Ще 12 червонокнижних птахів загинули в заповіднику "Асканія-Нова", поліція почала кримінальне провадження

У біосферному заповіднику "Асканія-Нова" в Херсонській області далі гинуть червонокнижні птахи - мертвими знайшли 12 особин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області, про новий випадок смерті птахів заявив керівник біосферного заповідника. Загинуло 9 сірих журавлів і 3 огарі руді.

Їх тіла мають направити на експертизу. У дослідницькому інституті Харкова зараз вже досліджують птахів, які загинули раніше.

Основною версією смерті слідство зараз називає отруєння зерном, яке фермери обробили, щоб боротися з польовими гризунами.

У поліції зазначають, що за новим фактом смерті птахів порушили ще одне кримінальне провадження за ч. 2 ст. 239 (Забруднення або псування земель). Тепер загалом розслідують три справи.

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Нагадаємо, в першій половині січня в заповіднику "Асканія-Нова" загинули понад 200 червонокнижних сірих журавлів. Як тоді розповів директор заповідника Віктор Гавриленко, птахи отруїлися обробленим хімікатами зерном.

На початку лютого в Державній екологічній інспекції підтвердили, що журавлі померли від отруєння зерном.

Журавлів намагалися годувати на території заповідника, щоб вони залишалися там і не харчувалися за його межами. Однак це не дало результату і випадки загибелі птахів не припинилися - в лютому фахівці місцевого управління Держпродспоживслужби виявили ще 187 мертвих птахів. Ще кілька десятків мертвих особин виявили 17 березня.

Херсонська облдержадміністрація просить аграріїв тимчасово не використовувати препарати для боротьби з гризунами.

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