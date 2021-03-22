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Новини
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Держекоінспекція (246) екологія (1328) вода (1168) Мальований (28)

До 2050 року Україні загрожує дефіцит питної води, її доведеться імпортувати, - Держекоінспекція

До 2050 року Україні загрожує дефіцит питної води, її доведеться імпортувати, - Держекоінспекція

Концентрація токсичних сполук в українських річках у 30-40 разів перевищує гранично допустимі норми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держекоінспекції.

"Тому, згідно з прогнозами Інституту водних проблем і меліорації, вже до 2050 року Україні доведеться імпортувати питну воду", - зазначив глава Держекоінспекції Андрій Мальований.

Він підкреслив, що прісна вода - один із найважливіших компонентів навколишнього середовища, завдяки якому на Землі існує життя. Вода вважається відновлюваним ресурсом, проте, попри це, її запаси катастрофічно зменшуються.

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"Захист водних ресурсів України має стати пріоритетним завданням, адже йдеться про життя мільйонів людей. І Держекоінспекція постійно працює над посиленням контролю в цій сфері. Зокрема, торік було підписано Меморандум про співпрацю з Держводагентством, в рамках якого працюємо над створенням системи оперативного спостереження за станом водних об'єктів", - зазначив Мальований.

Глава Держекоінспекції підкреслив, що дуже важливу роль у збереженні чистої питної води грає кожен громадянин.

