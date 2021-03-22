Інвалідність або захворювання: Степанов розповів про компенсації за побічні дії від COVID-вакцин

Якщо в результаті вакцинації людині буде встановлена ​​інвалідність або діагностовано захворювання, то держава здійснить відповідні виплати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Цей фонд буде наповнюватися грошима, тому що ми говоримо про компенсацію, яка може бути в результаті заподіяної шкоди від вакцинації. Що це може бути за шкода? Наприклад, внаслідок вакцинації, а ми передбачаємо все без винятку, навіть теоретичні наслідки, людині може бути встановлена ​​інвалідність, що це призвело до якогось захворювання. І потрібно робити відповідні виплати цій людині, крім лікування за рахунок держави. Про це ми говоримо, за завдані збитки така відповідальність, яку на себе бере уряд", - розповів міністр.

При цьому глава МОЗ підкреслив, що в Україні "менше 0,5% будь-яких побічних реакцій у результаті вакцинації".

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"111 тис. провакциновано, 495 загалом незначних реакцій сталося, які до жодної шкоди не призвели", - зазначив Степанов.

Раніше повідомлялося, що Кабмін планує створити фонд компенсацій за побічні наслідки від COVID-вакцин.