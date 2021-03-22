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Затриманому після акції під ОП Сорду завтра обиратимуть запобіжний захід у Печерському райсуді (оновлено)

Затриманому після акції під ОП Сорду завтра обиратимуть запобіжний захід у Печерському райсуді (оновлено)

Письменникові, ветерану і засновнику видавництва "Будинок химер" Владові Сорду, якого поліція затримала після акції на підтримку активіста Сергія Стерненка біля Офісу Президента, сьогодні будуть обирати запобіжний захід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Стерненка.

"Сьогодні ввечері після 18:00 у Печерському суді (Володимирська, 15) будуть обирати запобіжний захід для Влада Сорда", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в Telegram-каналі Стерненка повідомили, що засідання суду переносять на завтра.

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн. В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участі силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу Президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу в 93-й ОМБр "Холодний Яр".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оцінку пошкодженої після акції на підтримку Стерненка будівлі ОП проводило Держуправління справами, - пресслужба президента
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Топ коментарі
+39
Коли запобіжну міру будуть обирати татарову, портнову, медвечуку ?
перелік великий.
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22.03.2021 15:37
+30
эпоха мерзости ...гопники судят героев...
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22.03.2021 15:40
+20
тримайся, Воїне!
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22.03.2021 15:52
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Коли запобіжну міру будуть обирати татарову, портнову, медвечуку ?
перелік великий.
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22.03.2021 15:37 Відповісти
Після того як скинемо зеленського
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22.03.2021 16:39 Відповісти
https://twitter.com/eugene_lir

https://twitter.com/eugene_lir #Сордуволю (лїр) https://twitter.com/eugene_lir @eugene_lir https://twitter.com/eugene_lir/status/1374008135539638276 57 мин

Це якийсь треш.
Суд переніс розгляд справи на завтра, "не раніше обіду".
Про це ми дізналися кілька хвилини тому.
Влад почувається нормально, вам всім вітання.
СЬОГОДНІ О 18 НІЧОГО НЕ БУДЕ.
Зміни у зв'язку з клопотанням про цілодобовий домашній арешт.
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22.03.2021 17:39 Відповісти
> запобіжну міру <

...
Оригінальне юридичне формулювання страти на шибениці Затриманому після акції під ОП Сорду завтра обиратимуть запобіжний захід у Печерському райсуді (оновлено) - Цензор.НЕТ 750
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22.03.2021 18:50 Відповісти
Суддя оксана царевич шолє?
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22.03.2021 15:39 Відповісти
наградить
Задержанному после акции под ОП Сорду сегодня будут избирать меру пресечения в Печерском райсуде - Цензор.НЕТ 9456
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22.03.2021 15:39 Відповісти
эпоха мерзости ...гопники судят героев...
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22.03.2021 15:40 Відповісти
вікна бити це не геройство!
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22.03.2021 16:33 Відповісти
Причем тут окна? Очнись. Он прошел Иловайск и другие горячие точки, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр". У него грудь в орденах и медалях.
Это только ты, лежа на диване, видишь только окна.
Кстати, ни на одном видео не видно, как Сорд бьет окна. Просто он не трус и от ментов не побежал ...
Источник: https://censor.net/ru/n3254837
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22.03.2021 17:39 Відповісти
видео вроде как есть... в ютубе забиваем: watch?v=qGSU15DFtds и смотрим с 3.20
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22.03.2021 19:06 Відповісти
И что теперь? Прощать ему банальную уголовщину?
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23.03.2021 07:33 Відповісти
нет, повесить судью
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23.03.2021 08:28 Відповісти
У цій ситуації бити вікна - це ще таке... Профілактика, можна сказати.
Як показує досвід сусідів, біларуські та хабаровські народні гуляння мають ефективність нуль цілих хій десятих.
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22.03.2021 19:00 Відповісти
Хіба це вперше?
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22.03.2021 19:42 Відповісти
73% за это голосовали
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22.03.2021 20:15 Відповісти
Печерський суд - самий "гуманный суд в мире"
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22.03.2021 15:41 Відповісти
Печерський суд - самий "пещерный суд в мире"

