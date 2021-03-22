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Попереджувальний знак встановлять на місці смертельних ДТП з українськими автобусами в Польщі, - представник Гендирекції національних доріг Блискал

Попереджувальний знак встановлять на місці смертельних ДТП з українськими автобусами в Польщі, - представник Гендирекції національних доріг Блискал

Стан автомагістралі та дорожніх знаків у місці польської траси, де у березні сталися дві аварії з українськими пасажирськими автобусами, не викликають застережень.

Про це повідомили воєвода Підкарпатського воєводства Ева Ленярт і заступник директора з питань управління дорогами і мостами відділу Генеральної дирекції національних доріг та автомагістралей (GDDKiA) Підкарпатського воєводства РП Маріуш Блискал під час спільної пресконфедерації у Жешуві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Ленярт, перше питання, яке виникає після другої поспіль ДТП з українським автобусом у цьому місці, стосується безпеки на цій ділянці автомагістралі A4. За словами воєводи, з цього приводу вона консультувалася з міністром інфраструктури Анджеєм Адамчиком і керівництвом GDDKiA, і на цій ділянці автошляху служби, які відповідають за його стан та безпеку, провели перевірку.

"Після першої катастрофи з автобусом два тижні тому GDDKiA разом з поліцією провела перевірку в цьому місці, і було визначено, що правильність дорожніх позначень у цьому місці не викликає жодних сумнівів", - наголосила Ленярт.

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Представник GDDKiA у Підкарпатському воєводстві Маріуш Блискал повідомив, що після першої аварії, яка сталася 6 березня, дорожні служби повністю відновили пошкоджені елементи інфраструктури. Він також зауважив, що цієї ночі на місці ДТП дорожнє покриття було мокрим, але ожеледі не було.

За словами Блискала, після першої аварії і детального огляду місця катастрофи прийнято рішення про встановлення у цьому місці автомагістралі попереджувального знака.

"На цьому тижні буде підготовлено проєкт організації руху, й упродовж тижня цей знак буде встановлено", - запевнив посадовець.

Своєю чергою заступник коменданта пожежної служби Підкарпатського воєводства Даніель Дриняк зазначив, що рятувальники з’явилися на місці катастрофи вже за кілька хвилин. Операція з вилучення потерпілих з деформованого автобуса тривала майже годину, до неї залучалося близько сотні рятувальників.

Нагадаємо, в ніч проти 22 березня зазнав аварії автобус, який здійснював рейс за маршрутом Вроцлав-Чернівці. У ньому перебувало 10 осіб, зокрема двоє водіїв. В результаті ДТП водій, який не перебував за кермом, загинув на місці, п’ятеро людей зазнали травм різного ступеня тяжкості.

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За попередніми даними поліції, автобус з невстановлених причин різко з’їхав з дороги, наїхав на відбійник у кінці з’їзду до пункту обслуговування пасажирів "Кашице" і перекинувся у придорожній рів.

