"Членство України в ЄС - виграшна ситуація не тільки для українців, а й для Німеччини і всього Євросоюзу", - Шмигаль - главі Бундестагу Шойбле

Прем'єрміністр України Денис Шмигаль і президент Бундестагу ФРН Вольфганг Шойбле обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Кабінету Міністрів України, зустріч відбулася 19 березня в рамках робочого візиту урядової команди до Німеччини.

Як зазначив Шмигаль, за соціологічними опитуваннями аналітичного центру "Нова Європа" у вересні 2020 року, 47% німців підтримує майбутнє членство України в ЄС.

"Такі цифри свідчать про високу суспільну підтримку євроінтеграційних прагнень України. Членство України в ЄС - це виграшна ситуація не тільки для українського народу, а й для Німеччини і всього Євросоюзу", - зазначив Шмигаль.

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Глава уряду також подякував депутатам Бундестагу за минулорічне прийняття резолюції про створення в Берліні Центру документації, присвяченого історії націонал-соціалістичної окупації.

Прем'єрміністр також повідомив президенту Бундестагу, що при активній підтримці німецьких партнерів в Україні триває реформа децентралізації, яка вже довела свою ефективність в частині поліпшення якості публічних послуг та їх наближення до жителів територіальних громад.

Шмигаль подякував Вольфгангу Шойбле і депутатам Бундестагу за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, а також зазначив, що Україна розглядає Північний потік-2 як геополітичну загрозу для всієї Європи.

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Крім того, прем'єрміністр висловив сподівання, що Німеччина буде виконувати активну роль у питанні деокупації Криму, зокрема в рамках нової ініціативи "Кримська платформа".