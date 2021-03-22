Обмеження роботи транспорту в "червоних" зонах: Кабмін передав повноваження місцевій владі
Кабмін змінив порядок роботи транспорту в регіонах із "червоним" рівнем епідемічної небезпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Тепер регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у кожній області самостійно прийматимуть рішення про карантинні обмеження на автотранспорті й дорогах у регіонах" червоної "зони. За їхніми рішеннями будуть заборонятися регулярні йі нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним і залізничним транспортом", - ідеться в повідомленні.
Виняток становлять:
- транзитні перевезення;
- перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, включаючи водія, не більше 5-ти осіб без урахування дітей у віці до 14 років;
- перевезення службовим/орендованим автотранспортом підприємств, установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовані не менше ніж за 2 дні органи Нацполіції;
- перевезення пасажирів автотранспортом у міжнародному сполученні при наявності підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 48 годин.
"Також за окремим рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій буде заборонена посадка пасажирів в автомобільний або залізничний транспорт міжобласного сполучення, крім спеціальних залізничних рейсів", - додав Криклій.
Будь ласка, зачекайте...
Зрозуміло, ********. Вважаєте, що й ненавість народна буде перерозподілена?
Им лучше ни за что не отвечать, а винить во всём центральную власть.
Ну, например, улетевший люк во Львове.
Не должно быть шизофрении когда пассажири битком забитого метро выходят на остановку троллейбуса где надо ехать 50% сидячих мест.
Этодибилизмъ!
Ну то есть ограничение общественного транспорта в красной зоне Кабмин спихнул на места.
В 99% случаев местные этого делать не станут, потому что это коллапс жизни городов.
Какой смысл тогда на центральном уровне закрывать магазины, отели и кафе в красной зоне?
себя ответственность
20 декабря, 2018 13:23
В Украине нет эпидемии гриппа и ОРВИ, однако эпидемиологические пороги превышены в девяти областях.
Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.
Эпидемиологические пороги превышены в 9 областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Одесской.
В Минздраве отмечают, что превышение эпидемиологического порога не означает эпидемию.
За прошедшую неделю, 10-16 декабря, в Украине гриппом и ОРВИ заболели 213 084 человека. Из них 66,5% - это дети до 17 лет.
Это вообще без фальштестов и зарегистрированных, а сколько переболело по домам итого пол-миллиона в неделю. И коллапса не было и коек хватало. Мировая ложь