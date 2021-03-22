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Геращенко про акцію на Банковій: "Це буде не одна підозра, будуть і інші"

Геращенко про акцію на Банковій:
Фото: Олег Богачук

За фактом дій учасників акції на Банковій будуть нові підозри. Уже сьогодні Нацполіція їх оголосить.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Там будуть і інші підозри. Ви побачите це із заяви на сайті Національної поліції вже сьогодні. У нас слідчі всю ніч працювали і весь день учорашній, і сьогодні працюють над тим, щоб зібрати докази, переглядали сотні відеоматеріалів, як засобів ЗМІ, так і оперативних зйомок, які в нас є. Тому це буде не одна підозра, будуть і інші", - зазначив Геращенко.

За словами заступника міністра, особам, які підпалювали табличку, двері, розбивали вікна будівлі ОП будуть висунуті цивільні позови про відшкодування завданої шкоди.

"У кожного буде свій склад злочину, свій обсяг. Той, хто розбив вікна - це одне питання, хто підпалював двері - інше питання", - додав Геращенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Геращенко про акцію 20 березня на Банковій: План провокаторів про кровопролиття в центрі Києва зірвано. ВIДЕО

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн. В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участі силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу Президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали.

Також дивіться: Затриманому під ОП пред'явлено звинувачення в хуліганстві. Якщо протестувальники вважали його поліцейським провокатором, навіщо з бійкою вимагали випустити? - Геращенко. ВIДЕО
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Топ коментарі
+42
Антоха, а кто из вашс дал команду или распоряжение убрать привинтивную линию охраны ОП вашим нацгвардейцам? пушкин? Или Достоевский?
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22.03.2021 17:21
+37
а за 2 млн на уборку? разбирательство будет??? )))
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22.03.2021 17:20
+33
Тот-же, кто и писал сценарий волынским и полтавским "террористам".

Геращенко про акцію на Банковій: "Це буде не одна підозра, будуть і інші" - Цензор.НЕТ 7761
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22.03.2021 17:33
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а за 2 млн на уборку? разбирательство будет??? )))
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22.03.2021 17:20 Відповісти
- «В лучшем случае два года со строгой изоляцией - подумал Кислярский, начиная дрожать. - Зачем я сюда пришел?»
- Тайный «Союз меча и орала»! - зловеще прошептал Остап.
«Десять лет»! - мелькнула у Кислярского мысль.
- Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки!..
«Я тебе покажу, сукин сын, - подумал Остап, - меньше, чем за 100 рублей, я тебя не выпущу».(с)
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22.03.2021 17:38 Відповісти
Антоха, а кто из вашс дал команду или распоряжение убрать привинтивную линию охраны ОП вашим нацгвардейцам? пушкин? Или Достоевский?
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22.03.2021 17:21 Відповісти
Тот-же, кто и писал сценарий волынским и полтавским "террористам".

Геращенко про акцію на Банковій: "Це буде не одна підозра, будуть і інші" - Цензор.НЕТ 7761
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22.03.2021 17:33 Відповісти
Геращенко про акцію на Банковій: "Це буде не одна підозра, будуть і інші" - Цензор.НЕТ 9086
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22.03.2021 17:35 Відповісти
Мені теж подобається!
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22.03.2021 17:53 Відповісти
Там кожного дня автозаки стоять на Банковій, припаркуватись інколи немає де. І на кожному повороті наряд поліції. А під час акції опппа і нікого немає)) Це не відосики знімати - тут планувати потрібно)
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22.03.2021 17:38 Відповісти
ах, какая прАВАКАція

Геращенко про акцію на Банковій: "Це буде не одна підозра, будуть і інші" - Цензор.НЕТ 2372
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22.03.2021 17:52 Відповісти
Лермонтов
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22.03.2021 18:41 Відповісти
Странно, стрелял Дантес, а памятник Лермонтову.
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22.03.2021 19:04 Відповісти
Дантес щас бы сгодился и самое главное и на памятник не надо собираться и все были счастливы
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22.03.2021 19:08 Відповісти
Провокаторов наказать по строгости и не будет такого, а это вся преступная власть? Доводят людей потом ищут в них виновных, провокаторы как всегда хоть не полиция?
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22.03.2021 17:22 Відповісти
УДО теж задіяне.
Геращенко про акцію на Банковій: "Це буде не одна підозра, будуть і інші" - Цензор.НЕТ 9488

