бажанням є в проміжку від 5 до 10 років стати членом ЄС. Це, звичайно, залежить не тільки від нас, а від 27 інших країн. Це ж стосується і НАТО. Україна прагне отримати членство в Північноатлантичному альянсі. Ми вже дуже тісно співпрацюємо з НАТО. Свідченням цього є заява генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, що "двері НАТО відкриті для України".
Будь ласка, зачекайте...
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В течение 21 марта в Киеве, а также во Львовской, Хмельницкой и Кировоградской областях не сделали ни одной прививки от коронавируса !!!
Согласно данным Минздрава, прививки проводилось 66 мобильными бригадами по иммунизации.
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Видно опять шото украли.
Безвіз Порошенко ще з 2011 року https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/10/161021_visas_announcements_sx обіцяв , хоч "домовленостей досягли" 2008-го, а "план отримання безвізу" узгодили 2010-го.
Президент принадлежит Коломойскому. Кабмин принадлежит Ахметову. ВР по-братски поделена между олигархами.
Ну прям все условия для вступления в ЕС.
нет что б расказать как продвигаются дела с антикоррупционной политикой, с пдч для вступления в НАТО, независимостью НБУ, инвестициях, судебной реформой...но это скукотища и никому не интересно, главное что он уверен в евроинтеграции и вступлении в НАТО, а вера должна быть непоколибимой иначе не сбудется, имхо
Теперь любой прогресс Украины возможен только во влажных мечтах зебилов.
Потому что под руководством дебила-наркомана со свитой воров и коррупционеров (о чем в ЕС прекрасно уже знают) ни о каком прогрессе речи быть не может.
И вступить с такими лидером и властью можно только в наркодиспансер, в тюрьму или в говно (что ЗЕ успешно демонстирует уже 2 года).
А при зеленых будет только откат( на 5, 10 лет?), который следующий президент должен будет наверстывать!
Из-за таких "качелей" мы выбраться никуда из болота не можем!