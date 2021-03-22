Попереджувальний знак встановлять на місці смертельних ДТП з українськими автобусами в Польщі, - представник Гендирекції національних доріг Блискал
Стан автомагістралі та дорожніх знаків у місці польської траси, де у березні сталися дві аварії з українськими пасажирськими автобусами, не викликають застережень.
Про це повідомили воєвода Підкарпатського воєводства Ева Ленярт і заступник директора з питань управління дорогами і мостами відділу Генеральної дирекції національних доріг та автомагістралей (GDDKiA) Підкарпатського воєводства РП Маріуш Блискал під час спільної пресконфедерації у Жешуві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами Ленярт, перше питання, яке виникає після другої поспіль ДТП з українським автобусом у цьому місці, стосується безпеки на цій ділянці автомагістралі A4. За словами воєводи, з цього приводу вона консультувалася з міністром інфраструктури Анджеєм Адамчиком і керівництвом GDDKiA, і на цій ділянці автошляху служби, які відповідають за його стан та безпеку, провели перевірку.
"Після першої катастрофи з автобусом два тижні тому GDDKiA разом з поліцією провела перевірку в цьому місці, і було визначено, що правильність дорожніх позначень у цьому місці не викликає жодних сумнівів", - наголосила Ленярт.
Представник GDDKiA у Підкарпатському воєводстві Маріуш Блискал повідомив, що після першої аварії, яка сталася 6 березня, дорожні служби повністю відновили пошкоджені елементи інфраструктури. Він також зауважив, що цієї ночі на місці ДТП дорожнє покриття було мокрим, але ожеледі не було.
За словами Блискала, після першої аварії і детального огляду місця катастрофи прийнято рішення про встановлення у цьому місці автомагістралі попереджувального знака.
"На цьому тижні буде підготовлено проєкт організації руху, й упродовж тижня цей знак буде встановлено", - запевнив посадовець.
Своєю чергою заступник коменданта пожежної служби Підкарпатського воєводства Даніель Дриняк зазначив, що рятувальники з’явилися на місці катастрофи вже за кілька хвилин. Операція з вилучення потерпілих з деформованого автобуса тривала майже годину, до неї залучалося близько сотні рятувальників.
Нагадаємо, в ніч проти 22 березня зазнав аварії автобус, який здійснював рейс за маршрутом Вроцлав-Чернівці. У ньому перебувало 10 осіб, зокрема двоє водіїв. В результаті ДТП водій, який не перебував за кермом, загинув на місці, п’ятеро людей зазнали травм різного ступеня тяжкості.
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За попередніми даними поліції, автобус з невстановлених причин різко з’їхав з дороги, наїхав на відбійник у кінці з’їзду до пункту обслуговування пасажирів "Кашице" і перекинувся у придорожній рів.
Раніше, у ніч проти 6 березня, на тому ж місці зазнав аварії український автобус, у якому їхали 57 осіб. Транспортний засіб також наїхав на відбійник і впав у рів. Тоді загинули п’ятеро українців, 35 дістали травми різного ступеня тяжкості. Станом на 22 березня у лікарнях воєводства ще залишаються четверо постерпілих у цій аварії, з них двоє у критичному стані.
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Я считаю, что тут попросту просчет инженера при проэктировании заезда на паркинг
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Чтоб понятно было, после первого дтп, поляки поставили ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ОТБОЙНИК, КАК И БЫЛ ДО ПЕРВОГО ДТП, ну то есть автобус, пробивает отбойник, логично предположить, что он слабый, нужно усилить... Но нет, ставим такой же... Результат очевиден, следующий автобус пробивает отбойник...
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Испанцы и румыны гоняют на грузовиках быстрее всех в европе... У украинцев в основном грузовик едет 82-89... У испанцев и румынов... До 96... Я уверен статистика дтп по другим национальнасям, более актуальна в районе границ с их странами
Я видел однажды, как женщина растерялась и въехала просто в центр отбойника на съезде, австрийка, трезвая, просто растерялась.
Еще раз, это МОП Кашице, последний паркинг перед украинской границей, там большинство, если не все, водители украинцы... Так что вести статистику национальностей это не просто не корректно в этом случае, это своего рода идиотизм... С таким успехом, можно сказать, что на трассе киев чоп большинство дтп совершают украинцы, а значит украинцы - самые плохие водители... Только вот в европе в грузоперевозках международных, больше всего водителей именно украинцы... То есть были бы украинцы такими плохими водителями, нас бы просто не брали на работу.
Кстати переход на личности, это то момент, когда у тебя не осталось больше аргументов.
Да, я работаю водителем, я профессионал, я зарабатываю по 2 к евро в месяц, у меня удобный график, 4 отпуска по месяцу в год... Квартира во львове хорошая машина, удобное кресло, а ты и дальше пиши комменты за деньги
А ну и... Еще одно маленькое но... Метамфетамин... Тот что нюхают,... Так вот он улучшает реакцию и ускоряет работу мозга... Проблема метамфетамина заключается в зависимости... А не в том что после приема херово рулится... Мет был разработан для солдат, для повышения их выносливости и боеготовности... Ну, это так, чисто ликбез...
А вот синька... Это зло... Бухой за рулем... Точно убийца..
Правую сторону, а потом не успели вернутся
На свою полосу. (Может новигация сводит)?
Но я тебе привел пример, что в аналогичном месте в австрии на моих глазах женщина на скорости километров 30 въехала в торец разделителиного отбойника на съезде с автобана в районе gewerbepark Stadlau (Wien)
Вот тебе еще история мой сотрудник, австриец,ехал с работы ночью на легковом авто уснул за рулем, и вылетел с автобана на обочину.
Дальше, в Италии в районе города Варезе, итальянец на легковушке прям передо мной, смотрел влево на кольце и убедившись, что слева нет машин совершил въезд на кольцо, почему он не смотрел в это время вперед непонятно, но, в тот момент стоящая перед ним машина, остановилась, и итальянец со всего размаху влупил в ее зад.
Дальше : ситуация в нидерландах, тригрузовика двигались по автобану, в этот момент с прилегающей дороги вклинилась машина, первый грузовик нажал на тормоз, второйв него въехали от удара задний развернуло, по средней полосе в тот момент двигался тяжеловоз, который не успел остановиться, и наехал на вторую машину.
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Ошибочно приплетать сюда национальность водителя, так как статистически, в голландии попадают в дтп чаще голландцы, в австрии австрийцы, а в районе украинской границы, на автобане, который ведет только в украину... Естественно украинцы