Раніше, у ніч проти 6 березня, на тому ж місці зазнав аварії український автобус, у якому їхали 57 осіб. Транспортний засіб також наїхав на відбійник і впав у рів. Тоді загинули п’ятеро українців, 35 дістали травми різного ступеня тяжкості. Станом на 22 березня у лікарнях воєводства ще залишаються четверо постерпілих у цій аварії, з них двоє у критичному стані.
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Топ коментарі
+5
дополнительный знак для украинских водителей. все остальные проезжают этот участок нормально.
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22.03.2021 18:28
+3
Поедь посмотри, как там безопасно... Тоже мне.. Умный нашелся
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22.03.2021 19:31
+2
а може краще позасипати оті кратери?
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22.03.2021 17:59
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а може краще позасипати оті кратери?
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22.03.2021 17:59 Відповісти
Вообще бессмысленная дыра в клумбе... Без нее небыло бы и жертв!
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22.03.2021 19:32 Відповісти
не факт, бо тоді бус би ще міг протаранить ще якусь тачку. питання, чого лише українські туди вплигують
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22.03.2021 20:11 Відповісти
Я к тому, что в германии ниразу не видел дыры за отбойником на повороте, или во франции... Я работаю на грузовике, есличо... Так вот когда я 4 дня назад возвращался в украину, чисто случайно заехал на этот паркинг... Ииии сразу все стало понятно... Если бы там была клумба, сплошняком, как в германии, автобус снес бы отбойник и завяз бы в земле, ну или накрайняк выехал на встречку выезда с паркинга... Водитель снеся отбрйник даже если бы он уснул, смог бы проснуться и за 50 м нажать тормоз, сбросить скорость, но он банально упал в яму. Там просто без шансов исправить ситуацию...
Я считаю, что тут попросту просчет инженера при проэктировании заезда на паркинг
...
Чтоб понятно было, после первого дтп, поляки поставили ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ОТБОЙНИК, КАК И БЫЛ ДО ПЕРВОГО ДТП, ну то есть автобус, пробивает отбойник, логично предположить, что он слабый, нужно усилить... Но нет, ставим такой же... Результат очевиден, следующий автобус пробивает отбойник...
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22.03.2021 22:24 Відповісти
т.е. вьілет за через лужок на встречку бьіло бьі лучше? капец, я надеюсь, что водила из тебя лучше, чем мьіслитель. бо я в шоці.
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22.03.2021 23:02 Відповісти
У треугольника, три стороны, вылет на встречку, подразумевает вылет через 50 метров мокрой земли, и еще один отбойник, да, на встречку, но там встречная полоса, это выезд с паркинга, где скорость встречного потока, очень маленькая, 25-30 кмч, далее, это выезд не лоб в лоб, а перпендикулярно движения, что явно, гораздо безопаснее, чем упасть в эту яму, так как уже понятно, что падение в яму черевато жертвамив общем, я не хочу больше с тобой спорить, хочешь, поедь посмотри на то место и самвсе поймешь, я там был и видел, что яма посреди клумбы, это и есть причина жертв в двух трагедиях. Даже если водитель абсолютно трезв и заехал на гололед, то его понесет в яму... А тут, как мне кажется, так и произошло... То, что водитель виноват, это 100% он не выбрал безопасную скорость, но, яма не оставила ни одного шанса на исправление ошибки - вот, что я пытаюсь донести... Что пристроительстве дорог нужно учитывать в том числе и этот факт. Еще раз: немцы строят ровные клумбы в таком месте, французы поднимают клумбу на 50-70 см, поляки оставили яму глубиной больше трех метров... Как считаешь, что безопаснее?
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23.03.2021 08:11 Відповісти
дополнительный знак для украинских водителей. все остальные проезжают этот участок нормально.
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22.03.2021 18:28 Відповісти
Поедь посмотри, как там безопасно... Тоже мне.. Умный нашелся
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22.03.2021 19:31 Відповісти
у тебе є данні про інших там убившихся, окрім українців? інколи менталітетний фактор несе головне навнтаження.
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22.03.2021 20:12 Відповісти
Это паркинг перед украинско польской границей... Какие блин еще там водители могут быть? Немцы? Французы?
...
Испанцы и румыны гоняют на грузовиках быстрее всех в европе... У украинцев в основном грузовик едет 82-89... У испанцев и румынов... До 96... Я уверен статистика дтп по другим национальнасям, более актуальна в районе границ с их странами
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22.03.2021 22:28 Відповісти
