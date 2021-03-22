УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7459 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 718 2
карантин (18171) транспорт (1359) Укрзалізниця (6684) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Автоматичного транспортного локдауну не буде. Висадка і посадка пасажирів у "червоних" зонах буде обмежуватися за рішенням комісій ТЕБ та НС, - "Укрзалізниця"

Автоматичного транспортного локдауну не буде. Висадка і посадка пасажирів у

22 березня Кабінет Міністрів України погодив зміни щодо порядку застосування транспортних обмежень для "червоних зон". Так, транспортні обмеження будуть вводитися окремими рішеннями відповідних державних або регіональних комісій по кожному регіону, а не автоматично за фактом потрапляння регіону в офіційний перелік "червоних зон" за рішенням Міністерства охорони здоров'я.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

"Це означає, що чинний розклад руху поки залишається без змін, а отже, ніяких обмежень висадки/посадки в Києві, Одеській і Сумській областях не відбудеться до того, як Державна або регіональні комісії не приймуть свої рішення, попередньо зваживши всі фактори ризику в зв'язку з потенційною масштабною зупинкою транспорту", - наголошується в повідомленні.

Зазначають також, що зокрема, рішення щодо Києва очікується до кінця дня 22 березня, про що "Укрзалізниця" повідомить додатково.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що Кабмін передав місцевій владі повноваження щодо обмеження роботи транспорту в "червоних" зонах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обмеження роботи транспорту в "червоних" зонах: Кабмін передав повноваження місцевій владі
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...автоматического не будет - будет ручной в турборежиме(с)
показати весь коментар
22.03.2021 14:50 Відповісти
да походу, на фоне попятной Кабмина, будет любой локдаун, кроме транспортного

все равно что забрать у больного диабетом сахарную пудру, но оставить сахар
показати весь коментар
22.03.2021 15:17 Відповісти
 
 