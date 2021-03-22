Причетного до знущань над людьми найманця РФ заочно засудили на 10 років, - СБУ

Новоайдарський районний суд за матеріалами контррозвідки СБУ засудив учасника терористичного угрупування "МДБ ЛНР", причетного до знущань над цивільним населенням, до 10 років позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях.

За даними оперативників і слідчих СБУ, колишній прикордонник на початку російської збройної агресії приєднався до проросійських терористів і забезпечував контрольно-пропускний режим на блокпостах і КПВВ, обшукував автомобілі та особисті речі громадян.

"Задокументовано, що в липні 2017 року зловмисник незаконно затримав на КПВВ "Станиця Луганська" жительку окупованого Луганська. У терориста викликало підозру те, що жінка з особливими потребами недостатньо швидко виконувала його команди. Протягом 16 діб її незаконно утримували в катівнях так званого "МДБ", били, залякували, вимагали зізнань у нібито зв'язках з українськими військовими і спецслужбами. Потім відпустили, не висунувши жодних звинувачень", - ідеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Три схованки терористів виявлено на Луганщині, вилучено бойові елементи РСЗВ "Смерч", гранати і понад 30 кг вибухівки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Зараз найманець ховається на тимчасово окупованій території Луганської області. Він оголошений у розшук за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3) і за ч. 1 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Документування злочинної діяльності здійснювалося під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.