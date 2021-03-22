УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12743 відвідувача онлайн
Новини Силовики
1 893 16
Правоохоронні органи (2698) птахи (119) силовики (2512) Херсонщина (5366) Асканія-Нова (20)

Ще 12 червонокнижних птахів загинули в заповіднику "Асканія-Нова", поліція почала кримінальне провадження

Ще 12 червонокнижних птахів загинули в заповіднику

У біосферному заповіднику "Асканія-Нова" в Херсонській області далі гинуть червонокнижні птахи - мертвими знайшли 12 особин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області, про новий випадок смерті птахів заявив керівник біосферного заповідника. Загинуло 9 сірих журавлів і 3 огарі руді.

Їх тіла мають направити на експертизу. У дослідницькому інституті Харкова зараз вже досліджують птахів, які загинули раніше.

Основною версією смерті слідство зараз називає отруєння зерном, яке фермери обробили, щоб боротися з польовими гризунами.

У поліції зазначають, що за новим фактом смерті птахів порушили ще одне кримінальне провадження за ч. 2 ст. 239 (Забруднення або псування земель). Тепер загалом розслідують три справи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Птахи в Асканії-Новій загинули від щурячої отрути, - Держпродспоживслужба

Нагадаємо, в першій половині січня в заповіднику "Асканія-Нова" загинули понад 200 червонокнижних сірих журавлів. Як тоді розповів директор заповідника Віктор Гавриленко, птахи отруїлися обробленим хімікатами зерном.

На початку лютого в Державній екологічній інспекції підтвердили, що журавлі померли від отруєння зерном.

Журавлів намагалися годувати на території заповідника, щоб вони залишалися там і не харчувалися за його межами. Однак це не дало результату і випадки загибелі птахів не припинилися - в лютому фахівці місцевого управління Держпродспоживслужби виявили ще 187 мертвих птахів. Ще кілька десятків мертвих особин виявили 17 березня.

Херсонська облдержадміністрація просить аграріїв тимчасово не використовувати препарати для боротьби з гризунами.

