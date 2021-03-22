УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8315 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 480 15
вакцина (4418) карантин (18171) компенсації (667) Степанов Максим (2195) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Інвалідність або захворювання: Степанов розповів про компенсації за побічні дії від COVID-вакцин

Інвалідність або захворювання: Степанов розповів про компенсації за побічні дії від COVID-вакцин

Якщо в результаті вакцинації людині буде встановлена ​​інвалідність або діагностовано захворювання, то держава здійснить відповідні виплати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Цей фонд буде наповнюватися грошима, тому що ми говоримо про компенсацію, яка може бути в результаті заподіяної шкоди від вакцинації. Що це може бути за шкода? Наприклад, внаслідок вакцинації, а ми передбачаємо все без винятку, навіть теоретичні наслідки, людині може бути встановлена ​​інвалідність, що це призвело до якогось захворювання. І потрібно робити відповідні виплати цій людині, крім лікування за рахунок держави. Про це ми говоримо, за завдані збитки така відповідальність, яку на себе бере уряд", - розповів міністр.

При цьому глава МОЗ підкреслив, що в Україні "менше 0,5% будь-яких побічних реакцій у результаті вакцинації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від сьогодні в Україні запускається 565 стаціонарних пунктів вакцинації проти COVID-19, - МОЗ

"111 тис. провакциновано, 495 загалом незначних реакцій сталося, які до жодної шкоди не призвели", - зазначив Степанов.

Раніше повідомлялося, що Кабмін планує створити фонд компенсацій за побічні наслідки від COVID-вакцин.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Инвалидность или заболевание: Степанов рассказал о компенсациях за побочные действия от COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 3205
показати весь коментар
22.03.2021 16:07
+8
уже сейчас можно точно сказать, ни связь с вакцинацией, не говоря уже о инвалидности и заболевании, доказать будет абсолютно не возможно. реалии прошлого доказывают.
показати весь коментар
22.03.2021 16:15
+6
Конь-мародер в пальто за 22 тысячи долларов, с помощью ЗЕленой швали пролоббировал закон об снятии ответственности со ВСЕХ производителей вакцины и переложил компенсации за негативные последствия на украинский бюджет!!! Т.е. другими словами, покупаем по засекреченным ценам через фирму прокладку индийский шмурдяк, а в случае чего компенсацию платит народ Украины.
показати весь коментар
22.03.2021 16:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Инвалидность или заболевание: Степанов рассказал о компенсациях за побочные действия от COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 3205
показати весь коментар
22.03.2021 16:07 Відповісти
уже сейчас можно точно сказать, ни связь с вакцинацией, не говоря уже о инвалидности и заболевании, доказать будет абсолютно не возможно. реалии прошлого доказывают.
показати весь коментар
22.03.2021 16:15 Відповісти
Ню-ню...............
Обіцяли і від коронавірусу безкоштовно лікувати.
показати весь коментар
22.03.2021 16:18 Відповісти
черти сраные. вам потом попробуй доказать что проблемы из-за вакцины...
показати весь коментар
22.03.2021 16:23 Відповісти
Если в результате вакцинации человеку будет установлена инвалидность или диагностировано заболевание, то государство осуществит соответствующие выплаты.Источник: https://censor.net/ru/n3254844 А дальше вже і читати не треба))) .Що треба було і доказати)

Думайте .люди)
показати весь коментар
22.03.2021 16:30 Відповісти
Компенсация после смерти пациента? Зачетно.
показати весь коментар
22.03.2021 16:32 Відповісти
Похороны за счёт государства - это лучший способ проявления заботы власти о своих гражданах
показати весь коментар
22.03.2021 16:45 Відповісти
Конь-мародер в пальто за 22 тысячи долларов, с помощью ЗЕленой швали пролоббировал закон об снятии ответственности со ВСЕХ производителей вакцины и переложил компенсации за негативные последствия на украинский бюджет!!! Т.е. другими словами, покупаем по засекреченным ценам через фирму прокладку индийский шмурдяк, а в случае чего компенсацию платит народ Украины.
показати весь коментар
22.03.2021 16:37 Відповісти
морги начнут продавать справки)
показати весь коментар
22.03.2021 16:37 Відповісти
Інвалідність або захворювання: Степанов розповів про компенсації за побічні дії від COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 7994
показати весь коментар
22.03.2021 16:40 Відповісти
Кабмин взял ответственность на себя - а расплачиваться будут налогоплательщики.
Оригинальненько.
показати весь коментар
22.03.2021 16:41 Відповісти
так, а перед цим, вони законопроект про звільнення від відповідальності виробників вакцини до ВРУ подали...
показати весь коментар
22.03.2021 17:02 Відповісти
А если побочных эффектов не будет, то вакцинируемый сам будет компенсировать государству заботу о нем.
показати весь коментар
22.03.2021 17:26 Відповісти
Доказать будет не реально, что человек получил инвалидность от прививки, т. к. побочка может проявиться не сразу. Кто умный, вакцинироваться не станет.
показати весь коментар
22.03.2021 18:32 Відповісти
Інвалідність або захворювання: Степанов розповів про компенсації за побічні дії від COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 3114
показати весь коментар
23.03.2021 06:20 Відповісти
 
 