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НАТО (6215) Разумков Дмитро (1526)

Реформування сфери безпеки відповідно до стандартів НАТО - пріоритет для України, - Разумков

Реформування військової сфери та сфери безпеки відповідно до стандартів НАТО є пріоритетом для України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР, заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Серед пріоритетів - перехід України на стандарти, норми та принципи НАТО. Ми суттєво просунулися за різними напрямами євроатлантичних реформ, зокрема, ухвалили важливі законодавчі акти та керівні документи у сфері безпеки і оборони", - повідомив Разумков на зустрічі з заступником генерального секретаря НАТО Мірчі Джоане в понеділок в Брюсселі.

Спікер нагадав, що Верховна Рада ухвалила закони України "Про оборонні закупівлі" та "Про розвідку", а також Стратегію національної безпеки України.

"Україна продовжить реформувати свою військову та безпекову сферу відповідно до стандартів НАТО", - підкреслив Разумков.

Реформування сфери безпеки відповідно до стандартів НАТО - пріоритет для України, - Разумков 01

За його словами, визнання партнером НАТО з розширеними можливостями є важливим етапом реалізації євроатлантичних прагнень України.

Глава українського парламенту зазначив, що План дій щодо членства України в НАТО є логічним і безальтернативним кроком для України на шляху євроатлантичної інтеграції.

"Ми хотіли б побачити ПДЧ для України в найближчій перспективі і сподіваємося на формування серед союзників необхідного консенсусу в цьому питанні", - сказав він.

Разумков підкреслив, що Україна вітає намір союзників підтвердити політику "відкритих дверей" Альянсу під час наступного саміту НАТО.

Керівник Верховної Ради також зазначив, що спільним пріоритетом і завданням Альянсу і України є відновлення засідань Комісії Україна-НАТО на високому рівні.

Реформування сфери безпеки відповідно до стандартів НАТО - пріоритет для України, - Разумков 02
Фото: сайт ВР

Крім того, він підкреслив, що парламентський вимір залишається важливою складовою політичного діалогу з НАТО і союзниками.

"Ми вдячні Парламентській асамблеї НАТО, а також союзникам, що було підтримано пропозицію України про перенесення проведення чергової весняної сесії ПА НАТО на кінець травня 2022 року в Києві. Я сподіваюся, що коронавірус не завадить нам в цьому", - сказав голова Верховної Ради.

За його словами, пріоритетним завданням для українського парламенту є посилення співпраці між Україною і НАТО, спрямованого на підтримку безпеки в євроатлантичному просторі.

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"Україна високо цінує незмінну солідарність союзників з нашою державою і рішучу позицію НАТО щодо триваючої агресії Російської Федерації в Криму і на Донбасі", - підкреслив Разумков.

Глава парламенту висловив вдячність державам-членам за підтримку внутрішніх реформ в Україні, а також за зацікавленість і підтримку ініціативи України щодо створення "Кримської платформи", кінцевою метою якої є деокупація Криму.

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...ну да, ну да, сеть ломбардов ты уже отреформировал, слизняк
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22.03.2021 14:20 Відповісти
Маладой риганал розпатякує про НАТУ.
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22.03.2021 14:21 Відповісти
балаболка пучеглаза, поверніть спочатку харчування ЗСУ по стандартам НАТО.
А поки що у вас одна стандартна балаканина..
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22.03.2021 14:21 Відповісти
Пророссийски настроеный п#дар заявляет что для него приоритет это НАТО? Какой то сюр )))
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22.03.2021 14:26 Відповісти
Для Якуневіча вступ до ЄС теж був пріоритетом
Треба дивитись на дії, а там лише зрив реформ да зниження боєздатності
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22.03.2021 14:28 Відповісти
Реформування сфери безпеки відповідно до стандартів НАТО - пріоритет для України, - Разумков - Цензор.НЕТ 2033 Укрїна не роSSiя
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22.03.2021 14:41 Відповісти
В Черное море вошли корабли НАТО в небывалом ранее количестве
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22.03.2021 14:43 Відповісти
Мы существенно продвинулись по различным направлениям евроатлантических реформ, в частности приняли важные законодательные акты и руководящие документы в сфере безопасности и обороны", бумажки это существенно ,но делов нима
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22.03.2021 14:53 Відповісти
наглядові ради тре збільшувати. повинно бути від кожної партії окремо по раді. в кожній установі. міністерства, школи, садочки, спецжитло малюські у т.ч.
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22.03.2021 15:58 Відповісти
 
 