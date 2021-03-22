"Нафтогаз" відклав закупівлю труб на тлі скандалу із завищенням цін "Інтерпайпом" Пінчука
Приводом для скасування закупівлі стали зауваження до тендерної документації учасників.
Група "Нафтогаз" скасувала закупівлю труб на 497 млн грн на тлі скандалу із завищенням цін на трубну продукцію заводами компанії "Інтерпайп", що належить олігархові Віктору Пінчуку.
Про це свідчать дані системи ProZorro.
На цей тендер заявилися дві компанії - "Інтерпайп Ніко Тьюб" і "Нафтосервіс". Формальним приводом для скасування закупівлі стали зауваження до тендерної документації учасників.
Згідно з планом закупівель видобувної компанії на 2021 рік, новий тендер на ідентичні види труби в еквівалентному обсязі відкладено на березень-квітень цього року.
Нагадаємо, на початку березня ЗМІ повідомили про майже 3-кратне завищення компаніями групи "Інтерпайп" цін на трубну продукцію для НАК "Нафтогаз України" порівняно з поставками на ринок Росії.
Вивченням інформації зайнявся Антимонопольний комітету за зверненням нардепа Олексія Кучеренка.
У компанії "Інтерпайп" Віктора Пінчука спростували звинувачення в завищенні цін, пояснивши 3-кратну різницю у вартості ідентичних труб особливим "преміальним" видом з'єднань, які використовуються українською держкомпанією.
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Переговорщик хренов.....
Условия задачи.
В 2013 году Пинчук занимал 353 место в списке долларовых миллиардеров по версии журнала "Форбс".
В июне 2020 года Forbes оценивал статки Пинчука в $1,4 млрд.
По версии того же журнала состояние Пинчука в марте 2021 года составило $2,5 млрд.
Вопрос для ЗеДятлов: Является ли совпадением то, что при президенте Зеленском Пинчук за один год почти в 2 раза увеличил своё состояние? И за чей счёт он его увеличил?