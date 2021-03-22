Геращенко про акцію на Банковій: "Це буде не одна підозра, будуть і інші"
За фактом дій учасників акції на Банковій будуть нові підозри. Уже сьогодні Нацполіція їх оголосить.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови МВС Антон Геращенко.
"Там будуть і інші підозри. Ви побачите це із заяви на сайті Національної поліції вже сьогодні. У нас слідчі всю ніч працювали і весь день учорашній, і сьогодні працюють над тим, щоб зібрати докази, переглядали сотні відеоматеріалів, як засобів ЗМІ, так і оперативних зйомок, які в нас є. Тому це буде не одна підозра, будуть і інші", - зазначив Геращенко.
За словами заступника міністра, особам, які підпалювали табличку, двері, розбивали вікна будівлі ОП будуть висунуті цивільні позови про відшкодування завданої шкоди.
"У кожного буде свій склад злочину, свій обсяг. Той, хто розбив вікна - це одне питання, хто підпалював двері - інше питання", - додав Геращенко.
Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн. В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участі силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.
Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу Президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали.
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- Тайный «Союз меча и орала»! - зловеще прошептал Остап.
«Десять лет»! - мелькнула у Кислярского мысль.
- Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки!..
«Я тебе покажу, сукин сын, - подумал Остап, - меньше, чем за 100 рублей, я тебя не выпущу».(с)
Дали грамоту или повысили в звании !?
А шо там по плёнкам Лероса!?
Посмотрели, наркоманом и обнальщиков поймали!?
https://www.youtube.com/watch?v=WrVbstWZjgc
Це якийсь треш.
Суд переніс розгляд справи на завтра, "не раніше обіду".
Про це ми дізналися кілька хвилини тому.
Влад почувається нормально, вам всім вітання.
СЬОГОДНІ О 18 НІЧОГО НЕ БУДЕ.
Зміни у зв'язку з клопотанням про цілодобовий домашній арешт.
А нарядам поліції, що героїчно сиділи в сусідніх дворах? Чи порушення громадського порядку не було? Тоді про які підозри йде мова? А якщо порушення були, то де була поліція?
Застрелься гівняною кулею!
Svobodu Politv'yaznyam Bankovoi !
полицаи и зекоманда, отпустите Антоненка, Стерненка.. займитесь укреплением армии и здоровья нации, посадите Татарова, Портнова, Мертвечука и всех тех, кого Зеля Стогосвета обьявила спонсорами террористов и замерла в ожидании, что Байден погладит по головке.. - и "порохоботы"))) оставят найвэличнишого в покое - ковыряние в зелёном говне, потеря бесценного времени и своих ресурсов, а после ещё и "вынюхивание вашей Ылитной вони с голубого очка влады" украинцам удовольствия совсем не доставляет..(
Если Аваков тоже подозревает
Тогда уголовное дело - в студию 🤪