тьі хотел сказать, что утебя нет єтой статистики. но зачем тьі простое слово нет загадил в такой огромньій когнитивно-дисонансньій классический узкомосзгльій ответ классического узкого?
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22.03.2021 22:52 Відповісти
Я не веду статистику дтп, но работа позволяет видеть проишествия во многих странах, я не смотрю на номера, я просто вижу результаты человеческих ошибок, кто то уснул за рулем, кто то (чаще всего) не выбрал безопасной дистанции, безопасной скорости, кто то пострадал от лопнувшего колеса, кто то просто, банально решил припарковаться правой стороной на обочине, но не подумал, что земля вомнется и прилег на бок, кого то подрезали... Я не веду учета по национальности водителей, просто вижу, что человеческий фактор присутствует во всех дтп
Я видел однажды, как женщина растерялась и въехала просто в центр отбойника на съезде, австрийка, трезвая, просто растерялась.
Еще раз, это МОП Кашице, последний паркинг перед украинской границей, там большинство, если не все, водители украинцы... Так что вести статистику национальностей это не просто не корректно в этом случае, это своего рода идиотизм... С таким успехом, можно сказать, что на трассе киев чоп большинство дтп совершают украинцы, а значит украинцы - самые плохие водители... Только вот в европе в грузоперевозках международных, больше всего водителей именно украинцы... То есть были бы украинцы такими плохими водителями, нас бы просто не брали на работу.
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23.03.2021 08:28 Відповісти
ага и поєтому тьі загаживаешь ефир всяким триндежем не по теме.
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23.03.2021 08:58 Відповісти
Так, бідний ти бідний, довелось тобі все це прочитати, ну ходи, дам тобі медаль, за героїчне читання загаженого ефіру... От скажи, я нашо тоді ти кожним наступним реченням попросту накидуєш гівна на вентилятор? Я от наприклад маю відпустку, можу тобі писати оповідання, а ти такий зайнятий, що навіть не можеш скачати нормальну розкладку на клавіатуру... Писав українською... Пиши далі, я прекрасно тебе розумію
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23.03.2021 10:26 Відповісти
хаха, а чого ти думаєш, що я то читаю? максимум перше речення - у ньому немає відповіді на просте питання. так нашо читати далі брєд якогось дальнобоя?
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23.03.2021 10:33 Відповісти
Я не дальнобойщик, я водитель грузового автомобиля... Это разные категории людей, я расцениваю свое занятие как работу а не как стиль жизни.
Кстати переход на личности, это то момент, когда у тебя не осталось больше аргументов.
Да, я работаю водителем, я профессионал, я зарабатываю по 2 к евро в месяц, у меня удобный график, 4 отпуска по месяцу в год... Квартира во львове хорошая машина, удобное кресло, а ты и дальше пиши комменты за деньги
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23.03.2021 10:43 Відповісти
та похер, кто тьі. тьі не можешь ответить на вопрос, а мелешь бред как баба на базаре.
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23.03.2021 10:45 Відповісти
Ну, напрасно ты не читаешь, я отвечаю тебе конструктивно, а ты успеваешь насрать в каждой теме на цензоре и переходишь на личности. У тебя все дибилы: дети провалившиеся под лед, люди переходящие улицы.. Все вокруг один ты молодец, пишущий из под немецкого флажка
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23.03.2021 10:58 Відповісти
ну если тьі считаешь себя конструктивньім, совсем не означает, что єто так и есть. но самого себя хвалить тебе никто не запрещает
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23.03.2021 11:03 Відповісти
Я обязательно учту твою критику в мой адрес, но я бы хотел, чтоб ты записал все это немецким языком, в свободной форме, на листочке бумаги в любом общественном туалете, сбросишь потом координаты, я обязательно приеду подтереться твоим мнением
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23.03.2021 11:08 Відповісти
хаха, "я бежал за вами два дня, чтобьі сказать, как вьі мне безразличньі". посмотри фильм, тебе пойдет на пользу.
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23.03.2021 11:15 Відповісти
имеется: дорога, две аварии "одной национальности", инфьі об авариях "других национальностей" ,т.е. вообще о других авариях, у тебя нет. те. условно получается, что олени только украинские. так какая разница, что тьі там видел, когда ездил, другие едут и не бьются! и тьі єто уже второй день понять не можешь, мусоришь в коментах, изображая из себя специалиста. ****** тьі, а не конструктив. одна авария - случайность, две - уже закономерность, и закономерность похоже связана со страной-производителем оленей. поєтому вполне логично ставить табличку с украинским флагом в добавок.
