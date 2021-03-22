Прокуратура АРК відкрила справу проти 23 російських артистів, які виступали в окупованому Криму. СПИСОК
Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження щодо 23 російських артистів, яких звинувачують у незаконному в'їзді до окупованого Росією Криму.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії". За даними прокуратури, ці артисти виступили в окупованому Криму на концерті в честь відкриття моста через Керченську протоку.
"Кримінальне провадження розпочато за зверненням голови ГО "Євромайдан-Крим" Сергія Мокренюка. Протиправні дії вказаних громадян Росії кваліфіковані за ч. 2 ст. 332-1 КК України, досудове розслідування буде здійснюватися СУ ГУ СБУ в АР Крим", - йдеться в повідомленні прокуратури.
ЗМІ опублікували список з 23 артистів, щодо яких порушено провадження:
- Лариса Доліна
- Діма Білан
- Дмитро Харатьян
- Валерія
- Марина Кім
- Олександр Миньков
- Зара
- Денис Майданов
- Олександр Скляр
- Ольга Кормухіна
- Олена Свиридова
- Роман Пашков
- Олег Газманов
- Жасмин
- Григорій Лепс
- Юліанна Караулова
- Олександр Буйнов
- Пелагея
- Стас П'єха
- Юлія Волкова
- Олег Шаумаров
- Наталія Майданова
- Руслан Тагієв
Раніше СБУ повідомила Крим.Реалії, що стосовно 59 російських артистів, які приїздили до Криму після окупації, ведеться розслідування в рамках кримінального провадження.
Публічних коментарів зазначених російських артистів немає.
Будь ласка, зачекайте...
А против артиста шойгу?
Вообще то там ещё много артистов выступало. Или против этих артистов ссыкотно открывать дела?