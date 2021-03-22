Обмеження роботи транспорту в "червоних" зонах: Кабмін передав повноваження місцевій владі

Кабмін змінив порядок роботи транспорту в регіонах із "червоним" рівнем епідемічної небезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Тепер регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у кожній області самостійно прийматимуть рішення про карантинні обмеження на автотранспорті й дорогах у регіонах" червоної "зони. За їхніми рішеннями будуть заборонятися регулярні йі нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним і залізничним транспортом", - ідеться в повідомленні.

Виняток становлять:

- транзитні перевезення;

- перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, включаючи водія, не більше 5-ти осіб без урахування дітей у віці до 14 років;

- перевезення службовим/орендованим автотранспортом підприємств, установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовані не менше ніж за 2 дні органи Нацполіції;

- перевезення пасажирів автотранспортом у міжнародному сполученні при наявності підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 48 годин.

"Також за окремим рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій буде заборонена посадка пасажирів в автомобільний або залізничний транспорт міжобласного сполучення, крім спеціальних залізничних рейсів", - додав Криклій.

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