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Новини Коронавірус і карантин
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Проїзд у громадському транспорті Миколаєва буде здійснюватися за спецперепустками, - мер Сєнкевич

Проїзд у громадському транспорті Миколаєва буде здійснюватися за спецперепустками, - мер Сєнкевич

Сьогодні, 22 березня, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час засідання прийняла рішення про введення спеціальних перепусток для проїзду в громадському транспорті Миколаєва.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Підприємства, установи та організації повинні оновити електронні перепустки для своїх співробітників. Для цього на сайті міської ради створено зручну у використанні електронну систему", - уточнив він.

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завтра на роботу, спец пропуск хз коли? зевлада ***
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22.03.2021 17:13 Відповісти
А с каких пор Сенкевич стал зевладой? Или сейчас можно и убийство Кенеди на зевладу вешеать?
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22.03.2021 17:36 Відповісти
ты читать научись. Сенкевич пост выложил, а решения принимала региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности. Там же одни зебобики и нелохи
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22.03.2021 19:53 Відповісти
Самая большая дурость
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22.03.2021 18:48 Відповісти
Цей дибілізм проходили вже в Чернівцях, коли "спецперепустки" отримували тільки бюджетники, а решта добирайтися як собі хочете(
Я ніяк не второпаю, звідки скільки взялося зебілів на 1кв.м. державних установ? Їх в інкубаторах під вибори вирощували чи просто за якимось неймовірним збігом обставин зібралось в одному місці і в один час(
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22.03.2021 21:13 Відповісти
 
 