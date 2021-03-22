Автоматичного транспортного локдауну не буде. Висадка і посадка пасажирів у "червоних" зонах буде обмежуватися за рішенням комісій ТЕБ та НС, - "Укрзалізниця"

22 березня Кабінет Міністрів України погодив зміни щодо порядку застосування транспортних обмежень для "червоних зон". Так, транспортні обмеження будуть вводитися окремими рішеннями відповідних державних або регіональних комісій по кожному регіону, а не автоматично за фактом потрапляння регіону в офіційний перелік "червоних зон" за рішенням Міністерства охорони здоров'я.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

"Це означає, що чинний розклад руху поки залишається без змін, а отже, ніяких обмежень висадки/посадки в Києві, Одеській і Сумській областях не відбудеться до того, як Державна або регіональні комісії не приймуть свої рішення, попередньо зваживши всі фактори ризику в зв'язку з потенційною масштабною зупинкою транспорту", - наголошується в повідомленні.

Зазначають також, що зокрема, рішення щодо Києва очікується до кінця дня 22 березня, про що "Укрзалізниця" повідомить додатково.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що Кабмін передав місцевій владі повноваження щодо обмеження роботи транспорту в "червоних" зонах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обмеження роботи транспорту в "червоних" зонах: Кабмін передав повноваження місцевій владі