"Економлячи воду і прибираючи сміття з прибережних смуг, ми робимо внесок у спільне майбутнє", - додав він.
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Топ коментарі
+24
а по предприятиям, сбрасывающим херню в наши реки вопросов нет?
а про застроенную хатынками 30 метровую рекреационную зону вдоль берегов наших водоемов тоже как-то забыли ? про рыгаловки и тошниловки на набережных в городах и зоны кабаков-броварен с причалами и яхтами, перекрывшими доступ к воде..тоже молчок?
а устаревшие посудины речпортов и морпортов, теряющими мазут и соляру...туда же...
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22.03.2021 17:15
+19
откуда импортировать?) Австрия, например, наотрез отказывается импортировать свою воду из горных озер....меньше пестицидами засыпайте поля в погоне за урожаем и все будет ок
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22.03.2021 17:02
+18
врядле тут сильно кто то поумнеет
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22.03.2021 17:05
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Ого байки пошли
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22.03.2021 17:02 Відповісти
после неизбежной скупки всех распаёванных полей, необходимо будет провести обратное заболачивание, ранее мелиорированных, земель...это восстановит природный баланс
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22.03.2021 17:10 Відповісти
Такий великий ,сам цю казку видумав ?
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22.03.2021 18:03 Відповісти
якщо ти, меліоратор, готуйся...
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22.03.2021 18:25 Відповісти
Ясен - Красен, сказка еще та))) или ишак, или Падишах))
А через 100 лет и дышать не будет чем!
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22.03.2021 17:59 Відповісти
откуда импортировать?) Австрия, например, наотрез отказывается импортировать свою воду из горных озер....меньше пестицидами засыпайте поля в погоне за урожаем и все будет ок
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22.03.2021 17:02 Відповісти
это точно. аграрии без мозгов льют аммиак цистернами в землю и гербициды вагонами. а вся эта хрень поступает в грунтовые воды, в реки и озера. скоро ни рыбы ни животных не останется..
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22.03.2021 17:06 Відповісти
В горах не буває недостатньо води, якщо не профукаєм Карпати, все буде добре.
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22.03.2021 17:42 Відповісти
уже,считай, профукали. И что с карпатской воды пользы Николаеву или Харькову?
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22.03.2021 20:23 Відповісти
А в Кримських горах?
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22.03.2021 21:37 Відповісти
Также нужно остановить сбросы в реки вредных веществ и канализации,все в наших руках просто власть и люди сами живут одним днём.Так же нужно расчищать и восстановить малые реки и ручьи они питают большие реки.
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22.03.2021 17:46 Відповісти
вы экоинспекция, сначала доживите до 2050 года а потом уж говорить будете.... к этому времени и технологии далеко вперед уйдут и у власти люди гораздо умнее будут!
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22.03.2021 17:04 Відповісти
врядле тут сильно кто то поумнеет
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22.03.2021 17:05 Відповісти
А главное - значительная часть "совков" к этому времени издохнет.
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22.03.2021 17:32 Відповісти
очень важную роль в сохранении чистой питьевой воды играет каждый гражданин- какое то странное замечание.
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22.03.2021 17:04 Відповісти
Ну короче, виключай кран, поки зуби чистиш.
Автомийка в Стоянці зі стоком в річку Ірпінь буде тобі вдячна.
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22.03.2021 20:33 Відповісти
Из Крыма будем качать, там к тому времени набурят дырок Азовское море- Амазонка.
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22.03.2021 17:05 Відповісти
Ну начорта це писатИ? Щоб крисчани реготали?
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22.03.2021 17:15 Відповісти
шоб прослезились...бо у нас к 2050-му,а у них уже
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22.03.2021 17:53 Відповісти
а по предприятиям, сбрасывающим херню в наши реки вопросов нет?
а про застроенную хатынками 30 метровую рекреационную зону вдоль берегов наших водоемов тоже как-то забыли ? про рыгаловки и тошниловки на набережных в городах и зоны кабаков-броварен с причалами и яхтами, перекрывшими доступ к воде..тоже молчок?
а устаревшие посудины речпортов и морпортов, теряющими мазут и соляру...туда же...
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22.03.2021 17:15 Відповісти
Причем часто эти дома выводят свои канализации в реки и озера.
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22.03.2021 17:47 Відповісти
так же как рыгаловки-тошниловки и прочие прибрежные кафе
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22.03.2021 17:59 Відповісти
Нет, будем экспортировать воду в Европу, даже если украинцы повыздыхают.
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22.03.2021 17:15 Відповісти
Та да...экология плохая...скоро москаля ни повесить...ни утопить негде будет..😃
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22.03.2021 17:25 Відповісти
А хто їх топе ? ,Їх закопують ,з них добрий гумус виходить
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22.03.2021 23:45 Відповісти
Крым будет поить всю Европу, как долбас кормил😁😁😁😁
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22.03.2021 17:27 Відповісти
Сейчас тебя заспамят как меня выше.
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22.03.2021 17:29 Відповісти
Разспамимо.
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22.03.2021 17:41 Відповісти
Спс, Юр.
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22.03.2021 17:49 Відповісти
І Оман видно "підкине", в вигляді приміром інвестицій.
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22.03.2021 19:17 Відповісти
Ага. В целях спасения воды берега всех речек нахрен застроили и распахали.
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22.03.2021 17:28 Відповісти
Якщо олігархів і напів олігархів не відірвати від України.то тут буде пустеля.
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22.03.2021 17:29 Відповісти
тогда надо ещё убирать заводы, авто и глупых людей которые загрязняют природу...
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22.03.2021 17:37 Відповісти
https://censor.net/ru/user/483841 То нехай і далі розграбовують Україну.Заводи потрібно модернізувати,а олігархи цього не роблять.
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22.03.2021 17:42 Відповісти
Десь так
До 2050 року Україні загрожує дефіцит питної води, її доведеться імпортувати, - Держекоінспекція - Цензор.НЕТ 831
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22.03.2021 22:38 Відповісти
И шо? Пересохнет Днепр? Бесконечна Вселенная и человеческая глупость. Разогнать эту контору нахер
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22.03.2021 17:30 Відповісти
представь себе +5,10 градусов и пересохнет а температура повышается каждый год
