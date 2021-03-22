Затриманому після акції під ОП Сорду завтра обиратимуть запобіжний захід у Печерському райсуді (оновлено)

Письменникові, ветерану і засновнику видавництва "Будинок химер" Владові Сорду, якого поліція затримала після акції на підтримку активіста Сергія Стерненка біля Офісу Президента, сьогодні будуть обирати запобіжний захід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Стерненка.

"Сьогодні ввечері після 18:00 у Печерському суді (Володимирська, 15) будуть обирати запобіжний захід для Влада Сорда", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в Telegram-каналі Стерненка повідомили, що засідання суду переносять на завтра.

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн. В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участі силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу Президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу в 93-й ОМБр "Холодний Яр".

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