Геращенко про акцію на Банковій: "Це буде не одна підозра, будуть і інші" - Цензор.НЕТ 508
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22.03.2021 17:41 Відповісти
Хоть не путин управлял и координировал, следствие до такого не дошло, можно сериалы снимать - как поставить страну на колени и гордиться этим защищая преступников?
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22.03.2021 17:50 Відповісти
Кацап, ты заблудился
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23.03.2021 01:04 Відповісти
Кацапы - уехали м Януковичем, а это в основном долбаная полиция, оборотни в погонах
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23.03.2021 09:14 Відповісти
А нихрена не будет,антоша,из того ,что вы задумывали)так что модешь слюной не брызгать...ермаку сегодня популярно обьяснили,что за" штурм Капитолия "вы это им не втюхаете,и что надо судить тебя с авакяном за подстрекательство толпы...и присобачить Порошенко ,к разрисовке,к табличке и т д ,вам никак не удастся )обтекай,боров.
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22.03.2021 17:26 Відповісти
Здохни жирний запроданець! В суд узурпаторів.
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22.03.2021 17:27 Відповісти
Антоніна -мастеріца ануслинга- гав із - за печі!
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22.03.2021 20:30 Відповісти
Я вот смотрел видео с Банковой, а за спектакль кто ответит, менты ведь сами расступились, дали пройти, не мешали рисовать и бить, тихо стояли в сторонке. Режисер кто? 95 квартал или шеф Геращенка, Аваков?
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22.03.2021 17:27 Відповісти
Геращенко про акцію на Банковій: "Це буде не одна підозра, будуть і інші" - Цензор.НЕТ 2817
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22.03.2021 17:36 Відповісти
С засланным на крышу поджигателем уже разобрались!?
Дали грамоту или повысили в звании !?
А шо там по плёнкам Лероса!?
Посмотрели, наркоманом и обнальщиков поймали!?
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22.03.2021 17:27 Відповісти
Хулиганы должны ответить по закону!
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22.03.2021 17:36 Відповісти
Пусть авакяна с антошей судят -пох
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22.03.2021 17:38 Відповісти
в парашку
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22.03.2021 17:40 Відповісти
Хулиганы ответят. А преступники должны ответить по закону?
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22.03.2021 18:18 Відповісти
СНБО, по этому поводу, когда собирать будут ?
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22.03.2021 17:36 Відповісти
І чи будуть підозри продажним суддям, які чинять беззаконня ???
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22.03.2021 19:15 Відповісти
"СпрАВАКОВана хрінь на Банковій: все як завжди - брешуть і крадуть."

https://www.youtube.com/watch?v=WrVbstWZjgc
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22.03.2021 17:37 Відповісти
главный провокатор - Нелох! на негодело будет заведено?
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22.03.2021 17:39 Відповісти
https://twitter.com/eugene_lir #Сордуволю (лїр) https://twitter.com/eugene_lir @eugene_lir https://twitter.com/eugene_lir/status/1374008135539638276 57 мин

Це якийсь треш.