...
fixed
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22.03.2021 18:55 Відповісти
а точно це саме він бив вікна? Я чогось на відео такої вже відвертої схожості не знаходжу...
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22.03.2021 15:44 Відповісти
А "профіль ходи"? Як у Антоненка?...
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22.03.2021 16:41 Відповісти
тримайся, Воїне!
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22.03.2021 15:52 Відповісти
мразь портнов будет судить ветерана...
зеЛю и его банду ждет тюряга.
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22.03.2021 15:55 Відповісти
Бить окна не стоило. Да и зачем эти фаеры, крик, толкотня. Пришли - сели на землю и сидите до победы. К вам присоединятся тысячи и тысячи. А так, встали на уровень папуасов.
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22.03.2021 16:03 Відповісти
давай еще сади ветеранов, себе ж могилу выроете, зеленые дебилы блд...
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22.03.2021 17:04 Відповісти
Держись, патриот! За хулиганку, 12 лет не дадут, надеюсь.
Совершил бы убийство - другое дело. Свободен!
Такое у нас нынче кривосудие после стольких судебных реформ.
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22.03.2021 17:27 Відповісти
интересно....а согласно закона...за издевательство суда УКРАИНЫ над СТЕРНЕНКО...ибо это СТЕРНЕНКА выкрали ...а не СТЕРНЕНКО выкрал человека...какая мера пресечения причастных к наговору людей.??????
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22.03.2021 17:35 Відповісти
Пожизненно! https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/82/2015#Text Указ президента!
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22.03.2021 18:32 Відповісти
Не выкрали, а посадили чтоб дождался отсавшихся двух судов за убийство и крышевание одесских барыг.
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22.03.2021 21:48 Відповісти
интересная позиция у вас.....убийство где произошло?????у входа в дом СТЕРНЕНКА....правильно???????какого хрена нападавший был не у себя в россии...а нападал на СТЕРНЕНКА?????или СТЕРНЕНКО должен был дать себя убить?????
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22.03.2021 21:55 Відповісти
Если Вы прочтете статью 118 криминального кодекса Украины то узнаете как правильно квалифицировать действия стерненко при фабуле, что он убил безоружного человека за 100 метров от места нападения на себя.
Кстати нападавший в отличии от стерненки был коренной одессит, причем тут балалайня? Туда сбежал второй нападавший
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22.03.2021 22:05 Відповісти
фабула ...действия при фабуле нападения на СТЕРНЕНКА--------....странная квалификация одесссссита.....безоружного одесссита.!!!!!!!!!!!!!....что делал одессссит за 100 метров от места жительства СТЕРНЕНКА???????или ето СТЕРНЕНКО был в 100метрах от дома оесссита???
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22.03.2021 23:54 Відповісти
https://censor.net/ru/user/480960 ...какого хрена нападавший был не у себя в россии...а нападал на СТЕРНЕНКА?????

