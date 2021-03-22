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ГЗК (165) екологія (1328) Метінвест (887)

Північний ГЗК зменшив техногенне навантаження на довкілля: знизив викиди пилу і газу на 20%

Північний ГЗК зменшив техногенне навантаження на довкілля: знизив викиди пилу і газу на 20%

Повідомляється, що на Північному ГЗК застосовуються і зелені технології.

На Північному ГЗК провели масштабну програму екомодернізації, на це група "Метінвест" направила близько 1,5 млрд грн.

Так, на підприємстві перейшли на нове обладнання та техніку, на використання інновацій у гірничих роботах. Також там встановили сучасні газоочистки на випалювальних машинах. Саме таким чином Північний ГЗК зменшив техногенне навантаження на довкілля.

В рамках цих масштабних екологічних проектів на підприємстві модернізували електрофільтри, скрубери, рукавні фільтри. Крім того, були встановлені три газоочисні комплекси. Як результат - на цих ділянках знизилися викиди газів до 35-40 мг/м3.

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Також з пилом у вибоях і на дорогах кар'єрів бореться сім гідромоніторів. Крім того, дороги поливають в цехах і на вулицях мікрорайонів, прилеглих до комбінату.

Повідомляється, що на Північному ГЗК застосовуються і зелені технології, зокрема, в санітарно-захисній зоні Першотравневого кар'єру. Тільки в 2020 році на території понад 12 гектарів висадили 23 тисячі дерев і чагарників. Також на проммайданчиках комбінату виконують покіс трави, в тому числі карантинної, омолоджують дерева.

Генеральний директор Північного ГЗК Андрій Скачков зазначив, що завдання підприємства - максимальне поліпшення всіх екологічних показників компанії.

"Системний підхід до вирішення питань зниження техногенного навантаження на довкілля дозволив Північному ГЗК в 2020 році істотно знизити викиди пилу і газу в атмосферу – на 20% в порівнянні з 2019 роком", - заявив він.

У планах підприємства на 2021 рік - масштабний проект зі згущення відходів при виробництві концентрату, роботи із заміни електрофільтрів, низка проектів з пилоподавлення, раціонального використання водних і земельних ресурсів.

Нагадаємо, в 2020 році на реалізацію екопроектів криворізькі підприємства "Метінвесту" направили 8 млрд грн.

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кто-то подсчитывал или на бумаге нарисовали?
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22.03.2021 17:17 Відповісти
О как по ушам тереть могут. Профессионально. Только откуда пыль черная берется? сантиметровым слоем за ночь?
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22.03.2021 18:50 Відповісти
Пыль к тебе аж в германию долетела? ))
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22.03.2021 18:57 Відповісти
судя по тому, что руководство предприятия пошло на такие убытки, то эта пыль была обнаружена уже по всей планете
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22.03.2021 23:53 Відповісти
а при совке никого не волновало состояние экологии, влияние заводов..у всех только было "догоним и перегоним".. хорошо, что сейчас в Украине рядом с развитием производства думают и о природе
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23.03.2021 01:29 Відповісти
 
 