Суд переніс розгляд справи на завтра, "не раніше обіду".
Про це ми дізналися кілька хвилини тому.
Влад почувається нормально, вам всім вітання.
СЬОГОДНІ О 18 НІЧОГО НЕ БУДЕ.
Зміни у зв'язку з клопотанням про цілодобовий домашній арешт.
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22.03.2021 17:44 Відповісти
А черговій зміні УДО підозра буде? Ну за того хлопа, що по криші бігав та файєр там підпалив?
А нарядам поліції, що героїчно сиділи в сусідніх дворах? Чи порушення громадського порядку не було? Тоді про які підозри йде мова? А якщо порушення були, то де була поліція?
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22.03.2021 17:45 Відповісти
Антоша вы ещё буйных митингарив не видели,разнылись за графитти и стекла и ссылаетесь на Европу посмотрите там,это не по европейски и тд да там бы им спалили бы участки если из за человека пример Барселона машины витрины погромы за арест рэпэра,вот и вчера в Англии полицейским на митинге поламали ребра и руки видеоhttps://news.obozrevatel.com/tv/protestbristol-mp4.htm?_gl=1*fxwl2p*_ga*NDg5OTc3ODU0LjE1MzgzOTcyMzE.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxNjQyNzI1NC4xMTIuMS4xNjE2NDI3ODEwLjA.&_ga=2.97260447.1659497457.1616405539-489977854.1538397231
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22.03.2021 17:45 Відповісти
ну ну європеєць ти наш,дававй давай заливай!!!
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22.03.2021 18:02 Відповісти
Ти, свиня жирна, дрожи від страху, доки на тебе ще справу не відкрили. А відкриють обов'язково.
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22.03.2021 17:46 Відповісти
Геращенко про акцію на Банковій: "Це буде не одна підозра, будуть і інші" - Цензор.НЕТ 8233.
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22.03.2021 17:46 Відповісти
Готова назва для фільму про "найвеличнішого лідера".
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23.03.2021 00:54 Відповісти
А тем кто насчитал 2 000 000 на уборку, подозрение будет?
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22.03.2021 17:47 Відповісти
Скорее, подозрение будет тем, кто предложил уборку за 12 тыс.
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22.03.2021 17:51 Відповісти
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22.03.2021 18:44 Відповісти
Методы полиции, преследовать и запугивать граждан, которые причем стали жертвами узурпаторов
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22.03.2021 17:52 Відповісти
Головне на себе не вийти...а то невдобно буде))
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22.03.2021 17:53 Відповісти
Антоша!
Застрелься гівняною кулею!
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22.03.2021 17:55 Відповісти
Таким способом надо ловить воров и бандитов, на живца, на похоронах одного из них, а они так патриотов вылавливают, на живца, на одного-двух незаконно посаженных.... Кто пришел поддержать, того и хватают....Уроды!
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22.03.2021 17:56 Відповісти
От клятий Путін яку провокацію придумав,ясно ж що найдуть російський слід та фінансування.
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22.03.2021 17:57 Відповісти
правильно антоша,перекуси і за роботу! за таке потрібно карати!
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22.03.2021 18:00 Відповісти
Геращенко, мы ведь это тоже не забудем! В конце пути, придется рассчитаться!
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22.03.2021 18:16 Відповісти
Уж больно он "грозен", как я погляжу. Искать "след Порошенка" уже перестал или нет?
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22.03.2021 18:29 Відповісти
Todi i protesti budut' dali !
Svobodu Politv'yaznyam Bankovoi !
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22.03.2021 18:47 Відповісти
- тупо имитация бурной деятельности, к тому же совсем не в том направлении..
полицаи и зекоманда, отпустите Антоненка, Стерненка.. займитесь укреплением армии и здоровья нации, посадите Татарова, Портнова, Мертвечука и всех тех, кого Зеля Стогосвета обьявила спонсорами террористов и замерла в ожидании, что Байден погладит по головке.. - и "порохоботы"))) оставят найвэличнишого в покое - ковыряние в зелёном говне, потеря бесценного времени и своих ресурсов, а после ещё и "вынюхивание вашей Ылитной вони с голубого очка влады" украинцам удовольствия совсем не доставляет..(
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22.03.2021 18:56 Відповісти
Всмысле отпустите? Всеобщая амнистия для угоовников?
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23.03.2021 09:03 Відповісти
сейчас дурачки-аниматоры и уголовники при владе.. если, конечно, "смысл" для вас не просто слово
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23.03.2021 10:08 Відповісти
Если они еще ветеранов посадят, то даже такой амебный домосед, как я, задумается, а не взять ли и мне пруток 12-й арматуры и не разбить бы какому мусору лицо, просто потому что могу, они же просто могут ветеранов и проукраинских активистов собирать пачками в СИЗО, так почему народ, который их кормит, не может их пачками за это наказавать?
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22.03.2021 18:58 Відповісти
Вы все перепутали. Ветеранов и проукраинских активистов собирал пачками в СИЗО Порошенко. А Владимир Александрович всех их выпустил. Все 8 тысяч, которых посадил Порошенко
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22.03.2021 19:15 Відповісти
а докази будуть, чи все як завжди ?
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22.03.2021 21:00 Відповісти
ДИМОВА ЗАВІСА ЗЕ-команди ПЕРЕД ВИХОДОМ КІНО ПРО ВАНГЕРГЕЙСТ.
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22.03.2021 20:32 Відповісти
Подозреваю что ЗЕ обосрался,
Если Аваков тоже подозревает
Тогда уголовное дело - в студию 🤪
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22.03.2021 20:41 Відповісти
Аваков посмотри что тебя ждет с Антохой так вчера в Англии в Бристоле против нового закона о полиции где полиция получила свое палили полицейский участок автомобили мусорские это настоящии беспорядок а не надписи лох и двери и графитти и твое "является абсолютно недопустимым для демократического государства" так в Европе проестуют чтоб услышали а не хороводы водить как в Минске https://www.youtube.com/watch?v=0NukC46G-1U Protesters clash with police in Bristol, England
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22.03.2021 22:00 Відповісти
Писькограй вне подозрений?
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22.03.2021 23:06 Відповісти
Геращенко про акцію на Банковій: "Це буде не одна підозра, будуть і інші" - Цензор.НЕТ 8107
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23.03.2021 00:52 Відповісти
Геращенко про акцію на Банковій: "Це буде не одна підозра, будуть і інші" - Цензор.НЕТ 9071
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23.03.2021 08:59 Відповісти
Геращенко про акцію на Банковій: "Це буде не одна підозра, будуть і інші" - Цензор.НЕТ 1219
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23.03.2021 09:00 Відповісти
Геращенко про акцію на Банковій: "Це буде не одна підозра, будуть і інші" - Цензор.НЕТ 1585
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23.03.2021 09:02 Відповісти
 
 