Тенденція хороша, введені епідобмеження дають результати, - голова Івано-Франківської ОДА про ситуацію з коронавірусом у регіоні
Івано-Франківська область зараз залишається в "червоній" зоні. За останній тиждень рівень захворюваності COVID-19 у регіоні почав стабілізуватися.
Про це написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Тенденція хороша, але це не причина розслаблятися. Введені Кабінетом Міністрів України епідемічні обмеження дають результати. Строгий карантин - це один із методів стримати хворобу. Тому його потрібно дотримуватися. Без винятків!", - зазначив він.
Крім цього він нагадав, що іншим методом боротьби з COVID-19 є вакцинація.
"Вона активно проводиться на Прикарпатті. Але зробити щеплення всім і відразу неможливо. Відповідно, не варто думати, що якщо почалася вакцинація, то про карантин можна забути. Тільки спільними зусиллями можна боротися з COVID-19", - додав Бойчук.
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Это обычное волнообразное течение эпидемии. Набрался количество инфицированных свыше порога - получите резкий скачок заболеваемости. Отболело определенное количество и пока не наберется новое количество - это и есть положительная динамика. Но это не в коей мере не говорит о стабилизации ситуации. Это - временное затишье.
22 березня, в Івано-Франківську на площі перед ОДА несподівано виник багатолюдний мітинг. Молоді люди виступають проти чинного губернатора Андрія Бойчука (який, нагадаємо, працює на посаді з 26 грудня минулого року) і вимагають його відставки. Називають Бойчука людиною Медведчука та його бізнес-партнером; використовують образливу (ненормативну) лексику.
20 декабря, 2018 13:23
В Украине нет эпидемии гриппа и ОРВИ, однако эпидемиологические пороги превышены в девяти областях.
Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.
Эпидемиологические пороги превышены в 9 областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Одесской.
В Минздраве отмечают, что превышение эпидемиологического порога не означает эпидемию.
За прошедшую неделю, 10-16 декабря, в Украине гриппом и ОРВИ заболели 213 084 человека. Из них 66,5% - это дети до 17 лет.
Это вообще без фальштестов и зарегистрированных, а сколько переболело по домам итого пол-миллиона в неделю. И коллапса не было и коек хватало. Мировая ложь