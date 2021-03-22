Проїзд у громадському транспорті Миколаєва буде здійснюватися за спецперепустками, - мер Сєнкевич

Сьогодні, 22 березня, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час засідання прийняла рішення про введення спеціальних перепусток для проїзду в громадському транспорті Миколаєва.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Підприємства, установи та організації повинні оновити електронні перепустки для своїх співробітників. Для цього на сайті міської ради створено зручну у використанні електронну систему", - уточнив він.

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