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23.03.2021 11:11 Відповісти
Главное, чтоб заснувший (бухой\нанюханый\свой вариант) водила этот знак заметил...
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22.03.2021 18:33 Відповісти
Да да, украинцы все нанюханые за рулем... Мы без этого даже не садимся за руль...
А ну и... Еще одно маленькое но... Метамфетамин... Тот что нюхают,... Так вот он улучшает реакцию и ускоряет работу мозга... Проблема метамфетамина заключается в зависимости... А не в том что после приема херово рулится... Мет был разработан для солдат, для повышения их выносливости и боеготовности... Ну, это так, чисто ликбез...
А вот синька... Это зло... Бухой за рулем... Точно убийца..
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22.03.2021 22:36 Відповісти
Я не говорю, что водила был нанюханый, может просто уставший. ИМХО тут надо другие меры принимать, а именно ужесточать контроль за водителями.
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23.03.2021 11:22 Відповісти
Ну, там и так есть тахограф, обмануть его достаточно тяжело, а главное :уголовно наказуемо
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23.03.2021 11:33 Відповісти
По не понятным причинам 2 водителя приняли
Правую сторону, а потом не успели вернутся
На свою полосу. (Может новигация сводит)?
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23.03.2021 00:55 Відповісти
усі то роблять одні українські олені не можуть.
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23.03.2021 08:59 Відповісти
Что ты заладил... Кто усі? Там нет других водителей кроме украинцев... Никто кроме украинцев туда не едет... Это не паркинг на автобане в центре европы... Это паркинг перед переходом на украинскую територию, следующий паркинг после этого, уже место регистрации грузового транспорта. А еще через 4 км таможня! Потому водители заезжают на паркинг, чтоб люди сходили в туалет, так как на границе приходится стоять по 6 часов просто в очереди на автобане, и туалетов там просто нет
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23.03.2021 10:37 Відповісти
повтор питання ще раз для особливо обдарованого крутиля баранки: у тебе є інфа про інші аварії на тому ж місці, окрім "українських"?
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23.03.2021 11:13 Відповісти
Еще раз... Там кроме украинцев, никто не ездит... Туда не едут румынские автобусы, так как это дорога не в румынию, а в украину
Но я тебе привел пример, что в аналогичном месте в австрии на моих глазах женщина на скорости километров 30 въехала в торец разделителиного отбойника на съезде с автобана в районе gewerbepark Stadlau (Wien)
Вот тебе еще история мой сотрудник, австриец,ехал с работы ночью на легковом авто уснул за рулем, и вылетел с автобана на обочину.
Дальше, в Италии в районе города Варезе, итальянец на легковушке прям передо мной, смотрел влево на кольце и убедившись, что слева нет машин совершил въезд на кольцо, почему он не смотрел в это время вперед непонятно, но, в тот момент стоящая перед ним машина, остановилась, и итальянец со всего размаху влупил в ее зад.
Дальше : ситуация в нидерландах, тригрузовика двигались по автобану, в этот момент с прилегающей дороги вклинилась машина, первый грузовик нажал на тормоз, второйв него въехали от удара задний развернуло, по средней полосе в тот момент двигался тяжеловоз, который не успел остановиться, и наехал на вторую машину.

...
Ошибочно приплетать сюда национальность водителя, так как статистически, в голландии попадают в дтп чаще голландцы, в австрии австрийцы, а в районе украинской границы, на автобане, который ведет только в украину... Естественно украинцы
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23.03.2021 11:31 Відповісти
ти ще раз підтвердив, що там табличку треба з українським прапором.
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23.03.2021 11:46 Відповісти
Что угодно, лишь бы люди не гибли. Даже если твой шовинистический совет будет способен предотвратить гибель людей, то может и так.
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23.03.2021 11:52 Відповісти
Возможно, просто новопостроенный паркинг, но скорее всего, просто не рассчитывают скорость, там стоит знак 40 на съезд... Но реально, по ощущениям 40 многовато... Я бы поставил 30 или даже 20... Но тогда становится другая проблема, полоса для съезда слишком короткая, оттормозиться до 30 даже, будет проблематично
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23.03.2021 10:33 Відповісти
чого ти розрахував, інші теж, а два оленя українського виробництва того не можуть?
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23.03.2021 11:14 Відповісти
 
 