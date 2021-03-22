До 2050 року Україні загрожує дефіцит питної води, її доведеться імпортувати, - Держекоінспекція
Концентрація токсичних сполук в українських річках у 30-40 разів перевищує гранично допустимі норми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держекоінспекції.
"Тому, згідно з прогнозами Інституту водних проблем і меліорації, вже до 2050 року Україні доведеться імпортувати питну воду", - зазначив глава Держекоінспекції Андрій Мальований.
Він підкреслив, що прісна вода - один із найважливіших компонентів навколишнього середовища, завдяки якому на Землі існує життя. Вода вважається відновлюваним ресурсом, проте, попри це, її запаси катастрофічно зменшуються.
"Захист водних ресурсів України має стати пріоритетним завданням, адже йдеться про життя мільйонів людей. І Держекоінспекція постійно працює над посиленням контролю в цій сфері. Зокрема, торік було підписано Меморандум про співпрацю з Держводагентством, в рамках якого працюємо над створенням системи оперативного спостереження за станом водних об'єктів", - зазначив Мальований.
Глава Держекоінспекції підкреслив, що дуже важливу роль у збереженні чистої питної води грає кожен громадянин.
"Економлячи воду і прибираючи сміття з прибережних смуг, ми робимо внесок у спільне майбутнє", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
А через 100 лет и дышать не будет чем!
Автомийка в Стоянці зі стоком в річку Ірпінь буде тобі вдячна.
а про застроенную хатынками 30 метровую рекреационную зону вдоль берегов наших водоемов тоже как-то забыли ? про рыгаловки и тошниловки на набережных в городах и зоны кабаков-броварен с причалами и яхтами, перекрывшими доступ к воде..тоже молчок?
а устаревшие посудины речпортов и морпортов, теряющими мазут и соляру...туда же...
Начинайте озеленение и прекращайте вырубку лесов.
Пеонерам нарубить вербовых веток и заставить повтыкать вокруг водоемов.
Сажать лищину и прочую непромышленную древесину и к 2050 году начнем экспорт воды!
Тяжело?
шляхом і просто вивести 50 % землі з обробітку,як і має бути ?
И это при том, что у ближайших соседей питьевая вода из крана течет.
Дикари в центре Европы...
ведь с них будут пить ваши дети 🤪