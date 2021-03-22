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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (14082) прокуратура (3634) росія (63594) артисти (216)

Прокуратура АРК відкрила справу проти 23 російських артистів, які виступали в окупованому Криму. СПИСОК

Прокуратура АРК відкрила справу проти 23 російських артистів, які виступали в окупованому Криму. СПИСОК

Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження щодо 23 російських артистів, яких звинувачують у незаконному в'їзді до окупованого Росією Криму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії". За даними прокуратури, ці артисти виступили в окупованому Криму на концерті в честь відкриття моста через Керченську протоку.

"Кримінальне провадження розпочато за зверненням голови ГО "Євромайдан-Крим" Сергія Мокренюка. Протиправні дії вказаних громадян Росії кваліфіковані за ч. 2 ст. 332-1 КК України, досудове розслідування буде здійснюватися СУ ГУ СБУ в АР Крим", - йдеться в повідомленні прокуратури.

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ЗМІ опублікували список з 23 артистів, щодо яких порушено провадження:

  • Лариса Доліна
  • Діма Білан
  • Дмитро Харатьян
  • Валерія
  • Марина Кім
  • Олександр Миньков
  • Зара
  • Денис Майданов
  • Олександр Скляр
  • Ольга Кормухіна
  • Олена Свиридова
  • Роман Пашков
  • Олег Газманов
  • Жасмин
  • Григорій Лепс
  • Юліанна Караулова
  • Олександр Буйнов
  • Пелагея
  • Стас П'єха
  • Юлія Волкова
  • Олег Шаумаров
  • Наталія Майданова
  • Руслан Тагієв

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Раніше СБУ повідомила Крим.Реалії, що стосовно 59 російських артистів, які приїздили до Криму після окупації, ведеться розслідування в рамках кримінального провадження.

Публічних коментарів зазначених російських артистів немає.
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Топ коментарі
+9
уголовные дела нужно заводить в отношении каждой русской твари, которая посещала Крым и ОРДЛО, а не в отношении только артистов.
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22.03.2021 16:41
+7
Путлеровские безголосые фонограмщики - это понятно, а как там цапля Варнава поживает? Зелина шлюха. По-моему она тоже в Крыму подмывалась после 14-го года. Или ***** президента не в счет?
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22.03.2021 16:37
+4
Перелік "отстоя".
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22.03.2021 16:47
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Путлеровские безголосые фонограмщики - это понятно, а как там цапля Варнава поживает? Зелина шлюха. По-моему она тоже в Крыму подмывалась после 14-го года. Или ***** президента не в счет?
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22.03.2021 16:37 Відповісти
Стесняюсь спросить, что это за прокуратура АРК такая?)
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22.03.2021 16:37 Відповісти
Те, кто не захотели служить оккупанту и переехали в Херсонскую область.
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22.03.2021 19:10 Відповісти
правильніше не зрадили присязі, а не не захотів служити окупанту.
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22.03.2021 21:59 Відповісти
А против артиста путена и артиста медведева?
А против артиста шойгу?
Вообще то там ещё много артистов выступало. Или против этих артистов ссыкотно открывать дела?
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22.03.2021 16:37 Відповісти
уголовные дела нужно заводить в отношении каждой русской твари, которая посещала Крым и ОРДЛО, а не в отношении только артистов.
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22.03.2021 16:41 Відповісти
дик спаплюжили прізвища, якби не -ов, то можна було б і не включати, а -ов однозначно під санкції і кримінал
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22.03.2021 22:01 Відповісти
Перелік "отстоя".
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22.03.2021 16:47 Відповісти
И старушка Долина? На кашку видать не хватает ей, в Расее то.
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22.03.2021 16:48 Відповісти
мочить хоть так кривавих окупантів на що вистачає пороху тим і бийте. ці пісняри можна казати основа основ економіки рашкі.
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22.03.2021 16:54 Відповісти
Ерничать будешь на чеченбутылке...
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22.03.2021 18:55 Відповісти
Не бачу в списку друга презЕдента Фєді Добронравова.
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22.03.2021 17:34 Відповісти
Ну, такое...
Прокуратура АРК відкрила справу проти 23 російських артистів, які виступали в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3687
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22.03.2021 17:56 Відповісти
Кто все эти люди? (с)
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22.03.2021 18:46 Відповісти
Да не совсем и люди,скорее ляди...
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22.03.2021 18:57 Відповісти
Ну за Долину,Харатьяна и Скляра еще слышал за времен совдепии,а остальные?
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22.03.2021 19:15 Відповісти
..это компашка кабздона-хера александрова..- места забронированы)))
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22.03.2021 23:53 Відповісти
 
 