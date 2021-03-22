Шмигаль доручив внести зміни в план вакцинації, що дасть змогу швидше робити щеплення громадянам, - нарада в Зеленського

На селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, яка відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського, обговорили прискорення вакцинації і підтримку людей і бізнесу в "червоних" зонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що активних хворих в країні на сьогодні понад 263 тис.

"Із 63 тисяч ліжок з підведеним киснем заповнені 39 тис. ліжок інтенсивної терапії зайнято 2 652 з 4 909", - зазначив глава уряду.

Шмигаль додав, що 20 березня було проведено засідання Державної комісії з питань ТЕБ і НС, за підсумками якого до "червоної" зони були віднесені місто Київ та Одеська область. Крім того, сьогодні зранку за дорученням Президента України очільник уряду провів нараду з міністрами щодо розробки механізмів спільної з органами місцевого самоврядування підтримки бізнесу і людей у "червоних" зонах.

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Зеленський повідомив, що має намір якнайшвидше підписати ухвалений парламентом 19 березня закон, згідно з яким держава бере на себе відповідальність за наслідки після щеплення проти коронавірусу. Після цього постановою Кабінету Міністрів буде створено спеціальний компенсаційний фонд.

За результатами наради під головуванням Глави держави Денис Шмигаль доручив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову внести зміни до плану вакцинації, які дадуть змогу якнайшвидше вакцинувати громадян, що записались на щеплення через портал "Дія".

Також уряд працює над тим, щоб якнайшвидше отримати обіцяні вакцини від COVID-19. Наразі домовленості є не лише в межах програми COVAX, а й щодо вакцин Covishield, Sinovac, Pfizer.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що в українській армії вже вакциновано понад 13 тисяч осіб.

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