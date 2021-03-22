Попереджувальний знак встановлять на місці смертельних ДТП з українськими автобусами в Польщі, - представник Гендирекції національних доріг Блискал

Стан автомагістралі та дорожніх знаків у місці польської траси, де у березні сталися дві аварії з українськими пасажирськими автобусами, не викликають застережень.

Про це повідомили воєвода Підкарпатського воєводства Ева Ленярт і заступник директора з питань управління дорогами і мостами відділу Генеральної дирекції національних доріг та автомагістралей (GDDKiA) Підкарпатського воєводства РП Маріуш Блискал під час спільної пресконфедерації у Жешуві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Ленярт, перше питання, яке виникає після другої поспіль ДТП з українським автобусом у цьому місці, стосується безпеки на цій ділянці автомагістралі A4. За словами воєводи, з цього приводу вона консультувалася з міністром інфраструктури Анджеєм Адамчиком і керівництвом GDDKiA, і на цій ділянці автошляху служби, які відповідають за його стан та безпеку, провели перевірку.

"Після першої катастрофи з автобусом два тижні тому GDDKiA разом з поліцією провела перевірку в цьому місці, і було визначено, що правильність дорожніх позначень у цьому місці не викликає жодних сумнівів", - наголосила Ленярт.

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Представник GDDKiA у Підкарпатському воєводстві Маріуш Блискал повідомив, що після першої аварії, яка сталася 6 березня, дорожні служби повністю відновили пошкоджені елементи інфраструктури. Він також зауважив, що цієї ночі на місці ДТП дорожнє покриття було мокрим, але ожеледі не було.

За словами Блискала, після першої аварії і детального огляду місця катастрофи прийнято рішення про встановлення у цьому місці автомагістралі попереджувального знака.

"На цьому тижні буде підготовлено проєкт організації руху, й упродовж тижня цей знак буде встановлено", - запевнив посадовець.

Своєю чергою заступник коменданта пожежної служби Підкарпатського воєводства Даніель Дриняк зазначив, що рятувальники з’явилися на місці катастрофи вже за кілька хвилин. Операція з вилучення потерпілих з деформованого автобуса тривала майже годину, до неї залучалося близько сотні рятувальників.

Нагадаємо, в ніч проти 22 березня зазнав аварії автобус, який здійснював рейс за маршрутом Вроцлав-Чернівці. У ньому перебувало 10 осіб, зокрема двоє водіїв. В результаті ДТП водій, який не перебував за кермом, загинув на місці, п’ятеро людей зазнали травм різного ступеня тяжкості.

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За попередніми даними поліції, автобус з невстановлених причин різко з’їхав з дороги, наїхав на відбійник у кінці з’їзду до пункту обслуговування пасажирів "Кашице" і перекинувся у придорожній рів.

Раніше, у ніч проти 6 березня, на тому ж місці зазнав аварії український автобус, у якому їхали 57 осіб. Транспортний засіб також наїхав на відбійник і впав у рів. Тоді загинули п’ятеро українців, 35 дістали травми різного ступеня тяжкості. Станом на 22 березня у лікарнях воєводства ще залишаються четверо постерпілих у цій аварії, з них двоє у критичному стані.