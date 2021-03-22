Протест ФОПів у центрі Києва: поліція просить водіїв уникати поїздок у центральну частину міста. ФОТО
Учасники акції протесту перебувають на Європейській площі й рухаються по колу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція Києва в Telegram.
"Уникайте поїздок по центральній частині міста і по вулицях: Хрещатик, Богдана Хмельницького, Грушевського, Михайлівська, Володимирський узвіз", - ідеться в повідомленні поліції.
Як повідомлялося раніше, в Києві проходить акція протесту ФОПів. Раніше активісти перекрили вулицю Грушевського.
Топ коментарі
+9 саша паламарчук
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показати весь коментар22.03.2021 14:53
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афоня, ну какой он тебе "петя"?
И главное до дебилов никак не доходит!!!
Мало что ли нужных профессий кроме купи-продай.
а еще
многие работают по предварительным заказам.
Они не работают с деньгами, для этого есть бухгалтерия.
И кстати, что-то я не читал чтобы промпредприятия требовали для себя преференций.
и в ордынских подъездах насрать, и шапито раскрасить.
Жрите теперь, ФОПы, не обляпайтесь. Так вам и надо, идиоты.