Затриманому після акції під ОП Сорду завтра обиратимуть запобіжний захід у Печерському райсуді (оновлено)
Письменникові, ветерану і засновнику видавництва "Будинок химер" Владові Сорду, якого поліція затримала після акції на підтримку активіста Сергія Стерненка біля Офісу Президента, сьогодні будуть обирати запобіжний захід.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Стерненка.
"Сьогодні ввечері після 18:00 у Печерському суді (Володимирська, 15) будуть обирати запобіжний захід для Влада Сорда", - йдеться в повідомленні.
Пізніше в Telegram-каналі Стерненка повідомили, що засідання суду переносять на завтра.
Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн. В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участі силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.
Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу Президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу в 93-й ОМБр "Холодний Яр".
Будь ласка, зачекайте...
перелік великий.
https://twitter.com/eugene_lir #Сордуволю (лїр) https://twitter.com/eugene_lir @eugene_lir https://twitter.com/eugene_lir/status/1374008135539638276 57 мин
Це якийсь треш.
Суд переніс розгляд справи на завтра, "не раніше обіду".
Про це ми дізналися кілька хвилини тому.
Влад почувається нормально, вам всім вітання.
СЬОГОДНІ О 18 НІЧОГО НЕ БУДЕ.
Зміни у зв'язку з клопотанням про цілодобовий домашній арешт.
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Оригінальне юридичне формулювання страти на шибениці
Это только ты, лежа на диване, видишь только окна.
Кстати, ни на одном видео не видно, как Сорд бьет окна. Просто он не трус и от ментов не побежал ...
Источник: https://censor.net/ru/n3254837
Як показує досвід сусідів, біларуські та хабаровські народні гуляння мають ефективність нуль цілих хій десятих.
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fixed
зеЛю и его банду ждет тюряга.
Совершил бы убийство - другое дело. Свободен!
Такое у нас нынче кривосудие после стольких судебных реформ.
Кстати нападавший в отличии от стерненки был коренной одессит, причем тут балалайня? Туда сбежал второй нападавший
Дружище, завязывай бухать
(добре якщо із можливістю застави - гадаю, знайдуться сили, які внесуть суму, най той суд вдавився...)
Приклад - Майдан 2013/14.
З чисто юридичного боку - ще й яке порушення. Але що було б, якби Україна законослухняно проковтнула держзраду влади?
пс. на Майдане людей побили и убили. ты не сравнивай *** с пальцем.
Завжди за графіті на стіні в Києві давали штраф 170-340 грн!
Злочином є суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.
Тепер читаємо визначення адмінпроступку:
А адміністративний проступок - протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.
Тому ні, немає значення, яка будівля!
карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.
2. Ті самі дії, вчинені групою осіб, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.»
плюс я уверен, что большинство людей против того что бы били там стёкла, хоть герои войны, хоть какие то неадыватные черти.
Ну ок, не подобається підземний перехід, хтось на стіні райвідділку поліції якщо щось намалює чи на паркані якогось державного заводу - то все одно буде адмінпротокол!
Кримінал іде або за нанесення пошкоджень людини, або за небезпечний вчинок типу спаленого автомобіля чи кинутого вибухового пристрою (якщо без жертв, звичайно)...
І так, якщо він "стукач СБУ" - чому смороду не відмазали його від тюремного висновку?
Знай, підставляй у класичну формулу "Свабоду Юрію Дєтачкіну" нового персонажа, а шаблонні заготовки/підвивання/надривні гасла - давно під рукою. Копіпасти собі в дві руки, та підраховуй сякий-такий дохід за кількість постів.
Одні бовдури за копійки горлопанять та обсцикають двері, другі за копійки "розганяють хвилю". Уявляючи себе, при цьому, неабиякими "патріотами"...
Нічого нового під сонцем.
Тим більше у діях підозрюваного не було суспільної небезпеки, а суспільна небезпека - основна відмінність злочину від адмінпроступку.
Якби підозрюваний на копа напав чи поліцейську машину спалив, то це була б. Ст. 296, а так це чиста адмінка!