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22.03.2021 17:32 Відповісти
практически пересохнет. Будет цепь гнилых болот. И этот процесс уже идёт.
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22.03.2021 20:25 Відповісти
Как почти во всём мире, о нефти и газе все забудут...
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22.03.2021 17:30 Відповісти
те кто этого не понимают не видят глобальных изменений
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22.03.2021 17:31 Відповісти
дерєкоинспекция абсолютно не нужная организация, т.к. она абсолютно не хочет выполнять свои обязанности - защищать экологию! бабки пилят ублюдки не более... маленький пример, в каждом дворе вкопаны множество шин, которые отравляют окр. среду, почву, вызывают онкологические заболевания... написал я письмо, а им пох! ДАРМОЕДЫ!
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22.03.2021 17:39 Відповісти
Реки чистить надо, замуливание убирать
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22.03.2021 17:39 Відповісти
Да? А у нас повінь кожен рік.
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22.03.2021 17:44 Відповісти
І що,води більше стане ?
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22.03.2021 23:39 Відповісти
На той час там вже скорпіони будуть жити, в барханах.
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22.03.2021 17:43 Відповісти
Харе пугать!
Начинайте озеленение и прекращайте вырубку лесов.
Пеонерам нарубить вербовых веток и заставить повтыкать вокруг водоемов.
Сажать лищину и прочую непромышленную древесину и к 2050 году начнем экспорт воды!
Тяжело?
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22.03.2021 17:50 Відповісти
Пеонерів вже тридцять років як нема ,хіба пенсіонєри
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22.03.2021 18:20 Відповісти
Ото теперь и кацапа не на чем повесить!
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22.03.2021 18:29 Відповісти
кацапа завжди знайдеться на чому повісити
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22.03.2021 23:07 Відповісти
А что должно быть в воде если 95% береговой зоны рек и озер дачами и дворцами застроены.
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22.03.2021 17:51 Відповісти
Этот океан поможет цивилизации справится с засухой.
До 2050 року Україні загрожує дефіцит питної води, її доведеться імпортувати, - Держекоінспекція - Цензор.НЕТ 6078
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22.03.2021 17:52 Відповісти
Мариш кацапська наволоч ?
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22.03.2021 23:09 Відповісти
Шо вони там курять? Кокс з Аргентини ніби не в Україну летів?
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22.03.2021 17:53 Відповісти
https://www.rbc.ua/ukr/styler/2021-god-budet-bit-rekordy-ukraine-prognoziruyut-1614940084.html "За останні двадцять років з карти України зникло більше десяти тисяч малих річок".
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22.03.2021 17:58 Відповісти
А в нас всіх річок хоч є 10000? Хєрню пишете...
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22.03.2021 21:39 Відповісти
Є 23000 загальною довжиною 170000 км,а ти як думав ?
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22.03.2021 23:13 Відповісти
ліси потрібно садити і буде вода,а не вирізати і бурштин рити!
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22.03.2021 17:58 Відповісти
разбирайте плотины, дуралеи..Учитесь у США.
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22.03.2021 18:08 Відповісти
Рівень розораності не повинен перевищувати 40-50% а в нас 90 і більше ,води в колодязях вже немає,в кого є за що буряться до другої води але і вона скоро почне виснажуватись.та скорочувати посівні площі ніхто тубільцям не дозволить
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22.03.2021 18:11 Відповісти
Для не спеців - на тону зерна витрачається 500 +- кубів води,в зв'язку з ростом врожайності всі опади виносяться на формування врожаю ,на поповнення грунтових і сток лишається тільки каналізація,з чим і поздоровляю всіх співгромадян.
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22.03.2021 18:17 Відповісти
Хорошие аграрии научились выращивать прекрасные урожаи на богаре.Слышали о технологияи Но -тилл,или читали Овсинского?.Даже по подсолнуху без пара и полива умудряются хорошие урожаи пшеницы и ячменя получать многие агрохолдинги..
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22.03.2021 18:56 Відповісти
Іза тих ******* агрохолдингів і води нестало,ти розумієш що врожай в 12 тон кукурудзи виносить 5000-7000 м куб з гектара а це 100% опадів ? І води на поповнення грунтових вод і на сток річок просто не лишається ?
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22.03.2021 23:57 Відповісти
Американцы с 20х годов сеют кукурузу по кукурузе и редко где поливают и имеют отменные урожаи.Вон на Тернопольщине до сих пор не убраны 3800 га кукурузы из-за дождей и снега.А урожайность 13 т в сухом виде.А не убрали ещё по той причине,что сушилки не справляются.У Вас совковые ,лысенковские представления о правилах выращивания.Пахота-главный враг! Иссушает землю напрочь.Натуральный степ не знает засух и деградации.Там одни и те же травы растут веками.Растительные остатки на поверхности почвы от кукурузы и сона укрывают поверхность,не дают перегреваться и иссушаться почве,дневной прогретый воздух заходит в прохладную землю и конденсируется.Это называется сухим поливом.
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23.03.2021 07:44 Відповісти
Ти нормальний ? Яке тобі собаче діло до моїх врожаїв ? Хто тобе просить поради чи оцінки моїх професійних знань ? Тут розмова не про підвищення чи отримання максимальних врожаїв а про стан водних ресурсів ,майбутнє твоїх внуків і правнуків. Ти і є совок дрімучий
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24.03.2021 05:35 Відповісти
В багатьох селах, Полтавщини, проблема, із питною водою, в колодязях. Поки що рятують свердловини, але вони не дешеві. В минулому році, померла річка, Лип"янка. Вмирає р. Оріль, в яку впадала Лип"янка. По прогнозам, через 10 років, не буде і Орілі, колись найчистішої річки Європи. А кому, у владі, до цього є діло? Головне, що наробили ставків, де розводять рибу, перекрили ******** все, що можна. І качають воду, із річок.
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22.03.2021 18:17 Відповісти
Ориль при савке была вообще дустом с полей поражена.Сейчас на ядохимикатах не разгонишься,,а раньше было- завались.Использовали тяп -ляп и без меры.В 2003 году сено на левадах по Орили всё лето почти в воде было.Там,где пересыхала,глубина была до 3х метров.Мы всё лето купались,рыбу черепах ловили руками.Это в пределах Харьковской области.А Николаевская ,Херсонская и другие давно научились весеннюю и летние дожди собирать и использоватьГермания ввела налог на крыши,чтобы люди собирали дождевую воду в подземные хранилища и использовали для полива.Лично я дождевую воду собираю.,только емкостей маловато.Прекрасно мыться,поливать комнатные растения. Отстоялась ,отфильтровал и пользуйся.
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22.03.2021 18:52 Відповісти
А може правильніше було б піти нормальним цивілізованим