Дружище, завязывай бухать
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23.03.2021 08:14 Відповісти
Цікаво, невже печерний суд настільки відморожений, що призначить утримання під вартою?
(добре якщо із можливістю застави - гадаю, знайдуться сили, які внесуть суму, най той суд вдавився...)
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22.03.2021 18:48 Відповісти
"Писателю, ветерану и основателю издательства "Дом химер" и то, что он воевал и герой" заканчивается в тот момент, когда он нарушил Уголовный кодекс Украины.
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22.03.2021 18:49 Відповісти
Бувають у житті надзвичайні ситуації, коли Кримінальний Кодекс йде нахій.
Приклад - Майдан 2013/14.
З чисто юридичного боку - ще й яке порушення. Але що було б, якби Україна законослухняно проковтнула держзраду влади?
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22.03.2021 18:53 Відповісти
а какая была надвичайна ситуация вечером под администрацией президента? и как помогло /Украине побитые стёкла?
пс. на Майдане людей побили и убили. ты не сравнивай *** с пальцем.
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22.03.2021 19:52 Відповісти
А з яких це пір побиті вікна і помальовані стіни це кримінал, а не адмінпорушення, за яке дають штраф, або максимум 15 діб адмінарешту?
Завжди за графіті на стіні в Києві давали штраф 170-340 грн!
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22.03.2021 19:59 Відповісти
спірне питання, в чиїй поведінці явна неповага до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, а ще в народі кажуть хуцпа, в діях ветерана, чи ОП, ВР, КМ, України не хочу писати, бо вони не українські.
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22.03.2021 21:02 Відповісти
Так он же не твой хлев обрисовал, а гос здание. В США уже бы пристрелили давно.
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22.03.2021 21:50 Відповісти
У Франції фермери під час протестів державну будівлю лайном вимазали і ніхто не сів...
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22.03.2021 22:24 Відповісти
Не чув про таке, але і тут ніхто не сяде. Розглядається міра запобіжного заходу, яка встановлюється на 60 днів і далі може продовжуватися чи бути скасована. 7 років за *********** может бути виключно у випадку якщо у Сорда була вогнепальна/холодна зброя, протокол затримання ніхте не дивився. А якщо її не було то санкція за *********** буде до 4 років через те, що група осіб. А запобіжний тут буде - домашній арешт.
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22.03.2021 22:31 Відповісти
Реальний чи умовний строк за *********** - це якщо комусь морду набили! А за побиті вікна і розмальовані стіни ще з часів совка давали штраф або 15 діб! Ну або виправні роботи, як в "Операції И"...
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22.03.2021 22:43 Відповісти
***********, передбачене як в адміністративному кодексі, так і в кримінальному. Розмальовувати офіс Президента, Кабмін, НБУ, Верховну Раду - злочин, а розмальовувати пішохідний перехід, паркан, телефонну будку - адміністативне правопорушення. Це якщо зовсім спростити
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22.03.2021 22:50 Відповісти
Ні, читаємо визначення злочину у Кримінальному кодексі:
Злочином є суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.
Тепер читаємо визначення адмінпроступку:

А адміністративний проступок - протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Тому ні, немає значення, яка будівля!
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22.03.2021 22:57 Відповісти
Стю 296 кк «***********, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, -
карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.
2. Ті самі дії, вчинені групою осіб, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.»
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22.03.2021 22:58 Відповісти
Відмінність злочину від адмінпроступку - суспільна небезпека... У діях підозрюваного небезпеки не було. Бився би він з поліцейськими - я б тут нічого не писав, це була б 100% Ст. 296. Палив би Пріус - полійейський - теж саме. А так - чисто адмінпорушення!
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22.03.2021 23:02 Відповісти
только это было повреждено государственное имущество, за которое весь народ платил и платит налоги. поэтому возможна другая подсудность.
плюс я уверен, что большинство людей против того что бы били там стёкла, хоть герои войны, хоть какие то неадыватные черти.
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22.03.2021 22:10 Відповісти
І що? Розмальовані стіни в підземних переходах - теж державне майно!
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22.03.2021 22:21 Відповісти
подземные переходы не государсвенная собственность. учите мат часть.
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22.03.2021 22:41 Відповісти
Комунальна власність є різновидом державної власності...

Ну ок, не подобається підземний перехід, хтось на стіні райвідділку поліції якщо щось намалює чи на паркані якогось державного заводу - то все одно буде адмінпротокол!
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22.03.2021 22:45 Відповісти
ау, не за надписи разговор. стекла побил.
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22.03.2021 23:14 Відповісти
Та навіть за побиті вікна все одно буде штраф і адмінпротокол!

