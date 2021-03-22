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Шмигаль доручив внести зміни в план вакцинації, що дасть змогу швидше робити щеплення громадянам, - нарада в Зеленського

Шмигаль доручив внести зміни в план вакцинації, що дасть змогу швидше робити щеплення громадянам, - нарада в Зеленського

На селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, яка відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського, обговорили прискорення вакцинації і підтримку людей і бізнесу в "червоних" зонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що активних хворих в країні на сьогодні понад 263 тис.

"Із 63 тисяч ліжок з підведеним киснем заповнені 39 тис. ліжок інтенсивної терапії зайнято 2 652 з 4 909", - зазначив глава уряду.

Шмигаль додав, що 20 березня було проведено засідання Державної комісії з питань ТЕБ і НС, за підсумками якого до "червоної" зони були віднесені місто Київ та Одеська область. Крім того, сьогодні зранку за дорученням Президента України очільник уряду провів нараду з міністрами щодо розробки механізмів спільної з органами місцевого самоврядування підтримки бізнесу і людей у "червоних" зонах.

Також читайте: Київ у "червоній" зоні карантину: Кабмін рекомендував міністерствам перейти на дистанційку

Зеленський повідомив, що має намір якнайшвидше підписати ухвалений парламентом 19 березня закон, згідно з яким держава бере на себе відповідальність за наслідки після щеплення проти коронавірусу. Після цього постановою Кабінету Міністрів буде створено спеціальний компенсаційний фонд.

За результатами наради під головуванням Глави держави Денис Шмигаль доручив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову внести зміни до плану вакцинації, які дадуть змогу якнайшвидше вакцинувати громадян, що записались на щеплення через портал "Дія".

Також уряд працює над тим, щоб якнайшвидше отримати обіцяні вакцини від COVID-19. Наразі домовленості є не лише в межах програми COVAX, а й щодо вакцин Covishield, Sinovac, Pfizer.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що в українській армії вже вакциновано понад 13 тисяч осіб.

Дивіться: Фонд Порошенка відправив 30 кисневих концентраторів у 10 областей України: нестача кисню зараз - найбільша біда. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+7
А за последствия рекламы нарушений масочного и карантинного режима в Буковеле тоже на себя государство берет? А за продажу масок из Госрезерва? А за сигареты Друг?
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22.03.2021 13:56
+5
Вакцины нет, а куртка у степанова есть.
Шмыгалю тоже нужна куртка.
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22.03.2021 14:06
+4
да куда ж уже быстрее?
Шмыгаль поручил внести изменения в план вакцинации, что позволит быстрее делать прививки гражданам, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 3869
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22.03.2021 13:55
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подвезти новую партию шмурдяка из Индии и Китая обещали?
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22.03.2021 13:53 Відповісти
Шмыгаль поручил внести изменения в план вакцинации, что позволит быстрее делать прививки гражданам, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 8123
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22.03.2021 13:54 Відповісти
да куда ж уже быстрее?
Шмыгаль поручил внести изменения в план вакцинации, что позволит быстрее делать прививки гражданам, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 3869
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22.03.2021 13:55 Відповісти
ТТТ!!!
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22.03.2021 14:25 Відповісти
А за последствия рекламы нарушений масочного и карантинного режима в Буковеле тоже на себя государство берет? А за продажу масок из Госрезерва? А за сигареты Друг?
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22.03.2021 13:56 Відповісти
Нелох лично рекламировал, как не выполнять карантинные ограничения.Фоткался и ржал над зедебилами!Катаясь в Буковеле на лыжах.
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22.03.2021 14:00 Відповісти
Есть ли у вас План? Оооооо...судя по тому что Они говорят и делают, то у них не только план...Там полный набор психотропов и наркоты!
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22.03.2021 13:56 Відповісти
Вводите онлайн вакцинацию по программе "Країна в смартфоне", дыджылитизация так дыджылитизация! Под прогу как вмазаться онлайн бабла можно сп...ить больше чем на закупке вакцины, все равно работать по итогу ничего не будет...
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22.03.2021 13:56 Відповісти
Теперь в виде приложения:
Шмыгаль поручил внести изменения в план вакцинации, что позволит быстрее делать прививки гражданам, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 2495
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22.03.2021 13:59 Відповісти
Зеленский сообщил, что намерен как можно скорее подписать принятый парламентом 19 марта закон, согласно которому государство берет на себя ответственность за последствия после прививки против коронавируса. После этого постановлением Кабинета Министров будет создан специальный компенсационный фонд.Источник: https://censor.net/ru/n3254806

Це просто феєрично ) і яка людина. в здоровому глузді .після цього побіжить колоти собі лайно.щоб потім все життя пожинати наслідки своїх необдуманих дій. Про те .щоб довести в суді .що тяжкі наслідки спричинила саме вакцинація я взагалі промовчу.А всьому іншому я тільки за вакцинацію) Думайте шановні .якщо ще є чим)
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22.03.2021 13:58 Відповісти
вы можете умирать и без вакцины...
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22.03.2021 16:17 Відповісти
Наталочко .дорогуша .я вас розчарую страшно- ми всі помремо .хтось раніще .хтось пізніще) .так що ще буде видно хто швидше помре. ну а вам рекомендую йти ) Я надіюсь .ми порозумілися?)
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22.03.2021 16:28 Відповісти
План который позволит быстрее ловить граждан для вакцинации.
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22.03.2021 13:59 Відповісти
уроды походу не отошли от воскресных уколов герыча и нюханья кокса! какие нах изменения в план, если нет вакцины!
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22.03.2021 13:59 Відповісти
Вакцины нет, а куртка у степанова есть.
Шмыгалю тоже нужна куртка.
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22.03.2021 14:06 Відповісти
Теперь колоть будут не в руку, а в задницу на конвейере.
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22.03.2021 14:00 Відповісти
"намерен как можно скорее подписать"
Не могу понять. Ручка не пишет?
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22.03.2021 14:01 Відповісти
протокол о намерениях снаячала же нужно подписать перед самим подписанием..)
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22.03.2021 14:16 Відповісти
Ну,как снег зимой для комунальщиков всегда почему-то неожиданность,так и с вакцинацией:полгода было мало,чтоб "разработать план"
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22.03.2021 14:28 Відповісти
включє відосік на x 16 швидкість?
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22.03.2021 14:35 Відповісти
зрада-шмурдяк-шмурдяк-зрада.
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22.03.2021 15:16 Відповісти
И где этот план? где вакцина? не можем вакцинироваться, а вы кричите, что многие отказываются... де же правда?
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22.03.2021 16:14 Відповісти
 
 