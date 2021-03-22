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"Членство України в ЄС - виграшна ситуація не тільки для українців, а й для Німеччини і всього Євросоюзу", - Шмигаль - главі Бундестагу Шойбле

Прем'єрміністр України Денис Шмигаль і президент Бундестагу ФРН Вольфганг Шойбле обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Кабінету Міністрів України, зустріч відбулася 19 березня в рамках робочого візиту урядової команди до Німеччини.

Як зазначив Шмигаль, за соціологічними опитуваннями аналітичного центру "Нова Європа" у вересні 2020 року, 47% німців підтримує майбутнє членство України в ЄС.

"Такі цифри свідчать про високу суспільну підтримку євроінтеграційних прагнень України. Членство України в ЄС - це виграшна ситуація не тільки для українського народу, а й для Німеччини і всього Євросоюзу", - зазначив Шмигаль.

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Глава уряду також подякував депутатам Бундестагу за минулорічне прийняття резолюції про створення в Берліні Центру документації, присвяченого історії націонал-соціалістичної окупації.

Прем'єрміністр також повідомив президенту Бундестагу, що при активній підтримці німецьких партнерів в Україні триває реформа децентралізації, яка вже довела свою ефективність в частині поліпшення якості публічних послуг та їх наближення до жителів територіальних громад.

Шмигаль подякував Вольфгангу Шойбле і депутатам Бундестагу за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, а також зазначив, що Україна розглядає Північний потік-2 як геополітичну загрозу для всієї Європи.

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Крім того, прем'єрміністр висловив сподівання, що Німеччина буде виконувати активну роль у питанні деокупації Криму, зокрема в рамках нової ініціативи "Кримська платформа".
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Топ коментарі
+5
В Україні до влади прийшло етнічно-кримінальне угрупування. Судами в ручному режимі керує російський агент. В офісі президента із народні перемовини від імені держави веде російський агент. Міністр оборони-російський агент. В керівництві державою корумповані і люстровані злочинці і.т.д. і.т.п. Про що базікає цей ідіот?!
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22.03.2021 17:10
+5
Ээээ... А в чем выигрыш для Германии?
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22.03.2021 17:11
+3
Конечно нам бы хотелось больше европейцев, чем арабов
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22.03.2021 18:05
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В Україні до влади прийшло етнічно-кримінальне угрупування. Судами в ручному режимі керує російський агент. В офісі президента із народні перемовини від імені держави веде російський агент. Міністр оборони-російський агент. В керівництві державою корумповані і люстровані злочинці і.т.д. і.т.п. Про що базікає цей ідіот?!
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22.03.2021 17:10 Відповісти
Ээээ... А в чем выигрыш для Германии?
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22.03.2021 17:11 Відповісти
Кутки пошьют не только Степашке, но и всей зелени.
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22.03.2021 18:07 Відповісти
Рынок сбыта, геостратегическое влияние...
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22.03.2021 18:07 Відповісти
Украинский рынок и так открыт для германских товаров, причём по платежеспособности для германского бизнеса он далеко не в приоритете.
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22.03.2021 22:04 Відповісти
""Членство Украины в ЕС - выигрышная ситуация не только для украинцев, но и для Германии и всего Евросоюза", - Шмыгаль "

Тому пліснява робить все для того, щоб ми туди не потрапили.
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22.03.2021 17:25 Відповісти
****** понял!
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22.03.2021 17:33 Відповісти
Хорошо помню, что случилось после присоединения Польши и других стран восточнее Германии. Такое ощущение будто границы Польши передвинулись.
Ну а потом чернота попёрла и от Германии осталось одно название.
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22.03.2021 17:36 Відповісти
Ты себя относишь к черноте?😂🌷
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22.03.2021 17:48 Відповісти
Шмигаль хоче щось німцям упаять? їм на вуха не навішаєш.
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22.03.2021 17:38 Відповісти
Он делает вид, что работает...
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22.03.2021 18:13 Відповісти
А пока что- вот так: мне, с биометрическим паспортом- хрена выйти покурить, из аэропорта Амстердама, а полякам- можно! И мне- обидно, по-честному!
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22.03.2021 17:38 Відповісти
Чего то Шмыгали пошли какие то непонятливые - сколько раз надо намекать что нет, пока до них дойдет?Нужно четко понимать, если будет надобность, то сами придут и предложат. Или как говаривал Остап Бендер - "Ах, Ося! Мы чужие на этом празднике жизни!"
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22.03.2021 17:40 Відповісти
Интересно, какая реакция будет к Зели когда Мандель скажет ему что Шмыга встречался с Шойбле?!
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22.03.2021 17:51 Відповісти
ой так,там же ж того добра стількииии-є що красти!!!
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22.03.2021 18:05 Відповісти
Ну и там за кражу этого добра вероятность проститься с солнышком намного больше, чем в Украине.
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22.03.2021 19:51 Відповісти
Конечно нам бы хотелось больше европейцев, чем арабов
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22.03.2021 18:05 Відповісти
Нищие, голодные, заразные, жадные и тупые - просто мета какое приобретение для ЕС мы сейчас.
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22.03.2021 19:50 Відповісти
Введите евро для начала как в Черногории. Сколько можно людей через гривну кидать ?
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22.03.2021 21:06 Відповісти
Я считаю в НАТО по любому да, в ЕС нафиг надо, лучше со скандинавами , бритами и япошками закорефанить.
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22.03.2021 21:17 Відповісти
 
 