шляхом і просто вивести 50 % землі з обробітку,як і має бути ?
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22.03.2021 23:26 Відповісти
І чого це вдруг не разгонішся,зараз якраз використання і пестицидів і добрив на порядок виросло,від цукру вирощеного наприклад "астарта _ київ " таракани дохнуть
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22.03.2021 23:35 Відповісти
Господи, решайте современные проблемы, хоть с тем же ковидом! Что вы все заглядываете и заглядываете на 100 лет вперед?!
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22.03.2021 18:31 Відповісти
Другими словами - оллигархи вырубают леса, используют устаревшие пестециды запрещенные давно в Европе, истощают землю. Гробят водные, лесные и земельные рессурсы и им за это ничего нет.
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22.03.2021 18:32 Відповісти
им и их детям тут не жить в конце концов, так что все у них будет хорошо
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23.03.2021 00:02 Відповісти
Это тот придурок который должен охранять природу здесь вышло повонять вот за это и ответишь УРОД
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22.03.2021 18:47 Відповісти
В 2050-му Крим повернуть
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22.03.2021 19:00 Відповісти
Якщо не пізніше
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22.03.2021 19:08 Відповісти
Если с такими темпами , как при этой врелительской власти будут и лальше уничтожать экологию, то к 2050 голу не для кого булет вообще что либо импортировать, а вообще с этими вредителями у власти ни чего не будет не вакцин не волы ни чего, все активы перенесут за границу.
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22.03.2021 19:04 Відповісти
учитывая показатели рождаемости и смертности, плюс народ, который уехал, уже пакует чемоданы и только планирует это сделать, возможно оставшимся что-то и перепадет потом, но это не точно
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23.03.2021 00:05 Відповісти
Мудло,ти вже всі прибережні зони прощолкав.Що не забудоване те розоране...Ото тобі залежить від кожного з нас.Тобі громадяни доручили,дали повноваження,людей,майно,кошти а ти все це просрав-розпродав,як той щур.
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22.03.2021 19:11 Відповісти
Институт водных проблем и мелиорации,мне кажется,хочет денег
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22.03.2021 19:38 Відповісти
може хтось спробує агрохолдинги від річок посунути?
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22.03.2021 19:44 Відповісти
Коли дозріє ,береш сірники і йдеш посувати,і то не дуже ти їх злякаєш
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22.03.2021 23:30 Відповісти
Госэкоинспекция готовится стать главным импортером воды, вместо выполнения своих обязанностей и недопустить,что бы это случилось в Украине
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22.03.2021 19:44 Відповісти
Заявление сделано зебилом..
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22.03.2021 19:48 Відповісти
Прямо как в Ливии.

И это при том, что у ближайших соседей питьевая вода из крана течет.
Дикари в центре Европы...
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22.03.2021 19:53 Відповісти
Срите в реки и дальше,
ведь с них будут пить ваши дети 🤪
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22.03.2021 20:44 Відповісти
 
 