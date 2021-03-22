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Новини
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Нафтогаз (4376) Інтерпайп (192)

"Нафтогаз" відклав закупівлю труб на тлі скандалу із завищенням цін "Інтерпайпом" Пінчука

Приводом для скасування закупівлі стали зауваження до тендерної документації учасників.

Група "Нафтогаз" скасувала закупівлю труб на 497 млн грн на тлі скандалу із завищенням цін на трубну продукцію заводами компанії "Інтерпайп", що належить олігархові Віктору Пінчуку.

Про це свідчать дані системи ProZorro.

На цей тендер заявилися дві компанії - "Інтерпайп Ніко Тьюб" і "Нафтосервіс". Формальним приводом для скасування закупівлі стали зауваження до тендерної документації учасників.

Згідно з планом закупівель видобувної компанії на 2021 рік, новий тендер на ідентичні види труби в еквівалентному обсязі відкладено на березень-квітень цього року.

Нагадаємо, на початку березня ЗМІ повідомили про майже 3-кратне завищення компаніями групи "Інтерпайп" цін на трубну продукцію для НАК "Нафтогаз України" порівняно з поставками на ринок Росії.

Вивченням інформації зайнявся Антимонопольний комітету за зверненням нардепа Олексія Кучеренка.

У компанії "Інтерпайп" Віктора Пінчука спростували звинувачення в завищенні цін, пояснивши 3-кратну різницю у вартості ідентичних труб особливим "преміальним" видом з'єднань, які використовуються українською держкомпанією.
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Топ коментарі
+10
А потом все удивляются почему все олигархи-вампиры выросли в Форбс с июня прошлого года, в то время когда все в минуса уходят.
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22.03.2021 16:59
+9
ЗеДятлы, для вас задачка.
Условия задачи.
В 2013 году Пинчук занимал 353 место в списке долларовых миллиардеров по версии журнала "Форбс".
В июне 2020 года Forbes оценивал статки Пинчука в $1,4 млрд.
По версии того же журнала состояние Пинчука в марте 2021 года составило $2,5 млрд.

Вопрос для ЗеДятлов: Является ли совпадением то, что при президенте Зеленском Пинчук за один год почти в 2 раза увеличил своё состояние? И за чей счёт он его увеличил?
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22.03.2021 17:01
+6
РНБО! Аууууууууу!
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22.03.2021 16:54
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РНБО! Аууууууууу!
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22.03.2021 16:54 Відповісти
НАБУ фас!
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22.03.2021 16:55 Відповісти
А потом все удивляются почему все олигархи-вампиры выросли в Форбс с июня прошлого года, в то время когда все в минуса уходят.
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22.03.2021 16:59 Відповісти
Тесть всё порешает!
Переговорщик хренов.....
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22.03.2021 17:01 Відповісти
ЗеДятлы, для вас задачка.
Условия задачи.
В 2013 году Пинчук занимал 353 место в списке долларовых миллиардеров по версии журнала "Форбс".
В июне 2020 года Forbes оценивал статки Пинчука в $1,4 млрд.
По версии того же журнала состояние Пинчука в марте 2021 года составило $2,5 млрд.

Вопрос для ЗеДятлов: Является ли совпадением то, что при президенте Зеленском Пинчук за один год почти в 2 раза увеличил своё состояние? И за чей счёт он его увеличил?
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22.03.2021 17:01 Відповісти
Я вас удивлю, но Ахметка тоже удвоил свое состояние. Странное совпадение для преЗедента, который объявил о борьбе с олигархами.
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22.03.2021 19:24 Відповісти
Вы меня не удивили, по причине того, что Гудок Леонидович увеличил своё состояние ВСЕГО за один 2020 год не в 2, а в 2,7 раза. Видимо ему "борьба" борцуна с олигархами пошла в прок. Его я не упоминал т.к. статья только за зятька кучмовоза.
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22.03.2021 19:45 Відповісти
Еще одна **** из племени "нищебродов"
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22.03.2021 17:03 Відповісти
Уже научились прозорро обходить.
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22.03.2021 17:04 Відповісти
дурилка-отвлекалка, как и типа конкурсы на должности.
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22.03.2021 17:05 Відповісти
Когда-же эти шакалы-олигархи подавятся?
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22.03.2021 17:05 Відповісти
9 грамм каждому.
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22.03.2021 17:06 Відповісти
Н И К О Г Д А !
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22.03.2021 17:41 Відповісти
Так ото-ж !
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22.03.2021 18:04 Відповісти
Трубы для нефтянки могут отличатся типом резьбы (нарезают по разным стандартам). На цене это отражается, но незначительно. Разница в 3 раза - это уже явный перебор даже для нашей прогнившей насквозь страны.
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22.03.2021 19:22 Відповісти
Вот за какие деньги Пинчуки покупают себе особняки в Лондоне! выкормыш Кучмы!
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22.03.2021 23:14 Відповісти
зеленский пока не купиь мерседес ...
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23.03.2021 08:17 Відповісти
 
 