Дивіться: У заповіднику "Асканія-Нова" на Херсонщині знову масово гинуть птахи: виявлено 187 мертвих особин. ФОТОрепортаж
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Тільки паскудь може вбивати таку беззахисну красу.
показати весь коментар
22.03.2021 16:49
+7
Паскудь, яка мільярди загрібає на експорті зерна.
показати весь коментар
22.03.2021 16:54
+3
Кроме краснокнижных птиц, уоторіх считают, сколько обычных птиц гибнет - фазаны, куропатки, и т.п., за пределами заповедника? Гибнут птицы - далее гибнут хищники которые ими питаются - орлы, соколы. Страшно даже представить масштаб бедствия.
А на другом конце Украины, в Закарпатье, точно такое же быдло-население 2-й год подряд палит траву и попутно сжигает Долину Нарциссов https://zak.depo.ua/rus/zak/na-zakarpatti-stalasya-pozhezha-u-dolini-nartsisiv-202103211299097 ссылка
показати весь коментар
22.03.2021 16:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тільки паскудь може вбивати таку беззахисну красу.
показати весь коментар
22.03.2021 16:49 Відповісти
Паскудь, яка мільярди загрібає на експорті зерна.
показати весь коментар
22.03.2021 16:54 Відповісти
Я не пам'ятаю, щоб таке трворилось, та ще й з такою регулярністю, раніше.
показати весь коментар
22.03.2021 17:01 Відповісти
Ну так небарига, борець з олігархами, блін... Озвірівше шобло без будь-якого страху і обмежень. Їх час... Від безкарності їм вже просто дах зриває.
показати весь коментар
22.03.2021 17:13 Відповісти
Вістря Вашої критики гостре, але направлене не туди. Птахів отруюють не ті, що заробляють на експорті зерна, а місцеві фермери, які користуються ядохімікатами, в інструкціїї на які написано: "безпечно для птахів". Тут велике питання до метрологічних лабораторій, які взяли гроші за перевірку пестицидів на безпечність, але таку перевірку насправді не проводили. Корупція і безвідповідальність. Хочеться написати про бездушність, але то, нажаль, не юридичний термін.
показати весь коментар
22.03.2021 17:18 Відповісти
Не знаю ні одного фермера, який биб сам по собі. Всі працюють на якогось папіка. Формально, фермер ніби незалежний, але жорстко прив`язаний до насіння, отрутохімікатів, ринку закупівель і т.д. Тобто, фермер не має ніякого вибору, що сіяти, чим обробляти, кому продукцію здавати. Фактично, від нього мало що залежить. А тому труєне насіння то не його ні вина, ні клопіт. Що йому нав`язали, то й в землю кинув. А воно все, дійсно, контрабандне китайське гімно, без сертифікації, лабораторного аналізу і гарантій. Така в нас в державі херня твориться. Просто Асканія то проявляє, але таке всюди твориться. Скажімо, масова гибель бджіл, то вже просто звичне явище. Коли з пасіки в кілька десятків пнів за один день не залишається нічого. І за то ніхто ніколи ще не відповів. Ну а за людей, то взагалі навіть в нас і мови нема. То таке, розхідний матеріал.
показати весь коментар
22.03.2021 17:55 Відповісти
Ви все точно описали. Але виникає питання не до Вас, а до всіх. Дуже легко звинувачувати когось іншого. Знімаючи з себе будь-яку відповідальність. Чудесна фраза: "А шо я? Мені так сказали (наказали або вимусили зробити)!". Цим займаються всі, починаючи від президента і кінчаючи простою людиною. А хто буде за вас протистояти злочинним наказам? Якщо не ви, то більше нікому, але це ніхто не хоче чути, бо це заклик якщо не до боротьби, то хоча б до спротиву, Але боротьба - це клопітно сьогодні, але завтра у вас заберуть останнє, що у вас є.
показати весь коментар
22.03.2021 18:49 Відповісти
Згоден...
показати весь коментар
22.03.2021 18:52 Відповісти
Кроме краснокнижных птиц, уоторіх считают, сколько обычных птиц гибнет - фазаны, куропатки, и т.п., за пределами заповедника? Гибнут птицы - далее гибнут хищники которые ими питаются - орлы, соколы. Страшно даже представить масштаб бедствия.
А на другом конце Украины, в Закарпатье, точно такое же быдло-население 2-й год подряд палит траву и попутно сжигает Долину Нарциссов https://zak.depo.ua/rus/zak/na-zakarpatti-stalasya-pozhezha-u-dolini-nartsisiv-202103211299097 ссылка
показати весь коментар
22.03.2021 16:54 Відповісти
Чи те бидло, у якого є бізнесінтерес у цій землі, а долина йому заважає.
показати весь коментар
22.03.2021 17:06 Відповісти
Який там бізнес-інтерес у тій віддаленій "долині нарцисів". Розорати цю долину, щоб посіяти там що, ріпак? І взагалі, місцева влада дасть дозвіл?
показати весь коментар
22.03.2021 17:29 Відповісти
https://propozitsiya.com/protravlivanie-semyan-pered-posevom-osnovnoe-meropriyatie-dlya-kontrolya-bolezney
Еще 12 краснокнижных птиц погибли в заповеднике "Аскания-Нова", полиция начала уголовное производство - Цензор.НЕТ 4710

Еще 12 краснокнижных птиц погибли в заповеднике "Аскания-Нова", полиция начала уголовное производство - Цензор.НЕТ 603
показати весь коментар
22.03.2021 17:01 Відповісти
Ті падли розкидали зерно спеціально для журавлів,мишей стільки щоб зашкодили практично не буває,а от журавлі пасуться,хто там ближче з зоозахисників,спаліть нах ту пшеницю паскуді як дозріє
показати весь коментар
22.03.2021 17:35 Відповісти
Крайне печально. Основатель Аскании, барон Фальц - Фейн. Его праправнук, умер в Лихненштейне, в возрасте 107 лет, перед смертью приезжал в Асканию, сделал пожертвование. Я имею, пусть и не значительное, но отношение к роду Фальц - Фейнов, чем горжусь. Печально, что то, что создавалось трудом, и с любовью, сейчас просто просирается.
показати весь коментар
22.03.2021 17:36 Відповісти
А что там с охранной зоной ВОКРУГ заповедника?
показати весь коментар
22.03.2021 17:52 Відповісти
 
 