Кримінал іде або за нанесення пошкоджень людини, або за небезпечний вчинок типу спаленого автомобіля чи кинутого вибухового пристрою (якщо без жертв, звичайно)...
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22.03.2021 23:16 Відповісти
есть статья хулиганство.
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23.03.2021 10:21 Відповісти
За *********** є кримінальна і адміністративна стаття... За побиті вікна і розмальовані стіни завжди адмінка була, кримінальну статтю за *********** зазвичай за мордобой дають!
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23.03.2021 10:27 Відповісти
І так, для довідки, в 2021 на офіс презедента виділили 1,27 млрд. грн з бюджету - на 40% більше, ніж в 2020... Не зажирно народні податки так використовувати?
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22.03.2021 22:25 Відповісти
и что ? можно стёкла бить?
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22.03.2021 22:42 Відповісти
Надзвичайна ситуація - свавілля влади та судилища над захисниками країни. Недостатньо?
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22.03.2021 20:04 Відповісти
тебе ниже и выше ответили.
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22.03.2021 22:06 Відповісти
Это сбушный стукач, в очках с нулевыми диоптриями теперь наш защитник? А как же надя?
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22.03.2021 22:38 Відповісти
А які у вас їсти заснування для такого твердження?
І так, якщо він "стукач СБУ" - чому смороду не відмазали його від тюремного висновку?
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22.03.2021 22:54 Відповісти
Я не примушую вірити тому, що я написал, але Вас очікує ще багато дивного попереду щодо особи Стерненка. Не відмазали. Більш того, відхрестились та прискорили)
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22.03.2021 23:03 Відповісти
Більше у моєму запитанні ніщо не здивувало? ))
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22.03.2021 23:17 Відповісти
Його утворення не дозволяє це зрозуміти...
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23.03.2021 10:18 Відповісти
дещо помиляєтесь, якраз то КК громадяни в 2013-2014 році не послали, а в законний спосіб протидіяли дрежавній зраді, і в подальшому здійснювали захист себе і держави без перевищення меж необхідної оборони саме від зрадників і злочинців.
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22.03.2021 20:58 Відповісти
Маєте рацію, звісно. Але на той момент, коли фінал зарубу ще був невідомий, така силова непокора була "чревата боком"...
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22.03.2021 22:50 Відповісти
Коли йдуть герої, на арену виходять клоуни.
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22.03.2021 19:18 Відповісти
Хрін їм в дупу, а не Сорда!
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22.03.2021 20:15 Відповісти
...у заполошних все по "накатаній".
Знай, підставляй у класичну формулу "Свабоду Юрію Дєтачкіну" нового персонажа, а шаблонні заготовки/підвивання/надривні гасла - давно під рукою. Копіпасти собі в дві руки, та підраховуй сякий-такий дохід за кількість постів.
Одні бовдури за копійки горлопанять та обсцикають двері, другі за копійки "розганяють хвилю". Уявляючи себе, при цьому, неабиякими "патріотами"...
Нічого нового під сонцем.
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22.03.2021 20:38 Відповісти
Будет ночной домашний арест. Завтра отпустят толкиениста.
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22.03.2021 21:53 Відповісти
А чому б не обійтися просто штрафом, як малолєткам, які всі стіни з балончика в мене по району пообмальовували? Ну блін, їх як ловлять, то їм кримінал не шиють!
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22.03.2021 22:47 Відповісти
Запобіжний захід не передбачає штраф. Запобіжні заходи це особисте зобовязання, порука, застава, домашній арешт та тримання під вартою. Штраф - це вже покарання і воно могло мати місце якщо була б ч. 1 ст. 296 кк, а оскільки тут група осіб то вже щонайменш буде частина друга. Якщо звичайно вину доведуть.
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22.03.2021 22:57 Відповісти
Ні, я маю на увазі адмінпротокол замість кримінальної справи, штраф і відшкодування збитків. Карати гривнею за таке доцільніше, ніж строком (хай навіть умовним!).

Тим більше у діях підозрюваного не було суспільної небезпеки, а суспільна небезпека - основна відмінність злочину від адмінпроступку.

Якби підозрюваний на копа напав чи поліцейську машину спалив, то це була б. Ст. 296, а так це чиста адмінка!
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22.03.2021 22:59 Відповісти
Краще піди спробуй розбити вікна у Білому домі чи Капітолії, а заодно розмалювати там все фарбою. Місцеві пояснять тобі за адмінку 9-мм аргументами.
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23.03.2021 01:03 Відповісти
Аваков совсем охренел! Всякие добкини, новинские, шуфричи... спокойно себе гуляют, а патриотов арестовивают. Полний маразм на верху.
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23.03.2021 07:24 Відповісти
судей на кол !
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23.03.2021 08:29 Відповісти
зеленский унылое гуано
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23.03.2021 08:30 Відповісти
 
 