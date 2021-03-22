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Прихильники Стерненка анонсували чергову акцію під ОП: "Наступна зустріч - у день апеляції"

Прихильники Стерненка анонсували чергову акцію під ОП:

Активісти анонсували ще одну акцію біля стін Офісу Президента на підтримку Сергія Стерненка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на сторінці Стерненка у Facebook.

"Дякуємо, що ви прийшли в суботу. Тільки сміливі можуть зламати систему. Це була чудова мирна акція - під Офісом Президента не було жодного постраждалого і жодної сутички... Наша наступна зустріч - у день апеляції. Київ, Банкова, Офіс Президента. Дата буде відома незабаром. Готуймося", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн. В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участі силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу Президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оцінку пошкодженої після акції на підтримку Стерненка будівлі ОП проводило Держуправління справами, - пресслужба президента
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Топ коментарі
+21
приходь сам на акцію і все роскажи, хто бандит, а хто - герой.
Коли такі, як ти сиділи по домівках на дупах рівненько, такі як Стерненко палили вату в Одесі.
А такі, як затриманий Змій - захищали Україну. Так що стули пельку
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22.03.2021 15:56
+18
Забавно да ,Щербича ,который содействовал созданию одесской респубики не осудили и сейчас он депутат ,а Стерненко, благодаря которому Одесса осталась украинской и который противодействовал таким как этот Щербич сейчас сидит в сизо это по твоему правосудие ?
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22.03.2021 16:12
+14
Прихильники Стерненка анонсували чергову акцію під ОП: "Наступна зустріч - у день апеляції" - Цензор.НЕТ 7606
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22.03.2021 15:58
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Ні, їх дії направлені на узурпацію влади та створення репресивного апарату, а наші дії мають мету не допустити цього. Тому розкачувати до падіння - потрібно, а нічого не робити - небезпечно.
До того ж поки скидання влади не є вимогами протесту, зараз лише вимагаємо справедливості та реформ, але все може змінитись дуже швидко.
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22.03.2021 16:37 Відповісти
Наступного разу, щоб сильніше "розкачати", насерете під дверима ОП? Чи цього разу всередину зайдете і накладете купи там? От то потужний протест буде!
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22.03.2021 18:31 Відповісти
Якщо зайдемо то вже не вийдемо, нам ще власний уряд формувати
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22.03.2021 20:16 Відповісти
ну ну!
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22.03.2021 16:54 Відповісти
Стены,пока не мыть?😂
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22.03.2021 16:39 Відповісти
Надо прийти, поддержать патриота и показать свою позицию, что тебе не все равно, что в Украине плюют на закон на уровне президента!
Свободу всем политзаключенным! Дело Торнадо, дело Шеремета, Стерненко - незаконно осужденные!
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22.03.2021 17:16 Відповісти
Про Європу: європейці самі себе пороли віками поки до них не дійшло, що до влади повинні допускатись «чисті» кандидати і владу необхідно контролювати! Що означає «вандалізм»?! Що означає «неповага до державних символів»?! А відсутність судів, корупція і прихід до влади корупціонерів шляхом маніпуляцій і відвертої брехні НЕ наруга над державою і НЕ вандалізм?! Будинки можна відмити або збудувати нові! Відновити державу майже неможливо! СК що виражаючи таким чином протест, українці порять і виховують самі себе!
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22.03.2021 17:25 Відповісти
Підтримую! Був би в Києві сходив би обов'язково.
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22.03.2021 18:01 Відповісти
так вчера в Бристое Англии протестовали против полицейского нового закона жгли мусоровозы напали на полиц участок били витрины это настоящие беспорядки чтоб услышали а не графитти и разбитая дверь а вы обосрались и делаете с нас бандитов посмотрите виде как действительно с полицией поступали вчера https://www.youtube.com/watch?v=0NukC46G-1U Protesters clash with police in Bristol, England
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22.03.2021 22:05 Відповісти
Рано начали мыть окна ! ))
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22.03.2021 23:16 Відповісти
одно неясно- там шо, судьи сидят????????????????????????
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22.03.2021 23:26 Відповісти
https://censor.net/ru/user/325702 Я старался держать общение на дипломатическом уровне...Чтоб как можно мягче донести месседж, что я, пожплуй, всё сказал, что думал. И понял Ваш стиль . Потом - и ввиду тотго, что прения на сате не свет в окошке моих занятий - мне перестало быть интересным продолжение. Так понятнее ? В завершение скажу: отвечать больше не буду... Если Вы юзер. Обмен мнениями закончен. Если - тролль - я и так достатчно Вас покормил.
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23.03.2021 11:42 Відповісти
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